Власти Беларуси нашли в книге "Белорусский Донбасс" "признаки экстремизма"

У журналиста Романа Васюковича 2 экземпляра книги конфисковали на границе, а на него самого составили админпротокол за перевозку экстремистской информационной продукции.

Об этом пишет в Фейсбуке один из авторов "Белорусского Донбасса", минский журналист Игорь Ильяш, сообщает Цензор.НЕТ. Эта книга авторства его и минской журналистки Катерины Андреевой рассказывает об участии граждан Беларуси в войне на Донбассе.

"Признаки проявления экстремизма" в книге нашла Минская областная экспертная комиссия по оценке информационной продукции, ее заключение было составлено 29 января 2021 года.

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"В декабре 2020 года Роман Васюкович возвращался в Минск из Киева из командировки. С собой он вез два экземпляра "Белорусского Донбасса" - один для себя, один в подарок нам с Катей, ведь мы с момента издания книги ни разу не держали ее в руках. На таможне Рому остановили и отправили на усиленный досмотр. В итоге книги и ноутбук конфисковали. Ноутбук недавно Роме вернули, а вот книги - нет. За их перевозку на журналиста составили протокол по ч.1 ст. 17.11 КоАП (Распространение, изготовление, хранение, перевозка информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность). Тем не менее, в Республиканский список экстремистских материалов книга пока что не включена", - написал Ильяш.

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Он предполагает, что рано или поздно книга окажется в Беларуси под запретом.

"Это абсолютно логично, ведь речь идет о неудобной для режима Лукашенко правде. С 2014 по 2020 год международная политика официального Минска строилась на мифе о равноудаленном нейтралитете Лукашенко, на утверждении, что Беларусь является "донором стабильности и безопасности" в регионе. Хотя в действительности политика Лукашенко в отношении конфликта на Донбассе - это одна сплошная ложь и очковтирательство", - пишет журналист.