Украина ожидает прибытия очередной партии COVID-вакцины в марте, - Шмыгаль

Украина ожидает прибытия очередной партии вакцины от коронавируса уже в марте. Это будет вакцина других производителей.

Об этом заявил во время заседания Кабинета Министров премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Вчера в Украину прибыла первая партия из 500 тысяч вакцин. Она уже направлена по регионам. С сегодняшнего дня стартует процесс вакцинации", - заявил Шмыгаль.

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По его словам, первыми получат вакцину украинские медики, которые борются с коронавирусом.

"Процесс вакцинации безопасной вакциной будет происходить на добровольной основе и будет осуществляться квалифицированными мобильными бригадами", - отметил премьер.

По его словам, объемов вакцины хватит на всех желающих ее получить в рамках общего плана вакцинации.

"В марте ожидаем прибытия очередных партий безопасных вакцин от других производителей", - отметил Шмыгаль.

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Вакцина каких именно производителей может быть поставлена в марте премьер не уточнил.