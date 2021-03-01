Аваков о фразе "Аваков - черт": Может, ангел, потому что терпит это?
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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, комментируя фразу "Аваков - черт", заявил, что, возможно, он ангел, раз терпит такие высказывания.
Об этом он сказал в интервью телеканалу "1+1", сообщает Цензор.НЕТ.
"А может, Аваков - ангел, потому что терпит это? В том числе и такое отношение", - сказал министр.
По словам Авакова, у него работа, на которой часто нужно быть жестким.
"Потому что у меня такая работа, что иногда нужно быть твердым, а иногда - человечным, но часто - жестким. И когда на нас "наезжают" или несправедливо критикуют. И кто-то "закипает" последними словами, я их (сотрудников полиции. - Ред.) собираю и говорю: "Ребята, мы не сахар, мы не растаем. Вы знаете, на какую работу пришли. Делайте свое дело, а потом разберемся", - сказал он.
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По словам Авакова, его принцип - "делай, что должен, а будет то, что будет".
Фраза "Аваков - черт" появилась во время серии протестов в Украине против главы МВД Арсена Авакова. Первая такая акция состоялась 28 августа 2019 года после решения президента Владимира Зеленского оставить Авакова в правительстве Алексея Гончарука.
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Плохо кончит. Саблей в жопе, как Каддафи.
«голос народу - голос Божий».
не мешало бы тебе классику знать,
сАбаков черт !!!!!
И можно вспомнить установление таксы поборов с полицейских. Каждый мент должен нести руководству баблишко, ежемесячно. А где они его берут - плевать. Крышуют бандюгов, наркопритоны, бордели, мелких рэкетиров, перепродают следственные дела и многое, многое другое.
А ти мрієш стати другим Берією в Україні?
Це ми ще тебе терпимо.
"А может, Путин - Святая Дева Мария Гваделупская, потому что терпит это? В том числе и такое отношение", - сказал президент.
По словам Путина, у него работа, на которой часто нужно быть жестким.
"Потому что у меня такая работа, что иногда нужно быть твердым, а иногда - человечным, но часто - жестким. И когда на нас "наезжают" или несправедливо критикуют. И кто-то "закипает" последними словами, я их собираю и говорю: "Ребята, мы не сахар, мы не растаем. Вы знаете, на какую работу пришли. Делайте свое дело, а потом разберемся", - сказал он.
По словам Путина, его принцип - "делай, что должен, а будет то, что будет".
Фраза "Путин - *****" появилась во время серии протестов в Украине в 2014 году.
бо він покриває гнидник мусорський, які гірші за ворів, бо бєспрєдельщики
і не важливо , яке прізвище у чергового "харанта" в кріслі президента ...
сразу видно лишнехромосомного генетического раба
Аваков саме із тих, кого лають тому, що бояться і заздрять його чоловічим якостям.
Моськи, інакше кажучи. ІМХО
Який потужний чолов'яга. І яка убога неміч йому протистоїть. Не знаходиш?
Може його в президенти?
никто не похвалит"©
Ну какой, нахрен, ангел? С какого перепугу? Достаточно вспомнить прокрученный по ТВ ролик с отпрыском самого Авfuckова и рюкзаками в кабинете замминистра МВД, который не возымел никакого действия - ни независимого расследования, ни экспертизы - лично Авfuckов сделал заключение - "фейк", "в Сірка очей позичив"© и "как с гуся вода"©.
Чертилла - он и есть чертилла.