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опрос (2620) Россия (91317) Левада-Центр (100) КМИС (271)

Украинцы относятся к России хуже, чем россияне - к Украине, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

Украинцы относятся к России хуже, чем россияне - к Украине, - опрос. ИНФОГРАФИКА

К России хорошо относятся 41% украинцев, плохо - 42%. Среди россиян к Украине хорошо относятся 54%, плохо - 31%.

Таковы результаты исследования, которое в Украине провел Киевский международный институт социологии, а в России - "Левада-центр", сообщает Цензор.НЕТ.

"В Украине в феврале 2021 года хорошо относились к России 41% украинцев, плохо примерно столько же - 42%. По сравнению с сентябрем 2020 года ситуация не изменилась. В России хорошо относились к Украине 54% населения, плохо - 31%. По сравнению с предыдущей волной опроса (август 2020 года) отношение улучшилось", - сказано в сообщении КМИС.

Кроме этого, независимость Украины от России поддерживают 88% украинцев и 80% россиян, объединения Украины с Россией хотят 7% украинцев и 17% россиян. Количество украинцев, которые готовы к закрытым границам с Россией, составляет 39% (а россиян - 23%). Количество украинцев, которые желают независимых отношений, но без границ и таможен, составляет 49% (а россиян - 57%).

Украинцы относятся к России хуже, чем россияне - к Украине, - опрос 01
Украинцы относятся к России хуже, чем россияне - к Украине, - опрос 02

Читайте на Цензор.НЕТ: Россия официально заявила, что увеличит число обстрелов украинских войск на Донбассе, - Бутусов

Опрос был проведен в Украине - методом телефонного интервью, в РФ - методом личного интервью. Погрешность в Украине не превышает 2,4%, в России - 3,4%.

КМИС и "Левада-центр" проводят такие опросы с 2008 года.

"За весь период наблюдений (кроме сентябре 2019 и наших последних данных феврале 2021) украинцы лучше относились к России, чем россияне к Украине. В сентябре 2019 отношение россиян к Украине было несколько лучше, возможно, из-за ожидания, что новая украинская власть изменит отношение украинцев к России. После аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе произошло резкое падение положительного отношения украинцев к России (с 90% до 30%), но после окончания активных боевых действий отношение украинцев к России вновь несколько улучшилось. Сейчас, второй раз за историю наблюдений, россияне лучше относятся к Украине, чем украинцы к России", - отмечают в КМИС.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+40
Я их вообще за людей не считаю.
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03.03.2021 15:58
+38
Мне интересно, как бы относились россияне к нам если бы мы у них аннексировали Кубань и развязали войну в Курской области???
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03.03.2021 16:04
+33
Не мы разнесли в пух и прах Ростовскую область и Краснодарский край. Это они пришли на нашу землю убивать и грабить.
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03.03.2021 15:59
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Посеявший ветер пожрёт бурю.
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03.03.2021 15:57 Ответить
Пожнёт т.е.
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03.03.2021 15:58 Ответить
Пожрёт больше подходит.
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03.03.2021 16:04 Ответить
Кацап может насрать посреди твоего жилища и тут же будет удивляться, почему ты его меньше любишь, чем он тебя.
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03.03.2021 18:54 Ответить
Як ще можна відноситись до брудних дикунів? -з презирством. Повне відчуження всього із тієї клоаки.
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03.03.2021 15:57 Ответить
Я их вообще за людей не считаю.
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03.03.2021 15:58 Ответить
А тебя никто и не спрашивает.
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03.03.2021 16:14 Ответить
а я їх щиро ненавиджу...
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03.03.2021 16:48 Ответить
слишком много хорошо относится....
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03.03.2021 15:58 Ответить
Млять 41%.. КАРЛ!!! 41% українців ставляться добре до снігерії...
А може це і не українці, мля.
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03.03.2021 16:08 Ответить
Это дети, внуки и т.д. тех кто устраивал голодоморы, репрессии и растреривал украинцев за то что они хотели жить в независимой Украине.
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03.03.2021 16:11 Ответить
Да все проще, это алени, которых у нас реально полно, тех самых которые "внепалитики. везде есть харошие и плахие люди. эта фсе власть, причом тут прастые люди. зачем соритса" и так далее.
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03.03.2021 17:30 Ответить
Цє ізбіратєлі зеленського...
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03.03.2021 18:44 Ответить
А що це вони нас раптом полюбили?

Рік тому:
"Россияне стали хуже относиться к украинцам, - опрос "Левада-центра".

К Украине негативно относятся 47% россиян, тогда как только 39% украинцев относятся плохо к России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные исследования Киевского международного института социологии и российского "Левада-центра"."

Источник: https://censor.net/ru/n3175487
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03.03.2021 15:59 Ответить
Схоже на якусь нову інформкомпанію по мишебратерству.
На днях і Шендерович розказував, що мільйони росіян нас ******* та розуміють.
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03.03.2021 16:00 Ответить
Щоб вони там подохли, захлинулися кров'ю народів, де практикують свої "войнушки."
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04.03.2021 05:35 Ответить
Не мы разнесли в пух и прах Ростовскую область и Краснодарский край. Это они пришли на нашу землю убивать и грабить.
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03.03.2021 15:59 Ответить
А що тут дивного?? Якщо я дам комусь п писку, то той, кому я вирізав, завжди буде ставитись до мене ірше, ніж я до нього. А якщо я у сусіда відберу частину його городу, то зрозуміло, що він мене ненавидітиме, в той час, як я щиро не розумітиму, за що.
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03.03.2021 15:59 Ответить
Виходить ти кацап.
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04.03.2021 15:03 Ответить
Це ти так за допомогою логіки вирішив? 😲 🤔 Цікава логіка. 😁
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04.03.2021 15:50 Ответить
И семи лет войны не прошло, млять...а нет, прошло!
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03.03.2021 16:00 Ответить
41 % срочно посадить на бутылку
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03.03.2021 16:01 Ответить
Якщо 41% тепер добре ставляться до агресора і окупанта, то на жаль, громадянської війни не уникнути...
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04.03.2021 05:39 Ответить
Потому, что хорошая Россия - утилизированная Россия.
Фашистская Московия - должна быть разрушена!
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03.03.2021 16:03 Ответить
Якась муйня
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03.03.2021 16:03 Ответить
Мне интересно, как бы относились россияне к нам если бы мы у них аннексировали Кубань и развязали войну в Курской области???
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03.03.2021 16:04 Ответить
!!
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03.03.2021 17:39 Ответить
Уважали бы.
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03.03.2021 17:44 Ответить
Вивісили б українські прапори.
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04.03.2021 05:43 Ответить
Так у украинцев есть на это веская причина. Извините, а когда Украина против России войну начинал, убивая и разрушая? Может я что-то пропустил? Так на что вообще основана ненависть россиян к Украине...?
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03.03.2021 16:06 Ответить
Великодержавний шовінізм у них уже молоком матері попадає Українці ставляться до Росії гірше, ніж росіяни - до України, - опитування "КМІС" і "Левади" - Цензор.НЕТ 6203
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03.03.2021 16:15 Ответить
Они считают нас предателями единой в прошлом Киевской Руси.
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03.03.2021 17:45 Ответить
Так ми їх не зрадили, а просто відпустили, бо "московская русь " була нашою колонією. А князь Долгорукий був зрадником.
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04.03.2021 05:53 Ответить
Они ненавидят всех, кто на них не похож. Кстати, вас они стали ненавидеть еще больше, когда, в ходе очередного переписывания их истории ( шо их "нация" пошла не из Киева, а из Алдейгьюборга(Ладога)), выяснилось, шо викинги-Эсты были, наравне с Скандинавами, основной "группой влияния" в Алдейгьюборге.
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03.03.2021 17:50 Ответить
Вы спросите лучше у расеянцев, как они видят Украину и большинство из тех кто относится к Украине хорошо, вам ответят, что в составе Фашисткой Федерации. А это война 100%
Поэтому вариант тут только ОДИН, - демонтаж и утилизация Фашисткой Федерации.
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03.03.2021 16:06 Ответить
кто ж её демонтировать будет, если запад кацапам только жопу может лизать ...
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03.03.2021 16:08 Ответить
Ну как бы, Русь-Украина Московию породила, нам это говно и убирать. Вариантов тут не особо.
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03.03.2021 16:14 Ответить
Дати свободу якутам, ненцям, чувашам, татарам, осетинам, чеченцям, балкарцям і іншим націям.
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04.03.2021 06:02 Ответить
пи#дёшь !
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03.03.2021 16:06 Ответить
У нас що, 41% відвертих дебілів, котрі ще не повірили в агресію роSSії проти України?!! Як можна добре відноситись до вбивць свого ближнього? Чи в них епідемія "стокгольмського синдрому"?
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03.03.2021 16:07 Ответить
І 73%-41%=32% прихованих
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03.03.2021 16:12 Ответить
Як можна добре ставиться до представників країни вбивць і окупантів?? Їх тре всіх перебити як колорадських жуків на полі з картоплею.
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03.03.2021 16:08 Ответить
В информационной повестке РФ нет войны как таковой, да и в целом нет такой агрессивной антиукраинской пропаганды, хоть есть и антизападная. Я когда с ними политику обсуждаю, они не воспринимают, что именно РФ осуществляет агрессию против Украины, они всерьез думают, что это мы тут у себя чисто междоусобные разборки ведем, и искренне желают мира.
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03.03.2021 16:09 Ответить
те, кто там не дебилы, все прекрасно знают и понимают
но по давней мокшанской привычке лгут или иначе - ваньку валяют
не ведись
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03.03.2021 18:25 Ответить
Ну и накручивать не надо. Между украинцами и россиянами много давних родственных, дружественных и безнесс связей, которые не поменялись от агрессии РФ. Большей части людей, что тут что там, вообще нету дела до войны и ненависти друг к другу. Можете в спам кидать, мне пофигу, говорю правду.
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04.03.2021 10:10 Ответить
во-первых, поменялись - учи матчасть, с Польшей впятеро больше пересечений границы, чем с РФ
во-вторых, не нужно нам здесь моксельской пропаганды - паРаша наш давний и экзистенциальный враг, мечающий об уничтожении Украины и ассимиляции украинцев
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06.03.2021 08:33 Ответить
и вообще, кацапик, заходи через свой АйПи
видишь, ты же лжешь даже в таком вот, базовом, а что-то распинаешься про "правду"...
да лживый придурок ты, а не правдоруб
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06.03.2021 08:34 Ответить
Я с другого компа сидел, там нету впна, я хз почему меня цензор как польшу позначил. Если без оскорблений два слова связать не способен, то не перетруждайся и не пиши мне ничего плз. Если думаешь, что я вру, еще разок перечитай статью, под которой этот коммент, живешь в манямирке.
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06.03.2021 11:03 Ответить
иди лесом уже, козломордый
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09.03.2021 19:21 Ответить
Надо изолировать этот зверинец и пусть думают о чём хотят .
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03.03.2021 16:10 Ответить
Это феномен не новый
Интеллигент
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03.03.2021 16:10 Ответить
Будем надеяться,что это ********* статистика,но если правда,то это-ужас.Это что же:убивают твоих сограждан,а ты один хер хочешь дружить с убийцей?Не поддается здравому мышлению
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03.03.2021 16:13 Ответить
А шо ты хотел, петяботы + опзж + пару мелких любитей руске курва, вот и получается 41%/
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03.03.2021 17:03 Ответить
В Україні 41% недоумків. Мало московщина знущається над Україною ?
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03.03.2021 16:13 Ответить
Мені цікаво як би ставилися росіяни до нас коли б ми в них анексували Кубань та розв,язали війну у Курській області?
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03.03.2021 16:14 Ответить
Кто бы мог подумать?!
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03.03.2021 16:14 Ответить
а совецкие относились лучше к немецко-фашистским, чем наоборот?
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03.03.2021 16:16 Ответить
Так і має бути. Це ж у нас окуповані ними території.
100 % українців мають зневажати расєйку.
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03.03.2021 16:14 Ответить
От же довбонуті совки....ніяк не дійде, що лапті то окупанти.
На кордоні треба рови копати і саджати біля них американців на ядерній бімбі, а не без кордонів з рашкостаном жити....
Количество украинцев, которые желают независимых отношений, но без границ и таможен, составляет 49%
Джерело: https://censor.net/ru/n3251237
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03.03.2021 16:16 Ответить
Це тому, що у багатьох є родичі там, і навіть у рос. армії в запасі або служать.
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04.03.2021 06:10 Ответить
Выходит, ватникам-малоросам нравится, когда рашка убивает фактически их детей и оккупирует часть Украины.
Значит ватников в Украине можна убивать, им тоже это будет нравится.
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03.03.2021 16:19 Ответить
Если бы мы забрали у них свои территории и в довесок Краснодар с Ростовом и Воронежом,то мы бы тоже стали к ним лучше относится.
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03.03.2021 16:20 Ответить
- Что делать, когда встречаешь русского?
- Прицелиться.
- А потом?
- По обстоятельствам, но палец со спускового крючка не снимать.
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03.03.2021 16:22 Ответить
73% (голосовали за ВАЗелин) - 41% (хорошо относятся к россии) = 32%. Кто эти 32%?
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03.03.2021 16:25 Ответить
странно, у нас некоторые депутаты Россию просто обожают https://kosatka.media/uk/category/***************/news/nardep-predlagaet-vvesti-sankcii-v-otnoshenii-importerov-**************
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03.03.2021 16:26 Ответить
Ну оно и понятно - не мы же их территорию оккупировали а они нашу. У нас обижаться причин поболее.
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03.03.2021 16:27 Ответить
Все логічною. Росія - країна-агресор, тому і відношення до росіяни відповідне.
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03.03.2021 16:29 Ответить
Хорошо относящихся к рабсии отправить на рабсию с чемоданом пешком по шпалам !
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03.03.2021 16:34 Ответить
Это много. 41% предателей малороссов будут встречать роССийских оккупантов цветами и убивать украинцев в Украине.
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03.03.2021 16:39 Ответить
Що сказати, паРаша є імперія, яка помирає в агонії. Як відомо, в кожній імперії є імперська нація.
«Только безграничная доверчивость и уступчивость, а также отсутствие сознания необходимости постоянной крепкой спайки всех членов государства - и не только во время войны - каждый раз губили все завоевания украинцев… Помните также, что так или иначе, а нам необходимо возвратить Украину России. Без украинского угля, железа, руды, хлеба, соли, Черного моря Россия существовать не может, она задохнется, а с ней и советская власть, и мы с вами»

Лев Троцкий, урожденный Лейба Бронштейн
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03.03.2021 17:01 Ответить
"К России хорошо относятся 41% украинцев..."
Це ж скільки у нас відвертого тупого ...
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03.03.2021 17:18 Ответить
а лаптей *****, а вот 41% ипанутых это очень много( И это с войной. ******. Нет слов. Тут наверное уже ничего не поможет(
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03.03.2021 17:31 Ответить
Лучший кацап - мертвый кацап!
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03.03.2021 17:34 Ответить
***В Україні у лютому 2021 року добре ставилися до Росії 41% українців***
....41% (Карл!) ..я в шоковi..Скільки ж курва потрібно кацапам вбити українців (??) , зробити інвалідами (??) , скільки дітей залишити сиротами (??) щоб цей грьобаний 41% довбнiв щось то зрозумів нарешті ??
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03.03.2021 18:13 Ответить
11 февраля от пули кацапского снайпера погиб мой племянник Понимайте меня как хотите но те кто хорошо относятся к Украине в хороших гробах а все остальные я говорю все в плохих
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03.03.2021 18:13 Ответить
Российское "хорошее отношение" это "мыодиннарот". Неужели социологи этого не знают!
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03.03.2021 18:20 Ответить
возможно, из-за ожидания, что новая украинская власть изменит отношение украинцев к Росси...

Нет, из-за ожидания, что новая украинская власть сдаст нацинтересы в пользу России.
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03.03.2021 18:22 Ответить
Это понятно, ведь украинцы на них не нападали. Задача каждой украинской семьи посеять в душах следующих поколений полное недоверие россиянам. Только так Украина выживет.
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03.03.2021 18:38 Ответить
не недоверие, а ненависть и презрение!!
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03.03.2021 20:14 Ответить
россиянам, например, наплевать на то, кто как к ним относится. украинцам наоборот, они бояться обидеть рф неосторожными действиями.
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03.03.2021 18:44 Ответить
Я украинец и мне совершенно насрать на обиды каких-то расеянских ублюдков.
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03.03.2021 21:50 Ответить
Цікаво, хто фінансував проведення цього ідіотського опитування?
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03.03.2021 19:35 Ответить
йде війна України та росії ....... як відноситись до ворога? дивне питання ........
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03.03.2021 20:39 Ответить
Фуфлыжные опросы и еще более фуфлыжные результаты этих фуфлыжных опросов.
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03.03.2021 21:48 Ответить
Українці ставляться до Росії гірше, ніж росіяни - до України, - опитування "КМІС" і "Левади" - Цензор.НЕТ 907
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04.03.2021 00:06 Ответить
я ще міг би якось зрозуміти цифру 15-20 % доброго ставлення українців до росіян. бо це десь така приблизна кількість москальського етнічного населення в Україні на момент розпаду совка. але аж ніяк не 41% як показує нинішнє опитування. що ми за люди тоді такі?
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04.03.2021 01:03 Ответить
Это страшно на самом деле когда через 7 лет войны и оккупации части украинских территорий 41% идиотов с Украины хорошо относится к стране оккупанту и ее тупому народу.
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04.03.2021 04:15 Ответить
хорошо относятся те, кому за 50 и до тех пор пока не начнут сыпаться бомбы на их голову)))
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04.03.2021 13:42 Ответить
 
 