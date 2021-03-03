Украинцы относятся к России хуже, чем россияне - к Украине, - опрос. ИНФОГРАФИКА
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К России хорошо относятся 41% украинцев, плохо - 42%. Среди россиян к Украине хорошо относятся 54%, плохо - 31%.
Таковы результаты исследования, которое в Украине провел Киевский международный институт социологии, а в России - "Левада-центр", сообщает Цензор.НЕТ.
"В Украине в феврале 2021 года хорошо относились к России 41% украинцев, плохо примерно столько же - 42%. По сравнению с сентябрем 2020 года ситуация не изменилась. В России хорошо относились к Украине 54% населения, плохо - 31%. По сравнению с предыдущей волной опроса (август 2020 года) отношение улучшилось", - сказано в сообщении КМИС.
Кроме этого, независимость Украины от России поддерживают 88% украинцев и 80% россиян, объединения Украины с Россией хотят 7% украинцев и 17% россиян. Количество украинцев, которые готовы к закрытым границам с Россией, составляет 39% (а россиян - 23%). Количество украинцев, которые желают независимых отношений, но без границ и таможен, составляет 49% (а россиян - 57%).
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Опрос был проведен в Украине - методом телефонного интервью, в РФ - методом личного интервью. Погрешность в Украине не превышает 2,4%, в России - 3,4%.
КМИС и "Левада-центр" проводят такие опросы с 2008 года.
"За весь период наблюдений (кроме сентябре 2019 и наших последних данных феврале 2021) украинцы лучше относились к России, чем россияне к Украине. В сентябре 2019 отношение россиян к Украине было несколько лучше, возможно, из-за ожидания, что новая украинская власть изменит отношение украинцев к России. После аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе произошло резкое падение положительного отношения украинцев к России (с 90% до 30%), но после окончания активных боевых действий отношение украинцев к России вновь несколько улучшилось. Сейчас, второй раз за историю наблюдений, россияне лучше относятся к Украине, чем украинцы к России", - отмечают в КМИС.
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Пожалуйста, подождите...
А може це і не українці, мля.
Рік тому:
"Россияне стали хуже относиться к украинцам, - опрос "Левада-центра".
К Украине негативно относятся 47% россиян, тогда как только 39% украинцев относятся плохо к России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные исследования Киевского международного института социологии и российского "Левада-центра"."
Источник: https://censor.net/ru/n3175487
На днях і Шендерович розказував, що мільйони росіян нас ******* та розуміють.
Фашистская Московия - должна быть разрушена!
Поэтому вариант тут только ОДИН, - демонтаж и утилизация Фашисткой Федерации.
но по давней мокшанской привычке лгут или иначе - ваньку валяют
не ведись
во-вторых, не нужно нам здесь моксельской пропаганды - паРаша наш давний и экзистенциальный враг, мечающий об уничтожении Украины и ассимиляции украинцев
видишь, ты же лжешь даже в таком вот, базовом, а что-то распинаешься про "правду"...
да лживый придурок ты, а не правдоруб
Интеллигент
100 % українців мають зневажати расєйку.
На кордоні треба рови копати і саджати біля них американців на ядерній бімбі, а не без кордонів з рашкостаном жити....
Количество украинцев, которые желают независимых отношений, но без границ и таможен, составляет 49%
Джерело: https://censor.net/ru/n3251237
Значит ватников в Украине можна убивать, им тоже это будет нравится.
- Прицелиться.
- А потом?
- По обстоятельствам, но палец со спускового крючка не снимать.
«Только безграничная доверчивость и уступчивость, а также отсутствие сознания необходимости постоянной крепкой спайки всех членов государства - и не только во время войны - каждый раз губили все завоевания украинцев… Помните также, что так или иначе, а нам необходимо возвратить Украину России. Без украинского угля, железа, руды, хлеба, соли, Черного моря Россия существовать не может, она задохнется, а с ней и советская власть, и мы с вами»
Лев Троцкий, урожденный Лейба Бронштейн
Це ж скільки у нас відвертого тупого ...
....41% (Карл!) ..я в шоковi..Скільки ж курва потрібно кацапам вбити українців (??) , зробити інвалідами (??) , скільки дітей залишити сиротами (??) щоб цей грьобаний 41% довбнiв щось то зрозумів нарешті ??
Нет, из-за ожидания, что новая украинская власть сдаст нацинтересы в пользу России.