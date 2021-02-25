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Пропагандист Шарій не з'явився на допит в СБУ, прийшов його адвокат
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Проросійський пропагандист Анатолій Шарій, який підозрюється в зраді, не з'явився на допит в СБУ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Зазначається, що в слідче управління Головного управління СБУ в м.Києві для ознайомлення з матеріалами провадження прибув його адвокат Валентин Рибін.
Деталі зустрічі СБУ надасть пізніше.
Нагадаємо, 16 лютого СБУ повідомила Анатолію Шарію про підозру за ст. ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) і ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).
Топ коментарі
+15 Антон Чигур
показати весь коментар25.02.2021 12:50
+9 Oljik
показати весь коментар25.02.2021 12:53
+8 Антон Чигур
показати весь коментар25.02.2021 12:52
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педофилу еще статью нарисовать за неуважение к сбу
Лучше разместите текст подозрения.
Ещё смешнее.
Не курсі хіба , що підозра вручається зразу підозрюваному, а тільки потім адвокатам і іншим особам. Порушення процедур може стати основою для скасування судового рішення.
Надмірний гуманізм до ворогів веде до надмірних жертв серед своїх.