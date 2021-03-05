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Палица: Когда Зеленский стал президентом, к Коломойскому двери не закрывались

Палица: Когда Зеленский стал президентом, к Коломойскому двери не закрывались

После победы Владимира Зеленского на выборах президента многие люди обращались к олигарху Игорю Коломойскому с просьбой о протекции.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил глава партии "За будущее" Игорь Палица, который называет себя "другом, но не бизнес-партнером" Коломойского, сообщает Цензор.НЕТ.

"С момента, когда Зеленский стал президентом, к Игорю Валерьевичу Коломойскому двери не закрывались. Я за этим всем наблюдал, когда где-то мы пересекались или заходил, мне было даже интересно. Все шли со своими резюме - "помогите мне куда-то устроиться", "помогите мне куда-то попасть", - рассказал Палица.

Он в прямом эфире спросил у экс-премьера Алексея Гончарука о том, просил ли тот Коломойского о протекции. А когда Гончарук ответил отрицательно, сказал, что в таком случае в студии нужен детектор лжи.

Читайте на Цензор.НЕТ: США ввели санкции против олигарха Коломойского

"Я знаю, что было в 2014 году, когда он (Коломойский. - Ред.) стал губернатором (Днепропетровской области. - Ред.). За свой счет он заправлял самолеты и танки, когда не было в государственном бюджете ни одной копейки, не было топлива вообще. За свой счет он одевал тогда и финансировал добровольческие батальоны, о которых сегодня говорят - нет, это были плохие добровольческие батальоны. Это я знаю. Воровал ли он деньги? Я не знаю. Такая формулировка - ну, наверное, что-то есть. Хотелось бы увидеть и услышать (доказательства. - Ред.)", - сказал Палица.

Также на Цензор.НЕТ: ОП о санкциях США против Коломойского: Зеленский за два года сделал для деолигархизации больше, чем любой другой президент

Напомним, 5 марта Соединенные Штаты Америки публично признали олигарха Игоря Коломойского причастным к коррупции и ввели санкции против него и его семьи. В Офисе Президента после этого заявили, что Зеленский за 2 года на должности президента сделал для деолигархизации больше, чем любой другой президент Украины.

Автор: 

Коломойский Игорь (1791) шоу Шустера (315) Палица Игорь (66)


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Топ комментарии
+37
Палица это Бенин корефан ,должен вместе с ним в зоне кофеёк пить лет ПЯТНАДЦАТЬ ...
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05.03.2021 21:47
+34
Ну да Коломойський положил себе в карман из госбюджета и госпредприятий пару милиардов зелени,а потом в 2014 дал пару милионов гривен на добробаты которые защищали его предприятия в том числе и в первую очередь, но прикрывалось все это защитой интересов государства, потому что знал когда придут Путинские олигархи то заберут все !!! И никого спрашивать не станут ))). Вот так стандартный олигарх вдруг стал нестандартным патрийотом ))).
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05.03.2021 21:56
+33
Палица: Когда Зеленский стал президентом, к Коломойскому двери не закрывались - Цензор.НЕТ 7262
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05.03.2021 21:51
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Правила форума Совет форумчан
Палица это Бенин корефан ,должен вместе с ним в зоне кофеёк пить лет ПЯТНАДЦАТЬ ...
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05.03.2021 21:47 Ответить
Сейчас побегут крысы с корабля Коломойского 😀😀😀
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05.03.2021 21:47 Ответить
Кажуть, що по Верховній Раді слуги з групи Бєні вже бігають, шукають у кого перефрахтуватись.
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06.03.2021 00:12 Ответить
Закон выживания - микробы покидают мертвеющее тело и ищут более живое , чтобы жить
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06.03.2021 00:17 Ответить
Если включить детектор лжи у Савика,то прямо со студии 100 процентов "гостей" можно смело провожать в Лукьяновское сизо,если не сказать хуже.
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05.03.2021 21:48 Ответить
Палица: Когда Зеленский стал президентом, к Коломойскому двери не закрывались - Цензор.НЕТ 9464
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05.03.2021 22:06 Ответить
Ну и к чему это)))
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05.03.2021 22:08 Ответить
https://twitter.com/jaxx_vb

https://twitter.com/jaxx_vb Скорпіон і Мразіла https://twitter.com/jaxx_vb @jaxx_vb https://twitter.com/jaxx_vb/status/1367841501854789635 6 ч

Попадет ли Зеленский под санкции, как главный актив Коломойского?
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05.03.2021 23:08 Ответить
скорее он не "актив", а "пассив"
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05.03.2021 23:24 Ответить
Зашевелилось кубло. Байден палкой разворошил. Ослячие уши появились.
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05.03.2021 21:50 Ответить
Палица: Когда Зеленский стал президентом, к Коломойскому двери не закрывались - Цензор.НЕТ 7262
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05.03.2021 21:51 Ответить
хер сосать у африканцев будет!!!!!
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05.03.2021 21:52 Ответить
А Мустафа Наєм каву подає?
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05.03.2021 22:04 Ответить
Краще ось так - "коли у тюремній душовій раптово впало мило"...
Палица: Когда Зеленский стал президентом, к Коломойскому двери не закрывались - Цензор.НЕТ 1830
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05.03.2021 22:05 Ответить
Когда-то один еврей Путю в президенты подтянул. И где теперь этот бедный еврей? Так что, и Бене не Америку нужну бояться...
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05.03.2021 21:51 Ответить
Палица: Когда Зеленский стал президентом, к Коломойскому двери не закрывались - Цензор.НЕТ 6873
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05.03.2021 21:51 Ответить
Расплакался Игорек Палица, все уже... пора менять пахан на более пристойного, хотя кому ты нужен.
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05.03.2021 21:51 Ответить
Цього Палицю необхідно повісити на сусідній березі з Коломойським. Одного поля ягодки ж.
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05.03.2021 21:53 Ответить
Видать мистер Джо и вправду парень не шутник Что то заёрзали
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05.03.2021 21:54 Ответить
Хоч старий, але копняки добрі роздає зебілам та їхнім покровителям.
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05.03.2021 22:32 Ответить
ну что ж , теперь их закрыли навсегда - санкции снять нереально)
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05.03.2021 21:54 Ответить
А этот палица так о дверях знает. Швейцаром там стоял?
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05.03.2021 21:55 Ответить
Просто не давали від Бєні вийти. Все перли і перли юрбою...
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05.03.2021 23:24 Ответить
Ну да Коломойський положил себе в карман из госбюджета и госпредприятий пару милиардов зелени,а потом в 2014 дал пару милионов гривен на добробаты которые защищали его предприятия в том числе и в первую очередь, но прикрывалось все это защитой интересов государства, потому что знал когда придут Путинские олигархи то заберут все !!! И никого спрашивать не станут ))). Вот так стандартный олигарх вдруг стал нестандартным патрийотом ))).
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05.03.2021 21:56 Ответить
Где то так.. но не так. У Евреев - в крови подстраиваться под ситуацию. Не угадал...
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05.03.2021 22:01 Ответить
Я смотрю Джо Байден после начала президентства не начал изучать как Ющенко картины на второй день.А делом сразу занялся.Такой наведёт мировой порядок и рашку в стойло загонит.
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05.03.2021 21:56 Ответить
Игорь Петрович, ты следующий, и ты это знаешь!
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05.03.2021 21:57 Ответить
Я смотрю передачу.Палица мокрый сидит аж пот капает
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05.03.2021 21:58 Ответить
все чем помог коломойский батальонм это машины митсубиси л200, создание в ОГА оружейки, и выделение микроавтобусов привата. По топливу коломойский потом выставил счет в тридорого.
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05.03.2021 21:57 Ответить
Хороша ложка до обіду. Де були тоді Ахметов, Фірташ і Пінчук?
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05.03.2021 22:08 Ответить
ванька, ти вже дно пробиваєш
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06.03.2021 09:41 Ответить
как в фильме "Берегись автомобиля" говорил артист Папанов - "...тебя посодют! а ты не воруй!".... каломыйский тебе что бабла не хватило бы на всю оставшуюся жизнь.??? вот вы какие олигархи алчные люди! ну за это и будешь расплачиваться! подождите еще Байден заставит зелю калосыйского в Штаты выдать! во будет интересно.....
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05.03.2021 21:57 Ответить
Мешканці житлових будинків у Луцьку вручили подяку двірничці Оксані Шереметі. Ініціаторка створення подяки Наталія Гуркіна розповіла: таким чином вирішили віддячити за добросовісну працю під час зимової негоди.
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05.03.2021 21:57 Ответить
Краще б пару гривень дали.
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05.03.2021 22:25 Ответить
Тьху, який жліб! Мільярдер, мля...

А викликати роботягу, щоб двері полагодив, жабунька дусить?
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05.03.2021 21:58 Ответить
OMG
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05.03.2021 22:01 Ответить
Кацапе, пиши вже собачою своєю. Нема в укрмові слів "жліб" і "дусить"
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05.03.2021 22:10 Ответить
Є слова "жлоб", або "кугут"(півень галичанською говіркою). Ну і усталений вислів "жаба душить" так і буде.
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05.03.2021 22:19 Ответить
Не кугут, а когут!
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05.03.2021 22:29 Ответить
Так, когут. Але слово трансформувалось на кугут на Сході.
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05.03.2021 22:48 Ответить
Немає? Будуть. Чому людина з мінімальним качаном нестандартного глузду не може харчувати мову власними словами, хоча б заради окремої змістовної фарбування свого посади на форумі?
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06.03.2021 00:33 Ответить
сейчас все xто их тогда открывал прибегут с молотками и гвоздями ети двери заколачивать.

черная метка - штука серьезная...
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05.03.2021 22:00 Ответить
https://fb.watch/42f3SgyOg9/?fbclid=IwAR240CBS61ZeodUicLs78tu89q_3yiZJegbwaLoOEsN1IxP__v0FhpkSJ_o https://fb.watch/42f3SgyOg9/ жесть в Запорожье. Разворовывают областной клинический шкуро-венерологический диспансер. Врачей выгнали и сейчас бомжы разбирают, а общественники защищают. Помогите - к кому обращаться? Не хотят законсервировать больницу до лучших времён. Уничтожают всё - 3 лаборатории, столовую, медицинское оборудование. Каким-то образом сейчас у нас в областном совете оказались жидоднепровские и они творят этот весь бардак.
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05.03.2021 22:00 Ответить
Этот Палица проводил "дружественные" онлайн трансляции с коллаборантом Шарием на своем региональном телеканале "Аверс (Луцьк)
Целью которых было очернение Порошенко перед выборами президента.
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05.03.2021 22:01 Ответить
Этот Палица шел под #34 в списке БПП на парламентских выборах в 2014 году.
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05.03.2021 22:07 Ответить
Тище нагадай нам про "засновника партії регіонів")) Бо трохи підзабулося вже..)))
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05.03.2021 22:49 Ответить
Шо ,все пропало?)))а Байден,таки,всех вражин Пороха изничтожит
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06.03.2021 08:13 Ответить
Американцы не тупые, они не проигнорировали видосики Коломойского с Лексусом
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05.03.2021 22:03 Ответить
ложь!.. ложь!.. и еще раз ложь!.. Каломойский ни копейки не потратил своих денег на АТО..
Каломойским был был создан фонд, в который платили добровольно и принудительно, и некоторое небольшое время в 2014г. финансировалась армия, а потом эти бабки пошли на содержание личных батальонов Каломойского и на отжимы майна и бизнесов..
Каломойский это паразит!!!
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05.03.2021 22:05 Ответить
Підтверджую! Я сам тоді відсотків 10-12 відзаробітньої плати перечисляв у цей фонд. Згадайте, на кожному зеленому банкоматі були заклики- підтримай армію, дай гроші. А у залишку отримали двічі пограбований Приват банк, ручні приватні батальйони, які у Києві на самій новій техніці із самою ************* зброєю охороняли контори коломойші... Перегляньте відео де Наєма "кофє піть"запрошують.!
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05.03.2021 23:08 Ответить
Этот замайбах падлица не в курсе,мабуть,что в Украине губернаторов нет и быть не может!
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05.03.2021 22:12 Ответить
Палица финансирует ФК Волынь, когда брал команду обещал новый стадион и место в Премьер лиге, но по сути на стадионе "Авангард" поставил новые самые дешевые сидушки которые за год все облезли, а беговые дорожки сделали за счет местного бюджета, а пиарился на этих дорожках кабудто он их сделал за за свой счет.

Есть второй стадион "Подшипник" где играет дубль Волыни, он даже не может сделать нормальные сходы, вы бы видели эти сходы, да там не сходы, а какие то огрызки с торчащей арматурой, цена вопроса 20 тыс грн, но этот жлоб только пиариться и воровать умеет.

Кстати мэр Луцка его марионетка Полищук, который сам по себе ничего не решает.
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05.03.2021 22:12 Ответить
Обещал построить стадион по проекту стадиона "Шериф".
Так что этот Палица балабол.Палиця: Коли Зеленський став президентом, до Коломойського двері не зачинялися - Цензор.НЕТ 3388
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05.03.2021 22:16 Ответить
Які рахунки він після виставив Україні, за заправку танків???
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05.03.2021 22:17 Ответить
Доил и продолжает доить.

Палиця: Коли Зеленський став президентом, до Коломойського двері не зачинялися - Цензор.НЕТ 6352
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06.03.2021 00:34 Ответить
Деолігархацію робить Байден, а не Зеленський.
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05.03.2021 22:26 Ответить
Березень 2006 - кандидат в народні депутати України від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 СелПУ , № 6 у списку. На час виборів: голова правління ВАТ «Укрнафта», безпартійнийhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6] .
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_VI_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F Народний депутат України 6-го скликання з 23 листопада 2007 до 12 грудня 2012 від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0_%E2%80%94_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0 Блоку «Наша Україна - Народна самооборона» , № 63 в списку. На час виборів: голова правління ВАТ «Укрнафта», безпартійний. Член фракції Блоку «Наша Україна - Народна самооборона» (з листопада 2007), секретар https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8 Комітету з питань економічної політики (з грудня 2007).
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_VII_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F Народний депутат України 7-го скликання з 12 грудня 2012 до 27 листопада 2014, виборчий округ № 22, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Волинська область , самовисування. «За» 40,27 %, 11 суперників. На час виборів: народний депутат України, безпартійний. Член Комітету з питань економічної політики (з грудня 2012).
Кандидат у народні депутати від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_22 виборчого округу № 22 (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA Луцьк )https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7] . Самовисуванець. На час виборів: голова Волинської облради, член https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%9E%D0%9F_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F) партії «УКРОП» . Живе в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%87%D0%B5 Яремче https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Івано-Франківської області https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-8 [8] .
У травні 2020-го депутати об'єднання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%94_(%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0) «За майбутнє» створили однойменну партію на чолі з Палицею.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-9 [9]
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06.03.2021 00:05 Ответить
Зустрівся Зеленський з Макроном - згорів Нотр-Дам. Зустрівся з Абе - згорів храм ЮНЕСКО. Виступив у Туреччині - землетрус. Постояв із Меркель - у неї напад. Поговорив із Трампом - імпічмент. Злітав в Оман - султан помер. Поїхав до Коломойського на Буковель - Бєня санкції отримав. Вава, поїдь до путіна в москву.
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06.03.2021 00:20 Ответить
Земляки волиняни, ви вибрали в обласну та інші місцеві ради цю беніну ******. Це гівно вас оббирає, сере вам на голову, забирає майбутнє ваших дітей ( сарказм з назвою "партії" цього підрили)..Скажіть чесно, вам не соромно????
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06.03.2021 01:28 Ответить
Не соромно. Чувство стыда вырабатывается мозгами, а земляков волынян, сделавших такой выбор, они отсутствуют.
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06.03.2021 08:07 Ответить
ДРУГ БЄНІ(ПРОСТО ДРУГ) розповів,що ніколи не давав і не брав хабарі...
Палиця: Коли Зеленський став президентом, до Коломойського двері не зачинялися - Цензор.НЕТ 9153
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06.03.2021 08:13 Ответить
на шоу у шустера испугался видать....я ни я и я просто дружбан и не более того коломойского ну мы друзья...и никакие бизнес партнёры мол....отрёкся после санкции... одно дело говорить... другое дело что там скажут про это... посмотрим далее кого нагнут.. дядя СЭМ...((
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06.03.2021 08:40 Ответить
Похоже, что двери скоро закроются надолго.
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06.03.2021 08:45 Ответить
ігор правий. щурі у випадку загрози першими біжать з тонучого корабля, а потім починає хвилюватись команда і покидає корабль. і вже ніхто не хоче пити кофе, команда перефрахтовується і се ля ві.
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06.03.2021 09:46 Ответить
Ну в принципі з Палецею згоден---В ПРИНЦИПІ!! Кожен громадянин України,який дружить з головою,добре розуміє яка ВЕЛЕЧЕЗНА заслуга К. в перші дні агресії--тут без альтернатив!!! Але Палиця не говорить про те,що К забрав потім з Кременчуга все,що текло і набагато більше! Це тільки по нафті,а головне він показав,що захищав не Україну,а свій бізнес! Ахметка не захотів і що на виході,а якби проявив таку ж ініціативу як К. то і небуло-б цих **республік**,а так втратив багато. І тут діалема і спас Україну,і грабував її по повній,а Палиця такеж ГІМНО,всі такі чесні,аж пративно дивитись,он Кернес помер,так виплило стільки статків,що мама не горюй,а в деклараціях---ОДНА КАЛЯСКА!!!!
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06.03.2021 09:47 Ответить
Весна покаже, хто срав на свою країну
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06.03.2021 11:47 Ответить
https://prm.ua/poroshenko-v-interv-iu-l-express-sytuatsiia-z-koruptsiieiu-v-ukraini-pohirshylas/ Чинний глава держави Володимир Зеленський не виявляє політичної волі для реальної боротьби з корупцією в Україні.
Про це п'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко заявив в інтерв'ю виданню французькому виданню "L'Express".
"За час мого президентства ми зробили більше реформ у цій сфері, ніж за попередні 25 років. Сюди можна віднести, наприклад, створення Антикорупційного суду або націоналізацію ПриватБанку, який був театром масштабних шахрайств", - нагадав Порошенко.
Він також зауважив - замість того, щоб продовжити антикорупційні реформи, президент Зеленський робить кроки назад. "Сьогодні ситуація погіршилася: в Антикорупційного бюро зв'язані руки. Президент не виявляє політичної волі для боротьби з корупцією. Ми бачимо крок назад. Це веде до зростання невдоволення громадян країни", - констатував Порошенко.
Варто зазначити, що інтерв'ю виданню "L'Express" Порошенко дав до того, як стало відомо про санкції Держдепу США проти колишнього власника "ПриватБанку" олігарха Ігоря Коломойського.
У своїй заяві з цього приводу Петро Порошенко зауважив: "настав момент істини для Зеленського - чи продовження захисту свого бізнес-партнера, як це він робив протягом своєї каденції, чи Україна?".
"Попри те, що до влади Зеленський прийшов за тотальної підтримки олігарха Коломойського, його брудних кримінальних грошей і беззастережного сприяння медіаімперії Коломойського, яка стала головним джерелом фейкових новин проти мене, Зеленський має знайти в собі сили, аби відхреститися від цього пана", - вважає Порошенко.
"Зробити це публічно і без еківоків, всупереч своїм тіньовим зобов'язанням. Зеленському слід залишити у минулому бізнес-партнерство часів "Кварталу 95″. Припинити дворічне гальмування розслідування злочинів Коломойського і потурання його безмежним бізнес-апетитам", - наголосив п'ятий президент.
Порошенко переконаний - правоохоронні органи мають притягнути до відповідальності Коломойського, пред'явити звинувачення і підозру та запроторити за ґрати. "Попри критичну опозицію до влади, наша політична сила буде підтримувати рішення, які звільняють Україну від таких масштабних корупціонерів", - наголошує лідер "Європейської Солідарності".
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06.03.2021 17:49 Ответить
 
 