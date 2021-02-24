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Україна очікує прибуття чергової партії COVID-вакцини в березні, - Шмигаль

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Україна очікує прибуття чергової партії COVID-вакцини в березні, - Шмигаль

Україна очікує прибуття чергової партії вакцини проти коронавірусу вже в березні. Це буде вакцина інших виробників.

Про це заявив під час засідання Кабінету Міністрів прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Учора до України прибула перша партія із 500 тисяч вакцин. Вона спрямована по регіонах. Відсьогодні стартує процес вакцинації", - заявив Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Першим в Україні вакцину проти коронавірусу отримав лікар-реаніматолог Горенко з Черкас, - голова ОДА Скічко

За його словами, першими отримають вакцину українські медики, які борються з коронавірусом.

"Процес безпечної вакцинації вакциною буде відбуватися на добровільній основі, і буде здійснюватися кваліфікованими мобільними бригадами", - зазначив прем'єр.

За його словами, обсягів вакцини вистачить на всіх охочих її отримати в межах загального плану вакцинації.

"У березні очікуємо прибуття чергових партій безпечних вакцин від інших виробників", - зазначив Шмигаль.

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Вакцина яких саме виробників може бути поставлена ​​в березні прем'єр не уточнив.

Автор: Наталя Джума
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Весна прийде вакціонувати будемо
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24.02.2021 13:38 Відповісти
Если я не ошибаюсь, недели две назад ВОЗ выделял Украине бесплатный Пфайзер... Под который еще и деньги на логистику выделяли и с частными компаниями заключали договора. Про него сейчас ничего не слышно... По тихому чинушам и прочему отребью вколят?
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24.02.2021 13:38 Відповісти
///
В рамках ініціативи COVAX Гана першою у світі отримала безкоштовну вакцину від коронавірусу.
У державу приїхала 1-ша партія препарату від AstraZeneca, про це спільно заявили Всесвітня організація охорони здоров'я та UNICEF.
Гана отримала 600 тис. доз вакцини, ліцензованої Інститутом сироватки Індії.
"Ми раді, що саме Гана стала першою країною, що отримала вакцини Covid-19 в рамках механізму COVAX", - повідомили в заяві.
ВООЗ та UNICEF наводять дані, що з початку пандемії в країні зареєстрували понад 80,7 тис. випадків зараження коронавірусом. З них померли понад 580 осіб.
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24.02.2021 13:39 Відповісти
Якого року не уточнив тільки 😁 от пустобріхи бісові 🤬
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24.02.2021 13:41 Відповісти
" Обіцянка-цяцянка - ЗЕдебільчикам радість"
Д.Шмигаль
.
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24.02.2021 14:11 Відповісти
"Выпуск вакцины от COVID-19, разработанной компаниями BioNTech и Pfizer, вполне может знаменовать собой начало конца пандемии. Однако для ее доставки в разные страны мира потребуются огромные транспортные и логистические ресурсы. Причина в том, что новый препарат необходимо хранить при температуре минус 70 градусов по Цельсию, а после размораживания его срок годности - только около пяти дней при температуре 2-8 градусов."
Допустим эти вакцины привезут в крупные города где есть морозильники для хранения. Регионы сразу возбухнут а че им не досталось?! Чтобы все ее получили, нужно нехило постараться и потратиться. Потому и переносят сроки.
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24.02.2021 14:18 Відповісти
да ты не волновайся сильно ,привезут со своим холодильником, используешь вакцины с холодильников сгоняешь с ними еще пару раз
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24.02.2021 14:43 Відповісти
а можно уточнить, 32-го марта или 33-го?
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24.02.2021 14:53 Відповісти
В ампулах буде чудодійна вода з священної річки Ганг! Лікує все! Вірус здихає від одного її вигляду!
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24.02.2021 21:30 Відповісти
 
 