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Новини Політика України
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Байден (2328) Зеленський (17470) МЗС (3562) США (14499)

Зеленський запросив Байдена в Україну на святкування 30-річчя Незалежності, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський запросив Байдена в Україну на святкування 30-річчя Незалежності, - МЗС

Президент Володимир Зеленський запросив президента США Джо Байдена здійснити візит в Україну і взяти участь в інавгураційному саміті "Кримської платформи" та відзначенні тридцятої річниці Незалежності України в серпні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це повідомили в МЗС України.

У міністерстві зазначили, що "організація і проведення взаємних візитів на рівні голів держав залишається на постійній порядку денному українсько-американських відносин".

"Організація візиту президента України в США вимагає здійснення комплексу заходів щодо його належного змістовного наповнення, зокрема досягнення предметних домовленостей у сфері безпеки, а також у політичній, військовій, торговельній, інвестиційній сферах. Зараз відбувається постійна цілеспрямована робота в усіх напрямках", - ідеться в повідомленні.

За даними МЗС, у лютому відбулися телефонні розмови міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, міністра оборони України Андрія Тарана з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

У МЗС не уточнили, коли можна очікувати на візит Володимира Зеленського в США і чи прийняв Джо Байден запрошення приїхати в Україну в серпні.

Щодо підготовки азіатського турне, то, за даними міністерства, "через складну епідеміологічну ситуацію в світі процес дипломатичного узгодження графіку візитів президента України Володимира Зеленського в країни Азії поки триває".

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що напруги в стосунках України і США немає, є підтримка.

Читайте також: Байден готовий підштовхувати Україну до реформ, навіть у жорсткій формі, - Пайфер
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Топ коментарі
+22
Походити по національному прапору і подивитись на зайчиків?
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03.03.2021 16:30
+17
Дивитись на лахудр Яника могилевських на Майдані?
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03.03.2021 16:32
+15
Ага. Зеленський запросив Байдена в Україну на святкування 30-річчя Незалежності, - МЗС - Цензор.НЕТ 110
Зеленський запросив Байдена в Україну на святкування 30-річчя Незалежності, - МЗС - Цензор.НЕТ 9825
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03.03.2021 16:44
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Походити по національному прапору і подивитись на зайчиків?
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03.03.2021 16:30 Відповісти
Будет прикол, если Байден приедет, а потерпевшего вiслюка уже тогой...
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03.03.2021 16:32 Відповісти
- Заходи, мил человек, посидим, о делах наших скорбных покалякаем...(с)
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03.03.2021 16:42 Відповісти
І хто тут "горбатый"?
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03.03.2021 16:44 Відповісти
- Спрос, он в нашем деле дорого стоит.(с)
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03.03.2021 16:46 Відповісти
Не набивай собі ціну.
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03.03.2021 16:50 Відповісти
- Эй! Отставить!
- Папаша, шёл бы ты к своей мамаше!(с)
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03.03.2021 17:43 Відповісти
"Горбатый" - кремлёвская шизоидная крыса путен.... А зелох нелохович - "промакашка"
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04.03.2021 09:03 Відповісти
Ага. Зеленський запросив Байдена в Україну на святкування 30-річчя Незалежності, - МЗС - Цензор.НЕТ 110
Зеленський запросив Байдена в Україну на святкування 30-річчя Незалежності, - МЗС - Цензор.НЕТ 9825
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03.03.2021 16:44 Відповісти
Какая прэлесть!!! Зеленський запросив Байдена в Україну на святкування 30-річчя Незалежності, - МЗС - Цензор.НЕТ 6168
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03.03.2021 16:45 Відповісти
Когда Вова был маленьким, он был глупым. Прошло время, все изменилось. Теперь он большой и тупой.
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03.03.2021 17:14 Відповісти
Ой, та скоріше б тогой...
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03.03.2021 16:56 Відповісти
"Всё в наших руках" Зеленський запросив Байдена в Україну на святкування 30-річчя Незалежності, - МЗС - Цензор.НЕТ 4461
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03.03.2021 16:58 Відповісти
К сожалению, если Байден посмотрит на прошлогоднее празднование, то он увидит схожесть с гей парадом, а Сердючка может только закрепить его подозрения....
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03.03.2021 16:33 Відповісти
Казалось бы, что не так в этом президенте?..

Зеленський запросив Байдена в Україну на святкування 30-річчя Незалежності, - МЗС - Цензор.НЕТ 6005
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03.03.2021 16:48 Відповісти
Вот откуда взялась фраза "Какая разница?!"
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03.03.2021 16:56 Відповісти
Заінтригував. Байден ще ніколи не бачив Сердючку.
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03.03.2021 16:31 Відповісти
Соло на пианине...
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03.03.2021 16:32 Відповісти
"Вовочка", в порыве откровенности, спросил у мамы:
- Мамочка, а как я родился?
Мама улыбнулась и ответила:
- Однажды мы с папой решили посадить маленькое чудесное семечко. Папа выкопал ямку, зарыл семечко в землю, а я поливала землю и заботилась о нем каждый божий день. Спустя некоторое время семечко проросло, стало крепчать, покрылось листочками и через несколько месяцев превратилось в прекрасное здоровое растение. Мы с папой его сорвали, высушили, скурили и обдолбались так, что трахнулись без презерватива...
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03.03.2021 18:32 Відповісти
Дивитись на лахудр Яника могилевських на Майдані?
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03.03.2021 16:32 Відповісти
Якщо бути точнішим - дивитись на спіднє Могилевської.))
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03.03.2021 16:38 Відповісти
Він швидше до Петра приїде з пляшкою, ніж на шоу клоунів.
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03.03.2021 16:37 Відповісти
Лалалашеньку піною винесло...)))
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03.03.2021 16:38 Відповісти
Вірно зробив, що запросив- це самий реальний партнер незалежної України.
Хтось заперечить?
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03.03.2021 16:37 Відповісти
Байден - більший партнер України ніж Зеленський.
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03.03.2021 16:39 Відповісти
потерпевший вiслюк не партнёр, а халявщик (с) Зеленський запросив Байдена в Україну на святкування 30-річчя Незалежності, - МЗС - Цензор.НЕТ 4513
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03.03.2021 16:42 Відповісти
Держави Україна? Чи якої саме України?
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03.03.2021 16:42 Відповісти
До безмозглої ляльки в дупі якою образу дві руки (Беня і Дермак) Байден не те, що не приїде, розмовляти ніхто не буде.
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03.03.2021 16:49 Відповісти
Як кацап- так про дупу...болить?)))
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03.03.2021 16:51 Відповісти
Тобі віслюкофіле видніше. Що віслюче лайно в очі, що мордорська пляшка в дупі вам все "какаяразніца"
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03.03.2021 16:56 Відповісти
Ну то мазь якусь приклади, бідося...)))
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03.03.2021 17:06 Відповісти
Ти бачу постійно прикладаєшся... до віслючого лайна.
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03.03.2021 17:17 Відповісти
Що дупа не подобається? Та й до чого тут кацапи. Це ж ваш йолоп казав - "Ідить у сраку" Зеленський запросив Байдена в Україну на святкування 30-річчя Незалежності, - МЗС - Цензор.НЕТ 9954
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03.03.2021 16:58 Відповісти
Подумати перед коментуванням ти, як завжди, не встигло...)))
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03.03.2021 17:07 Відповісти
А мені байдуже що ти там вигадав..Ви отара зелених віслюків,, ще гірші ніж москалі
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03.03.2021 17:11 Відповісти
но не клоуна...
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03.03.2021 17:55 Відповісти
будеш добрим хлопчиком - повичіщаєш з ОП та уряду всю русофільну наволоч, то може й приїде
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03.03.2021 16:39 Відповісти
Хто ж поїде на таке неподобство. Зелені не можуть не обі*рати свято
Зеленський запросив Байдена в Україну на святкування 30-річчя Незалежності, - МЗС - Цензор.НЕТ 645
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03.03.2021 16:39 Відповісти
А ЧЕ НЕ НА ДНЮХУ? Зеленський запросив Байдена в Україну на святкування 30-річчя Незалежності, - МЗС - Цензор.НЕТ 9019
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03.03.2021 16:52 Відповісти
Ото Байден зрадів. Мабудь вже готується. Валізи пакує та зачіску і костюмчик підбирає, щоб селфі з Бубочкою гарне вийшло.
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03.03.2021 16:54 Відповісти
Президент США Дж. Байден, думаю, не приедет. Будет официальное поздравление украинцам. а в праздновании в Киеве, возможно, примет участие госсекретарь. После идиотских высказываний Зеленского и идеи создания ТСК по пленкам Байден - Порошенко, Байден с клоуном даже по телефону общаться не желает
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03.03.2021 16:55 Відповісти
пришлет посла в лучшем случае
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03.03.2021 16:59 Відповісти
Зеленський запросив Байдена в Україну на святкування 30-річчя Незалежності, - МЗС - Цензор.НЕТ 151
Шановний пане Байден:
Чому ми досі на в НАТО ?
Чому в Україні процвітає корупція ?
Чому побічники Януковича ухиляються від покарання та займають державні посади ?
Чому в Україні падіння економіки ?
Чому зростає зовнішний борг України ?
Чому у нас діра в бюджеті ?
Чому зростають комунальні тарифи ?
Чому зростають ціни на харчі ?
Куди поділися гроші з «коронавірусного» фону ?
Чому досі триває війна ?
Чому не звільнено жодного метра окупованої території ?
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03.03.2021 17:01 Відповісти
І головне: звідки беруться ідіоти, які мені вірять?
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03.03.2021 17:22 Відповісти
Ну все, жабеня Байдена нагибати буде
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03.03.2021 19:12 Відповісти
День Незалежності України. Літак президента США сідає в Борисполі. Байдена коло трапу зустрічає Разумков. Байден питає:
- Що сталося? Мене ж Зеленський запрошував... Чому не зустрічає? захворів, чи що?...
- Та ні... Йому терміново знадобилося в Ростов... А Петро олексійович зайнятий - кабінет на Банковій пилососить від кокаїну...
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03.03.2021 17:05 Відповісти
Онуки розповіли? Їх рівень.
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03.03.2021 17:09 Відповісти
Розумні онуки поважних батьвів пісюном по роялю не стукають, Томос термосом не називають і в очі ***** не заглядають
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03.03.2021 17:16 Відповісти
Ти з тих, хто плаче за зниклим в циліндрі крольченям. Буває...)))
І так- я атеїст.
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03.03.2021 17:25 Відповісти
Ти бовдур. Можно бути ким завгодно, але не чіпати почуттів інших. До того ж твоє блазневе посміховисько до церки не забуває завітати. Хоч для піару, але свічки ставить
Зеленський запросив Байдена в Україну на святкування 30-річчя Незалежності, - МЗС - Цензор.НЕТ 6760
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03.03.2021 17:35 Відповісти
Мені начхати на ваші емоції, мавпи- мене цікавлять лише Homo sapiens.
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03.03.2021 17:39 Відповісти
То втопись у клозеті чи застрелись. Бо за розумом ти й на мавпу не тягнешь. Так муха гнійна
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03.03.2021 17:46 Відповісти
Облізеш.
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03.03.2021 18:00 Відповісти
Зеленський запросив Байдена в Україну на святкування 30-річчя Незалежності, - МЗС - Цензор.НЕТ 6300 Що всралася, покритка?
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03.03.2021 18:10 Відповісти
А ти знаєш моїх онуків? Ні? А якщо не знаєш, то чого плітки розпускаєш? Чи "пліткар" - твій рівень?...
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03.03.2021 17:18 Відповісти
Боронь боже... достатньо і твоєї дурні на форумі.
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03.03.2021 17:26 Відповісти
Судячи з кількості тих, хто тебе читає, і як реагують на твої коментарі форумчани, "дурню" пишеш саме ТИ...
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03.03.2021 17:32 Відповісти
Я не письменник. Я не маю своєї теми тут. Я живу реальним життям, а не як ти- спілкуванням на форумі. Так що на вподобайки під коментами мені начхати- вже 6 років як начхати.
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03.03.2021 17:35 Відповісти
А ти мене "побий моєю ж зброєю", як роблю я стосовно подібних тобі "живучих реальним життям" - заведи цікаву тему, зроби так, щоб на тебе підписалися, щоб тебе читали, з тобою полемізували... Кажучи словами релігійних проповідників, "посрами глаголом нечестивца...". А не дзявкай з підворіття, як блохаста Моська...
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03.03.2021 17:40 Відповісти
Тю...)))
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03.03.2021 18:01 Відповісти
От саме це я сказав, коли прочитав твій перший коментар... Тільки ширше - "Тю на тебе, пришелепкуватого! "Плигнув, як Пилип з конопель!..."
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03.03.2021 18:05 Відповісти
На дураю час не витрачаю.
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03.03.2021 18:07 Відповісти
це природа на тебе час згаіла. Шість років щось тут базікати і нікому, нікому думки хворої дурепи не цікаві Зеленський запросив Байдена в Україну на святкування 30-річчя Незалежності, - МЗС - Цензор.НЕТ 3527
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03.03.2021 18:13 Відповісти
Так чого ж ти тут бігаєш, зі спущеними штаньми, і розкладаєш "кактуси" під кожним коментарем? Тобі уваги не вистачає? Але ж ти пишеш, що тобі "начхати"... Ти вже якось розберися, чого ти тут бігаєш і "дрібно паскудиш"... Бог з ним - я, особисто, з якихось причин, тобі не подобаюсь... Однак ти "сереш під двері" багатьом... Знаєш, як таких, як ти, у гуртожитках і комунальних квартирах, при СРСР, називали? "Мелкий пакостник"... Такі як ти, отримують задоволення не від спілкування, а від того, як люди нервово реагують на твої "дрібні паскудства"...Звернись до психолога... Це, говорячи їх мовою, "нав"язливий стан"... Так і до психопатії недалеко...
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03.03.2021 18:20 Відповісти
Ні чорта собі!!!
Зелебенське збирається святкувати 30 річчя Незалеюності України?
А чим святкуватиме - трамваєм, кроликами і пропарашною лицедійною шоблою?
Зелебенське, ти ніколи не відмиєшся від попередніх святкувань без військових, параду, ветеранів ООС і друзів із Західних країн, Литви, Канади і т.п.!
Ти бачив мир в очах Путіна в той час як наші військові гинули від посіпак Путіна, так що і на твоїх руках кров захисників України!!!!!
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03.03.2021 17:07 Відповісти
Ну... если шмаркля сбацает "фортепианный концерт" на Майдане, то почему нет? Но шаурму Байден есть не станет. Изжога.
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03.03.2021 17:09 Відповісти
А шмаркля точно дотянет до 30-летия?
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03.03.2021 17:10 Відповісти








tZE inform

@tZEinform

·56 мин

"Навіть серед шахових комбінацій не знайти терміну, який би підійшов до ситуації у якій опинився Зеленський і його зовнішня політика" Предлагаем термин "Zeндшпиль" Это когда противник намеревается бить по голове доской, а ты забыл записать предыдущий ход
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03.03.2021 17:15 Відповісти
хм..а Байден ответил Зеленому - Нет..Лучше вы к Нам в Гуантанамо приезжайте!!! Мы вас ждем!! Зеленський запросив Байдена в Україну на святкування 30-річчя Незалежності, - МЗС - Цензор.НЕТ 7419
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03.03.2021 17:22 Відповісти
Неприїде, нагне звідти.
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03.03.2021 18:54 Відповісти
ну ни фигасе, лягушонок совсем оборзел
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03.03.2021 19:06 Відповісти
А є що святкувати?
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03.03.2021 19:45 Відповісти
Это прикол 95 квартала? Украина и Зеленский не та фигура, что бы Байден приезжал.
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03.03.2021 20:16 Відповісти
 
 