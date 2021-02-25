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Пропагандист Шарий не явился на допрос в СБУ, пришел его адвокат
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Пророссийский пропагандист Анатолий Шарий, который подозревается в госизмене, не явился на допрос в СБУ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Отмечается, что в следственное управление Главного управления СБУ в г.Киеве для ознакомления с материалами производства прибыл его адвокат Валентин Рыбин.
Детали встречи СБУ предоставит позже.
Напомним, 16 февраля СБУ сообщила Анатолию Шарию о подозрении по ст. ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).
Топ комментарии
+15 Антон Чигур
показать весь комментарий25.02.2021 12:50
+9 Oljik
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+8 Антон Чигур
показать весь комментарий25.02.2021 12:52
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педофилу еще статью нарисовать за неуважение к сбу
Лучше разместите текст подозрения.
Ещё смешнее.
Не курсі хіба , що підозра вручається зразу підозрюваному, а тільки потім адвокатам і іншим особам. Порушення процедур може стати основою для скасування судового рішення.
Надмірний гуманізм до ворогів веде до надмірних жертв серед своїх.