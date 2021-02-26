Весенние каникулы в ужгородских школах перенесли на начало марта

В связи с ухудшением ситуации с COVID-19 весенние каникулы в ужгородских школах перенесены на 1-7 марта.

Об этом говорится на официальном сайте горсовета, передает Цензор.НЕТ.

"Весенние каникулы в ужгородских школах начнутся раньше - с 1 по 7 марта. Такое решение приняли педагогические советы учебных заведений по рекомендациям городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", - сообщило управление образования горсовета.

Предварительно каникулы планировались с 22 по 28 марта.

Тем временем, в Ужгороде за сутки выявлено 107 новых случаев заболевания COVID-19, шесть человек умерли. В целом 8180 ужгородцев заболели с начала эпидемии, 5864 человека выздоровели, 142 - скончались. 2174 ужгородца лечатся амбулаторно или стационарно. 3189 ужгородцев - на самоизоляции.

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Напомним, ранее Министерство здравоохранения обновило эпидзонирование Украины: две области попали в "красную" зону, еще восемь - в "оранжевую". Так, в "красной" зоне находятся Ивано-Франковская и Черновицкая области. В "оранжевую" зону попали Винницкая, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Луганская и Тернопольская области.