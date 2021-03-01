Украине нужно продолжить реформу здравоохранения: прозрачные медзакупки остаются критически важными, - послы G7
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Послы G7 напомнили о необходимости продолжить реформу здравоохранения и поддержали прозрачные медицинские закупки.
"Нужно продолжить реформы системы здравоохранения с целью предоставления эффективных медицинских услуг и лучших возможных результаты для украинских пациентов", - сообщается в Твиттере группы послов G7 по поддержке реформ в Украине в понедельник, передает Цензор.НЕТ.
"Прозрачные медицинские закупки остаются критически важными", - подчеркнули послы.
Кроме того, послы G7 поприветствовали начало прививочной кампании в Украине и подчеркнули готовность своих стран поддержать выполнение программы вакцинации и восстановлении от пандемии COVID-19.
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Степанов в нарушение закона сначала им не подписывал документы на закупки, потом сам же обвинил Жумдаилова в срыве закупок, на основании чего Минздрав теперь снова из-под полы делает медзакупки, в том числе вакцин.
Еще бы - такое золотое дно, как модно выпустить его из рук?
"Нужно продолжить реформы системы здравоохранения Источник: https://censor.net/ru/n3250668______________ они не просили вернуть "доктора Менгеле" (в народе Супрун)?