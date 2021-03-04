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Новости Политика Украины Агрессия России против Украины Убийство Амины Окуевой
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Сегодня Киево-Святошинский райсуд начнет рассмотрение дела об убийстве Окуевой: будут рассматривать ходатайство о возвращении обвиняемых под стражу

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Сегодня Киево-Святошинский райсуд начнет рассмотрение дела об убийстве Окуевой: будут рассматривать ходатайство о возвращении обвиняемых под стражу

Сегодня, 4 марта, Киево-Святошинский районный суд начнет рассмотрение дела об убийстве добровольца Амины Окуевой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сегодня, 4 марта, в 12.30 должно состояться подготовительное заседание по обвинению Редькина, Кравченко, Липского, Веремийчука, Пименова, Стебляка и Козырка в уголовном производстве по убийству добровольца Амины Окуевой.

Состав коллегии судей: Омельченко, Лысенко и Хрипун.

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В ходе заседание будет рассматриваться ходатайство о возвращении обвиняемых под стражу.

Напомним, 30 октября 2017 на переезде возле населенного пункта Глеваха Киевской области автомобиль, в котором находились Амина Окуева и Адам Осмаев, был расстрелян из засады диверсантами. Окуева погибла, Осмаев получил ранения.

12 января 2020 года полиция задержала организатора убийства Амины Окуевой.

14 января Святошинский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для подозреваемого в организации убийства украинского добровольца Амины Окуевой Игоря Редькина.

Утром 15 января правоохранители задержали еще одного человека из группы из семи человек, которых правоохранители официально называют причастными к убийству Амины Окуевой и покушению на жизнь Адама Осмаева. Задержанного мужчину зовут Андрей Кравченко.

14 февраля 2021 года Апелляционный суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест для Игоря Редькина, который является подозреваемым в деле об убийстве добровольца Амины Окуевой.
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Топ комментарии
+13
Так убийц уже ж отпустили на все 4 стороны.

Это ж были не украинские добровольцы или волонтеры, а кацапы.
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04.03.2021 08:56
+6
А звинувачені ще в Україні?
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04.03.2021 08:48
+5
Ну да, це ж не Стерненко, якого судять за 300 грн, цих і відпустити можна... *SARCASM*
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04.03.2021 09:02
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А звинувачені ще в Україні?
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04.03.2021 08:48 Ответить
Так убийц уже ж отпустили на все 4 стороны.

Это ж были не украинские добровольцы или волонтеры, а кацапы.
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04.03.2021 08:56 Ответить
Подозреваемых отпустили. Убийцы и похитители людей сидят после решения суда.
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04.03.2021 09:06 Ответить
Подозреваемых кацапов с совпадением ДНК на орудии убийства отпустили.

Украинских добровольцев и волонтеров с 100% алиби держат больше года в СИЗО.
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04.03.2021 09:50 Ответить
А винуваті виявляється за Аваковим не правоохоронні органи які покривають злочинців як цей факт чи стрільбу в ресторані в Дніпрі, - пісталєти.
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04.03.2021 09:01 Ответить
Ну да, це ж не Стерненко, якого судять за 300 грн, цих і відпустити можна... *SARCASM*
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04.03.2021 09:02 Ответить
Сьогодні Києво-Святошинський райсуд розпочне розгляд справи про вбивство Окуєвої: розглядатимуть клопотання щодо повернення обвинувачених під варту - Цензор.НЕТ 7923
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04.03.2021 09:07 Ответить
отпустили обвиняемых чтобы потом подать на них в розыск!.как говорится от дурной головы ни рукам ни ногам покоя нет..лижбы быть при деле...... а АМИНУ мне очень и очень жаль что так всё случилось....хорошая была как патриот,доброволец и просто как женщина....очень жаль что её убили твари...(( Сьогодні Києво-Святошинський райсуд розпочне розгляд справи про вбивство Окуєвої: розглядатимуть клопотання щодо повернення обвинувачених під варту - Цензор.НЕТ 4067 Сьогодні Києво-Святошинський райсуд розпочне розгляд справи про вбивство Окуєвої: розглядатимуть клопотання щодо повернення обвинувачених під варту - Цензор.НЕТ 8173
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04.03.2021 09:22 Ответить
Svitla Pam'yat' Amini Okueviy ...Geroi ne vmirayut' !
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04.03.2021 09:37 Ответить
Необходимо открывать уголовное дело против судей, которые отпустили обвиняемых в убийстве Окуевой. Иначе беззаконие будет и дальше продолжаться.
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04.03.2021 09:38 Ответить
Попередній суд посадив ймовірних вбивць під домашній арешт, щоб ті мали можливість втекти до Росії якщо треба. На Росії всіх вбивць і злочинів ******* ховати, якщо ті звісно вбивали і грабували українців. Скажемо ні Росії!!! Росію тре утилізувати.
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04.03.2021 09:40 Ответить
***** , цИрк на дротi..
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04.03.2021 09:41 Ответить
Интересно,этот Редькин еще есть в Украине,или уже на России жрет водку ?
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04.03.2021 09:44 Ответить
Давайте подякуєм за це попутчіку Зе портнову - це його кримінально-процесуальний кодекс дозволив відпускати під домашній арешт убивць і навіть терористів типу Цемаха!
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04.03.2021 09:49 Ответить
....задержали организатора...Кравченка... Юра,дорогий наш! Чому ми не описуємо цього вбивцю А.Кравченко? Чому ми не говоримо людям,звідки беруться ось ці "кравченки-медведчуки-єгорови"? Ось наприклад,дивлюсь канал "Наш-ненаш". І там сидить жінка,Єгорова,яка відкривши свій диверсантський медіарот заявляє на всю краіну таке,що в іншій країні вже прямо з передачі повинні були б забрати в " буцигарню", а з ранку по суду чи Трибуналу( бо за такі антидержавні заяви повинен бути Трибунал)....на каторгу, а вона ЗАЯВИЛА,що ....проекта " Україна" уже НЄТ... А ще до цього вона ,як і Мураєв,це ще одна Зрадлива Мерзотінь нашої **********, заявила,що наші воїни- захисники...пробачте...вбивці. Це говорить лише про одне....рівень безпеки України знаходиться на такому низькому рівні при політиці Зеленського,що далі лише одне....
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04.03.2021 10:15 Ответить
Все що відбувається зараз в Україні НАЗИВАЮ як АНТИДЕРЖАВНИЙ АНТИКОНСТИТУЦІЙНИЙ ПЕРЕВОРОТ. Він проходе по плану,по етапно і цим визначаються його події. І вони,засвідчено, ведуть країну до повного нівелювання Державних Ознак. Тому ось такі медіадиверсантки,типу Єгоровой,зараз виповзли і діють всупереч Конституційним зобовязанням громадянина України.
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04.03.2021 10:21 Ответить
Дерьмак и Зе сделали все, чтобы убийцы Окуевой сбежали в Рашу и передали привет вагнеровцам, которых еще раньше спасли Дерьмак и Зе.
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04.03.2021 10:23 Ответить
Щось наші вельми шановні патріоти і націоналісти ніяк не використали можливість, а так широко розводили пальці.
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04.03.2021 10:48 Ответить
 
 