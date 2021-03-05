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Генпрокуратура Білорусі направила в Литву прохання про екстрадицію Тіхановської

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Генпрокуратура Білорусі направила в Литву прохання про екстрадицію Тіхановської

Генпрокуратура Білорусі направила в Генпрокуратуру Литви прохання видати республіці екскандидатку в президенти Світлану Тіхановську, щоб притягнути її до кримінальної відповідальності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Генпрокуратури Білорусі.

"Генеральна прокуратура Республіки Білорусь направила на адресу Генеральної прокуратури Литовської Республіки прохання про видачу Світлани Тіхановської для притягнення до кримінальної відповідальності за злочини проти порядку управління, громадської безпеки та держави", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підставою для двостороннього співробітництва в кримінально-правовій сфері є Договір між Республікою Білорусь та Литовською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 20 жовтня 1992 року.

Також зазначається, що генпрокуратура Білорусі направила в Гомельський обласний суд кримінальну справу стосовно чотирьох довірених осіб Світлани Тіхановської, які, згідно з матеріалами справи, за попередньою змовою з екскандидаткою планували організувати масові заворушення в Гомелі і захоплення будівель місцевих органів управління, а також призначити своїх голів адміністрацій і голів виконкомів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва не видасть Тіхановську Білорусі: "Будь-який запит про видачу буде дією суто ритуальною"

Нагадаємо, раніше слідчий комітет Білорусі ініціював екстрадицію лідерки білоруської опозиції Світлани Тіхановської.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Теперь это не Беларусь- а Белоруссия , а точнее бссср
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05.03.2021 10:21
+4
Пусть напишут в спортлото. Генпрокуратура Беларуси направила в Литву просьбу об экстрадиции Тихановской - Цензор.НЕТ 831
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05.03.2021 10:23
+2
Лукашенко и его банда - это преступники - они не могут отправить ноту- они могут отправить убийц!!!!
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05.03.2021 10:25
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Теперь это не Беларусь- а Белоруссия , а точнее бссср
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05.03.2021 10:21 Відповісти
Пусть напишут в спортлото. Генпрокуратура Беларуси направила в Литву просьбу об экстрадиции Тихановской - Цензор.НЕТ 831
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05.03.2021 10:23 Відповісти
"Ехай набуй" - был ответ.
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05.03.2021 10:23 Відповісти
Лукашенко и его банда - это преступники - они не могут отправить ноту- они могут отправить убийц!!!!
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05.03.2021 10:25 Відповісти
интересно будет услышать ответ Литвы. их дипломаты любят без дипломатических экивоков указать на то, кто есть ху.
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05.03.2021 10:26 Відповісти
Дірку від бублика ви отримаєте з Литви.Генпрокуратура Беларуси направила в Литву просьбу об экстрадиции Тихановской - Цензор.НЕТ 6249
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05.03.2021 10:27 Відповісти
Уже писал. В Беларуси есть маленькая деревенька Отсосиновичи. Луке туда.
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05.03.2021 10:28 Відповісти
Совсем обнаглел.
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05.03.2021 10:29 Відповісти
Ни тихановскую, ни шария не экстрадируют.
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05.03.2021 10:43 Відповісти
шарика можно на раз два, только надо официально просить а не в архив МИД/МВД полажить на полочку.
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05.03.2021 11:09 Відповісти
Sarik Litve nezyviot
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05.03.2021 11:14 Відповісти
В ответ надо направить просьбу на выдачу Лукашенко, он, как раз таки, настоящий преступник!
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05.03.2021 10:48 Відповісти
Конченые. Такие же как и зебобики, уроды.
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05.03.2021 10:54 Відповісти
Бульбашенко вибори фальсифікував-КГБ Бєлорусі видавало кількість ,,виборців,, які повинні ,,голосувати,, за кандидатів.
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05.03.2021 11:03 Відповісти
Srazu etu prosbu vybrosit v musorni jacyk Генпрокуратура Білорусі направила в Литву прохання про екстрадицію Тіхановської - Цензор.НЕТ 5840
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05.03.2021 11:11 Відповісти
 
 