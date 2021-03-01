Администрация Байдена готовится ввести свои первые санкции против России
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Официальный Вашингтон уже на этой неделе собирается объявить о новых санкциях против России из-за преследования оппозиционера Алексея Навального и, возможно, вмешательства во внутренние дела США.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на два источника в администрации США, информирует Цензор.НЕТ.
"Администрация Байдена готовится объявить санкции против России из-за отравления и заключения российского оппозиционного лидера Алексея Навального на этой неделе", - сказано в публикации.
Источники отметили, что санкции США будут вводить в координации с Европейским Союзом.
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При этом новые санкции должны "определить тон" политики администрации Байдена на российском направлении. Кроме того, они обозначат "четкий отход" от видения команды Трампа, которая в свое время отказалась вводить ограничения против РФ после громкого дела об отравлении, а также избегала прямой конфронтации с Москвой на фоне вредоносных и враждебных действий российского руководства.
При этом в Белом доме рассматривают вариант одновременного применения санкций против России, в том числе, за многочисленные нападения на американскую демократию, хакерские атаки через SolarWinds, а также привлечения талибов в Афганистане для поражения военных США.
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Танюха, веди себе прілічно!
Отступить для него - значит всеобщий позор, смерть и проклятие.
жрите, не обляпайтесь. Первая напольза пошла, на очереди следующая.
санкции рассеюшке только на пользу. роиссявперде, короче.))
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Харош нагнетать. Если Запад по-настоящему захочет, то утопит твою парашу одним движением. Все остальное из области влажных фантазий ваты...
Шел бы ты отседова, мил человек...
И еще, моя сестра живет в США, очень давно. Живут в частном доме, и вся улица называет их русскими. Сестра пыталась объяснять, что они украинцы, но американцы этого не понимают.
Американцев накаляют мексиканцы, а к русским, и украинцам отношение обыкновенное. Как страну, России опасаются, и относятся отрицательно.