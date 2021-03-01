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Новости Политика Украины Убийство Шеремета
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Аваков (3444) Шеремет (565) Антоненко Андрей (260)

Аваков считает, что в деле Шеремета "нет реальных нестыковок"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Аваков считает, что в деле Шеремета

Министр внутренних дел Арсен Аваков за год не изменил позицию относительно дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом Аваков рассказал в интервью телеканалу "1+1", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Реальных, мягко говоря, несостыковок практически не существует. Это вопрос веры - как преподнесет атакующая или защищающая сторона... Обвинители, а следствие вела полиция, оказались в странном положении. Такое ощущение, что в том, чтобы добиться истины в этом процессе, заинтересованы только следователи. Никто не заинтересован больше", - сказал Аваков.

Он подчеркнул, что уже несколько месяцев суд присяжных рассматривает дело по трем обвиняемым.

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"Не полиция оставляет его (Антоненко. - Ред.) под арестом, а присяжные голосуют и выносят решение", - отметил глава МВД.

Он заявил: "Я против правосудия, которое решается количеством людей, вышедших на улицу. Я за то, чтобы это решали профессионалы, которые облачены доверием".

По словам Авакова, его мнение по этому делу "мало менялось" с момента того, как подозреваемые были задержаны.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+39
Центральная избирательная комиссия официально зарегистрировала детского кардиохирурга, волонтера Юлию Кузьменко кандидатом в народные депутаты Украины от партии «Европейская солидарность» в 50-м округе.
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01.03.2021 20:52
+35
гнида
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01.03.2021 20:53
+28
+ 100 !

экс-командующий ССО генерал-лейтенант Лунев сразу же после ареста Антоненко заявил, что готов опять взять его на службу сразу после освобождения

патриоты поддерживают патриотов и верят им !
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01.03.2021 21:00
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Центральная избирательная комиссия официально зарегистрировала детского кардиохирурга, волонтера Юлию Кузьменко кандидатом в народные депутаты Украины от партии «Европейская солидарность» в 50-м округе.
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01.03.2021 20:52 Ответить
По ідеї, пан Аваков повинний бути серед депутатів Жюлькіної аппазіції. А так мідрєц зумів всидіти однєю дупітою на ТРБОЬХ стільцях.
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01.03.2021 20:57 Ответить
+ 100 !

экс-командующий ССО генерал-лейтенант Лунев сразу же после ареста Антоненко заявил, что готов опять взять его на службу сразу после освобождения

патриоты поддерживают патриотов и верят им !
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01.03.2021 21:00 Ответить
а что это мурло может еще варнякать бэ бэ бэ... подонок мусора главная причем у него на руках не один труп и то даже не Са9шко Билый а до этого когда он драпанул в Чехию типа убеженец политический.. ага... на его руках висело 2 трупа.. дела- по которым после прихода во власть Порошенко стремным образом испарились... все как то забыло дело его ублюдочного сынка с рюкзаками.... а дело Татарова которого сегодня эта шобла банда во власти отмазку сделала.. нам законы им усе.... как говоря кто бы свое хайло бы открывал бы еще то Арсенчик! непоганный ты наш мусарок да тебе до поганого ментяры как "овну до шоколада....
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01.03.2021 21:17 Ответить
Аваков и Зеля должны ответить перед законом, за то что садят патриотов ради личных амбиций и фейкового закрытия дел
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01.03.2021 21:03 Ответить
гнида
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01.03.2021 20:53 Ответить
"Я против правосудия, которое решается количеством людей, вышедших на улицу. Я за то, чтобы это решали профессионалы, которые облачены доверием".Источник: https://censor.net/ru/n3250839

ФАМИЛИИ ЭТИХ "ПРОФЕССИОНАЛОВ" - В СТУДИЮ. "СЕКТОР ПРИЗ"
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01.03.2021 20:54 Ответить
и с "облачены доверием" тоже проблемы...
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01.03.2021 22:37 Ответить
ухты ***... Да это шутка вечера !!! Авякян видать устроился в Квартал чтобы юморить Нас !!!

Но Нам уже не смешно !!! В деле Шеремета - ВСЕ сшито белыми нитками, и судить нужно вас за фальсификацию и за "позбавленнья воли" невинных людей !!! Мусора - не люди, а ТВАРИ !!
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01.03.2021 20:54 Ответить
Где один армян прошёл - двум евреям делать нечего ( Зе и Ко)
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01.03.2021 21:03 Ответить
Мусора ,не люди ,чи не так ,Фейсбукич ???)))
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01.03.2021 20:54 Ответить
И вообще , ты гнида должен в буцыгарне гнить , а не комментировать ! Кто этого петуха назначил ?
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01.03.2021 20:54 Ответить
Його взагалі то святий Петро зробив міністром МВС і на цій посаді він 7років. Ти щось супроти святого Петра маєш?
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01.03.2021 20:58 Ответить
****************! Вася. ти як завжди брешеш. Сідай -тобі два.
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01.03.2021 21:02 Ответить
І лише ти, Сашок - сама правдива правда із всіх правд?
Так коли Аваков міністром МВС став, часом не в лютому 2014-го і сидить на тому місці по цю пору?
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01.03.2021 21:06 Ответить
квота міністра мвс - була від батьківщини чи як її там цю бурятську партію. так що подякуй бурятській бабушкі йулі тімашонці. і заодно зєсцикуну криворожському. короче, вчи матчастину. Аваков считает, что в деле Шеремета "нет реальных нестыковок" - Цензор.НЕТ 2295
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01.03.2021 21:11 Ответить
Опстчім, Свиночолий нє прі дєлах?
Я так і знав!
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01.03.2021 21:13 Ответить
Не треба брехати. Від народного фронту а не БЮТ
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02.03.2021 08:54 Ответить
А хто в лютому 2014 р. був презом ??)))
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01.03.2021 21:13 Ответить
22 лютого 2014 року - Арсена Авакова вперше призначили міністром внутрішніх справ

Хто тоді був президентом України?
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01.03.2021 21:17 Ответить
Аваков был назначен 27. А 23 февраля Верховная рада возложила на Александра Турчинова обязанности президента Украины до избрания нового главы государства. То есть Турчинов его назначал.
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01.03.2021 22:57 Ответить
Але ж не Порошенко його призначив міністром мвс, а ось бубло авакова призначив під свою особисту відповідальність.
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01.03.2021 23:08 Ответить
вернее, вносил кандидатуру, а утверждала Рада. "27 февраля в парламенте Украины была создана коалиция «Европейский выбор», в которую вошли 250 народных депутатов. В этот же день Верховная рада утвердила новое правительство Украины, премьер-министром стал Арсений Яценюк."
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01.03.2021 22:59 Ответить
тупой звиздун
мало того что министра МВД назначает ВР а не президент (президент вносит в ВР кандидатуры министра обороны, министра иностранных дел, генпрокурора, главы НБУ, СБУ, НАБУ)
так еще и с датами ты обосрался
аваков стал министром внутренних дел 27.02.2014 года
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01.03.2021 21:05 Ответить
Для тих в кого броня в лобі 2021-2014=7. Рівно сім років.
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01.03.2021 21:08 Ответить
ты не просто тупой. ты деревянный. ты писало чмо вот это?
"Його взагалі то святий Петро зробив міністром МВС"? писало? утрись обоссанец
а теперь можешь бежать жаловаться на СФ как обычно
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01.03.2021 21:19 Ответить
Ватнорылое, как петя мог его сделать министром, если у него небыло 226 голосов?
Аваков был назначен министром коалицией по квоте НФ.

А вот сейчас у Авакова 0 депутатов, а Зеля его своим монобольшинством назначает, спасибо тебе за это, наркобот
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01.03.2021 21:05 Ответить
точно?не брешешь?

В.о. міністра внутрішніх справ України з 22 лютого 2014 року[7]. Став міністром внутрішніх справ України з 27 лютого 2014 року[8].

порох в это время был простым депутатом ВР
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01.03.2021 21:06 Ответить
Зєлєнскій?
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01.03.2021 21:19 Ответить
коли збрехав-май мужність це визнати... Аваков вважає, що в справі Шеремета "немає реальних нестикувань" - Цензор.НЕТ 4317
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01.03.2021 21:42 Ответить
Врать до конца - признак хорошего лжеца!
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01.03.2021 23:11 Ответить
сАбаков, считают люди и "арифметика" #овно !,
а ты будешь сидеть ! Аваков считает, что в деле Шеремета "нет реальных нестыковок" - Цензор.НЕТ 3780
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01.03.2021 20:55 Ответить
Як це немає розбіжностей? Є.
Всім очевидно, що злочинець схожий не на Ріфа а на авакова.
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01.03.2021 20:57 Ответить
Это дело будет гвоздём в твой политический гроб Аваков считает, что в деле Шеремета "нет реальных нестыковок" - Цензор.НЕТ 3971
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01.03.2021 20:59 Ответить
Чхав він на це....
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01.03.2021 21:01 Ответить
Аваков прикриває свого Малюту...

Кому цікаво, подивіться фільм "Кредит на вбивство".

Тоді зрозумієте, чого Тесака знайшли з перерізаним горлом коли він почав розповідати хто є виконавцем багатьох вбивств на замовлення фсб. Доречі, порівняйте фото Короткіх (Боцман, Малюта) з фотографією того, хто закладав бомбу у авто Шеремета.
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01.03.2021 21:01 Ответить
Значит Аваков замешан не только в деле Сашко Музычко.
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01.03.2021 21:02 Ответить
Дело шито белыми нитками .Плохо , что Аваков до сих пор не понял, что его подставили, чтобы убрать его с поста министра МВД, когда дело закончится оправдательным вердиктом.
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01.03.2021 21:03 Ответить
тогда зачем в 2014 ходил под ОП(тогда АП), если ты против "количества людей вышедших на улицу"?
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01.03.2021 21:04 Ответить
аваков ЧЕРТ!!!!
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01.03.2021 21:04 Ответить
от булоб цікаво якби авакяна посадили на рік без доказів а потім якийсь чел сказав а пофіг все окей хай сидить
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01.03.2021 21:04 Ответить
"да, я знаю что вы меня ненавидите, но я могу себе такое позволить"
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01.03.2021 21:06 Ответить
Чоловік(Аваков) - викликає повагу принаймні тим, що не йорзає в угоду політичній кон'юнктурі, відповідає за свої слова і не боїться висловлювати свою позицію.
Не дарма сім років, попри те, що не годив нікому, тримається на посаді. Всі прем'єри і прези бурчали і критикували, свого часу, але жоден не міг без нього обійтись...
Повага!
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01.03.2021 21:06 Ответить
Та ладно заливати ... Попередній президент ні призначав Авакова, ні мав можливості його звільнити бо не мав монокоаліції, на відміну від Бєніного Буратіни.
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01.03.2021 21:16 Ответить
а еще повага за то что сынуля Рюкзакова украл 3млн гривен в ВСУ а папочка прикрыл свое чадо.Каюсь я голосовала за этого пана и сейчас очень жалею об этом.Хотя я голосовала не за Авакова а против Гепы
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01.03.2021 21:19 Ответить
Идиот (читай Аваков) не может понять, что он идиот потому, что он идиот !
Мразь ментовская !
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01.03.2021 21:08 Ответить
Нажаль ідіоти ми... Бо він вже 7 років при владі, а ми нічого не можемо з цим зробити
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01.03.2021 21:21 Ответить
Какие это "присяжные" --это назначенная титушня! Или авакян хочет сказать, что присяжных отбирали как в США???
Одна имитация и брехня!
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01.03.2021 21:08 Ответить
"Не полиция оставляет его (Антоненко. - Ред.) под арестом, а присяжные голосуют и выносят решение", - отметил глава МВД."

Источник: https://censor.net/ru/n3250839

Хто в ролі присяжних, сержанти Петренки?
У вас же всі підсадні.
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01.03.2021 21:09 Ответить
Подонок.
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01.03.2021 21:10 Ответить
Аваков давно должен считать сколько он отсидел и сколько ещё сидеть осталось ... Аваков считает, что в деле Шеремета "нет реальных нестыковок" - Цензор.НЕТ 1556
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01.03.2021 21:14 Ответить
Гнида! Смерть ублюдкам! Аваков считает, что в деле Шеремета "нет реальных нестыковок" - Цензор.НЕТ 2223
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01.03.2021 21:15 Ответить
Прийде час, коли прийдеться відповідати за все зло яке він приніс Україні.
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01.03.2021 21:17 Ответить
Аваков вважає, що в справі Шеремета "немає реальних нестикувань" - Цензор.НЕТ 4500
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01.03.2021 21:25 Ответить
Не те фото.

Аваков вважає, що в справі Шеремета "немає реальних нестикувань" - Цензор.НЕТ 8828
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01.03.2021 21:30 Ответить
ты уже отошел от инсульта? смотри. карма штука такая.
джамалка - полицай который бизнесом занимается на службе и покупает ворованый лес у уголовников - тоже чуть ласты не склеил. а меньше вам уродам надо было 23 февраля отмечать. "ета наш праздник" тьфу мразота...
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01.03.2021 21:41 Ответить
Кто служил в советской армии, это их праздник, и они будут этот праздник отмечать. До рашки никакого отношения этот праздник не имеет.
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01.03.2021 22:11 Ответить
а ты или джамал служили с советской армии?
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01.03.2021 22:13 Ответить
Ара, когда это ты, чебураха, в СА служили?
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01.03.2021 23:57 Ответить
Аваков чорт!Батько"криси",яка обкрадала наших гвардійців!
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01.03.2021 21:28 Ответить
"Реальных, мягко говоря, несостыковок практически не существует"
Аваков правду говорит: в деле Шеремета несостыковки нереальные.
Пане міністре, щиро бажаю, щоб вас самого колись засудили за подібними побічними доказами і довелося б сісти за якогось вірменина,мілкої статури, млявомовного, що погано розмовляє українською, російською пише з помилками, а звати теж Арсен. Ніяких реальних несостыковок!
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01.03.2021 21:40 Ответить
Білими нитками справу підшили і втірають про докази.
Авакян гнида, яка ще не відповіла за вбивство Сашка Білого.
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01.03.2021 21:40 Ответить
А чому ж сам Аваков 5 років переховувався від слідства за ряд злочинів в Італії? В тих справах теж "не було явних нестикувань"... "Він заявив: "Я проти правосуддя, яке вирішується кількістю людей, що вийшли на вулицю. Я за те, щоб це вирішували професіонали"" але при цьому "забув" що якби люди не вийшли на Майдан то він і досі сидів би в Італії трусячись за власну шкуру і боячись екстрадиції. Завдяки Майдану він заявив "Мєнті не люди" і ... сам став главмєнтом... Покидьок. Однозначно.
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01.03.2021 21:42 Ответить
Аваков-3,14дорас!
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01.03.2021 21:43 Ответить
Считать и счетовод может на счетах. Я, например, считаю, что власть, мягко говоря, является некомпетентной и непрофессиональной. Тем не менее, я считаю, что моё мнение не является не бесспорным. Интересно, а мнение министра о правоохранителях (менты - не люди) с 2014 года мало изменилось?
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01.03.2021 21:55 Ответить
Але ж там Гордон розривне інтерв"ю Авакова обіцяв й ПЛЮСИ теж? Що за активність ? Мабуть таки іде в прем"єри.
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01.03.2021 22:28 Ответить
все забыли, что этим делом занималась ФБР. Шеремет был непростым человеком. Не может же Аваков сказать, что ФБР провели некачественное расследование. Силовики создают оперативную группу по расследованию убийства Шеремета с задействованием сотрудников ФБР
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01.03.2021 23:04 Ответить
По делу Байдена тоже не было нестыковок. Нам вообще обещали по делу Байдена много чего. Уже молчу про Порошенко... Власть пи**унов.
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01.03.2021 23:51 Ответить
Этот гандон помог сбежать яныку в 2014, развалил МВД, преследует патриотов и ветеранов, и оно шото ещё вякает! Эта банда ДВА года держит в застенках волонтёров и не может пояснить ЗАЧЕМ. Кто вернёт им 2 года жизни?! Эта тварь?!
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02.03.2021 10:50 Ответить
"За словами Авакова, його думка у цій справі "мало змінювалася" з моменту того, як підозрюваних було затримано." - Бред свехценных идей на фоне вялотекущей паранойи преодолевается (купируется) инъекциями серы с увеличением ежедневной дозы приема галопиридола. В тяжёлых случаях - 2-х кратная еженедельная инсулиновая кома. При правильном лечении Аваков будет жить
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02.03.2021 11:13 Ответить
 
 