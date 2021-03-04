Сегодня Киево-Святошинский райсуд начнет рассмотрение дела об убийстве Окуевой: будут рассматривать ходатайство о возвращении обвиняемых под стражу

Сегодня, 4 марта, Киево-Святошинский районный суд начнет рассмотрение дела об убийстве добровольца Амины Окуевой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сегодня, 4 марта, в 12.30 должно состояться подготовительное заседание по обвинению Редькина, Кравченко, Липского, Веремийчука, Пименова, Стебляка и Козырка в уголовном производстве по убийству добровольца Амины Окуевой.

Состав коллегии судей: Омельченко, Лысенко и Хрипун.

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В ходе заседание будет рассматриваться ходатайство о возвращении обвиняемых под стражу.

Напомним, 30 октября 2017 на переезде возле населенного пункта Глеваха Киевской области автомобиль, в котором находились Амина Окуева и Адам Осмаев, был расстрелян из засады диверсантами. Окуева погибла, Осмаев получил ранения.

12 января 2020 года полиция задержала организатора убийства Амины Окуевой.

14 января Святошинский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для подозреваемого в организации убийства украинского добровольца Амины Окуевой Игоря Редькина.

Утром 15 января правоохранители задержали еще одного человека из группы из семи человек, которых правоохранители официально называют причастными к убийству Амины Окуевой и покушению на жизнь Адама Осмаева. Задержанного мужчину зовут Андрей Кравченко.

14 февраля 2021 года Апелляционный суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест для Игоря Редькина, который является подозреваемым в деле об убийстве добровольца Амины Окуевой.