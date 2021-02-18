РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8685 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
1 909 22
G7 (714) МВФ (3297) Высший совет правосудия (544) Марченко Сергей (279)

Для завершения пересмотра программы МВФ Украине необходимо реформировать энергетическую политику и Высший совет правосудия, - послы G7

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Для завершения пересмотра программы МВФ Украине необходимо реформировать энергетическую политику и Высший совет правосудия, - послы G7

Послы стран "Большой семерки" (G7) в Украине в ходе встречи с министром финансов Сергеем Марченко приветствовали обязательство Украины предпринять необходимые меры по реформированию Высшего совета правосудия (ВСП) и в энергетической политике, чтобы завершить пересмотр программы МВФ для страны.

"Во время встречи с министром финансов Марченко послы G7 приветствовали обязательство Украины предпринять необходимые меры, включая реформирование Высшего совета правосудия и в энергетической политике, чтобы завершить пересмотр программы МВФ для Украины", - говорится в сообщении послов стран G7 в Украине в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Послы подчеркнули, что выполнение этих обязательств, а также позитивных планов в отношении земельной реформы и финансирование перехода к эколого-ориентированной экономике будут содействовать макроэкономической стабильности и развитию Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "МВФ обкакался", - советник Ермака Милованов подвёл итоги визита миссии в Украину

Для завершения пересмотра программы МВФ Украине необходимо реформировать энергетическую политику и Высший совет правосудия, - послы G7 01

Ранее стало известно, что МВФ не даст денег Украине: миссия уехала без результатов. Комментируя данный факт, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил: "Продолжаем конструктивное сотрудничество с МВФ, есть договоренность о дальнейших шагах". Сам Милованов ранее заявил о завершении работы миссии МВФ в Украине следующее: "Каждый отстаивает свою позицию. Обе стороны должны найти компромиссы".
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+3
А чому наприклад не вимагають ввести західноєвропейську чи північноамериканську систему оподаткування дивідендів , щоб Рижий з 8,2 млрд девідендів з ГЗК Південний за минулий рік заплатив у бюджет податку не 5%, а як в США 48%. ? Тодіб і реформи в енергетиці краще б пішли.
показать весь комментарий
18.02.2021 15:22
+2
Так... А кто у нас конечный БЕНЕфициар энергетической политики? И сколько их?
показать весь комментарий
18.02.2021 14:45
+2
для роялю з зє-хєром
показать весь комментарий
18.02.2021 15:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А чому наприклад не вимагають ввести західноєвропейську чи північноамериканську систему оподаткування дивідендів , щоб Рижий з 8,2 млрд девідендів з ГЗК Південний за минулий рік заплатив у бюджет податку не 5%, а як в США 48%. ? Тодіб і реформи в енергетиці краще б пішли.
показать весь комментарий
18.02.2021 15:22 Ответить
відповідь очевидна: тому що рудому, бородатій бабусі та іншим особам олігархічної національності закони не писані.
показать весь комментарий
18.02.2021 15:47 Ответить
Так... А кто у нас конечный БЕНЕфициар энергетической политики? И сколько их?
показать весь комментарий
18.02.2021 14:45 Ответить
для роялю з зє-хєром
показать весь комментарий
18.02.2021 15:04 Ответить
Быстро они форсируют подключение Украины к энергосистеме ЕС, там совсем другие ценники + доставка присутствует.
показать весь комментарий
18.02.2021 14:51 Ответить
А зараз, як з "доставкою"?
показать весь комментарий
18.02.2021 15:13 Ответить
ну посмотрите европейские тарифы, там присутствует стоимость ЭЭ и её доставка от производителя до потребителя.
показать весь комментарий
18.02.2021 15:18 Ответить
Як і у нас. То в чому відмінність?
показать весь комментарий
18.02.2021 15:26 Ответить
А что не так с енергетикой? Ну продаем мы Бене и другим олигархам электрику дешевле, чем украинцам и что? Разве это проблема?
показать весь комментарий
18.02.2021 14:52 Ответить
Не лише дешевше, ніж українцям, а дешевше СОБІВАТНОСТІ. Та то фійгня.
показать весь комментарий
18.02.2021 15:14 Ответить
СОБІВАРТОСТІ.
показать весь комментарий
18.02.2021 15:27 Ответить
О.Кучеренко:нажаль нараду було зірвано.Не з"явились керівники двох фракцій.Як ,це не дивно це фракція "ЄС"і "СН".
**
«Давайте відверто - без емоцій і політики. Сам виконувач обов'язків міністра енергетики Вітренко визнав, що собівартість українського газу, який видобувається компанією «Укргазвидобування», складає 2 гривні 60 копійок. За останні три роки через непрофесійність знову ж таки керівництва «Нафтогазу» ціна підвищилася. До того його вартість складала 1 гривню 30 копійок. На запитання, чому людям продається газ по 9 гривень, Вітренко сказав, що це робиться для збільшення кількості отримувачів субсидій. Команда «Батьківщини» не сприймає такої логіки, тому наполягає на ухваленні законопроєкту 4680, який знизить ціну на газ для людей втричі й унеможливить корупцію», - резюмував Олексій Кучеренко. https://www.youtube.com/watch?v=5d2oYF7JDNM&feature=push-sd&attr_tag=7QVFO41fifO6S_xh%3A6
показать весь комментарий
18.02.2021 14:53 Ответить
е5 ту матьківщину, всіх сккопом. Ті ще курви
показать весь комментарий
19.02.2021 04:30 Ответить
Для нашей власти нельзя обнять необнятное.
показать весь комментарий
18.02.2021 15:00 Ответить
такий реформатор підійде?
швидко, недорого, надійно!
Для завершення перегляду програми МВФ Україні необхідно реформувати енергетичну політику та Вищу раду правосуддя, - посли G7 - Цензор.НЕТ 3610
показать весь комментарий
18.02.2021 15:07 Ответить
всю жидоту у власти отреформировать этим реформатором и заживет народ
показать весь комментарий
18.02.2021 15:33 Ответить
друже, українофоби національності не мають.
Тому я вважаю за потрібне реформувати саме українофобів..
показать весь комментарий
18.02.2021 15:41 Ответить
По живому ріжуть! Для завершення перегляду програми МВФ Україні необхідно реформувати енергетичну політику та Вищу раду правосуддя, - посли G7 - Цензор.НЕТ 7262
показать весь комментарий
18.02.2021 15:44 Ответить
Послать МВФ на ХЕР и вся любовь ,пусть трахают кого-нибудь другого ... Для завершення перегляду програми МВФ Україні необхідно реформувати енергетичну політику та Вищу раду правосуддя, - посли G7 - Цензор.НЕТ 9937
показать весь комментарий
18.02.2021 15:50 Ответить
и в энергетической политике, чтобы завершить пересмотр программы МВФ для страны. Источник: https://censor.net/ru/n3248699
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Звыняюсь, перепрошую.... Всiм зрозумiло, що G-7 = МВФ = США. Все понимают, что значит "энергетическая политика". Зазырьте выступление Витренко, будущего министра энергетики. Общий позыв: "тарифы надо увеличить в разы". Доходчиво? В РАЗЫ.
показать весь комментарий
18.02.2021 16:17 Ответить
 
 