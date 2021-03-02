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Наивысшей награде МИД присвоили имя первого министра иностранных дел Зленко, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Наивысшей награде МИД присвоили имя первого министра иностранных дел Зленко, - Кулеба

Наивысшая награда МИД Украины "За преданность дипломатической службе" теперь будет носить имя Анатолия Зленко.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Зленко обеспечил преемственность дипломатической традиции на рубеже 1991 года, заложил фундамент дипломатии независимой Украины, воспитавший многих звезд украинской дипломатии и главное - остался для всех образцом дипломата", - подчеркнул Кулеба.

"Я никогда не работал с ним напрямую и не имею права называться его учеником. Я пришел в МИД в 2003 году, когда он отбывал последние дни на должности министра, которую занимал уже во второй раз. Но даже при таких обстоятельствах Зленко успел оставить на мне свой след - тогда его только что изданная "Дипломатия и политика" стала первой книгой, которую я прочитал уже как профессиональный дипломат", - добавил министр.

Напомним, первый глава МИД независимой Украины Анатолий Зленко умер 1 марта 2021 в возрасте 82-х лет.

Читайте: С 1 марта стартует 2 безвиза для украинцев, - Кулеба

Автор: Богдан Гуньковський
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Нынешние ученики уже не те, сигаретами барыжат
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02.03.2021 09:34 Ответить
зле було чортів не їло...
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02.03.2021 09:34 Ответить
Персоналізовані нагороди треба взагалі відмінити, це профанація. Навіть у видатних воєначальників були невдалі битви. А щодо Зленка - він був звичайним навернутим на українізацію комуністом (і ні в якому разі не націоналістом), половинчастим у судженнях і діях. І наша дипломатія при ньому зазнала не тільки досягнень, а й багатьох невдач. То чи варто...?
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02.03.2021 09:43 Ответить
До речі, а чому не Борис Тарасюк? Справжній українець за духом, твердий євроінтегратор і натівець, близький до націоналізму. Набагато краща кандидатура, хоча й його прізвищем називати нагороду не варто, і нічиїм взагалі.
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02.03.2021 09:50 Ответить
Якось він Кулеби "совком" потягнуло, неприємно.
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02.03.2021 09:56 Ответить
Зленко в свій час намагався не допустити відмови від ядерної зброї. Це так, щоб ти знав.
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02.03.2021 10:06 Ответить
А я намагався не допустити початку зими. Підсумок у нас із Зленком однаковий, чи не так?
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02.03.2021 10:11 Ответить
Не так, Зеленко діяв з позиції безпеки української держави, а ти аби нєхрін дєлать. Відчуй різницю.
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02.03.2021 11:53 Ответить
Первым Министром иностранных дел Украины был Шульгин,а не Зленко
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02.03.2021 10:01 Ответить
Зленко поступил в КПСС ещё когда в забое шахтёром работал. А то бы его на такой факультет не приняли. Мы продолжаем плодить совок.
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02.03.2021 10:06 Ответить
Совками были, совками и останутся. К сожалению.
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02.03.2021 11:49 Ответить
 
 