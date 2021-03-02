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Слідком Білорусі ініціював екстрадицію Тіхановської

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Слідком Білорусі ініціював екстрадицію Тіхановської

Слідчий комітет Білорусі ініціював екстрадицію лідерки білоруської опозиції Світлани Тіхановської.

Про це повідомляє пресслужба СК Білорусі, передає Цензор.НЕТ.

"Головним слідчим управлінням Слідчого комітету завершено розслідування кримінальної справи стосовно чотирьох довірених осіб Світлани Тіхановської. Ці обставини стали відомі в ході розслідування кримінальної справи стосовно Сергія Тіхановського і виділені в окреме провадження.

За даними слідства, співробітниками ГУБОЗіК проводилися оперативно-розшукові заходи, спрямовані на виявлення та документування протиправної діяльності деяких осіб, що займалися організацією масових заворушень під час виборів Президента Республіки Білорусь минулого року. Правоохоронці отримали інформацію про те, що особи з найближчого оточення Світлани Тіхановської готуються до масових заворушень і захоплення будівель державних органів на території Гомеля. Для здійснення плану останні підшуковували охочих серед колишніх військовослужбовців, співробітників органів внутрішніх справ і міністерства з надзвичайних ситуацій. З метою опрацювання та докладного планування своїх дій, обвинувачені 5 серпня організували зустріч, на якій була присутня, зокрема, сама Тіхановська.

Обвинувачені за її участю обговорювали план з організації масових заворушень у Гомелі, а також захоплення будівель адміністрацій і виконкомів, призначень замість глав і голів своїх осіб. Підтримавши план, вона погодилася видати грошові кошти на закупівлю електрошокерів, газових балончиків, рацій, мегафонів, мікрофонів, інших предметів і знарядь, призначених для вчинення злочину", - йдеться в повідомленні.

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У СК Білорусі також повідомили, що "злочинна діяльність обвинувачених була припинена співробітниками міліції, які затримали основних фігурантів у період із 6 по 8 серпня минулого року".

"Слідчими проведено допити обвинувачених, до матеріалів кримінальної справи було долучено відеозапис зустрічі і результати експертних досліджень. Згідно з висновком фоноскопічної експертизи, голоси на відеозаписі належать обвинуваченим, екскандидатці та її довіреним особам.

За результатами розслідування їм висунуто обвинувачення за ч.1 ст.13, ч.2 ст.293 (приготування до масових заворушень) та за ч.1 ст.13, ч.1 ст.292 (приготування до захоплення будівель та споруд) Кримінального кодексу Білорусі. До всіх застосовано запобіжний захід у вигляді взяття під варту. Тіхановську оголошено в розшук. Відповідні документи на її екстрадицію передано в Генеральну прокуратуру.

Розслідування кримінальної справи завершено. Матеріали передано прокурору для направлення до суду", - йдеться в повідомленні відділу інформації та зв'язку із громадськістю СК Білорусі.

Нагадаємо, в Білорусі з 9 серпня 2020 року тривають акції протесту незгодних з результатами голосування на виборах президента (на піку в мітингах брали участь по кількасот тисяч осіб, з початку 2021 року протестна активність впала). За офіційними даними, перемогу на виборах здобув Лукашенко, за якого проголосувало 80,1% виборців. Друге місце із 10,1% голосів посіла Тіхановська. Водночас альтернативні екзит-поли показували протилежну картину - впевнену перемогу Тіхановської.

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За даними правозахисного центру "Весна", з серпня на акціях затримали понад 25 тис. осіб, сумарно вони отримали 83 тис. діб арешту. Влада заявила про чотирьох загиблих учасників мітингів, опозиція - про вісьмох. На початок лютого в країні налічується 256 політичних в'язнів.

Відразу після виборів силовики погрозами змусили Тіхановську покинути Білорусь, зараз вона з двома дітьми живе в столиці Литви Вільнюсі, її чоловік Сергій Тіхановський заарештований. За словами опозиціонерки, їй запропонували обрати "між дітьми і в'язницею", і вона вибрала дітей.

Західні лідери висловили підтримку Тіхановській і не визнали перемогу Лукашенка на виборах, проти нього і його оточення ЄС запровадив санкції.

Опозиція наполягає на проведенні нових виборів уБілорусі. Лукашенко заявив, що спочатку в країні треба змінити конституцію (проєкт нової конституції, за його словами, представлять у 2021 році), а вже після цього провести нові вибори.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
она просто хотела мирно посмотреть ему в глаза...
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02.03.2021 10:40
+4
Tut nikto takogo daze cytat ne budet,srazu v musorni jacyk vybrosit sto oni tam piset Слідком Білорусі ініціював екстрадицію Тіхановської - Цензор.НЕТ 344
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02.03.2021 12:06
+3
ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО СВОБОДА, НО ОНА ПАХНЕТ КРОВЬЮ ЕСЛИ У ВЛАСТИ ДИКТАТОРЫ ТИПА ЛУКАШИЗА И ПУЙЛА!!!
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02.03.2021 11:21
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ну правильно.. в россии Навального отправили в колонию, а бацька чем хуже?
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02.03.2021 10:37 Відповісти
Вірно-Таргана треба депортувати у Схд (спільну ху*ловську державу)
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02.03.2021 12:15 Відповісти
она просто хотела мирно посмотреть ему в глаза...
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02.03.2021 10:40 Відповісти
"...и она выбрала детей", отето опа-зиция.
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02.03.2021 10:40 Відповісти
Все, що потрібно знати про опозицію.....
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02.03.2021 10:46 Відповісти
Поляки не віддадуть Тіхановську. Але її в Білорусі і не чекають. Бацька ліг під пуйла і розслабивсь - ось, де найбільша проблема
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02.03.2021 10:40 Відповісти
Ваня,этот усатый сидор будки расслабил еще лет этак 20 назад.
А все это время персонально для тебя был спектакль" Белорусь - иврапейскайа страна"
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02.03.2021 10:51 Відповісти
Нам треба нормального собі переобрати на дострокових.
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02.03.2021 11:01 Відповісти
Маєте рацію, пане Достоєвський. Я про це твердив всі 20 років, але упороті романтики не вірили. Багато з них вже "відійшли", багато ще клянуть "гейропу", котра "задавіла" прогресивну БСР
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02.03.2021 12:52 Відповісти
БАЦЬКА ЛЕГ ПОД ПУЙЛА И НОГИ РАССТАВИЛ!!!
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02.03.2021 11:23 Відповісти
алесь - конченный маньяк-психопат.
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02.03.2021 10:43 Відповісти
А может тракториста выдать в Гаагу,вместе с котомкой,полной нарушений прав человека?
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02.03.2021 10:44 Відповісти
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КАЛХОЗА ВЫДАТЬ В ГААГУ С КАТОМКОЙ КАРТОШКИ И РЯДОМ ПУЙЛА С НИМ ПОСЕЛИТЬ ПУСТЬ ДОЖИДАЮТСЯ ВИСЕЛИЦЫ ОБОЕ!!!
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02.03.2021 11:18 Відповісти
Свободу, в чорта, вони хочуть взяти квіточками, не проливши ні краплі крові... Хоча вже давно там ллється кров....Мозок білорусів в "утопіії" "братської" москальщини
Так - вони не такі як, ми.....
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02.03.2021 10:46 Відповісти
Свободи в середовищі людей не існує взагалі.Причина проста.Людина - істота стадна...
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02.03.2021 13:01 Відповісти
"Поддержав план, она согласилась выдать денежные средства на закупку электрошокеров, газовых баллончиков, раций, мегафонов, микрофонов, иных предметов и орудий, предназначенных для совершения преступления", - говорится в сообщении.

Про цветы забыли упомянуть. Слідком Білорусі ініціював екстрадицію Тіхановської - Цензор.НЕТ 9640
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02.03.2021 10:47 Відповісти
ВЯНКИ НАДО БЫЛО РАЗДАТЬ З НАПЫСОМ "СПЫ ПОКОЙНО ЛУКА"
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02.03.2021 11:26 Відповісти
Кто вам клоунам её выдаст
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02.03.2021 10:47 Відповісти
Агент Тихушница задание выполнила и остаётся жить за границей в статусе преследуемого политического .ябацька доволен,усэм спасыба,усэ свабодны
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02.03.2021 10:49 Відповісти
я не беженец,свинорус ,не путай .
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02.03.2021 11:07 Відповісти
Дорогие сябры! Внимательно изучайте опыт ваших близких соседей. Свободу никто вам не принесет, т.к. диктаторы добровольно власть не отдают.
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02.03.2021 11:04 Відповісти
ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО СВОБОДА, НО ОНА ПАХНЕТ КРОВЬЮ ЕСЛИ У ВЛАСТИ ДИКТАТОРЫ ТИПА ЛУКАШИЗА И ПУЙЛА!!!
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02.03.2021 11:21 Відповісти
Зачем трусливым советовать. Да мы сцыкуны, за полгода уже все убедились. Пропагандист с лукатв Зимовский, сейчас в Москве проживает. Ещё 10 октября отметил очевидный факт, никто драться за власть не хочет. Потому что это опасно. Ударил омоновца - получил 5 лет колонии. Здесь бояться рисковать, чтобы не сесть в тюрьму.

https://belaruspartisan-by.turbopages.org/belaruspartisan.by/s/politic/514704/

«Лукашенко неспособен силовым образом подавить протесты. А у оппозиционеров не хватает силы захватить власть. Грубо говоря, захватить дворец. Никто не хочет за эту власть драться, рискнуть чем-нибудь. Лукашенко власть удерживает по факту, поэтому у него степень риска и угроз меньше. Нет необходимости кровью подавлять несуществующий активный протест», - пояснил политолог.
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02.03.2021 13:16 Відповісти
Выше по тексту, правильно было сказано, что у Свободы всегда есть запах крови. Человечество еще несовершенно, и вся его история - это войны и борьба за свободу. А истинно братский, славянский народ, мне очень жаль и я желаю ему добра.
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02.03.2021 13:56 Відповісти
на словах понятно, на месте каждое столкновение заканчивается выдёргиванием овец из стада и бегством. вчера по тв лукашистские пропагандисты глумились над протестующими, что вот в штатах сакральная жертва задушенный негр, у украинцев небесная сотня. а эти показали миру синие попы...

Слідком Білорусі ініціював екстрадицію Тіхановської - Цензор.НЕТ 9445
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02.03.2021 14:23 Відповісти
За чем вы эту фингю пишите , толку от этого, типо ЕС выдаст её.
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02.03.2021 11:14 Відповісти
это и есть - расплата за идиотизм с хороводами... даже не жалко дуру.
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02.03.2021 11:16 Відповісти
Какая расплата, что за расплата ? Слідком Білорусі ініціював екстрадицію Тіхановської - Цензор.НЕТ 4033 Проясни не понял.
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02.03.2021 11:23 Відповісти
ЭТО ПРО ТО ЧТО ПОСЛЕ ВЫБОРОВ ДО ТОГО КАК ЛУКА ОПОМНИТСЯ НУЖНО БЫЛО БРАТЬ ВЛАСТЬ В СВОИ РУКИ И ЛУКУ В НАРУЧНИКАХ В ГААГУ, ПОКА У ПУТЛА ХАБАРОВСК И НАВАЛЬНЫЙ!
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02.03.2021 12:31 Відповісти
Слідком цілком підконтрольний "закордонному" Кремлю і за його вказівкою переймається політичними репресіями, залякуванням і обдуренням громадян. В Білорусі і Чечні зараз запроваджені маріонеткові більшовицькі режими радянського сталінського зразку.
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02.03.2021 11:31 Відповісти
Tut nikto takogo daze cytat ne budet,srazu v musorni jacyk vybrosit sto oni tam piset Слідком Білорусі ініціював екстрадицію Тіхановської - Цензор.НЕТ 344
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02.03.2021 12:06 Відповісти
Тихановская уже стала оправдываться. Мол, в туалет выходила в это время и не поддержала план захвата, и она только за мирные действия.
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02.03.2021 12:36 Відповісти
Навальный, Стерненко, Тихановская
зеГнида следует указаниям *****
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02.03.2021 12:41 Відповісти
Та її просту хочуть змусити відмовитись від громадянства Білорусі ..щоб вона подала про політичний притулок..ЕС буде важкенько найти відмови про не видачу громадянки Біларусі.. А як що вона подасть про політичний притулок тут і зовсім інша ситуація ..буде їїрейтиг впаде.і т.д. і т.п.
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02.03.2021 12:58 Відповісти
Nikto tut Litve daze smotret sto oni tam piset nebudet,eto ne pervi raz takoje.Nikto tut nepriznajiot lukosenko on sam jest ugolovnik u nas.Jej nenado tut bezpokojitsia
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02.03.2021 13:12 Відповісти
Санкции одних укрепляют союз других, вечно все возвращается на круги своя.
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02.03.2021 15:48 Відповісти
 
 