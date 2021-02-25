РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11011 посетитель онлайн
Новости Политика УкраиныОбщество
4 886 40
радиация (313) Донбасс (26945) вода (880) Резников (1168)

В питьевую воду, поступающую на Донбасс, может попасть радиация, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

В питьевую воду, поступающую на Донбасс, может попасть радиация, - Резников

Временно не подконтрольные правительству Украины территории Донецкой и Луганской областей находятся на грани техногенно-экологической катастрофы из-за радиационного загрязнения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии телеканалу "Дом" сказал вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

По его словам, Украина обращалась к Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) с просьбой провести там мониторинг, однако Россия, в свою очередь, отказывается даже обсуждать эту ситуацию.

Он отметил, что об этой угрозе знают и в ОБСЕ.

"Глава ОБСЕ господин Рама письменно ответил на мое обращение о том, что" мы усматриваем огромные риски техногенной катастрофы, связанные с радиационным загрязнением". Напомню, что есть шахта" Юный коммунар ", где в 1970-е годы был ядерный взрыв. Они не заботятся о ней, не откачивают воду и, по нашей информации, радиоактивная вода дошла до слоя питьевой воды", - сообщил Резников.

Вице-премьер-министр добавил, что загрязнение воды радиацией будет грозить не только ОРДЛО, но и России. Кроме того, загрязненная вода может попасть в Черное море, "а это уже риск для всего европейского сообщества".

"Поэтому мы требуем допустить туда мониторинговую миссию МАГАТЭ, но россияне, которые имеют существенный контроль на оккупированных территориях, пока препятствуют этому. Даже в ТКГ отказываются обсуждать это", - сказал Резников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резников о вакцинации в оккупированном Крыму и ОРДЛО: Это военное преступление и "медицинский геноцид"

Автор: Роман Свиридович
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+23
Не будем вмешиваться природа знает что делает.
показать весь комментарий
25.02.2021 19:14
+14
Хоть будем знать что зарево на Дамбасе не от ватных пердаков ,а от радиации. В питьевую воду, поступающую на Донбасс, может попасть радиация, - Резников - Цензор.НЕТ 796
показать весь комментарий
25.02.2021 19:18
+9
Одна лишняя хромосома (от вЯличия) или две (от радиации)- а какая разница? В питьевую воду, поступающую на Донбасс, может попасть радиация, - Резников - Цензор.НЕТ 7263
В питьевую воду, поступающую на Донбасс, может попасть радиация, - Резников - Цензор.НЕТ 7924
показать весь комментарий
25.02.2021 19:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не будем вмешиваться природа знает что делает.
показать весь комментарий
25.02.2021 19:14 Ответить
Ессли когда то ввх ломанется к тебе в облас область,а ты диванное чудо,будешь кричать " ой,ай ,пАмАгите! " Природа вмешиваться не будет.Ты,козлина,забывшая,за что наши ребята воюют не воняло бы там
показать весь комментарий
25.02.2021 22:33 Ответить
Одна лишняя хромосома (от вЯличия) или две (от радиации)- а какая разница? В питьевую воду, поступающую на Донбасс, может попасть радиация, - Резников - Цензор.НЕТ 7263
В питьевую воду, поступающую на Донбасс, может попасть радиация, - Резников - Цензор.НЕТ 7924
показать весь комментарий
25.02.2021 19:17 Ответить
Хоть будем знать что зарево на Дамбасе не от ватных пердаков ,а от радиации. В питьевую воду, поступающую на Донбасс, может попасть радиация, - Резников - Цензор.НЕТ 796
показать весь комментарий
25.02.2021 19:18 Ответить
та ну... для этого надо ватанов запускать в космос, чтоб ионизированные верхние слои атмосферы люминесцировали
показать весь комментарий
25.02.2021 20:23 Ответить
Слишком сложное добывание свечения от ватников по вашей технологии У питну воду, що йде на Донбас, може потрапити радіація, - Резніков - Цензор.НЕТ 6169 Зато согласно эффе́кта Вави́лова - Черенко́ва они и так будут светиться,правда только в воде У питну воду, що йде на Донбас, може потрапити радіація, - Резніков - Цензор.НЕТ 4038
показать весь комментарий
25.02.2021 21:34 Ответить
Більше нема за що переживати? Так Україна велика і населення нищого доста, може теж запереживаєте...
показать весь комментарий
25.02.2021 19:18 Ответить
Рогатые сумчатые приматы - да за такое любой зоопарк отдаст миллионы!
показать весь комментарий
25.02.2021 19:19 Ответить
они клетку в металл сдадут. эти двуногие мутанты никому не нужны
показать весь комментарий
25.02.2021 19:22 Ответить
А кто сказал, что они будут двуногими? Интересно, что произойдет с рюцькоязычной челюстью? У питну воду, що йде на Донбас, може потрапити радіація, - Резніков - Цензор.НЕТ 7725
показать весь комментарий
25.02.2021 20:13 Ответить
потом без своей клетки будут шляться по всему зоопарку и требовать русский язік у жирафов и тигров, воруя еду и устраивая пьяньіе драки. Нафиг оно надо кому, такое счастье.
показать весь комментарий
25.02.2021 21:45 Ответить
"Нам Солнца не надо - ми самі світимось!", - гасло ОРДЛО. В питьевую воду, поступающую на Донбасс, может попасть радиация, - Резников - Цензор.НЕТ 6357
показать весь комментарий
25.02.2021 19:23 Ответить
О сейчас начнут комментаторы злорадствовать. Забывая, что россия руками оккупационной администрации, это сделала не на своей территории на украинской земле.
показать весь комментарий
25.02.2021 19:23 Ответить
В питьевую воду, поступающую на Донбасс, может попасть радиация, - Резников - Цензор.НЕТ 5991
показать весь комментарий
25.02.2021 19:24 Ответить
це опудало вирішило сьогодні зімітувати бурхливу діяльність
показать весь комментарий
25.02.2021 19:29 Ответить
Пусть в неё попадает резников
показать весь комментарий
25.02.2021 19:29 Ответить
С Донбассом это было уже давно понятно. А куда зараженные радиацией подземные воды попадают дальше?
показать весь комментарий
25.02.2021 19:30 Ответить
раньше откачивали, не давали заполнить место взрьіва
показать весь комментарий
25.02.2021 22:38 Ответить
Там все дороги ведут на Ростов.
показать весь комментарий
26.02.2021 07:02 Ответить
Ну и в чем собственно проблема ? Кто переживает за даунов живущих до сих пор в Даунбассе .Да не кто , они даже сами о себе не переживают. Это был их личный выбор .
показать весь комментарий
25.02.2021 19:37 Ответить
А ты,перец диванный, не забывай за украинскую часть Донбасса,за которую ребята кровь проливали,в том числе и выходцы оттуда, и там живут семьи этих ребят.
показать весь комментарий
25.02.2021 22:23 Ответить
Дык..вот как-то...пох@й,что ли...
показать весь комментарий
25.02.2021 19:38 Ответить
Да какя разница? Будем решать и этот вопрос через 20 лет.
показать весь комментарий
25.02.2021 19:38 Ответить
Почему "может" ? Давайте не будем полагаться на случай !!!
показать весь комментарий
25.02.2021 19:53 Ответить
Ну Менделеев, ну мозгги, фсе знает про радиацию, наизусть.
показать весь комментарий
25.02.2021 20:08 Ответить
Не тільки "може", але й "должна"!
показать весь комментарий
26.02.2021 09:27 Ответить
При добыче любых трансурановых элементов из недр земли,включая уголь,железную руду или породу,на поверхность вместе с ними попадает и радиация,дядя Резников,вы видимо этого не знали У питну воду, що йде на Донбас, може потрапити радіація, - Резніков - Цензор.НЕТ 5885
показать весь комментарий
25.02.2021 19:55 Ответить
На коксовых батареях весь шамотный и динас кирпич радиоактивный от угля.
показать весь комментарий
25.02.2021 20:09 Ответить
да просто надо Европу чем-то попугать, вот и придумывают "апокалипсис".
показать весь комментарий
25.02.2021 20:42 Ответить
Донбасс самый грязный регион бывшего СССр в экологическом плане...,а вы думали Чернобыль? Напрасно.. У питну воду, що йде на Донбас, може потрапити радіація, - Резніков - Цензор.НЕТ 8221
показать весь комментарий
25.02.2021 19:57 Ответить
Продам донецкий террикон,радиации нет,недорого... У питну воду, що йде на Донбас, може потрапити радіація, - Резніков - Цензор.НЕТ 5728порода ценная,можно укладывать асфальт...,в грунтовые воды не попадает... У питну воду, що йде на Донбас, може потрапити радіація, - Резніков - Цензор.НЕТ 4936
показать весь комментарий
25.02.2021 20:09 Ответить
а еще Земля налетит на небесную ось.
показать весь комментарий
25.02.2021 20:41 Ответить
Пийте на здоров"я, донбасята.
показать весь комментарий
25.02.2021 21:21 Ответить
нема біди, нехай до Криму по воду ходять
показать весь комментарий
25.02.2021 21:43 Ответить
Там народ особенный, Бамбаса. Их ничего не возьмёт, пусть пьют на здоровье. К тому же питьевая вода поступает туда из подконтрольной территории.
показать весь комментарий
26.02.2021 07:07 Ответить
Вы все обещаете....обещаете.....
показать весь комментарий
26.02.2021 14:17 Ответить
 
 