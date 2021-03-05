США запровадили санкції проти олігарха Коломойського
Сполучені Штати Америки публічно визнали олігарха Ігоря Коломойського причетним до корупції і ввели обмежувальні заходи проти нього і його сім'ї.
Про це повідомляється на сайті Держдепу, передає Цензор.НЕТ.
"Я оголошую про санкції проти олігарха і колишнього українського державного чиновника Ігоря Коломойського за його причетність до серйозної корупції", - йдеться в заяві держсекретаря Ентоні Блінкена.
У Держдепі зазначили, що Коломойський, як керівник Дніпропетровської області з 2014 по 2015 рік, був причетний до корупційних дій, які підривали верховенство права і довіру української громадськості до демократичних інститутів і процесів управління, включаючи використання свого політичного впливу і офіційної влади для особистої вигоди.
"Хоча ці санкції засновані на діях при його перебуванні на посаді, я також хочу висловити стурбованість постійними зусиллями Коломойського, які тривають і зараз, з підриву демократичних процесів та інститутів в Україні, які являють серйозну загрозу її майбутнього", - заявив Блінкен.
Блінкен зазначив, що санкції підтверджують прагнення США підтримувати політичні, економічні та правові реформи, які є ключовими для євроатлантичного шляху України, а також не виключив подальших санкційних рішень щодо громадян України, які цьому перешкоджають.
"Державний департамент і надалі буде використовувати подібні повноваження та інструменти, щоб посилювати відповідальність корумпованих суб'єктів в регіоні і в усьому світі", - зазначив він.
Санкції також наклали на дружину олігарха Ірину Коломойську, його дочку Анжеліку Коломойську і його сина Ізраїля Цві Коломойського. Тепер Коломойському і членам його сім'ї заборонений в'їзд в США.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вот только достаточными ли окажутся принятые меры, возымеют ли они правильное действие и не обернётся ли это для Украины каким-нибудь очередным гавнищем?
А можна коломойського через паркан американського посольства перекинути?
1+1Г+Г найближчими днями краще навіть не вмикати. )))
Уже и дело на Байдена завел и на тебе)
Но вот парадокс - как только Коломойский показал всем, что у его влияния нет границ, как все это начало не увеличивать его вес, а увеличивать его токсичность.
Американцы действительно не разобрались в украинских раскладах. Потому что это не было и не является их целью. Они поняли для себя главное - Коломойского в Киеве никто не контролирует и ограничить его влияние не может. И решать проблему Коломойского надо в Вашингтоне.
https://gordonua.com/blogs/jurbutusov/po-ironii-sudby-glavnyy-vyigrysh-kolomoyskogo-pobeda-na-vyborah-zelenskogo-stal-nachalom-konca-1542755.html