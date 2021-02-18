Для завершения пересмотра программы МВФ Украине необходимо реформировать энергетическую политику и Высший совет правосудия, - послы G7

Послы стран "Большой семерки" (G7) в Украине в ходе встречи с министром финансов Сергеем Марченко приветствовали обязательство Украины предпринять необходимые меры по реформированию Высшего совета правосудия (ВСП) и в энергетической политике, чтобы завершить пересмотр программы МВФ для страны.

"Во время встречи с министром финансов Марченко послы G7 приветствовали обязательство Украины предпринять необходимые меры, включая реформирование Высшего совета правосудия и в энергетической политике, чтобы завершить пересмотр программы МВФ для Украины", - говорится в сообщении послов стран G7 в Украине в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Послы подчеркнули, что выполнение этих обязательств, а также позитивных планов в отношении земельной реформы и финансирование перехода к эколого-ориентированной экономике будут содействовать макроэкономической стабильности и развитию Украины.

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Ранее стало известно, что МВФ не даст денег Украине: миссия уехала без результатов. Комментируя данный факт, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил: "Продолжаем конструктивное сотрудничество с МВФ, есть договоренность о дальнейших шагах". Сам Милованов ранее заявил о завершении работы миссии МВФ в Украине следующее: "Каждый отстаивает свою позицию. Обе стороны должны найти компромиссы".