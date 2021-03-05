США запровадили санкції проти олігарха Коломойського

Сполучені Штати Америки публічно визнали олігарха Ігоря Коломойського причетним до корупції і ввели обмежувальні заходи проти нього і його сім'ї.

Про це повідомляється на сайті Держдепу, передає Цензор.НЕТ.

"Я оголошую про санкції проти олігарха і колишнього українського державного чиновника Ігоря Коломойського за його причетність до серйозної корупції", - йдеться в заяві держсекретаря Ентоні Блінкена.

У Держдепі зазначили, що Коломойський, як керівник Дніпропетровської області з 2014 по 2015 рік, був причетний до корупційних дій, які підривали верховенство права і довіру української громадськості до демократичних інститутів і процесів управління, включаючи використання свого політичного впливу і офіційної влади для особистої вигоди.

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"Хоча ці санкції засновані на діях при його перебуванні на посаді, я також хочу висловити стурбованість постійними зусиллями Коломойського, які тривають і зараз, з підриву демократичних процесів та інститутів в Україні, які являють серйозну загрозу її майбутнього", - заявив Блінкен.

Блінкен зазначив, що санкції підтверджують прагнення США підтримувати політичні, економічні та правові реформи, які є ключовими для євроатлантичного шляху України, а також не виключив подальших санкційних рішень щодо громадян України, які цьому перешкоджають.

"Державний департамент і надалі буде використовувати подібні повноваження та інструменти, щоб посилювати відповідальність корумпованих суб'єктів в регіоні і в усьому світі", - зазначив він.

Санкції також наклали на дружину олігарха Ірину Коломойську, його дочку Анжеліку Коломойську і його сина Ізраїля Цві Коломойського. Тепер Коломойському і членам його сім'ї заборонений в'їзд в США.