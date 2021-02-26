Рудьковский о причастности к похищению экс-главы "Нафтогазвидобування": Надуманные утверждения, не имеющие ничего общего с реальностью

Бывший народный депутат и экс-глава Минтранса Николай Рудьковский заявил о своей непричастности к похищению экс-главы компании "Нафтогазвидобування" Олега Семинского.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Рудьковского в Фейсбук.

"В веб-сети распространены только надуманные утверждения о совершении мной преступлений и другие обстоятельства, которые не имеют ничего общего с реальностью, а фактом остается то, что в юридической плоскости ко мне не может быть никаких претензий со стороны закона, поскольку я вообще не причастен к указанным событиям. Кроме того, хочу отметить, что я не являюсь владельцем акций "Нафтогазвидобування", никакого отношения к компании "Salazie B.V." не имел и не имею", - написал Рудьковский.

Экс-нардеп подчеркнул, что официально находился на территории Украины в течение последнего года и за это время органы следствия не интересовались им, не было ни одного вызова на допрос или других обстоятельств, которые могли бы указывать на инициирование в отношении него уголовного преследования.

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Рудьковский отметил, что "распространение недостоверной информации началось именно в тот момент, когда я покинул территорию Украины для отдыха". Экс-министр пообещал в кратчайшие сроки вернуться на территорию Украины и ответить на любые вопросы как СМИ так и правоохранительных органов.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что СБУ раскрыла похищение бывшего руководителя "Нафтогазвидобування" Олега Семинского. По версии следствия, в 2012 году Рудьковский с подельниками похитили Семинского и лишили свободы на 3 года. Его пытали и требовали выплатить несуществующий долг в 200 млн долларов США.

Сейчас Семинский - народный депутат "Слуги народа" по мажоритарному 205 округу (Черниговская область).