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За вчера в Украине привиты от коронавируса 90 человек, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

За минувшие сутки, 27 февраля, от коронавируса в Украине вакцинировали 90 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"С начала прививочной кампании в Украине привит 3141 человек", - отметили в министерстве здравоохранения.

Читайте также: Вакцинацию в Украине проводят 33 бригады. Больше прививают женщин, - Ляшко

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Первым в Украине вакцину от коронавируса получил врач-реаниматолог Горенко из Черкасс.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+45
Ещё 200 лет и всех привьём
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28.02.2021 10:57
+28
Масштабы поражают воображение
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28.02.2021 10:58
+28
За вчера в Украине привиты от коронавируса 90 человек, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3582
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28.02.2021 11:02
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Страница 2 из 2
Вода Ганга...там хоронят покойников, плавают полусгоревшие полуразложившиеся трупы, которые едят рыбы, которых едят индусы, сливают нечистоты, моются пол Индии больные всеми возможными болезнями, ссут туда срут - и вот оттуда Степанов зачерпнул нам вакцины. Колитесь на здоровье.
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28.02.2021 12:22 Ответить
35миллионов населения прививать по 90 в день- на 1000лет работы
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28.02.2021 12:24 Ответить
Походу,Степанов планирует быть министром еще 1000 лет) За вчора в Україні щеплено проти коронавірусу 90 осіб, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7848Такое даже Авакову не под силу)))
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28.02.2021 12:50 Ответить
Еще не застрелился степанов?
Или у этой гниды, как всегда есть отмазка?
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28.02.2021 12:27 Ответить
Пока всех не излечит(покалечит) ни ни.
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28.02.2021 12:29 Ответить
вот она - индийская вакцина

За вчора в Україні щеплено проти коронавірусу 90 осіб, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6814
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28.02.2021 12:28 Ответить
Такое количество привитых, наверное гоняются с ружьями для усыпления животных и прививают на бегу.
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28.02.2021 12:28 Ответить
"27 февраля в Украине было госпитализировано 3 218 человек, 89 больных умерли." -это как-то связано?где еще один бегает? р.s сори, конечно, за черный юмор...
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28.02.2021 12:32 Ответить
ДЕВЯНОСТО???!!!Это опечатка или юмор,или хз,что это?
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28.02.2021 12:48 Ответить
наверно опечатка, забыли 0 приписать .но или попросту ждут "спутник в" ... тогда толпой побежат сраку подставлять...
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28.02.2021 14:25 Ответить
Шутки шутками,но звучит,как:"Ура,я насрал себе в штаны"
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28.02.2021 21:02 Ответить
Это победа!
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28.02.2021 12:48 Ответить
Все что нужно знать о системе вакцинирования в Украине в одном видео:

https://www.youtube.com/watch?v=tUcVDYfql-Q
смртреть и слушать до конца!!! За вчора в Україні щеплено проти коронавірусу 90 осіб, - МОЗ - Цензор.НЕТ 3659 За вчора в Україні щеплено проти коронавірусу 90 осіб, - МОЗ - Цензор.НЕТ 344
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28.02.2021 12:48 Ответить
Де духовий оркестр, де туш, де чяервона доріжка??
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28.02.2021 12:49 Ответить
Это полный трындец, сначала вакцину никак не могли купить хотя уже даже в Африке шла вакцинация. Теперь делают по 100 уколов в сутки. Степанова со всей шайкой дебилов нужно гнать пинками.
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28.02.2021 12:49 Ответить
Так они кололи бы и дольше. Только даже зебилы поняли шо их разводят как нелохов. Хотя я бы принудительно колол бы зебиллов.
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28.02.2021 13:00 Ответить
Делать больше прививок есть возможность. Проблема в другом - нет желающих прививаться этим субстратом.
Медики вообще массово отказываются.
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28.02.2021 13:18 Ответить
Ну так думать же надо было прежде чем заключать контракт на 15 млн доз. Я например тоже лучше подожду нормальну вакцину, людей вполне понимаю.
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28.02.2021 13:39 Ответить
Это кому пожелание, что надо думать? Думать надо было избирателям, которые привели к власти эти новые лица и поверившим в то, что всё всем и сразу будет, как только уберут Порошенко с Гройсманом и отдадут власть в руки мошенникам и профанам.
Они думать и планировать не способны, как говорится в пословице, не украсть, ни посторожить.
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28.02.2021 14:32 Ответить
Ну, - главное бюджетный миллиард уже в оманских офшорах...
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28.02.2021 12:54 Ответить
ох и пи@ары...
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28.02.2021 12:55 Ответить
.... фсе по плану
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28.02.2021 12:58 Ответить
писец...комментов под новостью больше
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28.02.2021 13:03 Ответить
От і гут. Менше вколять - менше покалічених буде
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28.02.2021 13:05 Ответить
А разговоров то було по всіх телеканалах. Задовбали куди не переключиш торочать про цю вакцинацію. А тепер шо, 90 привитих за добу? Самі лікарі не хочуть нею вакцинуватись. Провал повний. Цей уряд та особливо міністр негайно повинні бути у відставці. Але зебіли все схавають...
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28.02.2021 13:54 Ответить
Лучше бы молчали, чем такие позорные цифры озвучивать.
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28.02.2021 14:05 Ответить
365 * 90 = 32 850
Темпы просто космические
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28.02.2021 14:12 Ответить
Ух ты...вот это масштаб...ТИТАНЫ !!!
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28.02.2021 14:39 Ответить
В Польше президент поляк-привито более 20% населения хорошими вакцинами, в Германии канцлер немка-привито почти половина населения лучшими вакцинами. В Израиле президент еврей-уже привито половина населения качественными вакцинами. В Украине как и в Израиле президент еврей, но привито меньше чем 0,01% индийским шмурдяком. Вопрос накуя еврею-украинофобу прививать тупых хохлов, которые из своего многомиллионного народа не смогли себе найти гетьмана украинца?
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28.02.2021 15:24 Ответить
Летучие бригады - это, чтобы не догнали уколотые?
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28.02.2021 17:06 Ответить
Треба робити щепленя усім виборцям зеленої сявки. Треба відповідати за свій вибір.
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28.02.2021 17:47 Ответить
Де черга з мінздрава, з депутатів, з офісу презедента?
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28.02.2021 20:06 Ответить
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