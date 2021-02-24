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Украина ожидает прибытия очередной партии COVID-вакцины в марте, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Украина ожидает прибытия очередной партии COVID-вакцины в марте, - Шмыгаль

Украина ожидает прибытия очередной партии вакцины от коронавируса уже в марте. Это будет вакцина других производителей.

Об этом заявил во время заседания Кабинета Министров премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Вчера в Украину прибыла первая партия из 500 тысяч вакцин. Она уже направлена по регионам. С сегодняшнего дня стартует процесс вакцинации", - заявил Шмыгаль.

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По его словам, первыми получат вакцину украинские медики, которые борются с коронавирусом.

"Процесс вакцинации безопасной вакциной будет происходить на добровольной основе и будет осуществляться квалифицированными мобильными бригадами", - отметил премьер.

По его словам, объемов вакцины хватит на всех желающих ее получить в рамках общего плана вакцинации.

"В марте ожидаем прибытия очередных партий безопасных вакцин от других производителей", - отметил Шмыгаль.

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Вакцина каких именно производителей может быть поставлена в марте премьер не уточнил.
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Весна прийде вакціонувати будемо
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24.02.2021 13:38 Ответить
Если я не ошибаюсь, недели две назад ВОЗ выделял Украине бесплатный Пфайзер... Под который еще и деньги на логистику выделяли и с частными компаниями заключали договора. Про него сейчас ничего не слышно... По тихому чинушам и прочему отребью вколят?
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24.02.2021 13:38 Ответить
///
В рамках ініціативи COVAX Гана першою у світі отримала безкоштовну вакцину від коронавірусу.
У державу приїхала 1-ша партія препарату від AstraZeneca, про це спільно заявили Всесвітня організація охорони здоров'я та UNICEF.
Гана отримала 600 тис. доз вакцини, ліцензованої Інститутом сироватки Індії.
"Ми раді, що саме Гана стала першою країною, що отримала вакцини Covid-19 в рамках механізму COVAX", - повідомили в заяві.
ВООЗ та UNICEF наводять дані, що з початку пандемії в країні зареєстрували понад 80,7 тис. випадків зараження коронавірусом. З них померли понад 580 осіб.
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24.02.2021 13:39 Ответить
Якого року не уточнив тільки 😁 от пустобріхи бісові 🤬
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24.02.2021 13:41 Ответить
" Обіцянка-цяцянка - ЗЕдебільчикам радість"
Д.Шмигаль
.
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24.02.2021 14:11 Ответить
"Выпуск вакцины от COVID-19, разработанной компаниями BioNTech и Pfizer, вполне может знаменовать собой начало конца пандемии. Однако для ее доставки в разные страны мира потребуются огромные транспортные и логистические ресурсы. Причина в том, что новый препарат необходимо хранить при температуре минус 70 градусов по Цельсию, а после размораживания его срок годности - только около пяти дней при температуре 2-8 градусов."
Допустим эти вакцины привезут в крупные города где есть морозильники для хранения. Регионы сразу возбухнут а че им не досталось?! Чтобы все ее получили, нужно нехило постараться и потратиться. Потому и переносят сроки.
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24.02.2021 14:18 Ответить
да ты не волновайся сильно ,привезут со своим холодильником, используешь вакцины с холодильников сгоняешь с ними еще пару раз
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24.02.2021 14:43 Ответить
а можно уточнить, 32-го марта или 33-го?
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24.02.2021 14:53 Ответить
В ампулах буде чудодійна вода з священної річки Ганг! Лікує все! Вірус здихає від одного її вигляду!
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24.02.2021 21:30 Ответить
 
 