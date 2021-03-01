УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14622 відвідувача онлайн
Новини Політика України Убивство Шеремета
7 464 76
Аваков (1961) Шеремет (520) Антоненко Андрій (252)

Аваков вважає, що в справі Шеремета "немає реальних нестикувань"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Аваков вважає, що в справі Шеремета

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков за рік не змінив позиції щодо справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це Аваков розповів в інтерв'ю телеканалу "1+1", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Реальних, м'яко кажучи, нестикувань практично не існує. Це питання віри - як піднесе атакувальна або захисна сторона... Обвинувачі, а слідство вела поліція, виявилися в дивному становищі. Таке відчуття, що в тому, щоб домогтися істини в цьому процесі, зацікавлені тільки слідчі. Ніхто не зацікавлений більше", - сказав Аваков.

Він наголосив, що вже кілька місяців суд присяжних розглядає справу щодо трьох обвинувачених. "Не поліція залишає його (Андрія Антоненка. - Ред.) під арештом, а присяжні голосують й ухвалюють рішення", - зазначив глава МВС.

Він заявив: "Я проти правосуддя, яке вирішується кількістю людей, що вийшли на вулицю. Я за те, щоб це вирішували професіонали".

За словами Авакова, його думка у цій справі "мало змінювалася" з моменту того, як підозрюваних було затримано.

Також читайте: Депутати з "ЄС" вимагають від Офісу генпрокурора змінити підслідність у справі Шеремета і передати його від МВС в СБУ. ДОКУМЕНТ
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+39
Центральная избирательная комиссия официально зарегистрировала детского кардиохирурга, волонтера Юлию Кузьменко кандидатом в народные депутаты Украины от партии «Европейская солидарность» в 50-м округе.
показати весь коментар
01.03.2021 20:52
+35
гнида
показати весь коментар
01.03.2021 20:53
+28
+ 100 !

экс-командующий ССО генерал-лейтенант Лунев сразу же после ареста Антоненко заявил, что готов опять взять его на службу сразу после освобождения

патриоты поддерживают патриотов и верят им !
показати весь коментар
01.03.2021 21:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Центральная избирательная комиссия официально зарегистрировала детского кардиохирурга, волонтера Юлию Кузьменко кандидатом в народные депутаты Украины от партии «Европейская солидарность» в 50-м округе.
показати весь коментар
01.03.2021 20:52 Відповісти
По ідеї, пан Аваков повинний бути серед депутатів Жюлькіної аппазіції. А так мідрєц зумів всидіти однєю дупітою на ТРБОЬХ стільцях.
показати весь коментар
01.03.2021 20:57 Відповісти
+ 100 !

экс-командующий ССО генерал-лейтенант Лунев сразу же после ареста Антоненко заявил, что готов опять взять его на службу сразу после освобождения

патриоты поддерживают патриотов и верят им !
показати весь коментар
01.03.2021 21:00 Відповісти
а что это мурло может еще варнякать бэ бэ бэ... подонок мусора главная причем у него на руках не один труп и то даже не Са9шко Билый а до этого когда он драпанул в Чехию типа убеженец политический.. ага... на его руках висело 2 трупа.. дела- по которым после прихода во власть Порошенко стремным образом испарились... все как то забыло дело его ублюдочного сынка с рюкзаками.... а дело Татарова которого сегодня эта шобла банда во власти отмазку сделала.. нам законы им усе.... как говоря кто бы свое хайло бы открывал бы еще то Арсенчик! непоганный ты наш мусарок да тебе до поганого ментяры как "овну до шоколада....
показати весь коментар
01.03.2021 21:17 Відповісти
Аваков и Зеля должны ответить перед законом, за то что садят патриотов ради личных амбиций и фейкового закрытия дел
показати весь коментар
01.03.2021 21:03 Відповісти
гнида
показати весь коментар
01.03.2021 20:53 Відповісти
"Я против правосудия, которое решается количеством людей, вышедших на улицу. Я за то, чтобы это решали профессионалы, которые облачены доверием".Источник: https://censor.net/ru/n3250839

ФАМИЛИИ ЭТИХ "ПРОФЕССИОНАЛОВ" - В СТУДИЮ. "СЕКТОР ПРИЗ"
показати весь коментар
01.03.2021 20:54 Відповісти
и с "облачены доверием" тоже проблемы...
показати весь коментар
01.03.2021 22:37 Відповісти
ухты ***... Да это шутка вечера !!! Авякян видать устроился в Квартал чтобы юморить Нас !!!

Но Нам уже не смешно !!! В деле Шеремета - ВСЕ сшито белыми нитками, и судить нужно вас за фальсификацию и за "позбавленнья воли" невинных людей !!! Мусора - не люди, а ТВАРИ !!
показати весь коментар
01.03.2021 20:54 Відповісти
Где один армян прошёл - двум евреям делать нечего ( Зе и Ко)
показати весь коментар
01.03.2021 21:03 Відповісти
Мусора ,не люди ,чи не так ,Фейсбукич ???)))
показати весь коментар
01.03.2021 20:54 Відповісти
И вообще , ты гнида должен в буцыгарне гнить , а не комментировать ! Кто этого петуха назначил ?
показати весь коментар
01.03.2021 20:54 Відповісти
Його взагалі то святий Петро зробив міністром МВС і на цій посаді він 7років. Ти щось супроти святого Петра маєш?
показати весь коментар
01.03.2021 20:58 Відповісти
****************! Вася. ти як завжди брешеш. Сідай -тобі два.
показати весь коментар
01.03.2021 21:02 Відповісти
І лише ти, Сашок - сама правдива правда із всіх правд?
Так коли Аваков міністром МВС став, часом не в лютому 2014-го і сидить на тому місці по цю пору?
показати весь коментар
01.03.2021 21:06 Відповісти
квота міністра мвс - була від батьківщини чи як її там цю бурятську партію. так що подякуй бурятській бабушкі йулі тімашонці. і заодно зєсцикуну криворожському. короче, вчи матчастину. Аваков считает, что в деле Шеремета "нет реальных нестыковок" - Цензор.НЕТ 2295
показати весь коментар
01.03.2021 21:11 Відповісти
Опстчім, Свиночолий нє прі дєлах?
Я так і знав!
показати весь коментар
01.03.2021 21:13 Відповісти
Не треба брехати. Від народного фронту а не БЮТ
показати весь коментар
02.03.2021 08:54 Відповісти
А хто в лютому 2014 р. був презом ??)))
показати весь коментар
01.03.2021 21:13 Відповісти
22 лютого 2014 року - Арсена Авакова вперше призначили міністром внутрішніх справ

Хто тоді був президентом України?
показати весь коментар
01.03.2021 21:17 Відповісти
Аваков был назначен 27. А 23 февраля Верховная рада возложила на Александра Турчинова обязанности президента Украины до избрания нового главы государства. То есть Турчинов его назначал.
показати весь коментар
01.03.2021 22:57 Відповісти
Але ж не Порошенко його призначив міністром мвс, а ось бубло авакова призначив під свою особисту відповідальність.
показати весь коментар
01.03.2021 23:08 Відповісти
вернее, вносил кандидатуру, а утверждала Рада. "27 февраля в парламенте Украины была создана коалиция «Европейский выбор», в которую вошли 250 народных депутатов. В этот же день Верховная рада утвердила новое правительство Украины, премьер-министром стал Арсений Яценюк."
показати весь коментар
01.03.2021 22:59 Відповісти
тупой звиздун
мало того что министра МВД назначает ВР а не президент (президент вносит в ВР кандидатуры министра обороны, министра иностранных дел, генпрокурора, главы НБУ, СБУ, НАБУ)
так еще и с датами ты обосрался
аваков стал министром внутренних дел 27.02.2014 года
показати весь коментар
01.03.2021 21:05 Відповісти
Для тих в кого броня в лобі 2021-2014=7. Рівно сім років.
показати весь коментар
01.03.2021 21:08 Відповісти
ты не просто тупой. ты деревянный. ты писало чмо вот это?
"Його взагалі то святий Петро зробив міністром МВС"? писало? утрись обоссанец
а теперь можешь бежать жаловаться на СФ как обычно
показати весь коментар
01.03.2021 21:19 Відповісти
Ватнорылое, как петя мог его сделать министром, если у него небыло 226 голосов?
Аваков был назначен министром коалицией по квоте НФ.

А вот сейчас у Авакова 0 депутатов, а Зеля его своим монобольшинством назначает, спасибо тебе за это, наркобот
показати весь коментар
01.03.2021 21:05 Відповісти
точно?не брешешь?

В.о. міністра внутрішніх справ України з 22 лютого 2014 року[7]. Став міністром внутрішніх справ України з 27 лютого 2014 року[8].

порох в это время был простым депутатом ВР
показати весь коментар
01.03.2021 21:06 Відповісти
Зєлєнскій?
показати весь коментар
01.03.2021 21:19 Відповісти
коли збрехав-май мужність це визнати... Аваков вважає, що в справі Шеремета "немає реальних нестикувань" - Цензор.НЕТ 4317
показати весь коментар
01.03.2021 21:42 Відповісти
Врать до конца - признак хорошего лжеца!
показати весь коментар
01.03.2021 23:11 Відповісти
сАбаков, считают люди и "арифметика" #овно !,
а ты будешь сидеть ! Аваков считает, что в деле Шеремета "нет реальных нестыковок" - Цензор.НЕТ 3780
показати весь коментар
01.03.2021 20:55 Відповісти
Як це немає розбіжностей? Є.
Всім очевидно, що злочинець схожий не на Ріфа а на авакова.
показати весь коментар
01.03.2021 20:57 Відповісти
Это дело будет гвоздём в твой политический гроб Аваков считает, что в деле Шеремета "нет реальных нестыковок" - Цензор.НЕТ 3971
показати весь коментар
01.03.2021 20:59 Відповісти
Чхав він на це....
показати весь коментар
01.03.2021 21:01 Відповісти
Аваков прикриває свого Малюту...

Кому цікаво, подивіться фільм "Кредит на вбивство".

Тоді зрозумієте, чого Тесака знайшли з перерізаним горлом коли він почав розповідати хто є виконавцем багатьох вбивств на замовлення фсб. Доречі, порівняйте фото Короткіх (Боцман, Малюта) з фотографією того, хто закладав бомбу у авто Шеремета.
показати весь коментар
01.03.2021 21:01 Відповісти
Значит Аваков замешан не только в деле Сашко Музычко.
показати весь коментар
01.03.2021 21:02 Відповісти
Дело шито белыми нитками .Плохо , что Аваков до сих пор не понял, что его подставили, чтобы убрать его с поста министра МВД, когда дело закончится оправдательным вердиктом.
показати весь коментар
01.03.2021 21:03 Відповісти
тогда зачем в 2014 ходил под ОП(тогда АП), если ты против "количества людей вышедших на улицу"?
показати весь коментар
01.03.2021 21:04 Відповісти
аваков ЧЕРТ!!!!
показати весь коментар
01.03.2021 21:04 Відповісти
от булоб цікаво якби авакяна посадили на рік без доказів а потім якийсь чел сказав а пофіг все окей хай сидить
показати весь коментар
01.03.2021 21:04 Відповісти
"да, я знаю что вы меня ненавидите, но я могу себе такое позволить"
показати весь коментар
01.03.2021 21:06 Відповісти
Чоловік(Аваков) - викликає повагу принаймні тим, що не йорзає в угоду політичній кон'юнктурі, відповідає за свої слова і не боїться висловлювати свою позицію.
Не дарма сім років, попри те, що не годив нікому, тримається на посаді. Всі прем'єри і прези бурчали і критикували, свого часу, але жоден не міг без нього обійтись...
Повага!
показати весь коментар
01.03.2021 21:06 Відповісти
Та ладно заливати ... Попередній президент ні призначав Авакова, ні мав можливості його звільнити бо не мав монокоаліції, на відміну від Бєніного Буратіни.
показати весь коментар
01.03.2021 21:16 Відповісти
а еще повага за то что сынуля Рюкзакова украл 3млн гривен в ВСУ а папочка прикрыл свое чадо.Каюсь я голосовала за этого пана и сейчас очень жалею об этом.Хотя я голосовала не за Авакова а против Гепы
показати весь коментар
01.03.2021 21:19 Відповісти
Идиот (читай Аваков) не может понять, что он идиот потому, что он идиот !
Мразь ментовская !
показати весь коментар
01.03.2021 21:08 Відповісти
Нажаль ідіоти ми... Бо він вже 7 років при владі, а ми нічого не можемо з цим зробити
показати весь коментар
01.03.2021 21:21 Відповісти
Какие это "присяжные" --это назначенная титушня! Или авакян хочет сказать, что присяжных отбирали как в США???
Одна имитация и брехня!
показати весь коментар
01.03.2021 21:08 Відповісти
"Не полиция оставляет его (Антоненко. - Ред.) под арестом, а присяжные голосуют и выносят решение", - отметил глава МВД."

Источник: https://censor.net/ru/n3250839

Хто в ролі присяжних, сержанти Петренки?
У вас же всі підсадні.
показати весь коментар
01.03.2021 21:09 Відповісти
Подонок.
показати весь коментар
01.03.2021 21:10 Відповісти
Аваков давно должен считать сколько он отсидел и сколько ещё сидеть осталось ... Аваков считает, что в деле Шеремета "нет реальных нестыковок" - Цензор.НЕТ 1556
показати весь коментар
01.03.2021 21:14 Відповісти
Гнида! Смерть ублюдкам! Аваков считает, что в деле Шеремета "нет реальных нестыковок" - Цензор.НЕТ 2223
показати весь коментар
01.03.2021 21:15 Відповісти
Прийде час, коли прийдеться відповідати за все зло яке він приніс Україні.
показати весь коментар
01.03.2021 21:17 Відповісти
Аваков вважає, що в справі Шеремета "немає реальних нестикувань" - Цензор.НЕТ 4500
показати весь коментар
01.03.2021 21:25 Відповісти
Не те фото.

Аваков вважає, що в справі Шеремета "немає реальних нестикувань" - Цензор.НЕТ 8828
показати весь коментар
01.03.2021 21:30 Відповісти
ты уже отошел от инсульта? смотри. карма штука такая.
джамалка - полицай который бизнесом занимается на службе и покупает ворованый лес у уголовников - тоже чуть ласты не склеил. а меньше вам уродам надо было 23 февраля отмечать. "ета наш праздник" тьфу мразота...
показати весь коментар
01.03.2021 21:41 Відповісти
Кто служил в советской армии, это их праздник, и они будут этот праздник отмечать. До рашки никакого отношения этот праздник не имеет.
показати весь коментар
01.03.2021 22:11 Відповісти
а ты или джамал служили с советской армии?
показати весь коментар
01.03.2021 22:13 Відповісти
Ара, когда это ты, чебураха, в СА служили?
показати весь коментар
01.03.2021 23:57 Відповісти
Аваков чорт!Батько"криси",яка обкрадала наших гвардійців!
показати весь коментар
01.03.2021 21:28 Відповісти
"Реальных, мягко говоря, несостыковок практически не существует"
Аваков правду говорит: в деле Шеремета несостыковки нереальные.
Пане міністре, щиро бажаю, щоб вас самого колись засудили за подібними побічними доказами і довелося б сісти за якогось вірменина,мілкої статури, млявомовного, що погано розмовляє українською, російською пише з помилками, а звати теж Арсен. Ніяких реальних несостыковок!
показати весь коментар
01.03.2021 21:40 Відповісти
Білими нитками справу підшили і втірають про докази.
Авакян гнида, яка ще не відповіла за вбивство Сашка Білого.
показати весь коментар
01.03.2021 21:40 Відповісти
А чому ж сам Аваков 5 років переховувався від слідства за ряд злочинів в Італії? В тих справах теж "не було явних нестикувань"... "Він заявив: "Я проти правосуддя, яке вирішується кількістю людей, що вийшли на вулицю. Я за те, щоб це вирішували професіонали"" але при цьому "забув" що якби люди не вийшли на Майдан то він і досі сидів би в Італії трусячись за власну шкуру і боячись екстрадиції. Завдяки Майдану він заявив "Мєнті не люди" і ... сам став главмєнтом... Покидьок. Однозначно.
показати весь коментар
01.03.2021 21:42 Відповісти
Аваков-3,14дорас!
показати весь коментар
01.03.2021 21:43 Відповісти
Считать и счетовод может на счетах. Я, например, считаю, что власть, мягко говоря, является некомпетентной и непрофессиональной. Тем не менее, я считаю, что моё мнение не является не бесспорным. Интересно, а мнение министра о правоохранителях (менты - не люди) с 2014 года мало изменилось?
показати весь коментар
01.03.2021 21:55 Відповісти
Але ж там Гордон розривне інтерв"ю Авакова обіцяв й ПЛЮСИ теж? Що за активність ? Мабуть таки іде в прем"єри.
показати весь коментар
01.03.2021 22:28 Відповісти
все забыли, что этим делом занималась ФБР. Шеремет был непростым человеком. Не может же Аваков сказать, что ФБР провели некачественное расследование. Силовики создают оперативную группу по расследованию убийства Шеремета с задействованием сотрудников ФБР
показати весь коментар
01.03.2021 23:04 Відповісти
По делу Байдена тоже не было нестыковок. Нам вообще обещали по делу Байдена много чего. Уже молчу про Порошенко... Власть пи**унов.
показати весь коментар
01.03.2021 23:51 Відповісти
Этот гандон помог сбежать яныку в 2014, развалил МВД, преследует патриотов и ветеранов, и оно шото ещё вякает! Эта банда ДВА года держит в застенках волонтёров и не может пояснить ЗАЧЕМ. Кто вернёт им 2 года жизни?! Эта тварь?!
показати весь коментар
02.03.2021 10:50 Відповісти
"За словами Авакова, його думка у цій справі "мало змінювалася" з моменту того, як підозрюваних було затримано." - Бред свехценных идей на фоне вялотекущей паранойи преодолевается (купируется) инъекциями серы с увеличением ежедневной дозы приема галопиридола. В тяжёлых случаях - 2-х кратная еженедельная инсулиновая кома. При правильном лечении Аваков будет жить
показати весь коментар
02.03.2021 11:13 Відповісти
 
 