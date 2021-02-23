Рада поддержала предложения Зеленского и вернула все полномочия и.о. министров. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Верховная Рада поддержала предложения президента Владимира Зеленского к законопроекту №4531 о государственной службе, которыми исполняющим обязанностей министров возвращают все полномочия министров.
Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, "за" проголосовали 267 народных депутатов.
Такое решение нардепы приняли на внеочередном заседании 23 февраля.
Напомним, 16 февраля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №4531 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о возобновлении проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы".
Документ предусматривал частичное возвращения полномочий для исполняющих обязанности министров, которые ранее были ограничены.
В частности, и.о. позволили подписывать бюджетные сведения и ряд других докуметов. 18 февраля Зеленский ветировал закон о восстановлении конкурсов на занятие должностей государственных служащих, предложив вернуть и.о. все полномочия министров.
Пожалуйста, подождите...
Тепер Вітрянка віцепрем'єр і міністр єнергетики...
такий собі сірий кардинал "труби"...
73% ви цього намагались??? Ну тоді сглотуйте не подавіться!
Віддали всю повноту влади бені та його маріонеткам.
Вроде как у нас парламентско-президентская республика, но опять Зеленский со слугами размазали парламент.
...
Во вторник, 23 февраля, Верховная Рада приняла законопроект о государственной службе с поправками, которые были внесены президентом Владимиром Зеленским. Это может быть сигналом, что Украина изменила свое направление в Европу. Именно Европейский Союз требовал, чтобы закон о государственной службе был прозрачным.
Об этом сегодня в комментарии для «Апострофа» заявил нардеп «Батькивщины» Михаил Цымбалюк.
Согласно принятому документу, исполняющий обязанности министра сможет находиться в должности фактически неограниченное время и без урезания полномочий. Таким образом, и.о. министра энергетики Юрий Витренко, голосование за которого дважды провалил парламент, будет иметь такие же полномочия, как и другие министры.
Он высказал свое беспокойство по поводу того, как будет действовать правительство, какими будут эти и.о., как они будут влиять на ситуацию в государстве. Не только в энергетике, но и в других сферах.
«Это очень плохой сигнал, что Украина изменила свое направление в Европу.
Именно Европейский Союз требовал, чтобы закон о государственной службе был прозрачным.
Чтобы восстановили конкурсы и прекратили эти так называемые и.о», - отметил Цымбалюк.
Более подробно это интервью изложено в публикации «Этот день войдет в историю, как уничтожение парламентаризма в Украине - нардеп «Батькивщины»».