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Зеленский (16568) тарифы (1807) инфраструктура (233) Витренко Юрий (376) Криклий (323)

Каждый украинец должен чувствовать энергетическую безопасность и получать социально справедливые платежки, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

Каждый украинец должен чувствовать энергетическую безопасность и получать социально справедливые платежки, - Зеленский

Вчера, 3 марта, в ходе совещания под председательством президента Украины Владимира Зеленского обсуждался вопрос развития инфраструктуры и энергетического сектора страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"В Украине должна быть современная и безопасная инфраструктура, интегрированная в мировую транспортную систему, которая обеспечивает высокую мобильность населения. Это было частью моей предвыборной программы, и это поддерживают украинцы", – подчеркнул Зеленский.

В свою очередь министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал о ходе модернизации дорожной инфраструктуры.

"По вашей инициативе мы работаем над капитальным ремонтом инфраструктуры. Строительство дорог происходит по европейским стандартам. Мы внедряем автоматический контроль веса и скорости автомобилей, восстанавливаем аэропорты, командно работаем над подписанием соглашения "Открытое небо" с ЕС. Также наша цель – устранение монополизма в транспортной системе", – сказал Криклий.

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Дополнительно он подчеркнул, что его министерство работает над увеличением доли перевозок с использованием внутренних водных путей, либерализацией, цифровизацией рынков транспортных услуг, упрощением условий работы для бизнеса и расширением доступа к услугам для граждан. Министр также отметил, что цель современной Украины – экологически чистый транспорт. Подробнее Владислав Криклий остановился на проекте оснащения електрозарядными станциями главных туристических маршрутов Украины.

Отмечается также, что в ходе совещания обсуждалось также обеспечение освещением украинских трасс и дорог. В этом направлении Министерство инфраструктуры будет сотрудничать с Министерством энергетики и угольной промышленности.

Говоря о развитии энергетической отрасли Украины, Зеленский отметил: "Независимая энергетическая система, дешевая энергетика – вот основная цель, к которой стремится Украина. Каждый украинец должен чувствовать энергетическую безопасность и получать социально справедливые платежки за энергетические услуги".

Исполняющий обязанности министра энергетики и угольной промышленности Юрий Витренко отметил, что он тесно сотрудничает с Министерством цифровой трансформации по созданию доступных и эффективных электронных услуг для потребителей. Также он подчеркнул, что Украина поставит энергоэффективность на новый качественный уровень и будет активно работать над интеграцией с Евросоюзом в этой области.

"Украинский потребитель должен чувствовать защиту государства, которое будет предоставлять качественный сервис и помогать платить тарифы. Я также уверен, что мы увидим качественно новый уровень интеграции в ЕС", – сказал Юрий Витренко.

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По данным офиса президента, в вышеупомянутом совещении приняли участие руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак, заместители руководителя Офиса Президента Юлия Свириденко и Кирилл Тимошенко, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр инфраструктуры Владислав Криклий, исполняющий обязанности министра энергетики и угольной промышленности Юрий Витренко, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Юрий Кисель, советник премьер-министра Украины Кирилл Криволап.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+13
Покупать электричество в Рашке, отдать последнюю энергетику в руки олигархов с пятью гражданствами, накрутить тарифы - отличные предпосылки для "справедливых" платежей. Мы помним какой Зеля шутник
Кожен українець має відчувати енергетичну безпеку й отримувати соціально справедливі платіжки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5585
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04.03.2021 09:18
+13
Кожен українець має відчувати енергетичну безпеку й отримувати соціально справедливі платіжки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 524
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04.03.2021 09:27
+11
Кожен українець має відчувати енергетичну безпеку й отримувати соціально справедливі платіжки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4802
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04.03.2021 09:28
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Правила форума Совет форумчан
Та це ж плагіат майже слово в слово вислову Гройсмана про "чим вище комунальні тарифи - тим сильніше Україна!". Каждый украинец должен чувствовать энергетическую безопасность и получать социально справедливые платежки, - Зеленский - Цензор.НЕТ 447
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04.03.2021 09:11 Ответить
М-да. Все явнее чувствуется реформаторское всхрюкиванье папередникив
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04.03.2021 09:17 Ответить
Кожен українець має відчувати енергетичну безпеку й отримувати соціально справедливі платіжки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 259
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04.03.2021 09:26 Ответить
І що ці, що папірєднікі, мали реальний шанс щось змінити в країні на краще, але все просрали.
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04.03.2021 09:26 Ответить
Кожен українець має відчувати енергетичну безпеку й отримувати соціально справедливі платіжки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4802
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04.03.2021 09:28 Ответить
это потому что гройсман крал, а шмыгаль раздает людям бесплатно - по этаму и убытки Кожен українець має відчувати енергетичну безпеку й отримувати соціально справедливі платіжки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5080
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04.03.2021 09:41 Ответить
Сладкие ягоды едят багатые,горькие ягоды для 90% украинцев.
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04.03.2021 09:30 Ответить
ЗНОВУ ХОЧУТЬ ГРАБИТЬ, МАБУТЬ БАНДИ РОЗДІЛИЛИСЬ НА КОБОЛЄВЦІВ І ВІТЕНКОВІВЦІВ ЯКІ БУДУТЬ ДОПОМОГАТЬ ПЛАТИТЬ ТАРИФИ ТІЛЬКИ НЕ ОЗВУЧИВ ЯКИМИ МЕТОДАМИ, ЗНИЖЕННЯ ЦІН НЕ ПЛАНУЮТЬ, ЧИЮ СТОРОНУ ЗАНЯЛИ ЗЕЛЕНІ ДОКТРИНІ ГРАБЕЖУ КОБОЛЄВА ЧИ ВІТРЕНКА, ЯК ВИ ВВАЖАЄТЕ.
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04.03.2021 09:25 Ответить
Кожен українець має відчувати енергетичну безпеку й отримувати соціально справедливі платіжки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 212
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04.03.2021 09:26 Ответить
Кожен українець має відчувати енергетичну безпеку й отримувати соціально справедливі платіжки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 465
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04.03.2021 09:26 Ответить
Кожен українець має відчувати енергетичну безпеку й отримувати соціально справедливі платіжки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1250
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04.03.2021 09:27 Ответить
Кожен українець має відчувати енергетичну безпеку й отримувати соціально справедливі платіжки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8200
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04.03.2021 09:27 Ответить
Одной методичкой пользуетесь с Каменщиком?
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04.03.2021 09:35 Ответить
В моей цепочке есть логика:
1. Зеленский сказал шо нашли цикаве ришення, но потом протеряли.
2. один барашек зебил спрашивает, а что тарифы не снизят?
3. другой барашек зебил говорит, что владимир ссаныч нас ниабманит.
4. а другие барашки зебилы хором говорят шо если шо они его сметут.

Так шо тут нету методички!!!
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04.03.2021 09:39 Ответить
вова, ізиді нх.
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04.03.2021 09:12 Ответить
И шо - потерпевший вiслюк нагнёт беню, шоб он социалньо справедливо электричеством торговал? Каждый украинец должен чувствовать энергетическую безопасность и получать социально справедливые платежки, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8593
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04.03.2021 09:12 Ответить
Скоріше рудого пацюка
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04.03.2021 09:25 Ответить
Та всех! Кожен українець має відчувати енергетичну безпеку й отримувати соціально справедливі платіжки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2931 "вiслюк разбушевался" (с) Кожен українець має відчувати енергетичну безпеку й отримувати соціально справедливі платіжки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5930
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04.03.2021 09:27 Ответить
Кто будет нагибать рыжего, его менеджер Шмыгаль, которого Зеля назначил премьером?
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04.03.2021 09:32 Ответить
Очередное ля-ля.
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04.03.2021 09:14 Ответить
после таких ля-ля-ля жди очередное подорожания, мля !
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04.03.2021 15:57 Ответить
Тепло/2 = где?
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04.03.2021 09:14 Ответить
Может пора заканчивать с монополистами ? Чтобы каждый украинец выбирал ту цену и сервис, которая ему подходит ?

А то , блин, косят под дурачков- летом за БЮДЖЕТНЫЕ ГРОШИ купили газ по 4,6 гр, а зимой продают по 6,99.

А РАЗНИЦУ НА ЯХТЫ
У бени , к примеру, их 4 штуки
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04.03.2021 09:14 Ответить
Я тебя огорчу. Летом по 4.6 - это цена тоже уже с учетом яхт.
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04.03.2021 09:16 Ответить
А сколько, если не секрет ?
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04.03.2021 09:32 Ответить
А кто ж признается Кожен українець має відчувати енергетичну безпеку й отримувати соціально справедливі платіжки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8144
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04.03.2021 09:34 Ответить
Так у нас уже можно выбирать поставщика газа.
Сделать это не трудно.
Другое дело, что газ один, а продавцов много и всем им хочется яхты, виллы и мамам деньги переводить.
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04.03.2021 09:20 Ответить
Одна старенькая бабка-монополист вырастила морковку.
А на рынке эту бабкину морковку продают с наценкой 10 здоровенных упитанных мужиков.
А у мужиков жёны, дети и мамы.
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04.03.2021 09:28 Ответить
Повторю жесткий коммент с другой темы
Алекс Фомин

Заправляюсь на такой заправке уже два года, ДТ 21 грн. На всех остальных под 30,дорог как не было у нас так и нет, и переплачивать треть ,что бы у сук морда трещала ,не вижу смысла((И хер они что закроют, после того закрытия еще две аналогичные заправки открылось)) Народ переплачивает почти 10 грн. что бы содержать кодло которое каждый день нам делает покращення!(((
04.03.2021 09:24
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04.03.2021 09:34 Ответить
ключевые слова "каждый украинец должен!", дальше - белый шум.
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04.03.2021 09:15 Ответить
При зелёной сопле так и чувствуется, дибильное всё рушит только, уйди уже и не позорься
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04.03.2021 09:15 Ответить
Каждый украинец должен чувствовать энергетическую безопасность и получать социально справедливые платежки, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6785
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04.03.2021 09:17 Ответить
Бла-бла-бла...

Декабрь 2019.

Президент Владимир Зеленский заявил, что правительство знает "интересное решение", которое поможет снизить тариф на отопление почти в два раза. Об этом глава государства заявил в видеообращении в YouTube.

"Нашли интересное решение, которое позволит следующей зимой уменьшить тарифы на тепло почти на половину. Это будет действительно отдельная программа.
Мы готовим эту информацию. Готовим этапы, что будет сделано, какие средства будут выделены.
Это точно будет не за ваши средства", - сказал Зеленский.
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04.03.2021 09:18 Ответить
А в декабре 2020 ощютили эти решения!
В грубой и извращенной форме!
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04.03.2021 09:51 Ответить
Покупать электричество в Рашке, отдать последнюю энергетику в руки олигархов с пятью гражданствами, накрутить тарифы - отличные предпосылки для "справедливых" платежей. Мы помним какой Зеля шутник
Кожен українець має відчувати енергетичну безпеку й отримувати соціально справедливі платіжки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5585
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04.03.2021 09:18 Ответить
Кожен українець має відчувати енергетичну безпеку й отримувати соціально справедливі платіжки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 524
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04.03.2021 09:27 Ответить
Іди у сраку, оманське брехло.
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04.03.2021 09:23 Ответить
" получать социально справедливые платежки"

Вот что это значит? Что значит социально справедливые платежи?
Это если ты дворник в ЖЕКе на минималке, и платишь 40% своей ЗП за комуналку, то олигарх также должен платить 40% своих доходов за отопление и электричество?
А, что, будет социально справедливо! Какой умный и заботливый у нас преЗедент!
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04.03.2021 09:24 Ответить
Кожен українець має відчувати енергетичну безпеку й отримувати соціально справедливі платіжки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6102
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04.03.2021 09:24 Ответить
"Украинский потребитель должен чувствовать защиту государства, которое будет ... помогать платить тарифы", - сказал Юрий Витренко.
Государство будет помогать платить...
Странно...
Сначала нагрузить, а потом "помогать".
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04.03.2021 09:25 Ответить
нуу, стоять сзади с палкой и подгонять неторопливых это тоже помогать
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04.03.2021 10:50 Ответить
В Украине платежки за отопление завышены в 4 раза - эксперт 4 марта, 2021Без рубрикиКомментарии: 0

Стоимость ЖКХ-услуг в Украине значительно превышает их реальную себестоимость.
Основная причина роста долгов по ЖКХ в превышении стоимости ЖКХ-услуг их реальной себестоимости.
Такое мнение в сегодняшнем комментарии «Главреду» озвучил экономический эксперт Юрий Гаврилечко.
По его словам, в частности, долги за отопление растут, потому что стоимость тепла завышена примерно в четыре раза.
«Так происходит потому, что стоимость газа у нас тоже, по меньшей мере, в 4 раза выше его себестоимости.
То же самое и с транспортировкой газа, стоимость которой в среднем по Украине в 20 раз выше экономически обоснованной.
И эти цифры взяты не с потолка, так как Газпром по существующему контракту платит Нафтогазу 8 копеек за транспортировку 1 кубометра газа на 100 километров по украинской ГТС, а украинцам в большинстве регионов за доставку газа до дома предлагают заплатить 1,60 и выше», - говорит Гаврилечко.
Эксперт также поясняет, что исправить ситуацию можно, только приведя тарифы к рыночным условиям.
«Стоимость услуг ЖКХ в Украине в несколько раз превышает их себестоимость. И она совершенно не рыночная.
И для того, чтобы это исправить, нужно приводить тарифы к рыночным условиям.
То есть к таким, когда потребитель, исходя из своего уровня доходов, может оплатить эти услуги», - говорит Гаврилечко.
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04.03.2021 09:25 Ответить
Кожен українець має відчувати енергетичну безпеку й отримувати соціально справедливі платіжки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7944
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04.03.2021 09:25 Ответить
Картинки из методички?
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04.03.2021 09:34 Ответить
Чета Зеленских подаёт пример порядочности и регулярно оплачивает оккупантам коммунальные услуги за свою квартиру в Крыму А вы, неудачники, даже в Киеве норовите уклониться от платежей. Всё вам презЕдент плохой, а он о народе думает. И не важно, что не об украинском.
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04.03.2021 09:27 Ответить
Кожен українець має відчувати енергетичну безпеку й отримувати соціально справедливі платіжки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7619
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04.03.2021 09:29 Ответить
Мир!Труд!Май!Валодька!!!
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04.03.2021 09:34 Ответить
Звїдки взяти енергетичну безпеку коли сам кабмін зацікавлений в ЇЇ подорожчані.Чим вища ціна тим більші відрахування в бюджет.

"Плохой прогноз, о котором я писал несколько недель назад, стал реальностью. Речь о повышении цены на электричество. За последние две недели уже пять блоков
Еще один энергоблок Ровенской АЭС отключили от энергосети
украинских АЭС остановили свою работу. Кабмин объясняет - рынок потребления электроэнергии упал, значит, нужно сокращать ее производство. Правда, и.о. министра энергетики Буславец не говорит, почему останавливают блоки атомных станций, где себестоимость электричества 56 копеек, а продолжают покупать тепловую - по 1,5 грн. А также солнечную и ветреную - по наиболее высокому тарифу в Европе", - отметил Ткаченко Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/groshi/plohoy-prognoz-o-povyshenii-ceny-na-elektrichestvo-dlya-naseleniya-stal-realnostyu-nardep-tkachenko-1553400.html
При тому що кабмін розвалив всю країну і латає бюджетні дірки за рахунок тих хто ще якось працює.Та і виходить що якщо економити то самому від того стане гірше так як піднімуть тарифи на більше ніж зекономиш.
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04.03.2021 09:34 Ответить
Кожен українець має відчувати енергетичну безпеку й отримувати соціально справедливі платіжки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8629
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04.03.2021 09:36 Ответить
Оппа! Приехали!
"Экономика должна быть экономной!"
Л.И.Брежнев
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04.03.2021 09:44 Ответить
На кінець 2020го борг за комірне у населення сягав 70млрд. гр. За Січень і Лютий 2021го госкомстат статистику не публікує. Борг зріс вдвічі? І шобла Зєлі в шоці - як бути?
__________
А як бути? Треба сідати на довічне з конфіскацією, Зєля. І Пєцю бери до себе Кожен українець має відчувати енергетичну безпеку й отримувати соціально справедливі платіжки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1919
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04.03.2021 09:52 Ответить
Долг перед олигархами. Они должны понять и простить...долг Кожен українець має відчувати енергетичну безпеку й отримувати соціально справедливі платіжки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3909
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04.03.2021 10:03 Ответить
Там є колізія. Пробачити не можна. Хтось платив навіть такий тариф. Якщо пробачити боржникам, то це буде несправедливо. Ось, де проблема.
_____________
Саме явище "олігархія" є руйнівним для держави. Тому олігархи мають позбавитись своїх монополій на користь держави.
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04.03.2021 11:47 Ответить
Вся жисть несправедлива. можно по-доброму позавидовать тем, кому простят долги. Для многих это единственная возможность отложить хоть на подержанный компьютер. Я же прощаю всем, кто больше зарабатывает, даже если,по моему мнению, незаслуженно. Иногда трошки завидую их возможностям, коих лишен, но не со злобой (исключение для ворья, их ненавижу по-черному...и многие догадываюцца, кого я считаю ворьем даже среди гетьманата Кожен українець має відчувати енергетичну безпеку й отримувати соціально справедливі платіжки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 743 ).
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04.03.2021 15:23 Ответить
Гарна логіка у Ванька Сулейманова, якщо він обісрався, то обов'язково винен Петя. А чому не Дівуля?
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04.03.2021 10:36 Ответить
Любой, кто не страдает синдромом Даннинга-Крюгера, понимает, шо Юля Владимировна тут ни при чем.
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04.03.2021 15:24 Ответить
Близько 50% доходів домогосподарств йде на харчування. Про яку безпеку мова? Це африканській рівень апріорі.
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04.03.2021 09:53 Ответить
"Каждый украинец должен чувствовать энергетическую безопасность и получать социально справедливые платежки, - Зеленский"

Ты за тарифы отчитайся, "бубочка". Кожен українець має відчувати енергетичну безпеку й отримувати соціально справедливі платіжки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3433
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04.03.2021 09:55 Ответить
Как сектантов умасливает. Это же полная бессмыслица.
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04.03.2021 09:57 Ответить
Все достаточно просто. Электорат оплачивает монополистам-олигархам газ, необходимый для их допотопного энергоемкого производства, в которое они не хотят вкладывать свои деньги для внедрения новых технологий. Этим самым народ возмещает затраты олигархам на добычу своего газа и плюс расходы на закупку государством газа у внешних поставщиков
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04.03.2021 10:03 Ответить
100% согласен, так как олигархи просят для своих заводов льготную цену на газ, электроэнергию, что бы ихняя продукция была конкурентная. Кратко - держат наше правительство за яйца, они же монополисты по отраслям экономики.
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04.03.2021 10:15 Ответить
Каждый украинец должен чувствовать энергетическую безопасность и получать социально справедливые платежки за энергетические услуги"- Для европейской социальной справедливости ,должно быть денежное обеспечение украинского народа как в Европе. Никогда не решить проблему справедливости для украинского народа,теми же людьми , которые на протяжении нескольких лет, были создателями проблем и несправедливости этому народу ,
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04.03.2021 10:15 Ответить
Кожен українець має відчувати енергетичну безпеку й отримувати соціально справедливі платіжки, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7983
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04.03.2021 10:22 Ответить
Говорить и делать, это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
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04.03.2021 10:30 Ответить
Слова, слова, а движения нет. Трепачи.
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04.03.2021 11:06 Ответить
Свята правда рішення цікаве!
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04.03.2021 11:16 Ответить
Досить говорити. Робіть вже хоч що-небудь.Казав пан: "Дам кожух". Тепле його слово...
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04.03.2021 11:22 Ответить
Нормальні у нас євпропейскі платіжки. Завжди можно робити дуншифтінг. А як ви хотіли, як у братів, немає грошей на недвігу, будь ласка у трейлерний парк. Намає на нього, під міст у ливненивий тунель тощо. Дивний народ українці, хочуть блага нашарка отримувати. Хтось писав, що давно треба купюроприймач ставити у житлі. Немає передплати, то немає послуги
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04.03.2021 11:55 Ответить
Не питання розміру тарифів. Питання - чому надприбутки йдуть трьом олігархам на найбільш коштовні маєтки в Європі, або на яхти по пів мільярди доларів?
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04.03.2021 12:10 Ответить
так історично склалося
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04.03.2021 12:35 Ответить
Як склалось, так і розкладеться. Націоналізація монополістів. Олігархи мають сидіти довічне з конфіскацією.
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04.03.2021 12:53 Ответить
А мабудь із вами повинні їсти крем-брулє із золотих євностей розміром із відро?
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04.03.2021 13:21 Ответить
Наша замля щорічно дарує більше тонни непотрібу з гектару,
(солома-бадилля у полі, дрючки-обрізки у лісі)
тобто 60 км навколо Рівного це 200 тисяч тонн палива, або
замінник 80 мільйонів кубів газу щороку. (пів мільйона щодня у
опалювальний сезон) - приблизно стільки ж місто й споживає.
Ціна 2...4 тисячі грн. за еквівалент 1000 кубів газу, (з доставкою
та вартісттю спалення) - це більше як удвічі дешевше за газ, й
зароблятимуть не олігархи та добувальники газу у Воркуті, а
місцеві лісовики та польовики.

І що? - а ніщо, дружно "а це ж працювати треба!" -приблизно така відповідь комунальників та їх власників.
Саме сумне що й великих інвестицій не треба для цього, ми їм мало не задарма пропонували.....
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04.03.2021 12:24 Ответить
Алмазным, млять, резцом!
На золотой доске!

""В Украине должна быть современная и безопасная инфраструктура, интегрированная в мировую транспортную систему, которая обеспечивает высокую мобильность населения. Это было частью моей предвыборной программы, и это поддерживают украинцы", - подчеркнул Зеленский."

Зеля, не будь идиотом!
Верни тех, кто писал тексты для Голобородько!
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04.03.2021 12:27 Ответить
 
 