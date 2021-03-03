Зеленський запросив Байдена в Україну на святкування 30-річчя Незалежності, - МЗС
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Президент Володимир Зеленський запросив президента США Джо Байдена здійснити візит в Україну і взяти участь в інавгураційному саміті "Кримської платформи" та відзначенні тридцятої річниці Незалежності України в серпні.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це повідомили в МЗС України.
У міністерстві зазначили, що "організація і проведення взаємних візитів на рівні голів держав залишається на постійній порядку денному українсько-американських відносин".
"Організація візиту президента України в США вимагає здійснення комплексу заходів щодо його належного змістовного наповнення, зокрема досягнення предметних домовленостей у сфері безпеки, а також у політичній, військовій, торговельній, інвестиційній сферах. Зараз відбувається постійна цілеспрямована робота в усіх напрямках", - ідеться в повідомленні.
За даними МЗС, у лютому відбулися телефонні розмови міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, міністра оборони України Андрія Тарана з міністром оборони США Ллойдом Остіном.
У МЗС не уточнили, коли можна очікувати на візит Володимира Зеленського в США і чи прийняв Джо Байден запрошення приїхати в Україну в серпні.
Щодо підготовки азіатського турне, то, за даними міністерства, "через складну епідеміологічну ситуацію в світі процес дипломатичного узгодження графіку візитів президента України Володимира Зеленського в країни Азії поки триває".
Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що напруги в стосунках України і США немає, є підтримка.
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- Папаша, шёл бы ты к своей мамаше!(с)
- Мамочка, а как я родился?
Мама улыбнулась и ответила:
- Однажды мы с папой решили посадить маленькое чудесное семечко. Папа выкопал ямку, зарыл семечко в землю, а я поливала землю и заботилась о нем каждый божий день. Спустя некоторое время семечко проросло, стало крепчать, покрылось листочками и через несколько месяцев превратилось в прекрасное здоровое растение. Мы с папой его сорвали, высушили, скурили и обдолбались так, что трахнулись без презерватива...
Хтось заперечить?
Шановний пане Байден:
Чому ми досі на в НАТО ?
Чому в Україні процвітає корупція ?
Чому побічники Януковича ухиляються від покарання та займають державні посади ?
Чому в Україні падіння економіки ?
Чому зростає зовнішний борг України ?
Чому у нас діра в бюджеті ?
Чому зростають комунальні тарифи ?
Чому зростають ціни на харчі ?
Куди поділися гроші з «коронавірусного» фону ?
Чому досі триває війна ?
Чому не звільнено жодного метра окупованої території ?
- Що сталося? Мене ж Зеленський запрошував... Чому не зустрічає? захворів, чи що?...
- Та ні... Йому терміново знадобилося в Ростов... А Петро олексійович зайнятий - кабінет на Банковій пилососить від кокаїну...
І так- я атеїст.
Зелебенське збирається святкувати 30 річчя Незалеюності України?
А чим святкуватиме - трамваєм, кроликами і пропарашною лицедійною шоблою?
Зелебенське, ти ніколи не відмиєшся від попередніх святкувань без військових, параду, ветеранів ООС і друзів із Західних країн, Литви, Канади і т.п.!
Ти бачив мир в очах Путіна в той час як наші військові гинули від посіпак Путіна, так що і на твоїх руках кров захисників України!!!!!
tZE inform
@tZEinform
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"Навіть серед шахових комбінацій не знайти терміну, який би підійшов до ситуації у якій опинився Зеленський і його зовнішня політика" Предлагаем термин "Zeндшпиль" Это когда противник намеревается бить по голове доской, а ты забыл записать предыдущий ход