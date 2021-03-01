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Адміністрація Байдена готується запровадити свої перші санкції проти Росії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Адміністрація Байдена готується запровадити свої перші санкції проти Росії

Офіційний Вашингтон вже на цьому тижні збирається оголосити про нові санкції проти Росії через переслідування опозиціонера Олексія Навального і, можливо, втручання у внутрішні справи США.

Про це повідомляє CNN із посиланням на два джерела в адміністрації США, інформує Цензор.НЕТ.

"Адміністрація Байдена готується оголосити санкції проти Росії через отруєння і ув'знення російського опозиційного лідера Олексія Навального на цьому тижні", - сказано в публікації.

Джерела зазначили, що санкції США будуть запровадженні в координації з Європейським Союзом.

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При цьому нові санкції мають "визначити тон" політики адміністрації Байдена на російському напрямку. Крім того, вони позначать "чіткий відхід" від бачення команди Трампа, яка свого часу відмовилася вводити обмеження проти РФ після гучної справи про отруєння, а також уникала прямої конфронтації з Москвою на тлі шкідливих і ворожих дій російського керівництва.

При цьому в Білому домі розглядають варіант одночасного застосування санкцій проти Росії, в тому числі, за численні напади на американську демократію, хакерські атаки через SolarWinds, а також залучення талібів в Афганістані для ураження військових США.

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Топ коментарі
+15
Главное, чтобы в этом списке оказались кошельки ***** и санкции против Северного потока.
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01.03.2021 21:20
+14
Гнать всех руцких из Америки сраной метлой
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01.03.2021 21:22
+7
Если в координации с ЕС то будут ничтожные санкции против мелкой кучки второсортных путинских холуев
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01.03.2021 22:18
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кремляди, положили на "спутник" и запасаются вазелином, готовясь к вводу )
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01.03.2021 21:20 Відповісти
Главное, чтобы в этом списке оказались кошельки ***** и санкции против Северного потока.
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01.03.2021 21:20 Відповісти
Нах из Украины, твари краснозадые оккупантские, ******** рода человеческого!
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01.03.2021 21:56 Відповісти
Гнать всех руцких из Америки сраной метлой
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01.03.2021 21:22 Відповісти
і їхніх вилупків та родичів!
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01.03.2021 21:33 Відповісти
Десятерым из троих😂🌷
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01.03.2021 22:02 Відповісти
Засмотрим. Будет ясно реально ли готовы дать отпор людоедам, или так, в лужу пробзделись.
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01.03.2021 21:22 Відповісти
Кацапы, запасайтесь антифрикционными смазками!
Администрация Байдена готовится ввести свои первые санкции против России - Цензор.НЕТ 8728
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01.03.2021 21:23 Відповісти
і лубрикантними Администрация Байдена готовится ввести свои первые санкции против России - Цензор.НЕТ 3362 але для кацапа і дьоготь піде...
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01.03.2021 21:35 Відповісти
Лучшей санкцией будет, если Овальному "не бутерброду" дадут Нобелевскую премию, о которой так мечтает бункерный гитлер. А потом, прессовать Фашисткую Федерацию дальше санкциями, но уже с новым контекстом. А-то уже в ЕС снова на расслабоне и в розовых очках.
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01.03.2021 21:23 Відповісти
Там не очки - шоры!
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01.03.2021 21:35 Відповісти
Головне аби друзі зелі були в цьому списку разом з ******.
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01.03.2021 21:23 Відповісти
Администрация Байдена готовится ввести свои первые санкции против России - Цензор.НЕТ 6006

Администрация Байдена готовится ввести свои первые санкции против России - Цензор.НЕТ 5454
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01.03.2021 21:27 Відповісти
Моя ж ти киця...
Танюха, веди себе прілічно!
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01.03.2021 22:01 Відповісти
...ну вот, плешегномия, похоже, что шутки с вами действительно закончились... будете отгребать заслуженное по полной....
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01.03.2021 21:35 Відповісти
Подготовка слишком затянулась.
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01.03.2021 21:37 Відповісти
_Ага... с 2008 разгон берут. Боюсь как до мяча добегут, то так захекаются, что от удара мяч и до ворот не докатится.
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01.03.2021 22:08 Відповісти
Парашники, после запрета поставок всего в ваш вонючий гадюшник у вас всё-таки останется хоть что-то импортное- это полезные санкции. Адміністрація Байдена готується запровадити свої перші санкції проти Росії - Цензор.НЕТ 2946
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01.03.2021 21:46 Відповісти
Адміністрація Байдена готується запровадити свої перші санкції проти Росії - Цензор.НЕТ 6408
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01.03.2021 21:55 Відповісти
Украинская ГТС - часть этой трубы. Рейган очень кричал, про санкции, но труба 40 лет как работает...
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02.03.2021 06:49 Відповісти
Не надо вводить в заблуждение такими заголовками: санкции за отравление, арест и отправку Навального в зону будут наложены не на россию, а персонально на отравителей, прокуроров, судей, работников гулага и т.д. Только вот им на эти санкции плевать, те же кто пытался убить Навального они все гэбэшники, им всем выезд из рашки запрещен, так что они этих санкций даже не почувствуют. Это как к примеру в Киев постоянно из Грузии приезжают воры в законе, Украина их задерживает, вышвыривает пинком под зад обратно и запрещает им въезд, то есть вводит санкции, но это же не значит, что Украина ввела санкции против Грузии как государства
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01.03.2021 22:01 Відповісти
Никакие гуманные санкции на диктатора не подействуют.
Отступить для него - значит всеобщий позор, смерть и проклятие.
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01.03.2021 22:04 Відповісти
Если в координации с ЕС то будут ничтожные санкции против мелкой кучки второсортных путинских холуев
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01.03.2021 22:18 Відповісти
ну что кассабы? Байден приде и порядок на мордовии наведе?
жрите, не обляпайтесь. Первая напольза пошла, на очереди следующая.
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01.03.2021 22:20 Відповісти
больше санкций хороших и разных!

санкции рассеюшке только на пользу. роиссявперде, короче.))
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01.03.2021 22:29 Відповісти
Адміністрація Байдена готується запровадити свої перші санкції проти Росії - Цензор.НЕТ 8145Адміністрація Байдена готується запровадити свої перші санкції проти Росії - Цензор.НЕТ 8076Адміністрація Байдена готується запровадити свої перші санкції проти Росії - Цензор.НЕТ 63
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01.03.2021 22:33 Відповісти
Это какие? Запретить импорт валенок? Вы секторальные санкции будете вводить, наконец-то? SWIFT вырубать намерены? Или вам еще хочется с ними в перезагрузку поиграться?
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01.03.2021 23:07 Відповісти
СВИФТ, не американская компания, и уже неоднократно заявляла, что отключать будут по решению суда. Раша, на втором месте по транзакциям в СВИФТ, отключение такого сегмента приведет к параличу СВИФТ на длительный срок, возможно на очень длительный. А второе, СВИФТ не панацея, в Раше, есть свой аналог СВИФТа - система межбанковских платежей, наличку грузовиками, никто возить не будет.
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02.03.2021 07:07 Відповісти
для отключения ирана никакой суд не нужен был, не неси чепухи
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02.03.2021 07:43 Відповісти
Иран отключили по единогласному решению совбеза ООН. Понятно, что это не прокатит? И еще, в совете директоров СВИФТ 10 человек, один из них - представитель от РФ.
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02.03.2021 08:00 Відповісти
если реально захотят и любое другое прокати
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02.03.2021 08:08 Відповісти
Скажу тебе общеизвестное, в СБ ООН есть РФ, они проголосуют за свое отключение? А там еще и Китай. Одного хотения США, крайне мало. США могут отключить долларовый сегмент, но там поздно пить боржоми, операции с Китаем идут в юанях и рублях, а с ЕС в евро. С США торговля на 23 млрд $ в год. Это копейки.
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02.03.2021 08:18 Відповісти
Но даже не это главное, ты масштабы отключения РФ, и Ирана можешь сопоставить? Это слон и моська. Я помню серьезный сбой в системе СВИФТ, был он лет 12 назад. Система обвалилась на два дня. Это был ужас для бизнеса, паника. СВИФТ, не будет стрелять себе в ногу добровольно, и повторюсь, в Раше, и в ФРГ, уже есть аналоги системы. Потеряет только СВИФТ, и его клиенты, т. к система неминуемо упадет, и скорее всего надолго.
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02.03.2021 08:12 Відповісти
Аналоговнет? Что-то типа этого:

https://focus.ua/world/473293-rf-gotova-k-otklyucheniyu-ot-interneta-i-swift-esli-u-kogo-to-sneset-golovu-medvedev

Харош нагнетать. Если Запад по-настоящему захочет, то утопит твою парашу одним движением. Все остальное из области влажных фантазий ваты...
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02.03.2021 11:35 Відповісти
Запад (ЕС) никогда не захочет топить Рашу, СВИФТ, никогда не захочет ее отключать. Надо быть реалистом. Украина ввела кучу санкций, результат? Ну, нет Николаевского судостроительного, им. Антонова помер, "Мотор сич" тю-тю, Одесский припортоый... Это флагманы, (были), а сколько других разорились? Раша сильно пострадала? Это и есть. стрелять себе в ногу
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02.03.2021 13:09 Відповісти
Узнаю тональность и риторику запоребриковых. У вас все одно и то же: предприятия закрылись, санкции не работают, Запад себе не враг и т.д. и т.п. И вообще - сдавайтесь.

Шел бы ты отседова, мил человек...
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02.03.2021 13:24 Відповісти
В моем городе, в Украине, было 4 крупных завода, один из них третий в мире по производству труб. Ключевое слово, были, остался один, Коломойского. Узнаешь, не узнаешь откуда я? Это что-то меняет? Заводы появляются? Народ из Украины на зароботки не ломится, в т. ч. и за "поребрик"? Меня не лечи. Кто чего говорит? Погугли, министр торговли Германии, с забавной фамилией СвЕнья, вчера сказала, что отказ от СП-2 приведет к гигантским экономическим, и материальныс потерям. Премьер министр ФРГ Х. Маас сказал, что санкции не приносят результата, и пора уже договариваться. Повторяю, я привожу слова не последних людей в ФРГ. И еще. В моем подъезде (Украина) 15 квартир, люди живут в 5-ти, да и то в трех бабушки древние. Показательно? Раньше в город рвались, берег КВХ, сейчас из него ломятся, людей наверно в два раза меньше чем при совке, и молодых, совсем мало.
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02.03.2021 13:51 Відповісти
Чего ж ты из-под айпишника казахского пишешь? Зачем по кацапской методичке шуруешь? Такие как ты спят и видят, чтобы Украина проиграла и пошла сдаваться в плен. Дап, позыкрывались твои дорогие и любимые совковые предприятия. Да, плохо здесь. Очень плохо. Да, ездят на заработки запоребрик. Но это не повод здесь разводить нытье. Хочешь, чтобы тебя поддержали и посочувствовали? Вали на кацапские сайты. Там тебя примут с распростертыми объятьями. Накормят, обогреют, работой обеспечат. А здесь тебе делать нечего. Это не твоя Родина.
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02.03.2021 14:04 Відповісти
Адміністрація Байдена готується запровадити свої перші санкції проти Росії - Цензор.НЕТ 69
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01.03.2021 23:08 Відповісти
Краще глибоке занепокоення...
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02.03.2021 01:45 Відповісти
Соратник Маккейна, сенатор Гремм, заявил, что США исчерпали свои санкционные возможности, и будут требовать ужесточения от ЕС, который сильно упирается. Однозначно, что СП-2 санкции не коснутся, слишком много штрафов придется платить, будут какие-то персональные санкции, скажем против судьи, прокурора, что конечно очень, очень существенно.
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02.03.2021 06:58 Відповісти
выселили бы всех кацапов на родные говени, чтобы они родину любили в прямом контакте, а не через океан - это были бы лучшие санкции.
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02.03.2021 09:17 Відповісти
Выселить? Они что дураки? Руководитель создателей самого мощного компа в мире, Кошкин, работает в США, но гражданство не меняет, хоккеист Овечкин, вышел на 6 место в истории НХЛ, по забитым голам. В США он кумир десятков миллионов, зовут его Александр Великий. Гражданство не меняет. Таких людей тысячи.
И еще, моя сестра живет в США, очень давно. Живут в частном доме, и вся улица называет их русскими. Сестра пыталась объяснять, что они украинцы, но американцы этого не понимают.
Американцев накаляют мексиканцы, а к русским, и украинцам отношение обыкновенное. Как страну, России опасаются, и относятся отрицательно.
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02.03.2021 13:29 Відповісти
троль, они то как раз не дураки. если вопрос встанет ребром, то вата поедет домой. за свою виртуальную сестру из Украины втирай своим пригожинским братьям по цеху. я бываю в штатах минимум 5-6 раз в год, но в основном чаще и там прекрасно знают что есть паРаша, а что есть Украина, и различают прекрасно эти страны. так, как ты пытаешься задвинуть, уже 5-6 лет назад было не очень часто, а сейчас вообще нет. не свисти кацапсина
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02.03.2021 14:06 Відповісти
Чудной ты))) Сестра уехала в 1988 году, в США троих детей родила. Муж, член сборной УССР по гребле, был в США на соревнованиях, и дал стрекача) Я мог перебраться в США, сосед сестры ярд продавал, с двухэтажным домом, за 120 000$ Я не захотел. В США был два раза, но они меня не прут. Ездил на хоккей в Детройт, и был шокирован окрестностями. Сестра живет в пригороде Кливленда, все они граждане США. А ты мотайся, дай Бог тебе удачи, может приживешся, хотя там сейчас с этим тяжело.
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02.03.2021 14:32 Відповісти
 
 