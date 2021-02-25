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У питну воду, що йде на Донбас, може потрапити радіація, - Резніков

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У питну воду, що йде на Донбас, може потрапити радіація, - Резніков

Тимчасово не підконтрольні уряду України території Донецької та Луганської областей перебувають на межі техногенно-екологічної катастрофи через радіаційне забруднення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі телеканалу "Дом" сказав віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

За його словами, Україна зверталася до Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) з проханням провести там моніторинг, проте Росія, зі свого боку, відмовляється навіть обговорювати цю ситуацію.

Він зазначив, що про цю загрозу знають і в ОБСЄ.

"Глава ОБСЄ пан Рама письмово відповів на моє звернення про те, що "ми вбачаємо величезні ризики техногенної катастрофи, пов'язані з радіаційним забрудненням". Нагадаю, що є шахта "Юний комунар", де в 1970-ті роки був ядерний вибух. Вони не дбають про неї, не відкачують воду і, за нашою інформацією, радіоактивна вода дійшла до шару питної води", - повідомив Резніков.

Читайте також: ОРДЛО через дії Росії перебуває на межі екологічного лиха міжнародного масштабу, - Резніков

Віцепрем'єр-міністр додав, що забруднення води радіацією загрожуватиме не лише ОРДЛО, а й Росії. Крім того, забруднена вода може потрапити в Чорне море, "а це вже ризик для всієї європейської спільноти".

"Тому ми вимагаємо допустити туди моніторингову місію МАГАТЕ, але росіяни, які мають суттєвий контроль на окупованих територіях, поки перешкоджають цьому. Навіть у ТКГ відмовляються обговорювати це", - сказав Резніков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від липня переговори на Мінському майданчику заблоковано, - Резніков
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Топ коментарі
+23
Не будем вмешиваться природа знает что делает.
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25.02.2021 19:14
+14
Хоть будем знать что зарево на Дамбасе не от ватных пердаков ,а от радиации. В питьевую воду, поступающую на Донбасс, может попасть радиация, - Резников - Цензор.НЕТ 796
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25.02.2021 19:18
+9
Одна лишняя хромосома (от вЯличия) или две (от радиации)- а какая разница? В питьевую воду, поступающую на Донбасс, может попасть радиация, - Резников - Цензор.НЕТ 7263
В питьевую воду, поступающую на Донбасс, может попасть радиация, - Резников - Цензор.НЕТ 7924
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25.02.2021 19:17
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Не будем вмешиваться природа знает что делает.
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25.02.2021 19:14 Відповісти
Ессли когда то ввх ломанется к тебе в облас область,а ты диванное чудо,будешь кричать " ой,ай ,пАмАгите! " Природа вмешиваться не будет.Ты,козлина,забывшая,за что наши ребята воюют не воняло бы там
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25.02.2021 22:33 Відповісти
Одна лишняя хромосома (от вЯличия) или две (от радиации)- а какая разница? В питьевую воду, поступающую на Донбасс, может попасть радиация, - Резников - Цензор.НЕТ 7263
В питьевую воду, поступающую на Донбасс, может попасть радиация, - Резников - Цензор.НЕТ 7924
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25.02.2021 19:17 Відповісти
Хоть будем знать что зарево на Дамбасе не от ватных пердаков ,а от радиации. В питьевую воду, поступающую на Донбасс, может попасть радиация, - Резников - Цензор.НЕТ 796
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25.02.2021 19:18 Відповісти
та ну... для этого надо ватанов запускать в космос, чтоб ионизированные верхние слои атмосферы люминесцировали
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25.02.2021 20:23 Відповісти
Слишком сложное добывание свечения от ватников по вашей технологии У питну воду, що йде на Донбас, може потрапити радіація, - Резніков - Цензор.НЕТ 6169 Зато согласно эффе́кта Вави́лова - Черенко́ва они и так будут светиться,правда только в воде У питну воду, що йде на Донбас, може потрапити радіація, - Резніков - Цензор.НЕТ 4038
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25.02.2021 21:34 Відповісти
Більше нема за що переживати? Так Україна велика і населення нищого доста, може теж запереживаєте...
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25.02.2021 19:18 Відповісти
Рогатые сумчатые приматы - да за такое любой зоопарк отдаст миллионы!
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25.02.2021 19:19 Відповісти
они клетку в металл сдадут. эти двуногие мутанты никому не нужны
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25.02.2021 19:22 Відповісти
А кто сказал, что они будут двуногими? Интересно, что произойдет с рюцькоязычной челюстью? У питну воду, що йде на Донбас, може потрапити радіація, - Резніков - Цензор.НЕТ 7725
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25.02.2021 20:13 Відповісти
потом без своей клетки будут шляться по всему зоопарку и требовать русский язік у жирафов и тигров, воруя еду и устраивая пьяньіе драки. Нафиг оно надо кому, такое счастье.
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25.02.2021 21:45 Відповісти
"Нам Солнца не надо - ми самі світимось!", - гасло ОРДЛО. В питьевую воду, поступающую на Донбасс, может попасть радиация, - Резников - Цензор.НЕТ 6357
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25.02.2021 19:23 Відповісти
О сейчас начнут комментаторы злорадствовать. Забывая, что россия руками оккупационной администрации, это сделала не на своей территории на украинской земле.
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25.02.2021 19:23 Відповісти
В питьевую воду, поступающую на Донбасс, может попасть радиация, - Резников - Цензор.НЕТ 5991
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25.02.2021 19:24 Відповісти
це опудало вирішило сьогодні зімітувати бурхливу діяльність
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25.02.2021 19:29 Відповісти
Пусть в неё попадает резников
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25.02.2021 19:29 Відповісти
С Донбассом это было уже давно понятно. А куда зараженные радиацией подземные воды попадают дальше?
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25.02.2021 19:30 Відповісти
раньше откачивали, не давали заполнить место взрьіва
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25.02.2021 22:38 Відповісти
Там все дороги ведут на Ростов.
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26.02.2021 07:02 Відповісти
Ну и в чем собственно проблема ? Кто переживает за даунов живущих до сих пор в Даунбассе .Да не кто , они даже сами о себе не переживают. Это был их личный выбор .
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25.02.2021 19:37 Відповісти
А ты,перец диванный, не забывай за украинскую часть Донбасса,за которую ребята кровь проливали,в том числе и выходцы оттуда, и там живут семьи этих ребят.
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25.02.2021 22:23 Відповісти
Дык..вот как-то...пох@й,что ли...
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25.02.2021 19:38 Відповісти
Да какя разница? Будем решать и этот вопрос через 20 лет.
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25.02.2021 19:38 Відповісти
Почему "может" ? Давайте не будем полагаться на случай !!!
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25.02.2021 19:53 Відповісти
Ну Менделеев, ну мозгги, фсе знает про радиацию, наизусть.
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25.02.2021 20:08 Відповісти
Не тільки "може", але й "должна"!
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26.02.2021 09:27 Відповісти
При добыче любых трансурановых элементов из недр земли,включая уголь,железную руду или породу,на поверхность вместе с ними попадает и радиация,дядя Резников,вы видимо этого не знали У питну воду, що йде на Донбас, може потрапити радіація, - Резніков - Цензор.НЕТ 5885
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25.02.2021 19:55 Відповісти
На коксовых батареях весь шамотный и динас кирпич радиоактивный от угля.
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25.02.2021 20:09 Відповісти
да просто надо Европу чем-то попугать, вот и придумывают "апокалипсис".
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25.02.2021 20:42 Відповісти
Донбасс самый грязный регион бывшего СССр в экологическом плане...,а вы думали Чернобыль? Напрасно.. У питну воду, що йде на Донбас, може потрапити радіація, - Резніков - Цензор.НЕТ 8221
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25.02.2021 19:57 Відповісти
Продам донецкий террикон,радиации нет,недорого... У питну воду, що йде на Донбас, може потрапити радіація, - Резніков - Цензор.НЕТ 5728порода ценная,можно укладывать асфальт...,в грунтовые воды не попадает... У питну воду, що йде на Донбас, може потрапити радіація, - Резніков - Цензор.НЕТ 4936
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25.02.2021 20:09 Відповісти
а еще Земля налетит на небесную ось.
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25.02.2021 20:41 Відповісти
Пийте на здоров"я, донбасята.
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25.02.2021 21:21 Відповісти
нема біди, нехай до Криму по воду ходять
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25.02.2021 21:43 Відповісти
Там народ особенный, Бамбаса. Их ничего не возьмёт, пусть пьют на здоровье. К тому же питьевая вода поступает туда из подконтрольной территории.
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26.02.2021 07:07 Відповісти
Вы все обещаете....обещаете.....
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26.02.2021 14:17 Відповісти
 
 