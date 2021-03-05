Палица: Когда Зеленский стал президентом, к Коломойскому двери не закрывались

После победы Владимира Зеленского на выборах президента многие люди обращались к олигарху Игорю Коломойскому с просьбой о протекции.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил глава партии "За будущее" Игорь Палица, который называет себя "другом, но не бизнес-партнером" Коломойского, сообщает Цензор.НЕТ.

"С момента, когда Зеленский стал президентом, к Игорю Валерьевичу Коломойскому двери не закрывались. Я за этим всем наблюдал, когда где-то мы пересекались или заходил, мне было даже интересно. Все шли со своими резюме - "помогите мне куда-то устроиться", "помогите мне куда-то попасть", - рассказал Палица.

Он в прямом эфире спросил у экс-премьера Алексея Гончарука о том, просил ли тот Коломойского о протекции. А когда Гончарук ответил отрицательно, сказал, что в таком случае в студии нужен детектор лжи.

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"Я знаю, что было в 2014 году, когда он (Коломойский. - Ред.) стал губернатором (Днепропетровской области. - Ред.). За свой счет он заправлял самолеты и танки, когда не было в государственном бюджете ни одной копейки, не было топлива вообще. За свой счет он одевал тогда и финансировал добровольческие батальоны, о которых сегодня говорят - нет, это были плохие добровольческие батальоны. Это я знаю. Воровал ли он деньги? Я не знаю. Такая формулировка - ну, наверное, что-то есть. Хотелось бы увидеть и услышать (доказательства. - Ред.)", - сказал Палица.

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Напомним, 5 марта Соединенные Штаты Америки публично признали олигарха Игоря Коломойского причастным к коррупции и ввели санкции против него и его семьи. В Офисе Президента после этого заявили, что Зеленский за 2 года на должности президента сделал для деолигархизации больше, чем любой другой президент Украины.