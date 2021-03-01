Аваков вважає, що в справі Шеремета "немає реальних нестикувань"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков за рік не змінив позиції щодо справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.
Про це Аваков розповів в інтерв'ю телеканалу "1+1", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Реальних, м'яко кажучи, нестикувань практично не існує. Це питання віри - як піднесе атакувальна або захисна сторона... Обвинувачі, а слідство вела поліція, виявилися в дивному становищі. Таке відчуття, що в тому, щоб домогтися істини в цьому процесі, зацікавлені тільки слідчі. Ніхто не зацікавлений більше", - сказав Аваков.
Він наголосив, що вже кілька місяців суд присяжних розглядає справу щодо трьох обвинувачених. "Не поліція залишає його (Андрія Антоненка. - Ред.) під арештом, а присяжні голосують й ухвалюють рішення", - зазначив глава МВС.
Він заявив: "Я проти правосуддя, яке вирішується кількістю людей, що вийшли на вулицю. Я за те, щоб це вирішували професіонали".
За словами Авакова, його думка у цій справі "мало змінювалася" з моменту того, як підозрюваних було затримано.
Будь ласка, зачекайте...
экс-командующий ССО генерал-лейтенант Лунев сразу же после ареста Антоненко заявил, что готов опять взять его на службу сразу после освобождения
патриоты поддерживают патриотов и верят им !
ФАМИЛИИ ЭТИХ "ПРОФЕССИОНАЛОВ" - В СТУДИЮ. "СЕКТОР ПРИЗ"
Но Нам уже не смешно !!! В деле Шеремета - ВСЕ сшито белыми нитками, и судить нужно вас за фальсификацию и за "позбавленнья воли" невинных людей !!! Мусора - не люди, а ТВАРИ !!
Так коли Аваков міністром МВС став, часом не в лютому 2014-го і сидить на тому місці по цю пору?
Я так і знав!
Хто тоді був президентом України?
мало того что министра МВД назначает ВР а не президент (президент вносит в ВР кандидатуры министра обороны, министра иностранных дел, генпрокурора, главы НБУ, СБУ, НАБУ)
так еще и с датами ты обосрался
аваков стал министром внутренних дел 27.02.2014 года
"Його взагалі то святий Петро зробив міністром МВС"? писало? утрись обоссанец
а теперь можешь бежать жаловаться на СФ как обычно
Аваков был назначен министром коалицией по квоте НФ.
А вот сейчас у Авакова 0 депутатов, а Зеля его своим монобольшинством назначает, спасибо тебе за это, наркобот
В.о. міністра внутрішніх справ України з 22 лютого 2014 року[7]. Став міністром внутрішніх справ України з 27 лютого 2014 року[8].
порох в это время был простым депутатом ВР
а ты будешь сидеть !
Всім очевидно, що злочинець схожий не на Ріфа а на авакова.
Кому цікаво, подивіться фільм "Кредит на вбивство".
Тоді зрозумієте, чого Тесака знайшли з перерізаним горлом коли він почав розповідати хто є виконавцем багатьох вбивств на замовлення фсб. Доречі, порівняйте фото Короткіх (Боцман, Малюта) з фотографією того, хто закладав бомбу у авто Шеремета.
Не дарма сім років, попри те, що не годив нікому, тримається на посаді. Всі прем'єри і прези бурчали і критикували, свого часу, але жоден не міг без нього обійтись...
Повага!
Мразь ментовская !
Одна имитация и брехня!
Источник: https://censor.net/ru/n3250839
Хто в ролі присяжних, сержанти Петренки?
У вас же всі підсадні.
джамалка - полицай который бизнесом занимается на службе и покупает ворованый лес у уголовников - тоже чуть ласты не склеил. а меньше вам уродам надо было 23 февраля отмечать. "ета наш праздник" тьфу мразота...
Аваков правду говорит: в деле Шеремета несостыковки нереальные.
Пане міністре, щиро бажаю, щоб вас самого колись засудили за подібними побічними доказами і довелося б сісти за якогось вірменина,мілкої статури, млявомовного, що погано розмовляє українською, російською пише з помилками, а звати теж Арсен. Ніяких реальних несостыковок!
Авакян гнида, яка ще не відповіла за вбивство Сашка Білого.