Бизнесмен Рысин о стрельбе возле кафе в Днепре: Ермака Петровского там и близко не было. У нас прекрасные, дружественные отношения
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Генеральный директор агрохолдинга "Степова" Артур Рысин заявил, что сообщения в СМИ о якобы его конфликте с Ермаком Петровским преувеличены. Конфликтная ситуация в кафе "Тиница" действительна была, но, по словам Рысина, другой посетитель выдал себя за владельца автомобиля Рысина, и "когда сын этой женщины, приехал вступится за оскорбление своей матери, то он и вправду искал хозяина Геллика, только им, оказался я, а не тот трус".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил бизнесмен, генеральный директор агрохолдинга "Степова" Артур Рысин, комментируя конфликт в кафе "Тиница".
"Хочу выразить огородную благодарность всем моим друзьям, которые мне взрывали телефон последние 24 часа и предлагали ту или иную помощь... Всем огромное спасибо!!! Но, также хочу внести немного ясности в то, что произошло 27.02.2021....
Пишу информацию от первоисточника....
Многие СМИ решили раздуть Голливудский экшн по мотивам родного Днепра... Но, все совсем не так, как многие думают или хотят так думать... Да, действительно 27.02.21 в кафе "Тиница", была конфликтная ситуация, которая была спровоцированная лицами которые тут не указаны и вряд ли вы о них узнаете... Что может быть лучше раздутого скандала известных людей Нашего любимого города... Дай только повод и понеслась... Большинство постов которые я прочёл, выдавали желаемое за действительное либо приписали и приукрасили историю для большей интрижки.... Мало того, Ермака Петровского, там и и близко не было... У нас прекрасные, дружественные отношения и никогда никаких конфликтов и споров не было... возможно что найдутся лица, которым эта история и будет на руку либо они захотят все перевернуть так, как им будет удобно. Конфликт произошёл между двумя гостями, не имеющими никакого отношения ко мне или компании в которой я находился... Этот трус, я по другому не могу назвать человека, который оскорбляет женщин, и выдал мой Mercedes G63 за свой автомобиль, спрятался как последняя крыса и не признался в том, что именно он оскарблял эту женщину... Именно это чмо, оскорбило женщину и присвоило себе мой автомобиль... Когда сын этой женщины, приехал вступится за оскорбление своей матери, то он и в правду искал хозяина Геллика.... Только им, оказался я, а не тот трус, который побоялся признаться в том, что он сделал... Так что, как то так..." - рассказал Рысин.
Пожалуйста, подождите...
Во всём виноват трус.
Нарік хоч і Нарік , але гроші в церкву стабільно вкладає . До того ж в УПЦ , а не в кацапську .
Источник: https://censor.net/ru/n3250693