В питьевую воду, поступающую на Донбасс, может попасть радиация, - Резников

Временно не подконтрольные правительству Украины территории Донецкой и Луганской областей находятся на грани техногенно-экологической катастрофы из-за радиационного загрязнения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии телеканалу "Дом" сказал вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

По его словам, Украина обращалась к Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) с просьбой провести там мониторинг, однако Россия, в свою очередь, отказывается даже обсуждать эту ситуацию.

Он отметил, что об этой угрозе знают и в ОБСЕ.

"Глава ОБСЕ господин Рама письменно ответил на мое обращение о том, что" мы усматриваем огромные риски техногенной катастрофы, связанные с радиационным загрязнением". Напомню, что есть шахта" Юный коммунар ", где в 1970-е годы был ядерный взрыв. Они не заботятся о ней, не откачивают воду и, по нашей информации, радиоактивная вода дошла до слоя питьевой воды", - сообщил Резников.

Вице-премьер-министр добавил, что загрязнение воды радиацией будет грозить не только ОРДЛО, но и России. Кроме того, загрязненная вода может попасть в Черное море, "а это уже риск для всего европейского сообщества".

"Поэтому мы требуем допустить туда мониторинговую миссию МАГАТЭ, но россияне, которые имеют существенный контроль на оккупированных территориях, пока препятствуют этому. Даже в ТКГ отказываются обсуждать это", - сказал Резников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резников о вакцинации в оккупированном Крыму и ОРДЛО: Это военное преступление и "медицинский геноцид"