Украина ожидает прибытия очередной партии COVID-вакцины в марте, - Шмыгаль
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Украина ожидает прибытия очередной партии вакцины от коронавируса уже в марте. Это будет вакцина других производителей.
Об этом заявил во время заседания Кабинета Министров премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Вчера в Украину прибыла первая партия из 500 тысяч вакцин. Она уже направлена по регионам. С сегодняшнего дня стартует процесс вакцинации", - заявил Шмыгаль.
По его словам, первыми получат вакцину украинские медики, которые борются с коронавирусом.
"Процесс вакцинации безопасной вакциной будет происходить на добровольной основе и будет осуществляться квалифицированными мобильными бригадами", - отметил премьер.
По его словам, объемов вакцины хватит на всех желающих ее получить в рамках общего плана вакцинации.
"В марте ожидаем прибытия очередных партий безопасных вакцин от других производителей", - отметил Шмыгаль.
Вакцина каких именно производителей может быть поставлена в марте премьер не уточнил.
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В рамках ініціативи COVAX Гана першою у світі отримала безкоштовну вакцину від коронавірусу.
У державу приїхала 1-ша партія препарату від AstraZeneca, про це спільно заявили Всесвітня організація охорони здоров'я та UNICEF.
Гана отримала 600 тис. доз вакцини, ліцензованої Інститутом сироватки Індії.
"Ми раді, що саме Гана стала першою країною, що отримала вакцини Covid-19 в рамках механізму COVAX", - повідомили в заяві.
ВООЗ та UNICEF наводять дані, що з початку пандемії в країні зареєстрували понад 80,7 тис. випадків зараження коронавірусом. З них померли понад 580 осіб.
Д.Шмигаль
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Допустим эти вакцины привезут в крупные города где есть морозильники для хранения. Регионы сразу возбухнут а че им не досталось?! Чтобы все ее получили, нужно нехило постараться и потратиться. Потому и переносят сроки.