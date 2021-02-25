УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10111 відвідувач онлайн
Новини Політика України
3 498 23
СБУ (10025) державна зрада (1075) Шарій Анатолій (215)

Пропагандист Шарій не з'явився на допит в СБУ, прийшов його адвокат

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Пропагандист Шарій не з'явився на допит в СБУ, прийшов його адвокат

Проросійський пропагандист Анатолій Шарій, який підозрюється в зраді, не з'явився на допит в СБУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що в слідче управління Головного управління СБУ в м.Києві для ознайомлення з матеріалами провадження прибув його адвокат Валентин Рибін.

Деталі зустрічі СБУ надасть пізніше.

Нагадаємо, 16 лютого СБУ повідомила Анатолію Шарію про підозру за ст. ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) і ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Також читайте: Неявка Шарія на допит - ухилення від слідства, - СБУ

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+15
Кто этот бомжара на фото??!!
показати весь коментар
25.02.2021 12:50
+9
Пітух якийсь...))
показати весь коментар
25.02.2021 12:53
+8
За бейцы этого петуха и привести силой!!
показати весь коментар
25.02.2021 12:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кто этот бомжара на фото??!!
показати весь коментар
25.02.2021 12:50 Відповісти
Пітух якийсь...))
показати весь коментар
25.02.2021 12:53 Відповісти
бомжара-петушара
показати весь коментар
25.02.2021 13:41 Відповісти
РАЗ ПІДПИСУЄТЬСЯ ЗА ШАРІЯ , ЯКИЙ В ПОВНОМУ ЗДОРОВЬЇ, ЗАКРИТЬ ЙОГО ЩОБ НЕ БИКУВАВ, ЗАМІСТЬ ШАРІЯ .
показати весь коментар
25.02.2021 16:30 Відповісти
шлёндра специализируется на оказании оральных услуг хозяевам-рабсеянам
показати весь коментар
26.02.2021 02:44 Відповісти
адвоката трахнуть
педофилу еще статью нарисовать за неуважение к сбу
показати весь коментар
25.02.2021 12:51 Відповісти
Рыбина и посадите, не ошибётесь! Тот еще говнолюб!
показати весь коментар
25.02.2021 12:51 Відповісти
За бейцы этого петуха и привести силой!!
показати весь коментар
25.02.2021 12:52 Відповісти
Тогда надо в книгу Гинесса сразу рекорд записывать - самые далеко оттянутые яйца (расстояние между Мадридом и Киевом 3638 км.) Оный детолюб в гешпаниях обитается...
показати весь коментар
25.02.2021 12:56 Відповісти
Ой не смешите. Пропагандист Шарий не явился на допрос в СБУ, пришел его адвокат - Цензор.НЕТ 7958
Лучше разместите текст подозрения.
Ещё смешнее. Пропагандист Шарий не явился на допрос в СБУ, пришел его адвокат - Цензор.НЕТ 7958
показати весь коментар
25.02.2021 12:53 Відповісти
Смішно буде коли лікар твій діагноз всім розкаже , а з тебе тільки гроші мовчки забере і слова не скаже

Не курсі хіба , що підозра вручається зразу підозрюваному, а тільки потім адвокатам і іншим особам. Порушення процедур може стати основою для скасування судового рішення.
показати весь коментар
25.02.2021 12:59 Відповісти
Медведчук, Шарий...жесть.
показати весь коментар
25.02.2021 13:01 Відповісти
Цей пропагандист має власну групу тролів в соцмережах і вони ж постачають йому голоси на виборах. Гроші за власним зізнанням у нього від майнінгу.
показати весь коментар
25.02.2021 13:06 Відповісти
А майнит расіянцев і их бюджет Пропагандист Шарій не з'явився на допит в СБУ, прийшов його адвокат - Цензор.НЕТ 8599
показати весь коментар
25.02.2021 13:58 Відповісти
Сперва смотрел, потом понял что он служит свиносабака.
показати весь коментар
25.02.2021 14:00 Відповісти
Шприц зусссранец лаптеногий.
показати весь коментар
25.02.2021 14:06 Відповісти
что за чмо уголовное на фото в полосатой тюремной робе? ***** **** лидер гребешинной партии и видок имеет...((
показати весь коментар
25.02.2021 14:27 Відповісти
Цей Рибін завжди захищає сепарів в Україні і є затятим українофобом.
Надмірний гуманізм до ворогів веде до надмірних жертв серед своїх.
показати весь коментар
25.02.2021 14:28 Відповісти
Нехай Баканов завезе йому в Іспанію повістку Пропагандист Шарій не з'явився на допит в СБУ, прийшов його адвокат - Цензор.НЕТ 6851.
показати весь коментар
25.02.2021 17:04 Відповісти
Пропагандист Шарій не з'явився на допит в СБУ, прийшов його адвокат - Цензор.НЕТ 1733
показати весь коментар
25.02.2021 17:20 Відповісти
Пропагандист Шарій не з'явився на допит в СБУ, прийшов його адвокат - Цензор.НЕТ 8848
показати весь коментар
25.02.2021 17:21 Відповісти
 
 