Зеленский пригласил Байдена в Украину на празднование 30-летия Независимости, - МИД
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Владимир Зеленский пригласил президента США Джо Байдена осуществить визит в Украину и принять участие в инаугурационном саммите "Крымской платформы" и праздновании тридцатой годовщины Независимости Украины в августе
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом сообщили в МИД Украины.
В министерстве отметили, что "организация и проведение взаимных визитов на уровне глав государств остается на постоянной повестке дня украинского-американских отношений".
"Организация визита президента Украины в США требует осуществления комплекса мер по его надлежащему содержательному наполнению, в частности достижения предметных договоренностей в сфере безопасности, а также в политической, военной, торговой, инвестиционной сферах. Сейчас происходит постоянная целенаправленная работа по всем направлениям", - говорится в сообщении.
По данным МИД, в феврале состоялись телефонные разговоры министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, министра обороны Украины Андрея Тарана с министром обороны США Ллойдом Остином.
В МИД не уточнили, когда можно ожидать визита Владимира Зеленского в США, и принял ли Джо Байден приглашение приехать в Украину в августе.
Относительно подготовки азиатского турне, то, по данным министерства, "из-за сложной эпидемиологической ситуации в мире процесс дипломатического согласования графика визитов президента Украины Владимира Зеленского в страны Азии пока продолжается".
Напомним, ранее Зеленский заявил, что напряжения в отношениях Украины и США нет, есть поддержка.
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- Папаша, шёл бы ты к своей мамаше!(с)
- Мамочка, а как я родился?
Мама улыбнулась и ответила:
- Однажды мы с папой решили посадить маленькое чудесное семечко. Папа выкопал ямку, зарыл семечко в землю, а я поливала землю и заботилась о нем каждый божий день. Спустя некоторое время семечко проросло, стало крепчать, покрылось листочками и через несколько месяцев превратилось в прекрасное здоровое растение. Мы с папой его сорвали, высушили, скурили и обдолбались так, что трахнулись без презерватива...
Хтось заперечить?
Шановний пане Байден:
Чому ми досі на в НАТО ?
Чому в Україні процвітає корупція ?
Чому побічники Януковича ухиляються від покарання та займають державні посади ?
Чому в Україні падіння економіки ?
Чому зростає зовнішний борг України ?
Чому у нас діра в бюджеті ?
Чому зростають комунальні тарифи ?
Чому зростають ціни на харчі ?
Куди поділися гроші з «коронавірусного» фону ?
Чому досі триває війна ?
Чому не звільнено жодного метра окупованої території ?
- Що сталося? Мене ж Зеленський запрошував... Чому не зустрічає? захворів, чи що?...
- Та ні... Йому терміново знадобилося в Ростов... А Петро олексійович зайнятий - кабінет на Банковій пилососить від кокаїну...
І так- я атеїст.
Зелебенське збирається святкувати 30 річчя Незалеюності України?
А чим святкуватиме - трамваєм, кроликами і пропарашною лицедійною шоблою?
Зелебенське, ти ніколи не відмиєшся від попередніх святкувань без військових, параду, ветеранів ООС і друзів із Західних країн, Литви, Канади і т.п.!
Ти бачив мир в очах Путіна в той час як наші військові гинули від посіпак Путіна, так що і на твоїх руках кров захисників України!!!!!
tZE inform
@tZEinform
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"Навіть серед шахових комбінацій не знайти терміну, який би підійшов до ситуації у якій опинився Зеленський і його зовнішня політика" Предлагаем термин "Zeндшпиль" Это когда противник намеревается бить по голове доской, а ты забыл записать предыдущий ход