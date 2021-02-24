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Власти Беларуси нашли в книге "Белорусский Донбасс" "признаки экстремизма"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Власти Беларуси нашли в книге

У журналиста Романа Васюковича 2 экземпляра книги конфисковали на границе, а на него самого составили админпротокол за перевозку экстремистской информационной продукции.

Об этом пишет в Фейсбуке один из авторов "Белорусского Донбасса", минский журналист Игорь Ильяш, сообщает Цензор.НЕТ. Эта книга авторства его и минской журналистки Катерины Андреевой рассказывает об участии граждан Беларуси в войне на Донбассе.

"Признаки проявления экстремизма" в книге нашла Минская областная экспертная комиссия по оценке информационной продукции, ее заключение было составлено 29 января 2021 года.

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"В декабре 2020 года Роман Васюкович возвращался в Минск из Киева из командировки. С собой он вез два экземпляра "Белорусского Донбасса" - один для себя, один в подарок нам с Катей, ведь мы с момента издания книги ни разу не держали ее в руках. На таможне Рому остановили и отправили на усиленный досмотр. В итоге книги и ноутбук конфисковали. Ноутбук недавно Роме вернули, а вот книги - нет. За их перевозку на журналиста составили протокол по ч.1 ст. 17.11 КоАП (Распространение, изготовление, хранение, перевозка информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность). Тем не менее, в Республиканский список экстремистских материалов книга пока что не включена", - написал Ильяш.

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Он предполагает, что рано или поздно книга окажется в Беларуси под запретом.

"Это абсолютно логично, ведь речь идет о неудобной для режима Лукашенко правде. С 2014 по 2020 год международная политика официального Минска строилась на мифе о равноудаленном нейтралитете Лукашенко, на утверждении, что Беларусь является "донором стабильности и безопасности" в регионе. Хотя в действительности политика Лукашенко в отношении конфликта на Донбассе - это одна сплошная ложь и очковтирательство", - пишет журналист.

Автор: Ольга Лузан
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Власти Беларуси нашли в книге "Белорусский Донбасс" "признаки экстремизма" - Цензор.НЕТ 7733
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24.02.2021 18:08 Ответить
На ЦЕ є замовник.
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24.02.2021 18:34 Ответить
філія кац.рен-тв
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24.02.2021 19:22 Ответить
В Беларуси нет властей, бандитский кагал.
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24.02.2021 18:10 Ответить
Как Донбасс может быть Беларуским? Конечно надо запретить.
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24.02.2021 18:41 Ответить
Так а Білорусь теж білоруською не назвеш...
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24.02.2021 18:52 Ответить
Белоруссию (Не Беларусь) в пору назвать европейским Гаити. Папа-До-, Бэби-Док и тонтон-макуты в черном ))
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24.02.2021 19:01 Ответить
Директор видавництва «Фоліо» оголосив, що в якості підтримки свого автора, весь час перебування Катерини Андрєєвої за ґратами електронний варіант (!) її та чоловіка книги на веб-сайті видавництва продаватиметься за 1 грн.
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24.02.2021 19:37 Ответить
Так забавно читать о том, что Республика Беларусь это Гаити в Европе, в то время, как Стерненко приговорен к 7 годам тюремного заключения за преступление, которого не было! Чем больше я читаю украинскую прессу, тем больше убеждаюсь в том, что глупцы, хамы,
недоучки и продажные писаки одинаковы и рф, и в Украине! Белоруси с этими дикими странами не по пути!
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25.02.2021 08:06 Ответить
 
 