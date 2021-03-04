Каждый украинец должен чувствовать энергетическую безопасность и получать социально справедливые платежки, - Зеленский
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Вчера, 3 марта, в ходе совещания под председательством президента Украины Владимира Зеленского обсуждался вопрос развития инфраструктуры и энергетического сектора страны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
"В Украине должна быть современная и безопасная инфраструктура, интегрированная в мировую транспортную систему, которая обеспечивает высокую мобильность населения. Это было частью моей предвыборной программы, и это поддерживают украинцы", – подчеркнул Зеленский.
В свою очередь министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал о ходе модернизации дорожной инфраструктуры.
"По вашей инициативе мы работаем над капитальным ремонтом инфраструктуры. Строительство дорог происходит по европейским стандартам. Мы внедряем автоматический контроль веса и скорости автомобилей, восстанавливаем аэропорты, командно работаем над подписанием соглашения "Открытое небо" с ЕС. Также наша цель – устранение монополизма в транспортной системе", – сказал Криклий.
Дополнительно он подчеркнул, что его министерство работает над увеличением доли перевозок с использованием внутренних водных путей, либерализацией, цифровизацией рынков транспортных услуг, упрощением условий работы для бизнеса и расширением доступа к услугам для граждан. Министр также отметил, что цель современной Украины – экологически чистый транспорт. Подробнее Владислав Криклий остановился на проекте оснащения електрозарядными станциями главных туристических маршрутов Украины.
Отмечается также, что в ходе совещания обсуждалось также обеспечение освещением украинских трасс и дорог. В этом направлении Министерство инфраструктуры будет сотрудничать с Министерством энергетики и угольной промышленности.
Говоря о развитии энергетической отрасли Украины, Зеленский отметил: "Независимая энергетическая система, дешевая энергетика – вот основная цель, к которой стремится Украина. Каждый украинец должен чувствовать энергетическую безопасность и получать социально справедливые платежки за энергетические услуги".
Исполняющий обязанности министра энергетики и угольной промышленности Юрий Витренко отметил, что он тесно сотрудничает с Министерством цифровой трансформации по созданию доступных и эффективных электронных услуг для потребителей. Также он подчеркнул, что Украина поставит энергоэффективность на новый качественный уровень и будет активно работать над интеграцией с Евросоюзом в этой области.
"Украинский потребитель должен чувствовать защиту государства, которое будет предоставлять качественный сервис и помогать платить тарифы. Я также уверен, что мы увидим качественно новый уровень интеграции в ЕС", – сказал Юрий Витренко.
По данным офиса президента, в вышеупомянутом совещении приняли участие руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак, заместители руководителя Офиса Президента Юлия Свириденко и Кирилл Тимошенко, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр инфраструктуры Владислав Криклий, исполняющий обязанности министра энергетики и угольной промышленности Юрий Витренко, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Юрий Кисель, советник премьер-министра Украины Кирилл Криволап.
Пожалуйста, подождите...
1. Зеленский сказал шо нашли цикаве ришення, но потом протеряли.
2. один
барашекзебил спрашивает, а что тарифы не снизят?
3. другой б
арашекзебил говорит, что владимир ссаныч нас ниабманит.
4. а другие
барашкизебилы хором говорят шо если шо они его сметут.
Так шо тут нету методички!!!
А то , блин, косят под дурачков- летом за БЮДЖЕТНЫЕ ГРОШИ купили газ по 4,6 гр, а зимой продают по 6,99.
А РАЗНИЦУ НА ЯХТЫ
У бени , к примеру, их 4 штуки
Сделать это не трудно.
Другое дело, что газ один, а продавцов много и всем им хочется яхты, виллы и мамам деньги переводить.
А на рынке эту бабкину морковку продают с наценкой 10 здоровенных упитанных мужиков.
А у мужиков жёны, дети и мамы.
Алекс Фомин
Заправляюсь на такой заправке уже два года, ДТ 21 грн. На всех остальных под 30,дорог как не было у нас так и нет, и переплачивать треть ,что бы у сук морда трещала ,не вижу смысла((И хер они что закроют, после того закрытия еще две аналогичные заправки открылось)) Народ переплачивает почти 10 грн. что бы содержать кодло которое каждый день нам делает покращення!(((
04.03.2021 09:24
Декабрь 2019.
Президент Владимир Зеленский заявил, что правительство знает "интересное решение", которое поможет снизить тариф на отопление почти в два раза. Об этом глава государства заявил в видеообращении в YouTube.
"Нашли интересное решение, которое позволит следующей зимой уменьшить тарифы на тепло почти на половину. Это будет действительно отдельная программа.
Мы готовим эту информацию. Готовим этапы, что будет сделано, какие средства будут выделены.
Это точно будет не за ваши средства", - сказал Зеленский.
В грубой и извращенной форме!
Вот что это значит? Что значит социально справедливые платежи?
Это если ты дворник в ЖЕКе на минималке, и платишь 40% своей ЗП за комуналку, то олигарх также должен платить 40% своих доходов за отопление и электричество?
А, что, будет социально справедливо! Какой умный и заботливый у нас преЗедент!
Государство будет помогать платить...
Странно...
Сначала нагрузить, а потом "помогать".
Стоимость ЖКХ-услуг в Украине значительно превышает их реальную себестоимость.
Основная причина роста долгов по ЖКХ в превышении стоимости ЖКХ-услуг их реальной себестоимости.
Такое мнение в сегодняшнем комментарии «Главреду» озвучил экономический эксперт Юрий Гаврилечко.
По его словам, в частности, долги за отопление растут, потому что стоимость тепла завышена примерно в четыре раза.
«Так происходит потому, что стоимость газа у нас тоже, по меньшей мере, в 4 раза выше его себестоимости.
То же самое и с транспортировкой газа, стоимость которой в среднем по Украине в 20 раз выше экономически обоснованной.
И эти цифры взяты не с потолка, так как Газпром по существующему контракту платит Нафтогазу 8 копеек за транспортировку 1 кубометра газа на 100 километров по украинской ГТС, а украинцам в большинстве регионов за доставку газа до дома предлагают заплатить 1,60 и выше», - говорит Гаврилечко.
Эксперт также поясняет, что исправить ситуацию можно, только приведя тарифы к рыночным условиям.
«Стоимость услуг ЖКХ в Украине в несколько раз превышает их себестоимость. И она совершенно не рыночная.
И для того, чтобы это исправить, нужно приводить тарифы к рыночным условиям.
То есть к таким, когда потребитель, исходя из своего уровня доходов, может оплатить эти услуги», - говорит Гаврилечко.
"Плохой прогноз, о котором я писал несколько недель назад, стал реальностью. Речь о повышении цены на электричество. За последние две недели уже пять блоков
Еще один энергоблок Ровенской АЭС отключили от энергосети
украинских АЭС остановили свою работу. Кабмин объясняет - рынок потребления электроэнергии упал, значит, нужно сокращать ее производство. Правда, и.о. министра энергетики Буславец не говорит, почему останавливают блоки атомных станций, где себестоимость электричества 56 копеек, а продолжают покупать тепловую - по 1,5 грн. А также солнечную и ветреную - по наиболее высокому тарифу в Европе", - отметил Ткаченко Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/groshi/plohoy-prognoz-o-povyshenii-ceny-na-elektrichestvo-dlya-naseleniya-stal-realnostyu-nardep-tkachenko-1553400.html
При тому що кабмін розвалив всю країну і латає бюджетні дірки за рахунок тих хто ще якось працює.Та і виходить що якщо економити то самому від того стане гірше так як піднімуть тарифи на більше ніж зекономиш.
"Экономика должна быть экономной!"
Л.И.Брежнев
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А як бути? Треба сідати на довічне з конфіскацією, Зєля. І Пєцю бери до себе
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Саме явище "олігархія" є руйнівним для держави. Тому олігархи мають позбавитись своїх монополій на користь держави.
Ты за тарифы отчитайся, "бубочка".
(солома-бадилля у полі, дрючки-обрізки у лісі)
тобто 60 км навколо Рівного це 200 тисяч тонн палива, або
замінник 80 мільйонів кубів газу щороку. (пів мільйона щодня у
опалювальний сезон) - приблизно стільки ж місто й споживає.
Ціна 2...4 тисячі грн. за еквівалент 1000 кубів газу, (з доставкою
та вартісттю спалення) - це більше як удвічі дешевше за газ, й
зароблятимуть не олігархи та добувальники газу у Воркуті, а
місцеві лісовики та польовики.
І що? - а ніщо, дружно "а це ж працювати треба!" -приблизно така відповідь комунальників та їх власників.
Саме сумне що й великих інвестицій не треба для цього, ми їм мало не задарма пропонували.....
На золотой доске!
""В Украине должна быть современная и безопасная инфраструктура, интегрированная в мировую транспортную систему, которая обеспечивает высокую мобильность населения. Это было частью моей предвыборной программы, и это поддерживают украинцы", - подчеркнул Зеленский."
Зеля, не будь идиотом!
Верни тех, кто писал тексты для Голобородько!