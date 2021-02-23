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енергетика (1644) Вітренко Юрій (370)

Ризику віялових відключень більше немає, - Вітренко

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Ризику віялових відключень більше немає, - Вітренко

Українська енергосистема пройшла найскладніший період цієї зими, коли ризик віялових відключень був цілком реальний, і увійшла в звичайний режим роботи.

Про це заявив в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми пройшли найгірший період, коли дійсно були високі ризики віялових відключень. Але вже теплішає, вийшов з ремонту блок АЕС (ХАЕС-2. - Ред.), ми не використовуємо газові блоки ТЕС і запаси самого газу в ПСГ рекордні для цього періоду. Є резерв і з електрики, і з газу", - сказав Вітренко.

При цьому він обвинуватив Російську Федерацію в штучному створенні дефіциту газу на ринку Європи.

"Росія цього року зменшила в півтора рази поставки газу через Україну на європейський ринок, створивши там штучний дефіцит", - зазначив глава Міненерго, наголосивши, що це призвело до зростання ціни ресурсу.

Читайте також: Платіжки за газ і його розподіл можуть об'єднати в одну квитанцію, - Вітренко

Водночас Вітренко наголосив, що Україна має всі передумови, щоб не відчути дефіциту енергоресурсів у разі обмеження їхніх поставок з боку РФ як її реакції на введення Україною санкцій, зокрема, проти російських компаній і ухвалення рішення про повернення в держвласність української ділянки магістрального нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок".

"Ми можемо спокійно прожити чергову хвилю агресії Росії. Стосовно дизеля, то немає критичної залежності від його поставок через трубу", - сказав він. Чиновник наголосив, якщо поставок дизеля не буде в достатній кількості з РФ і Білорусі, то Україна купуватиме його на світовому ринку.

Також читайте: Ми не допустимо, щоб ціна газу для населення до кінця року збільшувалася, - Вітренко

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
До зеленых такого риска и не было и у кацапов для этого эл.энергию не закупали!
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23.02.2021 00:56
+8
Конечно специально АЭС и ТЭС поглушили,зелупы,что бы у кацапья Э/Э покупать и обогощать окупанта.
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23.02.2021 02:35
+4
Зелена пліснява нищит все набуте Україною на шляху євроінтеграціі!!!)))
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23.02.2021 01:02
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До зеленых такого риска и не было и у кацапов для этого эл.энергию не закупали!
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23.02.2021 00:56 Відповісти
Зелена пліснява нищит все набуте Україною на шляху євроінтеграціі!!!)))
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23.02.2021 01:02 Відповісти
Риска веерных отключений больше нет, - Витренко - Цензор.НЕТ 5264

Ой!!! А что это за имбицилы у нас тут наголосовали в 2019-м...
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23.02.2021 01:56 Відповісти
Енергозалежність від Московіі ,це вірний шлях в "родную говєнь" Московію !!!)))
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23.02.2021 01:03 Відповісти
Все же понимают кто Витренко - второй по рейтингу коррупционер в системе НАК «Нафтогаз Украины» - Ю.В. Тимошенко... И обсуждать дальше то что это чмо сказало - лишнее !!! Занавес !!! Риска веерных отключений больше нет, - Витренко - Цензор.НЕТ 3349
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23.02.2021 01:04 Відповісти
Рейтинг ТЮ - это конечно очень авторитетно. Риска веерных отключений больше нет, - Витренко - Цензор.НЕТ 4351
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23.02.2021 01:49 Відповісти
Ну все, теперь можно и премию получать!
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23.02.2021 01:05 Відповісти
вы к нам почаще заходите - нам скучно тут без дурачков..
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23.02.2021 01:28 Відповісти
Спочатку - Нафтогаз. Нафтогаз має бути ліквідований, Коболєв та Витренко - заарештовані ! Риска веерных отключений больше нет, - Витренко - Цензор.НЕТ 7326
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23.02.2021 01:37 Відповісти
Ага. А летом ваще лафа будет. Риска веерных отключений больше нет, - Витренко - Цензор.НЕТ 6753
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23.02.2021 01:48 Відповісти
Хозяйственники ши ддайские - типа не знали сколько газа в подземных хранилищах ...
Учёт и контроль, гениальный менеджмент, плюс игра на скрипочке и другие таланты ...
Мама Витренко научила его красиво отбрехиваться, но вероятность , что его поймают
и отключат - остаётся.
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23.02.2021 02:09 Відповісти
Конечно специально АЭС и ТЭС поглушили,зелупы,что бы у кацапья Э/Э покупать и обогощать окупанта.
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23.02.2021 02:35 Відповісти
Для подготовки всех энергоблоков и хранилищ к зиме было всё лето.
Вы его проиебали ? Куййово. Пшли вон с должностей.
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23.02.2021 03:03 Відповісти
Риска веерных отключений больше нет, - Витренко. - Теперь будут всеобщие...
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23.02.2021 04:41 Відповісти
Теперь не понял, кому за солнце спасибо. Зе или витренко
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23.02.2021 07:25 Відповісти
Байден дал по шапке и больше риска отключений нет.
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23.02.2021 07:25 Відповісти
Все за народ турбуєшся, ватнічек?
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23.02.2021 07:35 Відповісти
Вчера"это" выступало на свободе слове. Сплошной поток БРЕХНИ. И про неэффективную украинскую энергетику( как она может быть эффективна,если правительством устанавливается низкая цена закупки ,а закупается ВСЕ по цене выше рыночной- топливо,сырье,материалы,запчасти,все через схематоз) Брехливый урод про НЕ ремонтируемые блоки ничего не сказало- НЕ выделенные деньги на ТВЭЛы,запчасти,исскусвенное загоняние финансов ЭА в минус( закупка коломойшей дешёвой э/э) и НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМОМ( отсутствием КОНТРОЛЯ со стороны государства за ремонтом энергоблоков,отсутствие ОТВЕТСТВЕННОСТИ за халатность в НЕ проведении ремонтов,картельный сговор на рынке э/э и откровенный шантаж государства монополистом( Ахметовым),заинтересованность "торгануть" ДЕШЕВОЙ э/э из Беларуси( которую НЕКУДА девать после пуска АЭС ибо прибалты от нее отказались). Все эти *************** события и привели к такой ситуации в энергетике. Ну и "конечно" ЭТО( типа Витренко,Шмигаля.....)которое типа руководит экономикой( (сидят на схемах изыскания денег из бюджета) Вот причины. Других нет. В любых других странах за подобные результаты персонажи типа Витренко уже пожизненно сидели бы в тюрьме,в Украине оно претендует в перспективе на главу правительства. Чого бидный- бо ДУРНЫЙ. Поэтому имея возможность производить 330млрд кВт в год ( из них 130 АЭС и 11 гидро)Украина производит 149( из них 75 АЭС и 7 гидро) Понятно почему у нас "дорогая" э/э и ее дефицит? ПОТОМУ что по..ру что чмошник нас ГРАБЯТ и вместо тюрьмы живут в лесу( нарушая закон) или на берегу Днепра( нарушая закон).
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23.02.2021 07:36 Відповісти
На мою думку про "ВЕЕРИ" ляпнуло, щоб зРАДА врешті решт затвердила цього "зверх успішного" менеджера крадія, в міністри..... Риска веерных отключений больше нет, - Витренко - Цензор.НЕТ 593
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23.02.2021 08:00 Відповісти
Если выгнать всраной метлой этих витренок коболевых герусов и других херусов, то мы забудем даже слова "веерное отключение". Хватит нам дураков чернобыльского разлива, в энергетике должны руководить не жлобы от политики, а люди с головами энергетиков.
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23.02.2021 09:06 Відповісти
у м.Дніпрі йщли технічні работи і не було світла в самі люті морози..11,12,14,15 лютого (Самарський район)...найбільше постраждали сім'ї з маленькими дітьми та лежачими хворими. Нехай пан Вітренко почитає коменти до "Самарських простор"! Це був справжній геноцид.
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23.02.2021 09:18 Відповісти
 
 