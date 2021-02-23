Рада поддержала предложения Зеленского и вернула все полномочия и.о. министров. ВИДЕО

Верховная Рада поддержала предложения президента Владимира Зеленского к законопроекту №4531 о государственной службе, которыми исполняющим обязанностей министров возвращают все полномочия министров.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, "за" проголосовали 267 народных депутатов.

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Такое решение нардепы приняли на внеочередном заседании 23 февраля.

Напомним, 16 февраля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №4531 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о возобновлении проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы".

Документ предусматривал частичное возвращения полномочий для исполняющих обязанности министров, которые ранее были ограничены.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Длительное неназначение министров может привести к "параличу деятельности всего министерства", - Зеленский

В частности, и.о. позволили подписывать бюджетные сведения и ряд других докуметов. 18 февраля Зеленский ветировал закон о восстановлении конкурсов на занятие должностей государственных служащих, предложив вернуть и.о. все полномочия министров.