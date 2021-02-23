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Новини Політика України
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ВР (11722) Зеленський (17387) конкурс (853) повноваження (34)

Рада підтримала пропозиції Зеленського і повернула всі повноваження в.о. міністрів. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Верховна Рада підтримала пропозиції президента Володимира Зеленського до законопроєкту №4531 про державну службу, якими виконувачі обов'язків міністрів повертають всі повноваження міністрів.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, "за" проголосували 267 народних депутатів.

Таке рішення нардепи прийняли на позачерговому засіданні 23 лютого.

Нагадаємо, 16 лютого Верховна Рада прийняла в другому читанні і в цілому законопроєкт №4531 "Про внесення змін до деяких законів України про відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби".

Документ передбачав часткове повернення повноважень для виконувачів обов'язків міністрів, які раніше були обмежені.

Зокрема, в.о. дозволили підписувати бюджетні відомості і низку інших докуметов. 18 лютого Зеленський ветував закон про відновлення конкурсів на зайняття посад державних службовців, запропонувавши повернути в.о. всі повноваження міністрів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський пропонує повернути в.о. всі повноваження міністра на необмежений період, більшість фракцій це не будуть підтримувати, - Шкрум

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+12
фсе, з призначенням Вітренко "порєшалі"
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23.02.2021 13:17
+9
Вася, ти чмо.
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23.02.2021 13:26
+8
Уявляю, як 73% зараз пишаються собою.
Віддали всю повноту влади бені та його маріонеткам.
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23.02.2021 13:26
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Згадаймо, скільки років Уляна Супрун була В.О. І небо не впало, зуміла продвинути вперед медичну реформу. До цих пір від її результатів так радію, так радію...
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23.02.2021 13:22 Відповісти
Вася, ти чмо.
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23.02.2021 13:26 Відповісти
хоч Василь Довганенко в багатьох випадках виступає на нашому боці - але я, через його сволотність (тягнисраковість) в своєму кондуїту все-одно утримую його в зебілах...
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23.02.2021 13:34 Відповісти
І як таких дурнів земля тримає?
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23.02.2021 13:31 Відповісти
Що вас не влаштовує в тій реформі, яку запроваджувала Супрун?
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23.02.2021 13:32 Відповісти
Не знає,але все одно, хєрова !!!)))
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23.02.2021 13:37 Відповісти
фсе, з призначенням Вітренко "порєшалі"
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23.02.2021 13:17 Відповісти
Не мытьём так катаньем.
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23.02.2021 13:27 Відповісти
Як кажуть регбісти ... ловіть "диню"...
Тепер Вітрянка віцепрем'єр і міністр єнергетики...
такий собі сірий кардинал "труби"...
73% ви цього намагались??? Ну тоді сглотуйте не подавіться!
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23.02.2021 13:45 Відповісти
логикая такая - если есть и.о. президента, то почему бы не быть и и.о. минимстра
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23.02.2021 13:19 Відповісти
"призедента" нет, а ИО есть. как чеширский кот и его улыбка.
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23.02.2021 13:22 Відповісти
Наскільки я пам'ятаю, У казці "Вінні-Пух і в в-всі-всі" осока звали не ІО, а ІА. 😊
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23.02.2021 13:25 Відповісти
На а то! А ИО - возле Юпитера.
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23.02.2021 13:33 Відповісти
Ио,це корова,а Иа ,це саме віслючок !!!)))
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23.02.2021 13:39 Відповісти
так то ж в сказке, а тут быль... Рада підтримала пропозиції Зеленського і повернула всі повноваження в.о. міністрів - Цензор.НЕТ 6974
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23.02.2021 13:43 Відповісти
Аналогично логично, но увы - зиц.
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23.02.2021 13:30 Відповісти
Дайош келаватт па 5,50!
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23.02.2021 13:20 Відповісти
Зачекай трішки.
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23.02.2021 13:24 Відповісти
Не-не Уже не буду. Фатит...
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23.02.2021 13:27 Відповісти
В магазині. Дайте мені кело попкорну. Рада підтримала пропозиції Зеленського і повернула всі повноваження в.о. міністрів - Цензор.НЕТ 8520
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23.02.2021 13:24 Відповісти
Рада поддержала предложения Зеленского и вернула все полномочия и.о. министров - Цензор.НЕТ 1631 уродов! Рада поддержала предложения Зеленского и вернула все полномочия и.о. министров - Цензор.НЕТ 6126
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23.02.2021 13:21 Відповісти
Посилання застаріле. ЦН щось нахімічив що картинки не вставляються.
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23.02.2021 13:26 Відповісти
Тююю... У меня всё ровно.
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23.02.2021 13:27 Відповісти
Перейшов на Мозіллу. Тепер видно.
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23.02.2021 13:39 Відповісти
То у тебя что-то с телефонам.
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23.02.2021 13:40 Відповісти
Нє-а. Залежить від браузера. У мене ноут.
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23.02.2021 13:59 Відповісти
Тепер міністри не потрібні. Це економія коштів.
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23.02.2021 13:22 Відповісти
та і міністерства теж.. сіли, сходнячком порішали, поділили і... і всьо..
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23.02.2021 13:26 Відповісти
Это не экономия, а узурпация.
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23.02.2021 13:26 Відповісти
Рада підтримала пропозиції Зеленського і повернула всі повноваження в.о. міністрів - Цензор.НЕТ 3500
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23.02.2021 13:25 Відповісти
Протягнули.
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23.02.2021 13:31 Відповісти
Уявляю, як 73% зараз пишаються собою.
Віддали всю повноту влади бені та його маріонеткам.
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23.02.2021 13:26 Відповісти
Імітація бурхливої діяльності триває !!)))
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23.02.2021 13:27 Відповісти
Яку юридичну і кримінальну відповідальність буде нести те в.о., будучи наділеним всією повнотою влади міністра? Ось що цікава.
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23.02.2021 13:35 Відповісти
Як завжди ,ніяку !!! Україна ,це країна повної безвідповідальності !!))))
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23.02.2021 13:41 Відповісти
в этом и весь развод котят- согласно законодательства, и.о. ответственности не несут
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23.02.2021 14:26 Відповісти
Судячи з того, як галаснули олігархічні фракції "довіра/замайбах" - беня, рижа мразь та інші риго-олігархи знайшли порозуміння з охвістям Зе.
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23.02.2021 13:31 Відповісти
Який тоді сенс в повноцінному уряді? НеЛох буковельський може хоч зараз вигнати весь уряд - і призначити на його місця повністю ручних в.о..
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23.02.2021 13:31 Відповісти
Рада підтримала пропозиції Зеленського і повернула всі повноваження в.о. міністрів - Цензор.НЕТ 1215
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23.02.2021 13:32 Відповісти
Когда нельзя, но очень хочется, то можно. Рада підтримала пропозиції Зеленського і повернула всі повноваження в.о. міністрів - Цензор.НЕТ 3841
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23.02.2021 13:50 Відповісти
вернула все полномочия и.о. министров/ Рашкован, Коболев, Абромавичус, Данилюк - ноль шансов, премьером может стать Гончарук или Витренко, - Коломойский. 28.08.19. - "Специфический запах подмышек Коломойского" в обезьяннике его имени.
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23.02.2021 13:33 Відповісти
Временно назначенные, временно исполняющие, постоянно ворующие.
Вроде как у нас парламентско-президентская республика, но опять Зеленский со слугами размазали парламент.
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23.02.2021 13:37 Відповісти
А навіщо тоді всілякі коаліції? Дуже схоже на узурпацію влади. Янек номер два?
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23.02.2021 13:37 Відповісти
Распил бабла в турборежиме. Времени на это у них остаётся всё меньше.
Рада підтримала пропозиції Зеленського і повернула всі повноваження в.о. міністрів - Цензор.НЕТ 5709
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23.02.2021 13:40 Відповісти
Это все сделано только ради Витренко, теперь нет смысла пропихивать его в третий раз, он и так получил все полномочия.
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23.02.2021 13:42 Відповісти
Шут не такой простой, как он себя позициорирует, дилетантом простофтлей, но это не так, но по факту он супер хитрый хохол, и это уже неоднократно доказывал.
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23.02.2021 13:42 Відповісти
Теперь все будут и.о., которые не будут нести ответственность за бездарное руководство. Рада підтримала пропозиції Зеленського і повернула всі повноваження в.о. міністрів - Цензор.НЕТ 3036
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23.02.2021 13:42 Відповісти
- ай маладцы...спасибо вам и от мамани ))))
Рада підтримала пропозиції Зеленського і повернула всі повноваження в.о. міністрів - Цензор.НЕТ 5068

...
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23.02.2021 13:46 Відповісти
ВР, Конституции в Украине увы нет.. Растоптана Слугами урода...
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23.02.2021 13:47 Відповісти
Как красиво шобло в раде сняло с себя ответственность. И зеле не надо замарачиваться.
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23.02.2021 13:49 Відповісти
А вона була ,та так звана відповідальність ??? Наведи приклад хто,за щось ,відповів???)))
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23.02.2021 13:58 Відповісти
Этот день войдет в историю, как уничтожение парламента­ризма в Украине - «Батькивщина» 23 февраля, 2021Без рубрикиКомментарии: 0
Рада підтримала пропозиції Зеленського і повернула всі повноваження в.о. міністрів - Цензор.НЕТ 9420Во вторник, 23 февраля, Верховная Рада приняла законопроект о государственной службе с поправками, которые были внесены президентом Владимиром Зеленским. Это может быть сигналом, что Украина изменила свое направление в Европу. Именно Европейский Союз требовал, чтобы закон о государственной службе был прозрачным.
Об этом сегодня в комментарии для «Апострофа» заявил нардеп «Батькивщины» Михаил Цымбалюк.
Согласно принятому документу, исполняющий обязанности министра сможет находиться в должности фактически неограниченное время и без урезания полномочий. Таким образом, и.о. министра энергетики Юрий Витренко, голосование за которого дважды провалил парламент, будет иметь такие же полномочия, как и другие министры.
Он высказал свое беспокойство по поводу того, как будет действовать правительство, какими будут эти и.о., как они будут влиять на ситуацию в государстве. Не только в энергетике, но и в других сферах.
«Это очень плохой сигнал, что Украина изменила свое направление в Европу.
Именно Европейский Союз требовал, чтобы закон о государственной службе был прозрачным.
Чтобы восстановили конкурсы и прекратили эти так называемые и.о», - отметил Цымбалюк.
Более подробно это интервью изложено в публикации «Этот день войдет в историю, как уничтожение парламентаризма в Украине - нардеп «Батькивщины»».
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23.02.2021 18:25 Відповісти
 
 