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Новости Политика Украины
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СБУ (18677) государственная измена (949) Шарий Анатолий (220)

Пропагандист Шарий не явился на допрос в СБУ, пришел его адвокат

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Пропагандист Шарий не явился на допрос в СБУ, пришел его адвокат

Пророссийский пропагандист Анатолий Шарий, который подозревается в госизмене, не явился на допрос в СБУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отмечается, что в следственное управление Главного управления СБУ в г.Киеве для ознакомления с материалами производства прибыл его адвокат Валентин Рыбин.

Детали встречи СБУ предоставит позже.

Напомним, 16 февраля СБУ сообщила Анатолию Шарию о подозрении по ст. ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Неявка Шария на допрос - уклонение от следствия, - СБУ
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Топ комментарии
+15
Кто этот бомжара на фото??!!
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25.02.2021 12:50
+9
Пітух якийсь...))
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25.02.2021 12:53
+8
За бейцы этого петуха и привести силой!!
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25.02.2021 12:52
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Кто этот бомжара на фото??!!
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25.02.2021 12:50 Ответить
Пітух якийсь...))
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25.02.2021 12:53 Ответить
бомжара-петушара
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25.02.2021 13:41 Ответить
РАЗ ПІДПИСУЄТЬСЯ ЗА ШАРІЯ , ЯКИЙ В ПОВНОМУ ЗДОРОВЬЇ, ЗАКРИТЬ ЙОГО ЩОБ НЕ БИКУВАВ, ЗАМІСТЬ ШАРІЯ .
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25.02.2021 16:30 Ответить
шлёндра специализируется на оказании оральных услуг хозяевам-рабсеянам
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26.02.2021 02:44 Ответить
адвоката трахнуть
педофилу еще статью нарисовать за неуважение к сбу
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25.02.2021 12:51 Ответить
Рыбина и посадите, не ошибётесь! Тот еще говнолюб!
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25.02.2021 12:51 Ответить
За бейцы этого петуха и привести силой!!
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25.02.2021 12:52 Ответить
Тогда надо в книгу Гинесса сразу рекорд записывать - самые далеко оттянутые яйца (расстояние между Мадридом и Киевом 3638 км.) Оный детолюб в гешпаниях обитается...
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25.02.2021 12:56 Ответить
Ой не смешите. Пропагандист Шарий не явился на допрос в СБУ, пришел его адвокат - Цензор.НЕТ 7958
Лучше разместите текст подозрения.
Ещё смешнее. Пропагандист Шарий не явился на допрос в СБУ, пришел его адвокат - Цензор.НЕТ 7958
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25.02.2021 12:53 Ответить
Смішно буде коли лікар твій діагноз всім розкаже , а з тебе тільки гроші мовчки забере і слова не скаже

Не курсі хіба , що підозра вручається зразу підозрюваному, а тільки потім адвокатам і іншим особам. Порушення процедур може стати основою для скасування судового рішення.
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25.02.2021 12:59 Ответить
Медведчук, Шарий...жесть.
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25.02.2021 13:01 Ответить
Цей пропагандист має власну групу тролів в соцмережах і вони ж постачають йому голоси на виборах. Гроші за власним зізнанням у нього від майнінгу.
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25.02.2021 13:06 Ответить
А майнит расіянцев і их бюджет Пропагандист Шарій не з'явився на допит в СБУ, прийшов його адвокат - Цензор.НЕТ 8599
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25.02.2021 13:58 Ответить
Сперва смотрел, потом понял что он служит свиносабака.
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25.02.2021 14:00 Ответить
Шприц зусссранец лаптеногий.
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25.02.2021 14:06 Ответить
что за чмо уголовное на фото в полосатой тюремной робе? ***** **** лидер гребешинной партии и видок имеет...((
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25.02.2021 14:27 Ответить
Цей Рибін завжди захищає сепарів в Україні і є затятим українофобом.
Надмірний гуманізм до ворогів веде до надмірних жертв серед своїх.
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25.02.2021 14:28 Ответить
Нехай Баканов завезе йому в Іспанію повістку Пропагандист Шарій не з'явився на допит в СБУ, прийшов його адвокат - Цензор.НЕТ 6851.
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25.02.2021 17:04 Ответить
Пропагандист Шарій не з'явився на допит в СБУ, прийшов його адвокат - Цензор.НЕТ 1733
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25.02.2021 17:20 Ответить
Пропагандист Шарій не з'явився на допит в СБУ, прийшов його адвокат - Цензор.НЕТ 8848
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25.02.2021 17:21 Ответить
 
 