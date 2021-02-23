Ризику віялових відключень більше немає, - Вітренко
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Українська енергосистема пройшла найскладніший період цієї зими, коли ризик віялових відключень був цілком реальний, і увійшла в звичайний режим роботи.
Про це заявив в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми пройшли найгірший період, коли дійсно були високі ризики віялових відключень. Але вже теплішає, вийшов з ремонту блок АЕС (ХАЕС-2. - Ред.), ми не використовуємо газові блоки ТЕС і запаси самого газу в ПСГ рекордні для цього періоду. Є резерв і з електрики, і з газу", - сказав Вітренко.
При цьому він обвинуватив Російську Федерацію в штучному створенні дефіциту газу на ринку Європи.
"Росія цього року зменшила в півтора рази поставки газу через Україну на європейський ринок, створивши там штучний дефіцит", - зазначив глава Міненерго, наголосивши, що це призвело до зростання ціни ресурсу.
Водночас Вітренко наголосив, що Україна має всі передумови, щоб не відчути дефіциту енергоресурсів у разі обмеження їхніх поставок з боку РФ як її реакції на введення Україною санкцій, зокрема, проти російських компаній і ухвалення рішення про повернення в держвласність української ділянки магістрального нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок".
"Ми можемо спокійно прожити чергову хвилю агресії Росії. Стосовно дизеля, то немає критичної залежності від його поставок через трубу", - сказав він. Чиновник наголосив, якщо поставок дизеля не буде в достатній кількості з РФ і Білорусі, то Україна купуватиме його на світовому ринку.
Будь ласка, зачекайте...
Ой!!! А что это за имбицилы у нас тут наголосовали в 2019-м...
Учёт и контроль, гениальный менеджмент, плюс игра на скрипочке и другие таланты ...
Мама Витренко научила его красиво отбрехиваться, но вероятность , что его поймают
и отключат - остаётся.
Вы его проиебали ? Куййово. Пшли вон с должностей.
менеджеракрадія, в міністри.....