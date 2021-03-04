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Сьогодні Києво-Святошинський райсуд розпочне розгляд справи про вбивство Окуєвої: розглядатимуть клопотання щодо повернення обвинувачених під варту

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Сьогодні Києво-Святошинський райсуд розпочне розгляд справи про вбивство Окуєвої: розглядатимуть клопотання щодо повернення обвинувачених під варту

Сьогодні, 4 березня, Києво-Святошинський районний суд почне розгляд справи про вбивство добровольця Аміни Окуєвої.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Сьогодні, 4 березня, о 12:30 має відбутися підготовче засідання щодо обвинувачення Редькіна, Кравченка, Липського, Веремійчука, Піменова, Стебляка та Козирка в кримінальному провадженні щодо вбивства добровольця Аміни Окуєвої.

Склад колегії суддів: Омельченко, Лисенко і Хрипун.

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У ході засідання розглядатиметься клопотання про повернення обвинувачених під варту

Нагадаємо, 30 жовтня 2017 року на переїзді біля населеного пункту Глеваха Київської області автомобіль, у якому були Аміна Окуєва та Адам Осмаєв, був розстріляний із засідки диверсантами. Окуєва загинула, Осмаєв зазнав поранення.

12 січня 2020 року поліція затримала організатора вбивства Аміни Окуєвої.

14 січня Святошинський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для підозрюваного в організації вбивства українського добровольця Аміни Окуєвої Ігоря Редькіна.

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Вранці 15 січня правоохоронці затримали ще одну людину з групи з семи осіб, яких правоохоронці офіційно називають причетними до вбивства Аміни Окуєвої і замаху на життя Адама Осмаєва. Затриманого чоловіка звуть Андрій Кравченко.

14 лютого 2021 року Апеляційний суд змінив запобіжний захід з утримання під вартою на домашній арешт для Ігоря Редькіна, який є підозрюваним у справі про вбивство добровольця Аміни Окуєвої.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
Так убийц уже ж отпустили на все 4 стороны.

Это ж были не украинские добровольцы или волонтеры, а кацапы.
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04.03.2021 08:56
+6
А звинувачені ще в Україні?
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04.03.2021 08:48
+5
Ну да, це ж не Стерненко, якого судять за 300 грн, цих і відпустити можна... *SARCASM*
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04.03.2021 09:02
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А звинувачені ще в Україні?
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04.03.2021 08:48 Відповісти
Так убийц уже ж отпустили на все 4 стороны.

Это ж были не украинские добровольцы или волонтеры, а кацапы.
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04.03.2021 08:56 Відповісти
Подозреваемых отпустили. Убийцы и похитители людей сидят после решения суда.
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04.03.2021 09:06 Відповісти
Подозреваемых кацапов с совпадением ДНК на орудии убийства отпустили.

Украинских добровольцев и волонтеров с 100% алиби держат больше года в СИЗО.
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04.03.2021 09:50 Відповісти
А винуваті виявляється за Аваковим не правоохоронні органи які покривають злочинців як цей факт чи стрільбу в ресторані в Дніпрі, - пісталєти.
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04.03.2021 09:01 Відповісти
Ну да, це ж не Стерненко, якого судять за 300 грн, цих і відпустити можна... *SARCASM*
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04.03.2021 09:02 Відповісти
Сьогодні Києво-Святошинський райсуд розпочне розгляд справи про вбивство Окуєвої: розглядатимуть клопотання щодо повернення обвинувачених під варту - Цензор.НЕТ 7923
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04.03.2021 09:07 Відповісти
отпустили обвиняемых чтобы потом подать на них в розыск!.как говорится от дурной головы ни рукам ни ногам покоя нет..лижбы быть при деле...... а АМИНУ мне очень и очень жаль что так всё случилось....хорошая была как патриот,доброволец и просто как женщина....очень жаль что её убили твари...(( Сьогодні Києво-Святошинський райсуд розпочне розгляд справи про вбивство Окуєвої: розглядатимуть клопотання щодо повернення обвинувачених під варту - Цензор.НЕТ 4067 Сьогодні Києво-Святошинський райсуд розпочне розгляд справи про вбивство Окуєвої: розглядатимуть клопотання щодо повернення обвинувачених під варту - Цензор.НЕТ 8173
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04.03.2021 09:22 Відповісти
Svitla Pam'yat' Amini Okueviy ...Geroi ne vmirayut' !
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04.03.2021 09:37 Відповісти
Необходимо открывать уголовное дело против судей, которые отпустили обвиняемых в убийстве Окуевой. Иначе беззаконие будет и дальше продолжаться.
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04.03.2021 09:38 Відповісти
Попередній суд посадив ймовірних вбивць під домашній арешт, щоб ті мали можливість втекти до Росії якщо треба. На Росії всіх вбивць і злочинів ******* ховати, якщо ті звісно вбивали і грабували українців. Скажемо ні Росії!!! Росію тре утилізувати.
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04.03.2021 09:40 Відповісти
***** , цИрк на дротi..
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04.03.2021 09:41 Відповісти
Интересно,этот Редькин еще есть в Украине,или уже на России жрет водку ?
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04.03.2021 09:44 Відповісти
Давайте подякуєм за це попутчіку Зе портнову - це його кримінально-процесуальний кодекс дозволив відпускати під домашній арешт убивць і навіть терористів типу Цемаха!
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04.03.2021 09:49 Відповісти
....задержали организатора...Кравченка... Юра,дорогий наш! Чому ми не описуємо цього вбивцю А.Кравченко? Чому ми не говоримо людям,звідки беруться ось ці "кравченки-медведчуки-єгорови"? Ось наприклад,дивлюсь канал "Наш-ненаш". І там сидить жінка,Єгорова,яка відкривши свій диверсантський медіарот заявляє на всю краіну таке,що в іншій країні вже прямо з передачі повинні були б забрати в " буцигарню", а з ранку по суду чи Трибуналу( бо за такі антидержавні заяви повинен бути Трибунал)....на каторгу, а вона ЗАЯВИЛА,що ....проекта " Україна" уже НЄТ... А ще до цього вона ,як і Мураєв,це ще одна Зрадлива Мерзотінь нашої **********, заявила,що наші воїни- захисники...пробачте...вбивці. Це говорить лише про одне....рівень безпеки України знаходиться на такому низькому рівні при політиці Зеленського,що далі лише одне....
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04.03.2021 10:15 Відповісти
Все що відбувається зараз в Україні НАЗИВАЮ як АНТИДЕРЖАВНИЙ АНТИКОНСТИТУЦІЙНИЙ ПЕРЕВОРОТ. Він проходе по плану,по етапно і цим визначаються його події. І вони,засвідчено, ведуть країну до повного нівелювання Державних Ознак. Тому ось такі медіадиверсантки,типу Єгоровой,зараз виповзли і діють всупереч Конституційним зобовязанням громадянина України.
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04.03.2021 10:21 Відповісти
Дерьмак и Зе сделали все, чтобы убийцы Окуевой сбежали в Рашу и передали привет вагнеровцам, которых еще раньше спасли Дерьмак и Зе.
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04.03.2021 10:23 Відповісти
Щось наші вельми шановні патріоти і націоналісти ніяк не використали можливість, а так широко розводили пальці.
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04.03.2021 10:48 Відповісти
 
 