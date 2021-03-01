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Бизнесмен Рысин о стрельбе возле кафе в Днепре: Ермака Петровского там и близко не было. У нас прекрасные, дружественные отношения

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Бизнесмен Рысин о стрельбе возле кафе в Днепре: Ермака Петровского там и близко не было. У нас прекрасные, дружественные отношения

Генеральный директор агрохолдинга "Степова" Артур Рысин заявил, что сообщения в СМИ о якобы его конфликте с Ермаком Петровским преувеличены. Конфликтная ситуация в кафе "Тиница" действительна была, но, по словам Рысина, другой посетитель выдал себя за владельца автомобиля Рысина, и "когда сын этой женщины, приехал вступится за оскорбление своей матери, то он и вправду искал хозяина Геллика, только им, оказался я, а не тот трус".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил бизнесмен, генеральный директор агрохолдинга "Степова" Артур Рысин, комментируя конфликт в кафе "Тиница".

"Хочу выразить огородную благодарность всем моим друзьям, которые мне взрывали телефон последние 24 часа и предлагали ту или иную помощь... Всем огромное спасибо!!! Но, также хочу внести немного ясности в то, что произошло 27.02.2021....

Пишу информацию от первоисточника....

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Многие СМИ решили раздуть Голливудский экшн по мотивам родного Днепра... Но, все совсем не так, как многие думают или хотят так думать... Да, действительно 27.02.21 в кафе "Тиница", была конфликтная ситуация, которая была спровоцированная лицами которые тут не указаны и вряд ли вы о них узнаете... Что может быть лучше раздутого скандала известных людей Нашего любимого города... Дай только повод и понеслась... Большинство постов которые я прочёл, выдавали желаемое за действительное либо приписали и приукрасили историю для большей интрижки.... Мало того, Ермака Петровского, там и и близко не было... У нас прекрасные, дружественные отношения и никогда никаких конфликтов и споров не было... возможно что найдутся лица, которым эта история и будет на руку либо они захотят все перевернуть так, как им будет удобно. Конфликт произошёл между двумя гостями, не имеющими никакого отношения ко мне или компании в которой я находился... Этот трус, я по другому не могу назвать человека, который оскорбляет женщин, и выдал мой Mercedes G63 за свой автомобиль, спрятался как последняя крыса и не признался в том, что именно он оскарблял эту женщину... Именно это чмо, оскорбило женщину и присвоило себе мой автомобиль... Когда сын этой женщины, приехал вступится за оскорбление своей матери, то он и в правду искал хозяина Геллика.... Только им, оказался я, а не тот трус, который побоялся признаться в том, что он сделал... Так что, как то так..." - рассказал Рысин.

Бизнесмен Рысин о стрельбе возле кафе в Днепре: Ермака Петровского там и близко не было. У нас прекрасные, дружественные отношения 01
Бизнесмен Рысин о стрельбе возле кафе в Днепре: Ермака Петровского там и близко не было. У нас прекрасные, дружественные отношения 02
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Топ комментарии
+27
'С преступником Фунтиком я не знаком '
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01.03.2021 12:43
+24
Ой як невдобно вийшло. Задняя передача она такая , авторитетная ..
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01.03.2021 12:41
+20
Акуенно объяснил. Понятное дело "Нарик", "Умка" тут лучше держать язык за зубами. Очко - жим, жим. Оно даже не понимает насколько двусмысленно звучит, когда генеральный директор агрохолдинга заявляет: "мы в прекрасных ОТНОШЕНИЯХ" с сыном известного крим. авторитета.
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01.03.2021 12:58
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Ой як невдобно вийшло. Задняя передача она такая , авторитетная ..
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01.03.2021 12:41 Ответить
придавили и сразу всрался.Вот такие у нас мужики-кроме штанов других признаков нету
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01.03.2021 13:31 Ответить
Кто из них бандит, загадка. Все так запуталось
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01.03.2021 12:42 Ответить
Ну что тут непонятного?
Во всём виноват трус.
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01.03.2021 12:44 Ответить
Вообщем из всей этой говорильни вывод один-жаль что этого рысина не пришили. Что он,что те,с кем он гавкался-все ублюдки да подонки.
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01.03.2021 12:42 Ответить
не надо в таких захолустьях кафе устраивать! еще открыли бы в Тонельной балке, где-нибудь в пасадке под бывшей свалкой...
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01.03.2021 12:42 Ответить
'С преступником Фунтиком я не знаком '
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01.03.2021 12:43 Ответить
ну а с другой стороны, может и верно. Человек понимает что банду выпустят через 15 мин после "задержания", а потом он или его семья могут пропасть навсегда....и никто и не будет это расследовать.
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01.03.2021 14:16 Ответить
А ми й не сумЛівалися, що і цей нарік святий!
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01.03.2021 12:45 Ответить
Так в тебя даже не стреляли, да Мерседес не твой, да и тебя там с твоей бабой и близко не было. Ты Нарику ещё и жопу отполируй своим язычком до блеска. Во дела!!!!!!!!!!!!!!!!! Бизнесмен Рысин о стрельбе возле кафе в Днепре: Ермака Петровского там и близко не было. У нас прекрасные, дружественные отношения - Цензор.НЕТ 1296
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01.03.2021 12:50 Ответить
Химині кури, Мотрині яйця! Він хоть сам второпав, шо нагородив?
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01.03.2021 12:52 Ответить
у нас что не Ермак - то какой то гад!
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01.03.2021 12:52 Ответить
зря не перестреляли друг-друга....
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01.03.2021 12:57 Ответить
Акуенно объяснил. Понятное дело "Нарик", "Умка" тут лучше держать язык за зубами. Очко - жим, жим. Оно даже не понимает насколько двусмысленно звучит, когда генеральный директор агрохолдинга заявляет: "мы в прекрасных ОТНОШЕНИЯХ" с сыном известного крим. авторитета.
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01.03.2021 12:58 Ответить
Хто все ети бандитского вида граждане, хто из них наши, а хто - нет?
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01.03.2021 12:58 Ответить
Все они наши, поскольку граждане Украины.
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01.03.2021 13:05 Ответить
Скорее все они не наши, потому что несколько паспортов и вообще не украинцы.
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01.03.2021 13:25 Ответить
та да, против "бизнесмена" нарика особо не попрешь, в лесу прикопают чистапазакону.
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01.03.2021 12:58 Ответить
как у вас все намешано)))
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01.03.2021 12:59 Ответить
Похоже пацики уже все пАрешали.
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01.03.2021 13:00 Ответить
"...Хочу выразить огородную благодарность..." - браво!!! Оговорка по Фрейду!!!
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01.03.2021 13:00 Ответить
Это он намекает на возможность глажения живота утюгом,явно боится орудия блатного пролетариата.Опровержение похожее на какую-то мутную историю.Оговорка по криминалу.Фрейд для такого рода бизнесменов,дружащих с уголовными авторитетами ,птица слишком высокого полета.
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01.03.2021 14:44 Ответить
В 90-х все было понятней.
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01.03.2021 13:00 Ответить
Сообщил 1,одну,правду-"Было Много Звонков"!
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01.03.2021 13:00 Ответить
Ну, кто не в курсе : старший Петровский - это авторитет по кличке "Нарик".....
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01.03.2021 13:02 Ответить
Короче, Нарик наехал на Рысина и подсказал, что ему сказать в СМИ. А Ермак то задержан.
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01.03.2021 13:03 Ответить
Если и был задержан, то давно выпустили.
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01.03.2021 13:06 Ответить
Я не я и опа не моя , кто то из них явно врёт 🤦🤔🤣🤣🤣
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01.03.2021 13:07 Ответить
ну тут все ясно . и судья тоже в прекрасных друганских отношениях с этими святейшими людьми. это же так по- европейски за реплику нагнать десяток бандосов и устроить стрельбу в областном центре где куча камер и полиции. ну и за то что чисто случайно попали пули в авто с большой натяжкой тянет на хулиганство. добро пожаловать инвесторы ! тока базар фильтруйте а то у нас таких нариков достаточное количество
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01.03.2021 13:07 Ответить
Жахх . Вперше бачу стільки коментарів ,і в жодному з них не вказано що - ва фсьом винуватий Порошенко . !! Бизнесмен Рысин о стрельбе возле кафе в Днепре: Ермака Петровского там и близко не было. У нас прекрасные, дружественные отношения - Цензор.НЕТ 1198 ..
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01.03.2021 13:08 Ответить
Мені також дивно. Він же Наріку давав потримати Томас!!!
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01.03.2021 13:25 Ответить
Ну хоч не автомат Бізнесмен Рисін про стрілянину біля кафе в Дніпрі: Єрмака Петровського там і близько не було. У нас прекрасні, дружні взаємини - Цензор.НЕТ 5546 .. І не Томас , а ТОМОС . Чи тобі теж ,як і Голобородьку - какаяразніца Томос чи термос ?

Нарік хоч і Нарік , але гроші в церкву стабільно вкладає . До того ж в УПЦ , а не в кацапську .
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01.03.2021 14:18 Ответить
Вибач, опечатка. Не додивився.
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01.03.2021 15:51 Ответить
Рано или поздно ,но закончится для Нарика ,как с Котляревским и Аксельродом ,как говорил мой товарищ ,с такими людьми опасно рядом находиться ,может зацепить 🤔😠
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01.03.2021 13:13 Ответить
kapper чем вам Нарик не инвестор 🤔 🤣🤣
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01.03.2021 13:15 Ответить
Фініта ля комедія. Нічого на Єрмака, сина Наріка "бочку котити". Він виявляється не те що мимо проходив, його і близько не було!
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01.03.2021 13:23 Ответить
Рафік ніу чьом нє віноуват
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01.03.2021 13:25 Ответить
"Отвір залишився недоторканим" (с) Ляшко
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01.03.2021 13:26 Ответить
Та фсьо норм - ну пастрелялі посеред міста і шо такого? То чмо трус, а пацани які розстріляли авто молодці, бо за маму заступились, її образили, тому можна стріляти по всьому, гелік ж винуватий, що маму образили? Мля цей чувак просто невінний...
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01.03.2021 13:45 Ответить
А що хтось думав.що буде по іншому?
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01.03.2021 13:51 Ответить
была спровоцированная лицами которые тут не указаны и вряд ли вы о них узнаете. Если правда то уже и не узнаем сочуствуем Источник: https://censor.net/ru/n3250693

Источник: https://censor.net/ru/n3250693
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01.03.2021 14:21 Ответить
опять де жавю и песня "шо ж ты фраер сдал назад".... короче, это хитрые маланские разборки в которых никто никогда не виноват..... посадите их обоих на кичу, а потом в АТО... уж там то они настреляются на всю оставшуюся жизнь!
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01.03.2021 14:23 Ответить
трус показал на гелик и сказал -фас!!
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01.03.2021 14:31 Ответить
Бізнесмен Рисін про стрілянину біля кафе в Дніпрі: Єрмака Петровського там і близько не було. У нас прекрасні, дружні взаємини - Цензор.НЕТ 5689
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01.03.2021 14:38 Ответить
как он еще и всю вину на себя не взял, что сам просил немного пострелять в свою машину
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01.03.2021 14:39 Ответить
А как же расстреляный Гелик? Тот хороший, а тот трус и мерзавец... Но Гелик в решето ведь.)))
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01.03.2021 14:54 Ответить
Богом избранный народ, ****...
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01.03.2021 15:40 Ответить
Обожаю свой родной Днепр. Аля улю, мы тут все братва. Не надо пену поднимать.
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01.03.2021 16:31 Ответить
Уголовники не стучат друг на друга. У них такой кодекс.
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01.03.2021 21:00 Ответить
 
 