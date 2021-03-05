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США запровадили санкції проти олігарха Коломойського

США запровадили санкції проти олігарха Коломойського

Сполучені Штати Америки публічно визнали олігарха Ігоря Коломойського причетним до корупції і ввели обмежувальні заходи проти нього і його сім'ї.

Про це повідомляється на сайті Держдепу, передає Цензор.НЕТ.

"Я оголошую про санкції проти олігарха і колишнього українського державного чиновника Ігоря Коломойського за його причетність до серйозної корупції", - йдеться в заяві держсекретаря Ентоні Блінкена.

У Держдепі зазначили, що Коломойський, як керівник Дніпропетровської області з 2014 по 2015 рік, був причетний до корупційних дій, які підривали верховенство права і довіру української громадськості до демократичних інститутів і процесів управління, включаючи використання свого політичного впливу і офіційної влади для особистої вигоди.

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"Хоча ці санкції засновані на діях при його перебуванні на посаді, я також хочу висловити стурбованість постійними зусиллями Коломойського, які тривають і зараз, з підриву демократичних процесів та інститутів в Україні, які являють серйозну загрозу її майбутнього", - заявив Блінкен.

Блінкен зазначив, що санкції підтверджують прагнення США підтримувати політичні, економічні та правові реформи, які є ключовими для євроатлантичного шляху України, а також не виключив подальших санкційних рішень щодо громадян України, які цьому перешкоджають.

"Державний департамент і надалі буде використовувати подібні повноваження та інструменти, щоб посилювати відповідальність корумпованих суб'єктів в регіоні і в усьому світі", - зазначив він.

Санкції також наклали на дружину олігарха Ірину Коломойську, його дочку Анжеліку Коломойську і його сина Ізраїля Цві Коломойського. Тепер Коломойському і членам його сім'ї заборонений в'їзд в США.

Автор: 

Коломойський Ігор (3122) санкції (11793) США (22643)


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Топ коментарі
+121
США запровадили санкції проти олігарха Коломойського - Цензор.НЕТ 4466
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05.03.2021 15:37
+98
США ввели санкции против Коломойского - Цензор.НЕТ 9981
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05.03.2021 15:24
+78
какой нежданчик для вазелина....счас начнутся песни что нам ненужно внешнее управление
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05.03.2021 15:26
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США запровадили санкції проти олігарха Коломойського - Цензор.НЕТ 7108
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06.03.2021 00:11 Відповісти
Запретили въезд в США? Серьезно. Это все санкции? Он гражданин Израиля и Кипра который живет в Швейцарии. Але.
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06.03.2021 00:28 Відповісти
Зато на плюсах них слова о санкцыях против коломойшы.
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06.03.2021 00:31 Відповісти
Целый госсекретарь Америки произносит целую пространную речь по поводу запрета въезда в страну какого-то пошлого воришки. Ущипните меня.
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06.03.2021 00:42 Відповісти
КАКИЕ Ж ЭТО "САНКЦИИ" ЕСЛИ ЕМУ НЕ ЗАПРЕТИЛИ ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ! а только запретили вьезд в США !?? это фикция! Будет Беня и дальше плевать с Женевы, причем с высока ! одна игра на публику, не больше!
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06.03.2021 00:44 Відповісти
США не знают с кем связались. Беня, в телефонном разговоре с одним из политиков сказал, что он не успокотися пока не добьется всего чего хочет. Ясно, что то что он хочет добится это не благо для Украины. А свои воровские дела. Маньяк. И он уже добился даже своего президента. Пока народ не проснется, Беня со своим президентом будут творить что хотят. На очереди Афера века - дерибан украинской земли. Кстати, в которой ему помогли еще несколько партий, проголосовав за закон дерибана. Это нельзя забывать.
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06.03.2021 02:34 Відповісти
Вкрай обнаглевшего и потерявшего берега жида КолоМойшу давно надо было как следует "вжарить" (а лучше - "зажмурить").
Вот только достаточными ли окажутся принятые меры, возымеют ли они правильное действие и не обернётся ли это для Украины каким-нибудь очередным гавнищем?
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06.03.2021 06:16 Відповісти
Еще бы на мертвечину,бойка ,ахметку и фирташа нагнули - то был бы блеск. А так пока зе-лупу через коломойского нагнули)))
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06.03.2021 09:14 Відповісти
Если бы мертвечину,бойка,ахметку и фирташа так же нагнули,то вообще был бы блеск. А так только криворагульскому жиденышу квартальному место показали у параши через хозяина-коломойского, в назидание))).
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06.03.2021 09:16 Відповісти
Хатуль Мадан:
А можна коломойського через паркан американського посольства перекинути?
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06.03.2021 09:26 Відповісти
США запровадили санкції проти олігарха Коломойського - Цензор.НЕТ 311
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06.03.2021 09:43 Відповісти
1+1 Г+Г найближчими днями краще навіть не вмикати. )))
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06.03.2021 09:51 Відповісти
Їх краще не вмикати ніколи. Я їх не вмикав ні разу років 7. І до цього вмикав украй рідко.
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06.03.2021 10:04 Відповісти
А я вмикаю тільки коли отого хлопця показують, який по Світу їздить за коломойського гроші та відоси показує на Г+Г, на жаль не паи"ятаю його прізвища.
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06.03.2021 11:15 Відповісти
Пока у нас правят олигархи, Каламойша непобедим. Олигархи все ворьё и достаточно всего знают друг о друге. Но Каламойша самый нахальный. Но его не трогают олигархи, так как он им сказал, что если его тронут и попытаются посадить, то он всех потащит за собой. Так как он обо всех много знает. Нет плохих и хороших олигархов. Все они мерзавцы.
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06.03.2021 10:01 Відповісти
США запровадили санкції проти олігарха Коломойського - Цензор.НЕТ 3223
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06.03.2021 10:11 Відповісти
для бени ничего не изменилось: он был неофициально невъездным в Штаты, теперь стал официально невъездным.
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06.03.2021 12:25 Відповісти
Все изменилось для зебилья -причем официально)))))
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06.03.2021 13:39 Відповісти
Так вони навіть не помітили...,завилини не зреагували ,.як їх опустили
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06.03.2021 13:46 Відповісти
"Хорошая" мина при плохой игре еще никому не помогла)
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06.03.2021 13:50 Відповісти
Чуть-чуть Игорь Валерич не дожал.
Уже и дело на Байдена завел и на тебе)
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06.03.2021 13:08 Відповісти
Це яким треба бути тормозом, що не бачити своїх корупціонерів і сепаратистів..)))? Вже світ не видержуе водить на них санкції , а в Україні можуть вибрати в раду ..., таких як Медведчук ...,...або знову дозволити приізжати в країну , таких як Коломойський..Америка конфіскувала їх майно., Україна ні .., вони там себе вільно почувають..це Сомалі в квадраті..
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06.03.2021 13:42 Відповісти
Впечатленный победой и окном возможностей Коломойский начал брать куски власти, прыгающие ему в руки, он зашел и в Офис президента, и в Кабмин, и в парламент. И походу ударил по всем американским узлам влияния в Украине - по "ПриватБанку", по Нацбанку, по энергетике, по НАБУ. Возникает впечатление, будто Коломойский хотел показать, что Америка без него в сложных украинских делах не разберется, что у него на руках все козыри, и хотел расторговать свое влияние в обмен на неприкосновенность.
Но вот парадокс - как только Коломойский показал всем, что у его влияния нет границ, как все это начало не увеличивать его вес, а увеличивать его токсичность.
Американцы действительно не разобрались в украинских раскладах. Потому что это не было и не является их целью. Они поняли для себя главное - Коломойского в Киеве никто не контролирует и ограничить его влияние не может. И решать проблему Коломойского надо в Вашингтоне.
https://gordonua.com/blogs/jurbutusov/po-ironii-sudby-glavnyy-vyigrysh-kolomoyskogo-pobeda-na-vyborah-zelenskogo-stal-nachalom-konca-1542755.html
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06.03.2021 15:22 Відповісти
Коломойського проблема, що йому все було замало...
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06.03.2021 21:12 Відповісти
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