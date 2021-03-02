РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14259 посетителей онлайн
Новости За рубежом Репрессии в Беларуси
10 576 40
Беларусь (7527) Лукашенко (3502) репрессии (2753) Тихановская (390)

Следком Беларуси инициировал экстрадицию Тихановской

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Следком Беларуси инициировал экстрадицию Тихановской

Следственный комитет Беларуси инициировал экстрадицию лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской.

Об этом этом сообщает пресс-служба СК Беларуси, передает Цензор.НЕТ.

"Главным следственным управлением Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении четырех доверенных лиц Светланы Тихановской. Данные обстоятельства стали известны в ходе расследования уголовного дела в отношении Сергея Тихановского и выделены в отдельное производство.

По данным следствия, сотрудниками ГУБОПиК проводились оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление и документирование противоправной деятельности ряда лиц, занимавшихся организацией массовых беспорядков во время выборов Президента Республики Беларусь в прошлом году. Правоохранители получили информацию о том, что лица из ближайшего окружения Светланы Тихановской готовятся к массовым беспорядкам и захвату зданий государственных органов на территории Гомеля. Для осуществления плана последние приискивали желающих среди бывших военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и министерства по чрезвычайным ситуациям. С целью проработки и подробного планирования своих действий, обвиняемые 5 августа организовали встречу, на которой присутствовала, в том числе, сама Тихановская.

Обвиняемые с её участием обсуждали план по организации массовых беспорядков в Гомеле, а также захвату зданий администраций и исполкомов, назначению вместо глав и председателей своих лиц. Поддержав план, она согласилась выдать денежные средства на закупку электрошокеров, газовых баллончиков, раций, мегафонов, микрофонов, иных предметов и орудий, предназначенных для совершения преступления", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сейчас в Беларуси время партизанщины, весной протесты возобновятся с новой силой, - Тихановская

В СК Беларуси также сообщили, что "преступная деятельность обвиняемых была пресечена сотрудниками милиции, которые задержали основных фигурантов в период с 6 по 8 августа прошлого года".

"Следователями проведены допросы обвиняемых, к материалам уголовного дела была приобщена видеозапись встречи и результаты экспертных исследований. Согласно заключению фоноскопической экспертизы, голоса на видеозаписи принадлежат обвиняемым, экс-кандидату и её доверенным лицам.

По результатам расследования им предъявлено обвинение по ч.1 ст.13, ч.2 ст.293 (приготовление к массовым беспорядкам) и по ч.1 ст.13, ч.1 ст.292 (приготовление к захвату зданий и сооружений) Уголовного кодекса Беларуси. Ко всем применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Тихановская в настоящее время объявлена в розыск. Соответствующие документы на её экстрадицию переданы в Генеральную прокуратуру.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд", - сказано в сообщении отдела информации и связи с общественностью СК Беларуси.

Напомним, в Беларуси с 9 августа 2020 года продолжаются акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек, с начала 2021 года протестная активность упала). По официальным данным, победу на выборах одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тихановская заявила, что оппозиция Беларуси "потеряла улицы": У режима есть оружие и сила, на данный момент кажется, что мы проиграли

По данным правозащитного центра "Весна", с августа на акциях задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми. На начало февраля в стране насчитывается 256 политических заключенных.

Сразу после выборов силовики угрозами заставили Тихановскую покинуть Беларусь, сейчас она с двумя детьми живет в столице Литвы Вильнюсе, ее муж Сергей Тихановский арестован. По словам оппозиционерки, ей предложили выбрать "между детьми и тюрьмой", и она выбрала детей.

Западные лидеры высказали поддержку Тихановской и не признали победу Лукашенко на выборах, против него и его окружения ЕС ввел санкции.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+4
она просто хотела мирно посмотреть ему в глаза...
показать весь комментарий
02.03.2021 10:40
+4
Tut nikto takogo daze cytat ne budet,srazu v musorni jacyk vybrosit sto oni tam piset Слідком Білорусі ініціював екстрадицію Тіхановської - Цензор.НЕТ 344
показать весь комментарий
02.03.2021 12:06
+3
ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО СВОБОДА, НО ОНА ПАХНЕТ КРОВЬЮ ЕСЛИ У ВЛАСТИ ДИКТАТОРЫ ТИПА ЛУКАШИЗА И ПУЙЛА!!!
показать весь комментарий
02.03.2021 11:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ну правильно.. в россии Навального отправили в колонию, а бацька чем хуже?
показать весь комментарий
02.03.2021 10:37 Ответить
Вірно-Таргана треба депортувати у Схд (спільну ху*ловську державу)
показать весь комментарий
02.03.2021 12:15 Ответить
она просто хотела мирно посмотреть ему в глаза...
показать весь комментарий
02.03.2021 10:40 Ответить
"...и она выбрала детей", отето опа-зиция.
показать весь комментарий
02.03.2021 10:40 Ответить
Все, що потрібно знати про опозицію.....
показать весь комментарий
02.03.2021 10:46 Ответить
Поляки не віддадуть Тіхановську. Але її в Білорусі і не чекають. Бацька ліг під пуйла і розслабивсь - ось, де найбільша проблема
показать весь комментарий
02.03.2021 10:40 Ответить
Ваня,этот усатый сидор будки расслабил еще лет этак 20 назад.
А все это время персонально для тебя был спектакль" Белорусь - иврапейскайа страна"
показать весь комментарий
02.03.2021 10:51 Ответить
Нам треба нормального собі переобрати на дострокових.
показать весь комментарий
02.03.2021 11:01 Ответить
Маєте рацію, пане Достоєвський. Я про це твердив всі 20 років, але упороті романтики не вірили. Багато з них вже "відійшли", багато ще клянуть "гейропу", котра "задавіла" прогресивну БСР
показать весь комментарий
02.03.2021 12:52 Ответить
БАЦЬКА ЛЕГ ПОД ПУЙЛА И НОГИ РАССТАВИЛ!!!
показать весь комментарий
02.03.2021 11:23 Ответить
алесь - конченный маньяк-психопат.
показать весь комментарий
02.03.2021 10:43 Ответить
А может тракториста выдать в Гаагу,вместе с котомкой,полной нарушений прав человека?
показать весь комментарий
02.03.2021 10:44 Ответить
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КАЛХОЗА ВЫДАТЬ В ГААГУ С КАТОМКОЙ КАРТОШКИ И РЯДОМ ПУЙЛА С НИМ ПОСЕЛИТЬ ПУСТЬ ДОЖИДАЮТСЯ ВИСЕЛИЦЫ ОБОЕ!!!
показать весь комментарий
02.03.2021 11:18 Ответить
Свободу, в чорта, вони хочуть взяти квіточками, не проливши ні краплі крові... Хоча вже давно там ллється кров....Мозок білорусів в "утопіії" "братської" москальщини
Так - вони не такі як, ми.....
показать весь комментарий
02.03.2021 10:46 Ответить
Свободи в середовищі людей не існує взагалі.Причина проста.Людина - істота стадна...
показать весь комментарий
02.03.2021 13:01 Ответить
"Поддержав план, она согласилась выдать денежные средства на закупку электрошокеров, газовых баллончиков, раций, мегафонов, микрофонов, иных предметов и орудий, предназначенных для совершения преступления", - говорится в сообщении.

Про цветы забыли упомянуть. Слідком Білорусі ініціював екстрадицію Тіхановської - Цензор.НЕТ 9640
показать весь комментарий
02.03.2021 10:47 Ответить
ВЯНКИ НАДО БЫЛО РАЗДАТЬ З НАПЫСОМ "СПЫ ПОКОЙНО ЛУКА"
показать весь комментарий
02.03.2021 11:26 Ответить
Кто вам клоунам её выдаст
показать весь комментарий
02.03.2021 10:47 Ответить
Агент Тихушница задание выполнила и остаётся жить за границей в статусе преследуемого политического .ябацька доволен,усэм спасыба,усэ свабодны
показать весь комментарий
02.03.2021 10:49 Ответить
я не беженец,свинорус ,не путай .
показать весь комментарий
02.03.2021 11:07 Ответить
Дорогие сябры! Внимательно изучайте опыт ваших близких соседей. Свободу никто вам не принесет, т.к. диктаторы добровольно власть не отдают.
показать весь комментарий
02.03.2021 11:04 Ответить
ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО СВОБОДА, НО ОНА ПАХНЕТ КРОВЬЮ ЕСЛИ У ВЛАСТИ ДИКТАТОРЫ ТИПА ЛУКАШИЗА И ПУЙЛА!!!
показать весь комментарий
02.03.2021 11:21 Ответить
Зачем трусливым советовать. Да мы сцыкуны, за полгода уже все убедились. Пропагандист с лукатв Зимовский, сейчас в Москве проживает. Ещё 10 октября отметил очевидный факт, никто драться за власть не хочет. Потому что это опасно. Ударил омоновца - получил 5 лет колонии. Здесь бояться рисковать, чтобы не сесть в тюрьму.

https://belaruspartisan-by.turbopages.org/belaruspartisan.by/s/politic/514704/

«Лукашенко неспособен силовым образом подавить протесты. А у оппозиционеров не хватает силы захватить власть. Грубо говоря, захватить дворец. Никто не хочет за эту власть драться, рискнуть чем-нибудь. Лукашенко власть удерживает по факту, поэтому у него степень риска и угроз меньше. Нет необходимости кровью подавлять несуществующий активный протест», - пояснил политолог.
показать весь комментарий
02.03.2021 13:16 Ответить
Выше по тексту, правильно было сказано, что у Свободы всегда есть запах крови. Человечество еще несовершенно, и вся его история - это войны и борьба за свободу. А истинно братский, славянский народ, мне очень жаль и я желаю ему добра.
показать весь комментарий
02.03.2021 13:56 Ответить
на словах понятно, на месте каждое столкновение заканчивается выдёргиванием овец из стада и бегством. вчера по тв лукашистские пропагандисты глумились над протестующими, что вот в штатах сакральная жертва задушенный негр, у украинцев небесная сотня. а эти показали миру синие попы...

Слідком Білорусі ініціював екстрадицію Тіхановської - Цензор.НЕТ 9445
показать весь комментарий
02.03.2021 14:23 Ответить
За чем вы эту фингю пишите , толку от этого, типо ЕС выдаст её.
показать весь комментарий
02.03.2021 11:14 Ответить
это и есть - расплата за идиотизм с хороводами... даже не жалко дуру.
показать весь комментарий
02.03.2021 11:16 Ответить
Какая расплата, что за расплата ? Слідком Білорусі ініціював екстрадицію Тіхановської - Цензор.НЕТ 4033 Проясни не понял.
показать весь комментарий
02.03.2021 11:23 Ответить
ЭТО ПРО ТО ЧТО ПОСЛЕ ВЫБОРОВ ДО ТОГО КАК ЛУКА ОПОМНИТСЯ НУЖНО БЫЛО БРАТЬ ВЛАСТЬ В СВОИ РУКИ И ЛУКУ В НАРУЧНИКАХ В ГААГУ, ПОКА У ПУТЛА ХАБАРОВСК И НАВАЛЬНЫЙ!
показать весь комментарий
02.03.2021 12:31 Ответить
Слідком цілком підконтрольний "закордонному" Кремлю і за його вказівкою переймається політичними репресіями, залякуванням і обдуренням громадян. В Білорусі і Чечні зараз запроваджені маріонеткові більшовицькі режими радянського сталінського зразку.
показать весь комментарий
02.03.2021 11:31 Ответить
Tut nikto takogo daze cytat ne budet,srazu v musorni jacyk vybrosit sto oni tam piset Слідком Білорусі ініціював екстрадицію Тіхановської - Цензор.НЕТ 344
показать весь комментарий
02.03.2021 12:06 Ответить
Тихановская уже стала оправдываться. Мол, в туалет выходила в это время и не поддержала план захвата, и она только за мирные действия.
показать весь комментарий
02.03.2021 12:36 Ответить
Навальный, Стерненко, Тихановская
зеГнида следует указаниям *****
показать весь комментарий
02.03.2021 12:41 Ответить
Та її просту хочуть змусити відмовитись від громадянства Білорусі ..щоб вона подала про політичний притулок..ЕС буде важкенько найти відмови про не видачу громадянки Біларусі.. А як що вона подасть про політичний притулок тут і зовсім інша ситуація ..буде їїрейтиг впаде.і т.д. і т.п.
показать весь комментарий
02.03.2021 12:58 Ответить
Nikto tut Litve daze smotret sto oni tam piset nebudet,eto ne pervi raz takoje.Nikto tut nepriznajiot lukosenko on sam jest ugolovnik u nas.Jej nenado tut bezpokojitsia
показать весь комментарий
02.03.2021 13:12 Ответить
Санкции одних укрепляют союз других, вечно все возвращается на круги своя.
показать весь комментарий
02.03.2021 15:48 Ответить
 
 