Україна очікує прибуття чергової партії COVID-вакцини в березні, - Шмигаль
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Україна очікує прибуття чергової партії вакцини проти коронавірусу вже в березні. Це буде вакцина інших виробників.
Про це заявив під час засідання Кабінету Міністрів прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Учора до України прибула перша партія із 500 тисяч вакцин. Вона спрямована по регіонах. Відсьогодні стартує процес вакцинації", - заявив Шмигаль.
За його словами, першими отримають вакцину українські медики, які борються з коронавірусом.
"Процес безпечної вакцинації вакциною буде відбуватися на добровільній основі, і буде здійснюватися кваліфікованими мобільними бригадами", - зазначив прем'єр.
За його словами, обсягів вакцини вистачить на всіх охочих її отримати в межах загального плану вакцинації.
"У березні очікуємо прибуття чергових партій безпечних вакцин від інших виробників", - зазначив Шмигаль.
Вакцина яких саме виробників може бути поставлена в березні прем'єр не уточнив.
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В рамках ініціативи COVAX Гана першою у світі отримала безкоштовну вакцину від коронавірусу.
У державу приїхала 1-ша партія препарату від AstraZeneca, про це спільно заявили Всесвітня організація охорони здоров'я та UNICEF.
Гана отримала 600 тис. доз вакцини, ліцензованої Інститутом сироватки Індії.
"Ми раді, що саме Гана стала першою країною, що отримала вакцини Covid-19 в рамках механізму COVAX", - повідомили в заяві.
ВООЗ та UNICEF наводять дані, що з початку пандемії в країні зареєстрували понад 80,7 тис. випадків зараження коронавірусом. З них померли понад 580 осіб.
Д.Шмигаль
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Допустим эти вакцины привезут в крупные города где есть морозильники для хранения. Регионы сразу возбухнут а че им не досталось?! Чтобы все ее получили, нужно нехило постараться и потратиться. Потому и переносят сроки.