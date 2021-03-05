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Новости За рубежом
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Генпрокуратура Беларуси направила в Литву просьбу об экстрадиции Тихановской

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Генпрокуратура Беларуси направила в Литву просьбу об экстрадиции Тихановской

Генпрокуратура Беларуси направила в Генпрокуратуру Литвы просьбу выдать республике экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую, чтобы привлечь ее к уголовной ответственности

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Беларуси.

"Генеральная прокуратура Республики Беларусь направила в адрес Генеральной прокуратуры Литовской Республики просьбу о выдаче Светланы Тихановской для привлечения к уголовной ответственности за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства", - сказано в сообщении.

Отмечается, что основанием для двустороннего сотрудничества в уголовно-правовой сфере является Договор между Республикой Беларусь и Литовской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 20 октября 1992 года.

Также указывается, что генпрокуратура Беларуси направила в Гомельский областной суд уголовное дело в отношении четырех доверенных лиц Светланы Тихановской, которые, согласно материалам дела, по предварительному сговору с экс-кандидатом планировали организовать массовые беспорядке в Гомеле и захват зданий местных органов управления, а также назначить своих глав администраций и председателей исполкомов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва не выдаст Тихановскую Беларуси: "Любой запрос о выдаче будет действием чисто ритуальным"

Напомним, ранее следственный комитет Беларуси инициировал экстрадицию лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской.
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Топ комментарии
+6
Теперь это не Беларусь- а Белоруссия , а точнее бссср
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05.03.2021 10:21
+4
Пусть напишут в спортлото. Генпрокуратура Беларуси направила в Литву просьбу об экстрадиции Тихановской - Цензор.НЕТ 831
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05.03.2021 10:23
+2
Лукашенко и его банда - это преступники - они не могут отправить ноту- они могут отправить убийц!!!!
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05.03.2021 10:25
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Теперь это не Беларусь- а Белоруссия , а точнее бссср
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05.03.2021 10:21 Ответить
Пусть напишут в спортлото. Генпрокуратура Беларуси направила в Литву просьбу об экстрадиции Тихановской - Цензор.НЕТ 831
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05.03.2021 10:23 Ответить
"Ехай набуй" - был ответ.
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05.03.2021 10:23 Ответить
Лукашенко и его банда - это преступники - они не могут отправить ноту- они могут отправить убийц!!!!
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05.03.2021 10:25 Ответить
интересно будет услышать ответ Литвы. их дипломаты любят без дипломатических экивоков указать на то, кто есть ху.
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05.03.2021 10:26 Ответить
Дірку від бублика ви отримаєте з Литви.Генпрокуратура Беларуси направила в Литву просьбу об экстрадиции Тихановской - Цензор.НЕТ 6249
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05.03.2021 10:27 Ответить
Уже писал. В Беларуси есть маленькая деревенька Отсосиновичи. Луке туда.
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05.03.2021 10:28 Ответить
Совсем обнаглел.
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05.03.2021 10:29 Ответить
Ни тихановскую, ни шария не экстрадируют.
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05.03.2021 10:43 Ответить
шарика можно на раз два, только надо официально просить а не в архив МИД/МВД полажить на полочку.
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05.03.2021 11:09 Ответить
Sarik Litve nezyviot
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05.03.2021 11:14 Ответить
В ответ надо направить просьбу на выдачу Лукашенко, он, как раз таки, настоящий преступник!
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05.03.2021 10:48 Ответить
Конченые. Такие же как и зебобики, уроды.
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05.03.2021 10:54 Ответить
Бульбашенко вибори фальсифікував-КГБ Бєлорусі видавало кількість ,,виборців,, які повинні ,,голосувати,, за кандидатів.
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05.03.2021 11:03 Ответить
Srazu etu prosbu vybrosit v musorni jacyk Генпрокуратура Білорусі направила в Литву прохання про екстрадицію Тіхановської - Цензор.НЕТ 5840
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05.03.2021 11:11 Ответить
 
 