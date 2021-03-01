Аваков считает, что в деле Шеремета "нет реальных нестыковок"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Министр внутренних дел Арсен Аваков за год не изменил позицию относительно дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Об этом Аваков рассказал в интервью телеканалу "1+1", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Реальных, мягко говоря, несостыковок практически не существует. Это вопрос веры - как преподнесет атакующая или защищающая сторона... Обвинители, а следствие вела полиция, оказались в странном положении. Такое ощущение, что в том, чтобы добиться истины в этом процессе, заинтересованы только следователи. Никто не заинтересован больше", - сказал Аваков.
Он подчеркнул, что уже несколько месяцев суд присяжных рассматривает дело по трем обвиняемым.
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"Не полиция оставляет его (Антоненко. - Ред.) под арестом, а присяжные голосуют и выносят решение", - отметил глава МВД.
Он заявил: "Я против правосудия, которое решается количеством людей, вышедших на улицу. Я за то, чтобы это решали профессионалы, которые облачены доверием".
По словам Авакова, его мнение по этому делу "мало менялось" с момента того, как подозреваемые были задержаны.
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Пожалуйста, подождите...
экс-командующий ССО генерал-лейтенант Лунев сразу же после ареста Антоненко заявил, что готов опять взять его на службу сразу после освобождения
патриоты поддерживают патриотов и верят им !
ФАМИЛИИ ЭТИХ "ПРОФЕССИОНАЛОВ" - В СТУДИЮ. "СЕКТОР ПРИЗ"
Но Нам уже не смешно !!! В деле Шеремета - ВСЕ сшито белыми нитками, и судить нужно вас за фальсификацию и за "позбавленнья воли" невинных людей !!! Мусора - не люди, а ТВАРИ !!
Так коли Аваков міністром МВС став, часом не в лютому 2014-го і сидить на тому місці по цю пору?
Я так і знав!
Хто тоді був президентом України?
мало того что министра МВД назначает ВР а не президент (президент вносит в ВР кандидатуры министра обороны, министра иностранных дел, генпрокурора, главы НБУ, СБУ, НАБУ)
так еще и с датами ты обосрался
аваков стал министром внутренних дел 27.02.2014 года
"Його взагалі то святий Петро зробив міністром МВС"? писало? утрись обоссанец
а теперь можешь бежать жаловаться на СФ как обычно
Аваков был назначен министром коалицией по квоте НФ.
А вот сейчас у Авакова 0 депутатов, а Зеля его своим монобольшинством назначает, спасибо тебе за это, наркобот
В.о. міністра внутрішніх справ України з 22 лютого 2014 року[7]. Став міністром внутрішніх справ України з 27 лютого 2014 року[8].
порох в это время был простым депутатом ВР
а ты будешь сидеть !
Всім очевидно, що злочинець схожий не на Ріфа а на авакова.
Кому цікаво, подивіться фільм "Кредит на вбивство".
Тоді зрозумієте, чого Тесака знайшли з перерізаним горлом коли він почав розповідати хто є виконавцем багатьох вбивств на замовлення фсб. Доречі, порівняйте фото Короткіх (Боцман, Малюта) з фотографією того, хто закладав бомбу у авто Шеремета.
Не дарма сім років, попри те, що не годив нікому, тримається на посаді. Всі прем'єри і прези бурчали і критикували, свого часу, але жоден не міг без нього обійтись...
Повага!
Мразь ментовская !
Одна имитация и брехня!
Источник: https://censor.net/ru/n3250839
Хто в ролі присяжних, сержанти Петренки?
У вас же всі підсадні.
джамалка - полицай который бизнесом занимается на службе и покупает ворованый лес у уголовников - тоже чуть ласты не склеил. а меньше вам уродам надо было 23 февраля отмечать. "ета наш праздник" тьфу мразота...
Аваков правду говорит: в деле Шеремета несостыковки нереальные.
Пане міністре, щиро бажаю, щоб вас самого колись засудили за подібними побічними доказами і довелося б сісти за якогось вірменина,мілкої статури, млявомовного, що погано розмовляє українською, російською пише з помилками, а звати теж Арсен. Ніяких реальних несостыковок!
Авакян гнида, яка ще не відповіла за вбивство Сашка Білого.