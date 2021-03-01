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Новости Политика Украины
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Украине нужно продолжить реформу здравоохранения: прозрачные медзакупки остаются критически важными, - послы G7

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украине нужно продолжить реформу здравоохранения: прозрачные медзакупки остаются критически важными, - послы G7

Послы G7 напомнили о необходимости продолжить реформу здравоохранения и поддержали прозрачные медицинские закупки.

"Нужно продолжить реформы системы здравоохранения с целью предоставления эффективных медицинских услуг и лучших возможных результаты для украинских пациентов", - сообщается в Твиттере группы послов G7 по поддержке реформ в Украине в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

"Прозрачные медицинские закупки остаются критически важными", - подчеркнули послы.

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Кроме того, послы G7 поприветствовали начало прививочной кампании в Украине и подчеркнули готовность своих стран поддержать выполнение программы вакцинации и восстановлении от пандемии COVID-19.

Украине нужно продолжить реформу здравоохранения: прозрачные медзакупки остаются критически важными, - послы G7 01
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Да. А то не ясно почему за вакцину платили китайцам, а привезли от индусов и просроченную...
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01.03.2021 11:23 Ответить
Это был непрозрачный намек на наезды на ГП Медзакупки Украины.
Степанов в нарушение закона сначала им не подписывал документы на закупки, потом сам же обвинил Жумдаилова в срыве закупок, на основании чего Минздрав теперь снова из-под полы делает медзакупки, в том числе вакцин.
Еще бы - такое золотое дно, как модно выпустить его из рук?
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01.03.2021 11:36 Ответить
Где Степанов,а где прозрачные закупки Украине нужно продолжить реформу здравоохранения: прозрачные медзакупки остаются критически важными, - послы G7 - Цензор.НЕТ 8309
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01.03.2021 11:24 Ответить
еге ж, зюзя поновив старі схеми саме для того
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01.03.2021 11:27 Ответить
С кем продолжать реформу? Со Степашкой что ли? 😊 Если оно уже лоббирует интересы Богатыревой, то об интересах народа можно забыть... Ведь именно так хотел 73% "мудрый нарід", выбирая "новіє ліца"...
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01.03.2021 11:28 Ответить
боже, при чем тут вообще богатырева до закупок вакцин от ковида..
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01.03.2021 11:37 Ответить
Гугл в помощь...там есть ответ, если конечно интересно...
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01.03.2021 11:44 Ответить
Вот тока не надо! Гринпоц не лох вам какой то, что б денежка мимо кармана проплыла. Степашку не для того на работу брали, шоб хотелки загнивающего запада исполнять, развели тут понимаешь внешнее управление
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01.03.2021 11:32 Ответить
Куда уже прозрачнее -подружка зеЛенки ,из трехдневной фирмы"рога и копыта",лицензирует вакцину для украинцев...
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01.03.2021 11:34 Ответить
При Супрун такого не было . Не правда ли зебилы ?
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01.03.2021 12:43 Ответить
Послы G7 напомнили о необходимости продолжить реформу здравоохранения и поддержали прозрачные медицинские закупки.
"Нужно продолжить реформы системы здравоохранения Источник: https://censor.net/ru/n3250668______________ они не просили вернуть "доктора Менгеле" (в народе Супрун)?
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01.03.2021 13:33 Ответить
 
 