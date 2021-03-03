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Новости Политика Украины
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Байден (2386) Зеленский (16567) МИД (6656) США (23212)

Зеленский пригласил Байдена в Украину на празднование 30-летия Независимости, - МИД

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский пригласил Байдена в Украину на празднование 30-летия Независимости, - МИД

Президент Владимир Зеленский пригласил президента США Джо Байдена осуществить визит в Украину и принять участие в инаугурационном саммите "Крымской платформы" и праздновании тридцатой годовщины Независимости Украины в августе

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом сообщили в МИД Украины.

В министерстве отметили, что "организация и проведение взаимных визитов на уровне глав государств остается на постоянной повестке дня украинского-американских отношений".

"Организация визита президента Украины в США требует осуществления комплекса мер по его надлежащему содержательному наполнению, в частности достижения предметных договоренностей в сфере безопасности, а также в политической, военной, торговой, инвестиционной сферах. Сейчас происходит постоянная целенаправленная работа по всем направлениям", - говорится в сообщении.

По данным МИД, в феврале состоялись телефонные разговоры министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, министра обороны Украины Андрея Тарана с министром обороны США Ллойдом Остином.

В МИД не уточнили, когда можно ожидать визита Владимира Зеленского в США, и принял ли Джо Байден приглашение приехать в Украину в августе.

Относительно подготовки азиатского турне, то, по данным министерства, "из-за сложной эпидемиологической ситуации в мире процесс дипломатического согласования графика визитов президента Украины Владимира Зеленского в страны Азии пока продолжается".

Напомним, ранее Зеленский заявил, что напряжения в отношениях Украины и США нет, есть поддержка.

Также читайте: Байден готов подталкивать Украину к реформам, даже в жесткой форме, - Пайфер

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+22
Походити по національному прапору і подивитись на зайчиків?
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03.03.2021 16:30
+17
Дивитись на лахудр Яника могилевських на Майдані?
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03.03.2021 16:32
+15
Ага. Зеленський запросив Байдена в Україну на святкування 30-річчя Незалежності, - МЗС - Цензор.НЕТ 110
Зеленський запросив Байдена в Україну на святкування 30-річчя Незалежності, - МЗС - Цензор.НЕТ 9825
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03.03.2021 16:44
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Правила форума Совет форумчан
Походити по національному прапору і подивитись на зайчиків?
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03.03.2021 16:30 Ответить
Будет прикол, если Байден приедет, а потерпевшего вiслюка уже тогой...
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03.03.2021 16:32 Ответить
- Заходи, мил человек, посидим, о делах наших скорбных покалякаем...(с)
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03.03.2021 16:42 Ответить
І хто тут "горбатый"?
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03.03.2021 16:44 Ответить
- Спрос, он в нашем деле дорого стоит.(с)
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03.03.2021 16:46 Ответить
Не набивай собі ціну.
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03.03.2021 16:50 Ответить
- Эй! Отставить!
- Папаша, шёл бы ты к своей мамаше!(с)
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03.03.2021 17:43 Ответить
"Горбатый" - кремлёвская шизоидная крыса путен.... А зелох нелохович - "промакашка"
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04.03.2021 09:03 Ответить
Ага. Зеленський запросив Байдена в Україну на святкування 30-річчя Незалежності, - МЗС - Цензор.НЕТ 110
Зеленський запросив Байдена в Україну на святкування 30-річчя Незалежності, - МЗС - Цензор.НЕТ 9825
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03.03.2021 16:44 Ответить
Какая прэлесть!!! Зеленський запросив Байдена в Україну на святкування 30-річчя Незалежності, - МЗС - Цензор.НЕТ 6168
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03.03.2021 16:45 Ответить
Когда Вова был маленьким, он был глупым. Прошло время, все изменилось. Теперь он большой и тупой.
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03.03.2021 17:14 Ответить
Ой, та скоріше б тогой...
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03.03.2021 16:56 Ответить
"Всё в наших руках" Зеленський запросив Байдена в Україну на святкування 30-річчя Незалежності, - МЗС - Цензор.НЕТ 4461
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03.03.2021 16:58 Ответить
К сожалению, если Байден посмотрит на прошлогоднее празднование, то он увидит схожесть с гей парадом, а Сердючка может только закрепить его подозрения....
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03.03.2021 16:33 Ответить
Казалось бы, что не так в этом президенте?..

Зеленський запросив Байдена в Україну на святкування 30-річчя Незалежності, - МЗС - Цензор.НЕТ 6005
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03.03.2021 16:48 Ответить
Вот откуда взялась фраза "Какая разница?!"
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03.03.2021 16:56 Ответить
Заінтригував. Байден ще ніколи не бачив Сердючку.
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03.03.2021 16:31 Ответить
Соло на пианине...
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03.03.2021 16:32 Ответить
"Вовочка", в порыве откровенности, спросил у мамы:
- Мамочка, а как я родился?
Мама улыбнулась и ответила:
- Однажды мы с папой решили посадить маленькое чудесное семечко. Папа выкопал ямку, зарыл семечко в землю, а я поливала землю и заботилась о нем каждый божий день. Спустя некоторое время семечко проросло, стало крепчать, покрылось листочками и через несколько месяцев превратилось в прекрасное здоровое растение. Мы с папой его сорвали, высушили, скурили и обдолбались так, что трахнулись без презерватива...
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03.03.2021 18:32 Ответить
Дивитись на лахудр Яника могилевських на Майдані?
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03.03.2021 16:32 Ответить
Якщо бути точнішим - дивитись на спіднє Могилевської.))
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03.03.2021 16:38 Ответить
Він швидше до Петра приїде з пляшкою, ніж на шоу клоунів.
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03.03.2021 16:37 Ответить
Лалалашеньку піною винесло...)))
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03.03.2021 16:38 Ответить
Вірно зробив, що запросив- це самий реальний партнер незалежної України.
Хтось заперечить?
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03.03.2021 16:37 Ответить
Байден - більший партнер України ніж Зеленський.
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03.03.2021 16:39 Ответить
потерпевший вiслюк не партнёр, а халявщик (с) Зеленський запросив Байдена в Україну на святкування 30-річчя Незалежності, - МЗС - Цензор.НЕТ 4513
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03.03.2021 16:42 Ответить
Держави Україна? Чи якої саме України?
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03.03.2021 16:42 Ответить
До безмозглої ляльки в дупі якою образу дві руки (Беня і Дермак) Байден не те, що не приїде, розмовляти ніхто не буде.
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03.03.2021 16:49 Ответить
Як кацап- так про дупу...болить?)))
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03.03.2021 16:51 Ответить
Тобі віслюкофіле видніше. Що віслюче лайно в очі, що мордорська пляшка в дупі вам все "какаяразніца"
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03.03.2021 16:56 Ответить
Ну то мазь якусь приклади, бідося...)))
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03.03.2021 17:06 Ответить
Ти бачу постійно прикладаєшся... до віслючого лайна.
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03.03.2021 17:17 Ответить
Що дупа не подобається? Та й до чого тут кацапи. Це ж ваш йолоп казав - "Ідить у сраку" Зеленський запросив Байдена в Україну на святкування 30-річчя Незалежності, - МЗС - Цензор.НЕТ 9954
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03.03.2021 16:58 Ответить
Подумати перед коментуванням ти, як завжди, не встигло...)))
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03.03.2021 17:07 Ответить
А мені байдуже що ти там вигадав..Ви отара зелених віслюків,, ще гірші ніж москалі
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03.03.2021 17:11 Ответить
но не клоуна...
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03.03.2021 17:55 Ответить
будеш добрим хлопчиком - повичіщаєш з ОП та уряду всю русофільну наволоч, то може й приїде
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03.03.2021 16:39 Ответить
Хто ж поїде на таке неподобство. Зелені не можуть не обі*рати свято
Зеленський запросив Байдена в Україну на святкування 30-річчя Незалежності, - МЗС - Цензор.НЕТ 645
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03.03.2021 16:39 Ответить
А ЧЕ НЕ НА ДНЮХУ? Зеленський запросив Байдена в Україну на святкування 30-річчя Незалежності, - МЗС - Цензор.НЕТ 9019
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03.03.2021 16:52 Ответить
Ото Байден зрадів. Мабудь вже готується. Валізи пакує та зачіску і костюмчик підбирає, щоб селфі з Бубочкою гарне вийшло.
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03.03.2021 16:54 Ответить
Президент США Дж. Байден, думаю, не приедет. Будет официальное поздравление украинцам. а в праздновании в Киеве, возможно, примет участие госсекретарь. После идиотских высказываний Зеленского и идеи создания ТСК по пленкам Байден - Порошенко, Байден с клоуном даже по телефону общаться не желает
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03.03.2021 16:55 Ответить
пришлет посла в лучшем случае
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03.03.2021 16:59 Ответить
Зеленський запросив Байдена в Україну на святкування 30-річчя Незалежності, - МЗС - Цензор.НЕТ 151
Шановний пане Байден:
Чому ми досі на в НАТО ?
Чому в Україні процвітає корупція ?
Чому побічники Януковича ухиляються від покарання та займають державні посади ?
Чому в Україні падіння економіки ?
Чому зростає зовнішний борг України ?
Чому у нас діра в бюджеті ?
Чому зростають комунальні тарифи ?
Чому зростають ціни на харчі ?
Куди поділися гроші з «коронавірусного» фону ?
Чому досі триває війна ?
Чому не звільнено жодного метра окупованої території ?
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03.03.2021 17:01 Ответить
І головне: звідки беруться ідіоти, які мені вірять?
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03.03.2021 17:22 Ответить
Ну все, жабеня Байдена нагибати буде
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03.03.2021 19:12 Ответить
День Незалежності України. Літак президента США сідає в Борисполі. Байдена коло трапу зустрічає Разумков. Байден питає:
- Що сталося? Мене ж Зеленський запрошував... Чому не зустрічає? захворів, чи що?...
- Та ні... Йому терміново знадобилося в Ростов... А Петро олексійович зайнятий - кабінет на Банковій пилососить від кокаїну...
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03.03.2021 17:05 Ответить
Онуки розповіли? Їх рівень.
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03.03.2021 17:09 Ответить
Розумні онуки поважних батьвів пісюном по роялю не стукають, Томос термосом не називають і в очі ***** не заглядають
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03.03.2021 17:16 Ответить
Ти з тих, хто плаче за зниклим в циліндрі крольченям. Буває...)))
І так- я атеїст.
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03.03.2021 17:25 Ответить
Ти бовдур. Можно бути ким завгодно, але не чіпати почуттів інших. До того ж твоє блазневе посміховисько до церки не забуває завітати. Хоч для піару, але свічки ставить
Зеленський запросив Байдена в Україну на святкування 30-річчя Незалежності, - МЗС - Цензор.НЕТ 6760
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03.03.2021 17:35 Ответить
Мені начхати на ваші емоції, мавпи- мене цікавлять лише Homo sapiens.
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03.03.2021 17:39 Ответить
То втопись у клозеті чи застрелись. Бо за розумом ти й на мавпу не тягнешь. Так муха гнійна
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03.03.2021 17:46 Ответить
Облізеш.
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03.03.2021 18:00 Ответить
Зеленський запросив Байдена в Україну на святкування 30-річчя Незалежності, - МЗС - Цензор.НЕТ 6300 Що всралася, покритка?
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03.03.2021 18:10 Ответить
А ти знаєш моїх онуків? Ні? А якщо не знаєш, то чого плітки розпускаєш? Чи "пліткар" - твій рівень?...
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03.03.2021 17:18 Ответить
Боронь боже... достатньо і твоєї дурні на форумі.
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03.03.2021 17:26 Ответить
Судячи з кількості тих, хто тебе читає, і як реагують на твої коментарі форумчани, "дурню" пишеш саме ТИ...
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03.03.2021 17:32 Ответить
Я не письменник. Я не маю своєї теми тут. Я живу реальним життям, а не як ти- спілкуванням на форумі. Так що на вподобайки під коментами мені начхати- вже 6 років як начхати.
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03.03.2021 17:35 Ответить
А ти мене "побий моєю ж зброєю", як роблю я стосовно подібних тобі "живучих реальним життям" - заведи цікаву тему, зроби так, щоб на тебе підписалися, щоб тебе читали, з тобою полемізували... Кажучи словами релігійних проповідників, "посрами глаголом нечестивца...". А не дзявкай з підворіття, як блохаста Моська...
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03.03.2021 17:40 Ответить
Тю...)))
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03.03.2021 18:01 Ответить
От саме це я сказав, коли прочитав твій перший коментар... Тільки ширше - "Тю на тебе, пришелепкуватого! "Плигнув, як Пилип з конопель!..."
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03.03.2021 18:05 Ответить
На дураю час не витрачаю.
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03.03.2021 18:07 Ответить
це природа на тебе час згаіла. Шість років щось тут базікати і нікому, нікому думки хворої дурепи не цікаві Зеленський запросив Байдена в Україну на святкування 30-річчя Незалежності, - МЗС - Цензор.НЕТ 3527
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03.03.2021 18:13 Ответить
Так чого ж ти тут бігаєш, зі спущеними штаньми, і розкладаєш "кактуси" під кожним коментарем? Тобі уваги не вистачає? Але ж ти пишеш, що тобі "начхати"... Ти вже якось розберися, чого ти тут бігаєш і "дрібно паскудиш"... Бог з ним - я, особисто, з якихось причин, тобі не подобаюсь... Однак ти "сереш під двері" багатьом... Знаєш, як таких, як ти, у гуртожитках і комунальних квартирах, при СРСР, називали? "Мелкий пакостник"... Такі як ти, отримують задоволення не від спілкування, а від того, як люди нервово реагують на твої "дрібні паскудства"...Звернись до психолога... Це, говорячи їх мовою, "нав"язливий стан"... Так і до психопатії недалеко...
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03.03.2021 18:20 Ответить
Ні чорта собі!!!
Зелебенське збирається святкувати 30 річчя Незалеюності України?
А чим святкуватиме - трамваєм, кроликами і пропарашною лицедійною шоблою?
Зелебенське, ти ніколи не відмиєшся від попередніх святкувань без військових, параду, ветеранів ООС і друзів із Західних країн, Литви, Канади і т.п.!
Ти бачив мир в очах Путіна в той час як наші військові гинули від посіпак Путіна, так що і на твоїх руках кров захисників України!!!!!
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03.03.2021 17:07 Ответить
Ну... если шмаркля сбацает "фортепианный концерт" на Майдане, то почему нет? Но шаурму Байден есть не станет. Изжога.
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03.03.2021 17:09 Ответить
А шмаркля точно дотянет до 30-летия?
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03.03.2021 17:10 Ответить








tZE inform

@tZEinform

·56 мин

"Навіть серед шахових комбінацій не знайти терміну, який би підійшов до ситуації у якій опинився Зеленський і його зовнішня політика" Предлагаем термин "Zeндшпиль" Это когда противник намеревается бить по голове доской, а ты забыл записать предыдущий ход
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03.03.2021 17:15 Ответить
хм..а Байден ответил Зеленому - Нет..Лучше вы к Нам в Гуантанамо приезжайте!!! Мы вас ждем!! Зеленський запросив Байдена в Україну на святкування 30-річчя Незалежності, - МЗС - Цензор.НЕТ 7419
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03.03.2021 17:22 Ответить
Неприїде, нагне звідти.
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03.03.2021 18:54 Ответить
ну ни фигасе, лягушонок совсем оборзел
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03.03.2021 19:06 Ответить
А є що святкувати?
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03.03.2021 19:45 Ответить
Это прикол 95 квартала? Украина и Зеленский не та фигура, что бы Байден приезжал.
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03.03.2021 20:16 Ответить
 
 