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США ввели санкции против олигарха Коломойского

США ввели санкции против олигарха Коломойского

Соединенные Штаты Америки публично признали олигарха Игоря Коломойского причастным к коррупции и ввели ограничительные меры против него и его семьи.

Об этом сообщается на сайте Госдепа, передает Цензор.НЕТ.

"Я объявляю о санкциях против олигарха и бывшего украинского государственного чиновника Игоря Коломойского за его причастность к серьезной коррупции", - говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.

В Госдепе отметили, что Коломойский, как руководитель Днепропетровской области с 2014 по 2015 год, был причастен к коррупционным действиям, которые подрывали верховенство права и доверие украинской общественности к демократическим институтам и процессам управления, включая использование своего политического влияния и официальной власти для личной выгоды.

"Хотя эти санкции основаны на действиях при его пребывании в должности, я также хочу выразить обеспокоенность постоянными усилиями Коломойского, которые продолжаются и сейчас, по подрыву демократических процессов и институтов в Украине, которые представляют серьезную угрозу ее будущему", - заявил Блинкен.

Блинкен отметил, что санкции подтверждают стремление США поддерживать политические, экономические и правовые реформы, которые являются ключевыми для евроатлантического пути Украины, а также не исключил дальнейших санкционных решений в отношении граждан Украины, которые этому препятствуют.

"Государственный департамент и в дальнейшем будет использовать подобные полномочия и инструменты, чтобы усиливать ответственность коррумпированных субъектов в регионе и во всем мире", - отметил он.

Санкции также наложили на жену олигарха Ирину Коломойскую, его дочь Анжелику Коломойскую и его сына Израиля Цви Коломойского. Теперь Коломойскому и членам его семьи запрещен въезд в США.

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Автор: 

Коломойский Игорь (1791) санкции (11266) США (26506)


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Топ комментарии
+121
США запровадили санкції проти олігарха Коломойського - Цензор.НЕТ 4466
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05.03.2021 15:37
+98
США ввели санкции против Коломойского - Цензор.НЕТ 9981
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05.03.2021 15:24
+78
какой нежданчик для вазелина....счас начнутся песни что нам ненужно внешнее управление
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05.03.2021 15:26
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Страница 5 из 5
США запровадили санкції проти олігарха Коломойського - Цензор.НЕТ 7108
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06.03.2021 00:11 Ответить
Запретили въезд в США? Серьезно. Это все санкции? Он гражданин Израиля и Кипра который живет в Швейцарии. Але.
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06.03.2021 00:28 Ответить
Зато на плюсах них слова о санкцыях против коломойшы.
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06.03.2021 00:31 Ответить
Целый госсекретарь Америки произносит целую пространную речь по поводу запрета въезда в страну какого-то пошлого воришки. Ущипните меня.
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06.03.2021 00:42 Ответить
КАКИЕ Ж ЭТО "САНКЦИИ" ЕСЛИ ЕМУ НЕ ЗАПРЕТИЛИ ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ! а только запретили вьезд в США !?? это фикция! Будет Беня и дальше плевать с Женевы, причем с высока ! одна игра на публику, не больше!
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06.03.2021 00:44 Ответить
США не знают с кем связались. Беня, в телефонном разговоре с одним из политиков сказал, что он не успокотися пока не добьется всего чего хочет. Ясно, что то что он хочет добится это не благо для Украины. А свои воровские дела. Маньяк. И он уже добился даже своего президента. Пока народ не проснется, Беня со своим президентом будут творить что хотят. На очереди Афера века - дерибан украинской земли. Кстати, в которой ему помогли еще несколько партий, проголосовав за закон дерибана. Это нельзя забывать.
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06.03.2021 02:34 Ответить
Вкрай обнаглевшего и потерявшего берега жида КолоМойшу давно надо было как следует "вжарить" (а лучше - "зажмурить").
Вот только достаточными ли окажутся принятые меры, возымеют ли они правильное действие и не обернётся ли это для Украины каким-нибудь очередным гавнищем?
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06.03.2021 06:16 Ответить
Еще бы на мертвечину,бойка ,ахметку и фирташа нагнули - то был бы блеск. А так пока зе-лупу через коломойского нагнули)))
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06.03.2021 09:14 Ответить
Если бы мертвечину,бойка,ахметку и фирташа так же нагнули,то вообще был бы блеск. А так только криворагульскому жиденышу квартальному место показали у параши через хозяина-коломойского, в назидание))).
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06.03.2021 09:16 Ответить
Хатуль Мадан:
А можна коломойського через паркан американського посольства перекинути?
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06.03.2021 09:26 Ответить
США запровадили санкції проти олігарха Коломойського - Цензор.НЕТ 311
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06.03.2021 09:43 Ответить
1+1 Г+Г найближчими днями краще навіть не вмикати. )))
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06.03.2021 09:51 Ответить
Їх краще не вмикати ніколи. Я їх не вмикав ні разу років 7. І до цього вмикав украй рідко.
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06.03.2021 10:04 Ответить
А я вмикаю тільки коли отого хлопця показують, який по Світу їздить за коломойського гроші та відоси показує на Г+Г, на жаль не паи"ятаю його прізвища.
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06.03.2021 11:15 Ответить
Пока у нас правят олигархи, Каламойша непобедим. Олигархи все ворьё и достаточно всего знают друг о друге. Но Каламойша самый нахальный. Но его не трогают олигархи, так как он им сказал, что если его тронут и попытаются посадить, то он всех потащит за собой. Так как он обо всех много знает. Нет плохих и хороших олигархов. Все они мерзавцы.
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06.03.2021 10:01 Ответить
США запровадили санкції проти олігарха Коломойського - Цензор.НЕТ 3223
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06.03.2021 10:11 Ответить
для бени ничего не изменилось: он был неофициально невъездным в Штаты, теперь стал официально невъездным.
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06.03.2021 12:25 Ответить
Все изменилось для зебилья -причем официально)))))
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06.03.2021 13:39 Ответить
Так вони навіть не помітили...,завилини не зреагували ,.як їх опустили
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06.03.2021 13:46 Ответить
"Хорошая" мина при плохой игре еще никому не помогла)
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06.03.2021 13:50 Ответить
Чуть-чуть Игорь Валерич не дожал.
Уже и дело на Байдена завел и на тебе)
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06.03.2021 13:08 Ответить
Це яким треба бути тормозом, що не бачити своїх корупціонерів і сепаратистів..)))? Вже світ не видержуе водить на них санкції , а в Україні можуть вибрати в раду ..., таких як Медведчук ...,...або знову дозволити приізжати в країну , таких як Коломойський..Америка конфіскувала їх майно., Україна ні .., вони там себе вільно почувають..це Сомалі в квадраті..
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06.03.2021 13:42 Ответить
Впечатленный победой и окном возможностей Коломойский начал брать куски власти, прыгающие ему в руки, он зашел и в Офис президента, и в Кабмин, и в парламент. И походу ударил по всем американским узлам влияния в Украине - по "ПриватБанку", по Нацбанку, по энергетике, по НАБУ. Возникает впечатление, будто Коломойский хотел показать, что Америка без него в сложных украинских делах не разберется, что у него на руках все козыри, и хотел расторговать свое влияние в обмен на неприкосновенность.
Но вот парадокс - как только Коломойский показал всем, что у его влияния нет границ, как все это начало не увеличивать его вес, а увеличивать его токсичность.
Американцы действительно не разобрались в украинских раскладах. Потому что это не было и не является их целью. Они поняли для себя главное - Коломойского в Киеве никто не контролирует и ограничить его влияние не может. И решать проблему Коломойского надо в Вашингтоне.
https://gordonua.com/blogs/jurbutusov/po-ironii-sudby-glavnyy-vyigrysh-kolomoyskogo-pobeda-na-vyborah-zelenskogo-stal-nachalom-konca-1542755.html
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06.03.2021 15:22 Ответить
Коломойського проблема, що йому все було замало...
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06.03.2021 21:12 Ответить
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