США ввели санкции против олигарха Коломойского
Соединенные Штаты Америки публично признали олигарха Игоря Коломойского причастным к коррупции и ввели ограничительные меры против него и его семьи.
Об этом сообщается на сайте Госдепа, передает Цензор.НЕТ.
"Я объявляю о санкциях против олигарха и бывшего украинского государственного чиновника Игоря Коломойского за его причастность к серьезной коррупции", - говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.
В Госдепе отметили, что Коломойский, как руководитель Днепропетровской области с 2014 по 2015 год, был причастен к коррупционным действиям, которые подрывали верховенство права и доверие украинской общественности к демократическим институтам и процессам управления, включая использование своего политического влияния и официальной власти для личной выгоды.
"Хотя эти санкции основаны на действиях при его пребывании в должности, я также хочу выразить обеспокоенность постоянными усилиями Коломойского, которые продолжаются и сейчас, по подрыву демократических процессов и институтов в Украине, которые представляют серьезную угрозу ее будущему", - заявил Блинкен.
Блинкен отметил, что санкции подтверждают стремление США поддерживать политические, экономические и правовые реформы, которые являются ключевыми для евроатлантического пути Украины, а также не исключил дальнейших санкционных решений в отношении граждан Украины, которые этому препятствуют.
"Государственный департамент и в дальнейшем будет использовать подобные полномочия и инструменты, чтобы усиливать ответственность коррумпированных субъектов в регионе и во всем мире", - отметил он.
Санкции также наложили на жену олигарха Ирину Коломойскую, его дочь Анжелику Коломойскую и его сына Израиля Цви Коломойского. Теперь Коломойскому и членам его семьи запрещен въезд в США.
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Вот только достаточными ли окажутся принятые меры, возымеют ли они правильное действие и не обернётся ли это для Украины каким-нибудь очередным гавнищем?
А можна коломойського через паркан американського посольства перекинути?
1+1Г+Г найближчими днями краще навіть не вмикати. )))
Уже и дело на Байдена завел и на тебе)
Но вот парадокс - как только Коломойский показал всем, что у его влияния нет границ, как все это начало не увеличивать его вес, а увеличивать его токсичность.
Американцы действительно не разобрались в украинских раскладах. Потому что это не было и не является их целью. Они поняли для себя главное - Коломойского в Киеве никто не контролирует и ограничить его влияние не может. И решать проблему Коломойского надо в Вашингтоне.
https://gordonua.com/blogs/jurbutusov/po-ironii-sudby-glavnyy-vyigrysh-kolomoyskogo-pobeda-na-vyborah-zelenskogo-stal-nachalom-konca-1542755.html