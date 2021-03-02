Следком Беларуси инициировал экстрадицию Тихановской

Следственный комитет Беларуси инициировал экстрадицию лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской.

Об этом этом сообщает пресс-служба СК Беларуси, передает Цензор.НЕТ.

"Главным следственным управлением Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении четырех доверенных лиц Светланы Тихановской. Данные обстоятельства стали известны в ходе расследования уголовного дела в отношении Сергея Тихановского и выделены в отдельное производство.

По данным следствия, сотрудниками ГУБОПиК проводились оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление и документирование противоправной деятельности ряда лиц, занимавшихся организацией массовых беспорядков во время выборов Президента Республики Беларусь в прошлом году. Правоохранители получили информацию о том, что лица из ближайшего окружения Светланы Тихановской готовятся к массовым беспорядкам и захвату зданий государственных органов на территории Гомеля. Для осуществления плана последние приискивали желающих среди бывших военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и министерства по чрезвычайным ситуациям. С целью проработки и подробного планирования своих действий, обвиняемые 5 августа организовали встречу, на которой присутствовала, в том числе, сама Тихановская.

Обвиняемые с её участием обсуждали план по организации массовых беспорядков в Гомеле, а также захвату зданий администраций и исполкомов, назначению вместо глав и председателей своих лиц. Поддержав план, она согласилась выдать денежные средства на закупку электрошокеров, газовых баллончиков, раций, мегафонов, микрофонов, иных предметов и орудий, предназначенных для совершения преступления", - говорится в сообщении.

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В СК Беларуси также сообщили, что "преступная деятельность обвиняемых была пресечена сотрудниками милиции, которые задержали основных фигурантов в период с 6 по 8 августа прошлого года".

"Следователями проведены допросы обвиняемых, к материалам уголовного дела была приобщена видеозапись встречи и результаты экспертных исследований. Согласно заключению фоноскопической экспертизы, голоса на видеозаписи принадлежат обвиняемым, экс-кандидату и её доверенным лицам.

По результатам расследования им предъявлено обвинение по ч.1 ст.13, ч.2 ст.293 (приготовление к массовым беспорядкам) и по ч.1 ст.13, ч.1 ст.292 (приготовление к захвату зданий и сооружений) Уголовного кодекса Беларуси. Ко всем применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Тихановская в настоящее время объявлена в розыск. Соответствующие документы на её экстрадицию переданы в Генеральную прокуратуру.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд", - сказано в сообщении отдела информации и связи с общественностью СК Беларуси.

Напомним, в Беларуси с 9 августа 2020 года продолжаются акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек, с начала 2021 года протестная активность упала). По официальным данным, победу на выборах одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

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По данным правозащитного центра "Весна", с августа на акциях задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми. На начало февраля в стране насчитывается 256 политических заключенных.

Сразу после выборов силовики угрозами заставили Тихановскую покинуть Беларусь, сейчас она с двумя детьми живет в столице Литвы Вильнюсе, ее муж Сергей Тихановский арестован. По словам оппозиционерки, ей предложили выбрать "между детьми и тюрьмой", и она выбрала детей.

Западные лидеры высказали поддержку Тихановской и не признали победу Лукашенко на выборах, против него и его окружения ЕС ввел санкции.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.