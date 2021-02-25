Пропагандист Шарий не явился на допрос в СБУ, пришел его адвокат

Пророссийский пропагандист Анатолий Шарий, который подозревается в госизмене, не явился на допрос в СБУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отмечается, что в следственное управление Главного управления СБУ в г.Киеве для ознакомления с материалами производства прибыл его адвокат Валентин Рыбин.

Детали встречи СБУ предоставит позже.

Напомним, 16 февраля СБУ сообщила Анатолию Шарию о подозрении по ст. ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

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