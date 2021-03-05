Генпрокуратура Беларуси направила в Литву просьбу об экстрадиции Тихановской

Генпрокуратура Беларуси направила в Генпрокуратуру Литвы просьбу выдать республике экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую, чтобы привлечь ее к уголовной ответственности

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Беларуси.

"Генеральная прокуратура Республики Беларусь направила в адрес Генеральной прокуратуры Литовской Республики просьбу о выдаче Светланы Тихановской для привлечения к уголовной ответственности за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства", - сказано в сообщении.

Отмечается, что основанием для двустороннего сотрудничества в уголовно-правовой сфере является Договор между Республикой Беларусь и Литовской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 20 октября 1992 года.

Также указывается, что генпрокуратура Беларуси направила в Гомельский областной суд уголовное дело в отношении четырех доверенных лиц Светланы Тихановской, которые, согласно материалам дела, по предварительному сговору с экс-кандидатом планировали организовать массовые беспорядке в Гомеле и захват зданий местных органов управления, а также назначить своих глав администраций и председателей исполкомов.

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Напомним, ранее следственный комитет Беларуси инициировал экстрадицию лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской.