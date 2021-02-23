Рада підтримала пропозиції Зеленського і повернула всі повноваження в.о. міністрів. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Верховна Рада підтримала пропозиції президента Володимира Зеленського до законопроєкту №4531 про державну службу, якими виконувачі обов'язків міністрів повертають всі повноваження міністрів.
Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, "за" проголосували 267 народних депутатів.
Таке рішення нардепи прийняли на позачерговому засіданні 23 лютого.
Нагадаємо, 16 лютого Верховна Рада прийняла в другому читанні і в цілому законопроєкт №4531 "Про внесення змін до деяких законів України про відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби".
Документ передбачав часткове повернення повноважень для виконувачів обов'язків міністрів, які раніше були обмежені.
Зокрема, в.о. дозволили підписувати бюджетні відомості і низку інших докуметов. 18 лютого Зеленський ветував закон про відновлення конкурсів на зайняття посад державних службовців, запропонувавши повернути в.о. всі повноваження міністрів.
Будь ласка, зачекайте...
Тепер Вітрянка віцепрем'єр і міністр єнергетики...
такий собі сірий кардинал "труби"...
73% ви цього намагались??? Ну тоді сглотуйте не подавіться!
Віддали всю повноту влади бені та його маріонеткам.
Вроде как у нас парламентско-президентская республика, но опять Зеленский со слугами размазали парламент.
...
Во вторник, 23 февраля, Верховная Рада приняла законопроект о государственной службе с поправками, которые были внесены президентом Владимиром Зеленским. Это может быть сигналом, что Украина изменила свое направление в Европу. Именно Европейский Союз требовал, чтобы закон о государственной службе был прозрачным.
Об этом сегодня в комментарии для «Апострофа» заявил нардеп «Батькивщины» Михаил Цымбалюк.
Согласно принятому документу, исполняющий обязанности министра сможет находиться в должности фактически неограниченное время и без урезания полномочий. Таким образом, и.о. министра энергетики Юрий Витренко, голосование за которого дважды провалил парламент, будет иметь такие же полномочия, как и другие министры.
Он высказал свое беспокойство по поводу того, как будет действовать правительство, какими будут эти и.о., как они будут влиять на ситуацию в государстве. Не только в энергетике, но и в других сферах.
«Это очень плохой сигнал, что Украина изменила свое направление в Европу.
Именно Европейский Союз требовал, чтобы закон о государственной службе был прозрачным.
Чтобы восстановили конкурсы и прекратили эти так называемые и.о», - отметил Цымбалюк.
Более подробно это интервью изложено в публикации «Этот день войдет в историю, как уничтожение парламентаризма в Украине - нардеп «Батькивщины»».