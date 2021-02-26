Весняні канікули в ужгородських школах перенесли на початок березня

У зв'язку з погіршенням ситуації з COVID-19 весняні канікули в ужгородських школах перенесено на 1-7 березня.

Про це йдеться на офіційному сайті міськради, передає Цензор.НЕТ.

"Весняні канікули в ужгородських школах будуть раніше – із 1 по 7 березня. Таке рішення ухвалили педагогічні ради навчальних закладів за рекомендаціями міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій", - повідомило управління освіти міськради.

Попередньо канікули планувалися з 22 до 28 березня.

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Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров'я оновило епідзонування України: дві області потрапили до "червоної" зони, ще вісім - до "помаранчевої". Так, у "червоній" зоні перебувають Івано-Франківська та Чернівецька області. До "помаранчевої" зони потрапили Вінницька, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Київська, Луганська та Тернопільська області.