Для завершения пересмотра программы МВФ Украине необходимо реформировать энергетическую политику и Высший совет правосудия, - послы G7
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Послы стран "Большой семерки" (G7) в Украине в ходе встречи с министром финансов Сергеем Марченко приветствовали обязательство Украины предпринять необходимые меры по реформированию Высшего совета правосудия (ВСП) и в энергетической политике, чтобы завершить пересмотр программы МВФ для страны.
"Во время встречи с министром финансов Марченко послы G7 приветствовали обязательство Украины предпринять необходимые меры, включая реформирование Высшего совета правосудия и в энергетической политике, чтобы завершить пересмотр программы МВФ для Украины", - говорится в сообщении послов стран G7 в Украине в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Послы подчеркнули, что выполнение этих обязательств, а также позитивных планов в отношении земельной реформы и финансирование перехода к эколого-ориентированной экономике будут содействовать макроэкономической стабильности и развитию Украины.
Ранее стало известно, что МВФ не даст денег Украине: миссия уехала без результатов. Комментируя данный факт, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил: "Продолжаем конструктивное сотрудничество с МВФ, есть договоренность о дальнейших шагах". Сам Милованов ранее заявил о завершении работы миссии МВФ в Украине следующее: "Каждый отстаивает свою позицию. Обе стороны должны найти компромиссы".
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«Давайте відверто - без емоцій і політики. Сам виконувач обов'язків міністра енергетики Вітренко визнав, що собівартість українського газу, який видобувається компанією «Укргазвидобування», складає 2 гривні 60 копійок. За останні три роки через непрофесійність знову ж таки керівництва «Нафтогазу» ціна підвищилася. До того його вартість складала 1 гривню 30 копійок. На запитання, чому людям продається газ по 9 гривень, Вітренко сказав, що це робиться для збільшення кількості отримувачів субсидій. Команда «Батьківщини» не сприймає такої логіки, тому наполягає на ухваленні законопроєкту 4680, який знизить ціну на газ для людей втричі й унеможливить корупцію», - резюмував Олексій Кучеренко. https://www.youtube.com/watch?v=5d2oYF7JDNM&feature=push-sd&attr_tag=7QVFO41fifO6S_xh%3A6
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Тому я вважаю за потрібне реформувати саме українофобів..
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Звыняюсь, перепрошую.... Всiм зрозумiло, що G-7 = МВФ = США. Все понимают, что значит "энергетическая политика". Зазырьте выступление Витренко, будущего министра энергетики. Общий позыв: "тарифы надо увеличить в разы". Доходчиво? В РАЗЫ.