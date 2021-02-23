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Новости Политика Украины
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ВР (28721) Зеленский (16498) конкурс (1128) полномочия (177)

Рада поддержала предложения Зеленского и вернула все полномочия и.о. министров. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Верховная Рада поддержала предложения президента Владимира Зеленского к законопроекту №4531 о государственной службе, которыми исполняющим обязанностей министров возвращают все полномочия министров.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, "за" проголосовали 267 народных депутатов.

Такое решение нардепы приняли на внеочередном заседании 23 февраля.

Напомним, 16 февраля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №4531 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о возобновлении проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы".

Документ предусматривал частичное возвращения полномочий для исполняющих обязанности министров, которые ранее были ограничены.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Длительное неназначение министров может привести к "параличу деятельности всего министерства", - Зеленский

В частности, и.о. позволили подписывать бюджетные сведения и ряд других докуметов. 18 февраля Зеленский ветировал закон о восстановлении конкурсов на занятие должностей государственных служащих, предложив вернуть и.о. все полномочия министров.
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Топ комментарии
+12
фсе, з призначенням Вітренко "порєшалі"
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23.02.2021 13:17
+9
Вася, ти чмо.
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23.02.2021 13:26
+8
Уявляю, як 73% зараз пишаються собою.
Віддали всю повноту влади бені та його маріонеткам.
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23.02.2021 13:26
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Згадаймо, скільки років Уляна Супрун була В.О. І небо не впало, зуміла продвинути вперед медичну реформу. До цих пір від її результатів так радію, так радію...
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23.02.2021 13:22 Ответить
Вася, ти чмо.
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23.02.2021 13:26 Ответить
хоч Василь Довганенко в багатьох випадках виступає на нашому боці - але я, через його сволотність (тягнисраковість) в своєму кондуїту все-одно утримую його в зебілах...
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23.02.2021 13:34 Ответить
І як таких дурнів земля тримає?
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23.02.2021 13:31 Ответить
Що вас не влаштовує в тій реформі, яку запроваджувала Супрун?
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23.02.2021 13:32 Ответить
Не знає,але все одно, хєрова !!!)))
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23.02.2021 13:37 Ответить
фсе, з призначенням Вітренко "порєшалі"
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23.02.2021 13:17 Ответить
Не мытьём так катаньем.
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23.02.2021 13:27 Ответить
Як кажуть регбісти ... ловіть "диню"...
Тепер Вітрянка віцепрем'єр і міністр єнергетики...
такий собі сірий кардинал "труби"...
73% ви цього намагались??? Ну тоді сглотуйте не подавіться!
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23.02.2021 13:45 Ответить
логикая такая - если есть и.о. президента, то почему бы не быть и и.о. минимстра
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23.02.2021 13:19 Ответить
"призедента" нет, а ИО есть. как чеширский кот и его улыбка.
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23.02.2021 13:22 Ответить
Наскільки я пам'ятаю, У казці "Вінні-Пух і в в-всі-всі" осока звали не ІО, а ІА. 😊
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23.02.2021 13:25 Ответить
На а то! А ИО - возле Юпитера.
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23.02.2021 13:33 Ответить
Ио,це корова,а Иа ,це саме віслючок !!!)))
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23.02.2021 13:39 Ответить
так то ж в сказке, а тут быль... Рада підтримала пропозиції Зеленського і повернула всі повноваження в.о. міністрів - Цензор.НЕТ 6974
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23.02.2021 13:43 Ответить
Аналогично логично, но увы - зиц.
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23.02.2021 13:30 Ответить
Дайош келаватт па 5,50!
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23.02.2021 13:20 Ответить
Зачекай трішки.
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23.02.2021 13:24 Ответить
Не-не Уже не буду. Фатит...
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23.02.2021 13:27 Ответить
В магазині. Дайте мені кело попкорну. Рада підтримала пропозиції Зеленського і повернула всі повноваження в.о. міністрів - Цензор.НЕТ 8520
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23.02.2021 13:24 Ответить
Рада поддержала предложения Зеленского и вернула все полномочия и.о. министров - Цензор.НЕТ 1631 уродов! Рада поддержала предложения Зеленского и вернула все полномочия и.о. министров - Цензор.НЕТ 6126
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23.02.2021 13:21 Ответить
Посилання застаріле. ЦН щось нахімічив що картинки не вставляються.
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23.02.2021 13:26 Ответить
Тююю... У меня всё ровно.
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23.02.2021 13:27 Ответить
Перейшов на Мозіллу. Тепер видно.
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23.02.2021 13:39 Ответить
То у тебя что-то с телефонам.
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23.02.2021 13:40 Ответить
Нє-а. Залежить від браузера. У мене ноут.
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23.02.2021 13:59 Ответить
Тепер міністри не потрібні. Це економія коштів.
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23.02.2021 13:22 Ответить
та і міністерства теж.. сіли, сходнячком порішали, поділили і... і всьо..
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23.02.2021 13:26 Ответить
Это не экономия, а узурпация.
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23.02.2021 13:26 Ответить
Рада підтримала пропозиції Зеленського і повернула всі повноваження в.о. міністрів - Цензор.НЕТ 3500
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23.02.2021 13:25 Ответить
Протягнули.
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23.02.2021 13:31 Ответить
Уявляю, як 73% зараз пишаються собою.
Віддали всю повноту влади бені та його маріонеткам.
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23.02.2021 13:26 Ответить
Імітація бурхливої діяльності триває !!)))
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23.02.2021 13:27 Ответить
Яку юридичну і кримінальну відповідальність буде нести те в.о., будучи наділеним всією повнотою влади міністра? Ось що цікава.
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23.02.2021 13:35 Ответить
Як завжди ,ніяку !!! Україна ,це країна повної безвідповідальності !!))))
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23.02.2021 13:41 Ответить
в этом и весь развод котят- согласно законодательства, и.о. ответственности не несут
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23.02.2021 14:26 Ответить
Судячи з того, як галаснули олігархічні фракції "довіра/замайбах" - беня, рижа мразь та інші риго-олігархи знайшли порозуміння з охвістям Зе.
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23.02.2021 13:31 Ответить
Який тоді сенс в повноцінному уряді? НеЛох буковельський може хоч зараз вигнати весь уряд - і призначити на його місця повністю ручних в.о..
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23.02.2021 13:31 Ответить
Рада підтримала пропозиції Зеленського і повернула всі повноваження в.о. міністрів - Цензор.НЕТ 1215
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23.02.2021 13:32 Ответить
Когда нельзя, но очень хочется, то можно. Рада підтримала пропозиції Зеленського і повернула всі повноваження в.о. міністрів - Цензор.НЕТ 3841
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23.02.2021 13:50 Ответить
вернула все полномочия и.о. министров/ Рашкован, Коболев, Абромавичус, Данилюк - ноль шансов, премьером может стать Гончарук или Витренко, - Коломойский. 28.08.19. - "Специфический запах подмышек Коломойского" в обезьяннике его имени.
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23.02.2021 13:33 Ответить
Временно назначенные, временно исполняющие, постоянно ворующие.
Вроде как у нас парламентско-президентская республика, но опять Зеленский со слугами размазали парламент.
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23.02.2021 13:37 Ответить
А навіщо тоді всілякі коаліції? Дуже схоже на узурпацію влади. Янек номер два?
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23.02.2021 13:37 Ответить
Распил бабла в турборежиме. Времени на это у них остаётся всё меньше.
Рада підтримала пропозиції Зеленського і повернула всі повноваження в.о. міністрів - Цензор.НЕТ 5709
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23.02.2021 13:40 Ответить
Это все сделано только ради Витренко, теперь нет смысла пропихивать его в третий раз, он и так получил все полномочия.
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23.02.2021 13:42 Ответить
Шут не такой простой, как он себя позициорирует, дилетантом простофтлей, но это не так, но по факту он супер хитрый хохол, и это уже неоднократно доказывал.
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23.02.2021 13:42 Ответить
Теперь все будут и.о., которые не будут нести ответственность за бездарное руководство. Рада підтримала пропозиції Зеленського і повернула всі повноваження в.о. міністрів - Цензор.НЕТ 3036
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23.02.2021 13:42 Ответить
- ай маладцы...спасибо вам и от мамани ))))
Рада підтримала пропозиції Зеленського і повернула всі повноваження в.о. міністрів - Цензор.НЕТ 5068

...
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23.02.2021 13:46 Ответить
ВР, Конституции в Украине увы нет.. Растоптана Слугами урода...
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23.02.2021 13:47 Ответить
Как красиво шобло в раде сняло с себя ответственность. И зеле не надо замарачиваться.
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23.02.2021 13:49 Ответить
А вона була ,та так звана відповідальність ??? Наведи приклад хто,за щось ,відповів???)))
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23.02.2021 13:58 Ответить
Этот день войдет в историю, как уничтожение парламента­ризма в Украине - «Батькивщина» 23 февраля, 2021Без рубрикиКомментарии: 0
Рада підтримала пропозиції Зеленського і повернула всі повноваження в.о. міністрів - Цензор.НЕТ 9420Во вторник, 23 февраля, Верховная Рада приняла законопроект о государственной службе с поправками, которые были внесены президентом Владимиром Зеленским. Это может быть сигналом, что Украина изменила свое направление в Европу. Именно Европейский Союз требовал, чтобы закон о государственной службе был прозрачным.
Об этом сегодня в комментарии для «Апострофа» заявил нардеп «Батькивщины» Михаил Цымбалюк.
Согласно принятому документу, исполняющий обязанности министра сможет находиться в должности фактически неограниченное время и без урезания полномочий. Таким образом, и.о. министра энергетики Юрий Витренко, голосование за которого дважды провалил парламент, будет иметь такие же полномочия, как и другие министры.
Он высказал свое беспокойство по поводу того, как будет действовать правительство, какими будут эти и.о., как они будут влиять на ситуацию в государстве. Не только в энергетике, но и в других сферах.
«Это очень плохой сигнал, что Украина изменила свое направление в Европу.
Именно Европейский Союз требовал, чтобы закон о государственной службе был прозрачным.
Чтобы восстановили конкурсы и прекратили эти так называемые и.о», - отметил Цымбалюк.
Более подробно это интервью изложено в публикации «Этот день войдет в историю, как уничтожение парламентаризма в Украине - нардеп «Батькивщины»».
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23.02.2021 18:25 Ответить
 
 