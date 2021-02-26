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Рудьковський про причетність до викрадення ексголови "Нафтогазвидобування": Надумані твердження, які не мають нічого спільного з реальністю

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рудьковський про причетність до викрадення ексголови

Народний депутат і ексголова Мінтрансу Микола Рудьковський заявив про свою непричетність до викрадення ексголови компанії "Нафтогазвидобування" Олега Семінського.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Рудьковського у фейсбуці.

"У вебмережі поширено тільки надумані твердження про вчинення мною злочинів та інші обставини, які не мають нічого спільного з реальністю, а фактом залишається те, що в юридичній площині до мене не може бути жодних претензій з боку закону, оскільки я взагалі не причетний до вказаних подій. Крім того, хочу зазначити, що я не є власником акцій "Нафтогазвидобування", жодного стосунку до компанії "Salazie BV" не мав і не маю", - написав Рудьковський.

Екснардеп підкреслив, що офіційно перебував на території України впродовж останнього року і за цей час органи слідства не цікавилися ним, не було жодного виклику на допит або інших обставин, які могли б вказувати на ініціювання щодо нього кримінального переслідування.

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Рудьковський зазначив, що "поширення недостовірної інформації почалося саме в той момент, коли я залишив територію України для відпочинку". Ексміністр пообіцяв у найкоротші терміни повернутися на територію України і відповісти на будь-які запитання як ЗМІ, так і правоохоронних органів.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що СБУ розкрила викрадення колишнього керівника "Нафтогазвидобування" Олега Семінського. За версією слідства, в 2012 році Рудьковський з подільниками викрали Семінського і позбавили волі на 3 роки. Його катували і вимагали виплатити неіснуючий борг в 200 млн доларів США.

Зараз Семінський - народний депутат "Слуги народу" по мажоритарному 205 округу (Чернігівська область).

Рудьковський про причетність до викрадення ексголови Нафтогазвидобування: Надумані твердження, які не мають нічого спільного з реальністю 01
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Топ коментарі
+5
Вже попустило?
Рудьковский о причастности к похищению экс-главы "Нафтогазвидобування": Надуманные утверждения, не имеющие ничего общего с реальностью - Цензор.НЕТ 4562
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26.02.2021 22:58
+5
Що Рудьковский,що зелебобские-тьху!
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26.02.2021 23:07
+3
шуфрич-рудьковский - криминальная парочка"
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26.02.2021 23:57
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ну маладца же ведь !!
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26.02.2021 22:54 Відповісти
бандиты министры бандиті депутаті, бандиті чиновники, бандиті активисті ,барыги и бандиті президенті не страна а сплошной букет из бандитизма .... да и жалобщик как только выбился во власть стал возбуждать дела Сейчас Семинский - народный депутат "Слуги народа" по мажоритарному 205 округу (Черниговская область).а каково пересечному украинцу добиться справедливости?? он НИКОМУ НЕ НУЖЕН!!!!
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28.02.2021 12:57 Відповісти
Вже попустило?
Рудьковский о причастности к похищению экс-главы "Нафтогазвидобування": Надуманные утверждения, не имеющие ничего общего с реальностью - Цензор.НЕТ 4562
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26.02.2021 22:58 Відповісти
шо то бэ бэ мэ муууу..и кловун с Венгедиктновны мультик не показали как по делу журналиста взорванного в Субару...типа- как 3 года выбивали бабло несуществующего долга 200 млн. долларов интересно и как этот терпила все отдав последнее попал в дрепутаты синагожной фрикции????
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26.02.2021 23:04 Відповісти
Надуманные утверждения, не имеющие ничего общего с реальностью. Все было намного хуже.
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27.02.2021 13:22 Відповісти
Що Рудьковский,що зелебобские-тьху!
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26.02.2021 23:07 Відповісти
шуфрич-рудьковский - криминальная парочка"
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26.02.2021 23:57 Відповісти
Как смачно они друг другу морду били.
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27.02.2021 13:23 Відповісти
согласен но и пторшенко и луценко парочка не хужее
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28.02.2021 12:58 Відповісти
Ну и что, что непричастный? если нужно, то и "посодют" как Стерненка. Садись в коляску и "рви когти" пока построеные дороги не "поплыли".
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27.02.2021 07:14 Відповісти
Уехал отдохнуть ,так, как ,будучи министром с шалавами? На пол годика?
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27.02.2021 08:35 Відповісти
Відпочив 2 роки на зоні у такій милій його серці московській Підорашії.
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27.02.2021 09:43 Відповісти
Тихо! Он теперь как политзаключённым был может на орден претендовать .... сидел за атаку на посольство.... Может он почти как Стус ? Цирк ( кто выбирает клоуна - получает цирк - английская поговорка)
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27.02.2021 15:10 Відповісти
на росии он уже отсиде? а чего не писали, что он вернулся ?
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27.02.2021 15:37 Відповісти
 
 