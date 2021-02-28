За вчера в Украине привиты от коронавируса 90 человек, - Минздрав
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
За минувшие сутки, 27 февраля, от коронавируса в Украине вакцинировали 90 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"С начала прививочной кампании в Украине привит 3141 человек", - отметили в министерстве здравоохранения.
Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Первым в Украине вакцину от коронавируса получил врач-реаниматолог Горенко из Черкасс.
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Или у этой гниды, как всегда есть отмазка?
https://www.youtube.com/watch?v=tUcVDYfql-Q
смртреть и слушать до конца!!!
Медики вообще массово отказываются.
Они думать и планировать не способны, как говорится в пословице, не украсть, ни посторожить.
Темпы просто космические