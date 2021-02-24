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Влада Білорусі знайшла в книзі "Білоруський Донбас" "ознаки екстремізму"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Влада Білорусі знайшла в книзі

У журналіста Романа Васюковича 2 примірники книги конфіскували на кордоні, а на нього самого склали адмінпротокол за перевезення екстремістської інформаційної продукції.

Про це пише у Фейсбуці один з авторів "Білоруського Донбасу", мінський журналіст Ігор Ілляш, повідомляє Цензор.НЕТ. Ця книга авторства його і мінської журналістки Катерини Андрєєвої розповідає про участь громадян Білорусі у війні на Донбасі.

"Ознаки прояву екстремізму" в книзі знайшла Мінська обласна експертна комісія з оцінки інформаційної продукції, її висновок був складено 29 січня 2021 року.

"У грудні 2020 року Роман Васюкович повертався до Мінська з Києва з відрядження. З собою він віз два примірники "Білоруського Донбасу" - один для себе, один у подарунок нам із Катею, адже ми з моменту видання книжки жодного разу не тримали її в руках. На митниці Романа зупинили і відправили на посилений огляд. У підсумку книжки і ноутбук конфіскували. Ноутбук нещодавно Ромі повернули, а от книги - ні. За їх перевезення на журналіста склали протокол за ч.1 ст. 17.11 КоАП (Поширення, виготовлення, зберігання, перевезення інформаційної продукції, що містить заклики до екстремістської діяльності або пропагує таку діяльність). Проте, до Республіканського списку екстремістських матеріалів книгу поки що не включено", - написав Ілляш.

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Він передбачає, що рано чи пізно книга опиниться в Білорусі під забороною.

"Це абсолютно логічно, адже йдеться про незручну для режиму Лукашенка правду. З 2014 по 2020 рік міжнародна політика офіційного Мінська будувалася на міфі про рівновіддалений нейтралітет Лукашенка, на твердженні, що Білорусь є "донором стабільності і безпеки" у регіоні. Хоча насправді політика Лукашенка щодо конфлікту на Донбасі - це одна суцільна брехня й окозамилювання", - пише журналіст.
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Власти Беларуси нашли в книге "Белорусский Донбасс" "признаки экстремизма" - Цензор.НЕТ 7733
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24.02.2021 18:08 Відповісти
На ЦЕ є замовник.
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24.02.2021 18:34 Відповісти
філія кац.рен-тв
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24.02.2021 19:22 Відповісти
В Беларуси нет властей, бандитский кагал.
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24.02.2021 18:10 Відповісти
Как Донбасс может быть Беларуским? Конечно надо запретить.
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24.02.2021 18:41 Відповісти
Так а Білорусь теж білоруською не назвеш...
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24.02.2021 18:52 Відповісти
Белоруссию (Не Беларусь) в пору назвать европейским Гаити. Папа-До-, Бэби-Док и тонтон-макуты в черном ))
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24.02.2021 19:01 Відповісти
Директор видавництва «Фоліо» оголосив, що в якості підтримки свого автора, весь час перебування Катерини Андрєєвої за ґратами електронний варіант (!) її та чоловіка книги на веб-сайті видавництва продаватиметься за 1 грн.
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24.02.2021 19:37 Відповісти
Так забавно читать о том, что Республика Беларусь это Гаити в Европе, в то время, как Стерненко приговорен к 7 годам тюремного заключения за преступление, которого не было! Чем больше я читаю украинскую прессу, тем больше убеждаюсь в том, что глупцы, хамы,
недоучки и продажные писаки одинаковы и рф, и в Украине! Белоруси с этими дикими странами не по пути!
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25.02.2021 08:06 Відповісти
 
 