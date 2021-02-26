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Новости Политика Украины
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Рудьковский о причастности к похищению экс-главы "Нафтогазвидобування": Надуманные утверждения, не имеющие ничего общего с реальностью

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рудьковский о причастности к похищению экс-главы

Бывший народный депутат и экс-глава Минтранса Николай Рудьковский заявил о своей непричастности к похищению экс-главы компании "Нафтогазвидобування" Олега Семинского.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Рудьковского в Фейсбук.

"В веб-сети распространены только надуманные утверждения о совершении мной преступлений и другие обстоятельства, которые не имеют ничего общего с реальностью, а фактом остается то, что в юридической плоскости ко мне не может быть никаких претензий со стороны закона, поскольку я вообще не причастен к указанным событиям. Кроме того, хочу отметить, что я не являюсь владельцем акций "Нафтогазвидобування", никакого отношения к компании "Salazie B.V." не имел и не имею", - написал Рудьковский.

Экс-нардеп подчеркнул, что официально находился на территории Украины в течение последнего года и за это время органы следствия не интересовались им, не было ни одного вызова на допрос или других обстоятельств, которые могли бы указывать на инициирование в отношении него уголовного преследования.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-главе Минтранса Рудьковскому сообщили о подозрении в организации похищения экс-главы "Нафтогазвидобування" Семинского

Рудьковский отметил, что "распространение недостоверной информации началось именно в тот момент, когда я покинул территорию Украины для отдыха". Экс-министр пообещал  в кратчайшие сроки вернуться на территорию Украины и ответить на любые вопросы как СМИ так и правоохранительных органов.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что СБУ раскрыла похищение бывшего руководителя "Нафтогазвидобування" Олега Семинского. По версии следствия, в 2012 году Рудьковский с подельниками похитили Семинского и лишили свободы на 3 года. Его пытали и требовали выплатить несуществующий долг в 200 млн долларов США.

Сейчас Семинский - народный депутат "Слуги народа" по мажоритарному 205 округу (Черниговская область).

Рудьковский о причастности к похищению экс-главы Нафтогазвидобування: Надуманные утверждения, не имеющие ничего общего с реальностью 01

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+5
Вже попустило?
Рудьковский о причастности к похищению экс-главы "Нафтогазвидобування": Надуманные утверждения, не имеющие ничего общего с реальностью - Цензор.НЕТ 4562
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26.02.2021 22:58
+5
Що Рудьковский,що зелебобские-тьху!
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26.02.2021 23:07
+3
шуфрич-рудьковский - криминальная парочка"
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26.02.2021 23:57
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ну маладца же ведь !!
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26.02.2021 22:54 Ответить
бандиты министры бандиті депутаті, бандиті чиновники, бандиті активисті ,барыги и бандиті президенті не страна а сплошной букет из бандитизма .... да и жалобщик как только выбился во власть стал возбуждать дела Сейчас Семинский - народный депутат "Слуги народа" по мажоритарному 205 округу (Черниговская область).а каково пересечному украинцу добиться справедливости?? он НИКОМУ НЕ НУЖЕН!!!!
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28.02.2021 12:57 Ответить
Вже попустило?
Рудьковский о причастности к похищению экс-главы "Нафтогазвидобування": Надуманные утверждения, не имеющие ничего общего с реальностью - Цензор.НЕТ 4562
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26.02.2021 22:58 Ответить
шо то бэ бэ мэ муууу..и кловун с Венгедиктновны мультик не показали как по делу журналиста взорванного в Субару...типа- как 3 года выбивали бабло несуществующего долга 200 млн. долларов интересно и как этот терпила все отдав последнее попал в дрепутаты синагожной фрикции????
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26.02.2021 23:04 Ответить
Надуманные утверждения, не имеющие ничего общего с реальностью. Все было намного хуже.
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27.02.2021 13:22 Ответить
Що Рудьковский,що зелебобские-тьху!
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26.02.2021 23:07 Ответить
шуфрич-рудьковский - криминальная парочка"
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26.02.2021 23:57 Ответить
Как смачно они друг другу морду били.
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27.02.2021 13:23 Ответить
согласен но и пторшенко и луценко парочка не хужее
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28.02.2021 12:58 Ответить
Ну и что, что непричастный? если нужно, то и "посодют" как Стерненка. Садись в коляску и "рви когти" пока построеные дороги не "поплыли".
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27.02.2021 07:14 Ответить
Уехал отдохнуть ,так, как ,будучи министром с шалавами? На пол годика?
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27.02.2021 08:35 Ответить
Відпочив 2 роки на зоні у такій милій його серці московській Підорашії.
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27.02.2021 09:43 Ответить
Тихо! Он теперь как политзаключённым был может на орден претендовать .... сидел за атаку на посольство.... Может он почти как Стус ? Цирк ( кто выбирает клоуна - получает цирк - английская поговорка)
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27.02.2021 15:10 Ответить
на росии он уже отсиде? а чего не писали, что он вернулся ?
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27.02.2021 15:37 Ответить
 
 