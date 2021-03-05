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Палиця: Коли Зеленський став президентом, до Коломойського двері не зачинялися

Палиця: Коли Зеленський став президентом, до Коломойського двері не зачинялися

Після перемоги Володимира Зеленського на виборах президента багато людей зверталися до олігарха Ігоря Коломойського з проханням про протекцію.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив глава партії "За майбутнє" Ігор Палиця, який називає себе "другом, але не бізнес-партнером" Коломойського, повідомляє Цензор.НЕТ.

"З моменту, коли Зеленський став президентом, до Ігоря Валерійовича Коломойського двері не зачинялися. Я за цим всім спостерігав, коли десь ми перетиналися або заходив, мені було навіть цікаво. Всі йшли зі своїми резюме - "допоможіть мені кудись влаштуватися", "допоможіть мені кудись потрапити", - розповів Палиця.

Він у прямому ефірі запитав у експрем'єра Олексія Гончарука про те, чи просив той Коломойського про протекцію. А коли Гончарук відповів негативно, сказав, що в такому випадку студії потрібен детектор брехні.

Читайте також: Реакція Зеленського буде принциповою до будь-кого з олігархів, - Стефанчук про санкції проти Коломойського

"Я знаю, що було в 2014 році, коли він (Коломойський. - Ред.) став губернатором (Дніпропетровської області. - Ред.). За свій рахунок він заправляв літаки і танки, коли не було в державному бюджеті ні однієї копійки, не було палива взагалі. За свій рахунок він вдівав тоді і фінансував тоді добровольчі батальйони, про які сьогодні кажуть - нє, це були погані добровольчі батальйони. Це я знаю. Чи крав він гроші? Я не знаю. Таке формулювання - ну, напевно, щось є. Хотілось би побачити і почути (докази. - Ред.)", - сказав Палиця.

Нагадаємо, 5 березня Сполучені Штати Америки публічно визнали олігарха Ігоря Коломойського причетним до корупції і ввели санкції проти нього і його сім'ї. В Офісі Президента після цього заявили, що Зеленський за 2 роки на посаді президента зробив для деолігархізації більше, ніж будь-який інший президент України.

Автор: 

Коломойський Ігор (3122) шоу Шустера (309) Палиця Ігор (62)


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Топ коментарі
+37
Палица это Бенин корефан ,должен вместе с ним в зоне кофеёк пить лет ПЯТНАДЦАТЬ ...
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05.03.2021 21:47
+34
Ну да Коломойський положил себе в карман из госбюджета и госпредприятий пару милиардов зелени,а потом в 2014 дал пару милионов гривен на добробаты которые защищали его предприятия в том числе и в первую очередь, но прикрывалось все это защитой интересов государства, потому что знал когда придут Путинские олигархи то заберут все !!! И никого спрашивать не станут ))). Вот так стандартный олигарх вдруг стал нестандартным патрийотом ))).
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05.03.2021 21:56
+33
Палица: Когда Зеленский стал президентом, к Коломойскому двери не закрывались - Цензор.НЕТ 7262
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05.03.2021 21:51
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Палица это Бенин корефан ,должен вместе с ним в зоне кофеёк пить лет ПЯТНАДЦАТЬ ...
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05.03.2021 21:47 Відповісти
Сейчас побегут крысы с корабля Коломойского 😀😀😀
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05.03.2021 21:47 Відповісти
Кажуть, що по Верховній Раді слуги з групи Бєні вже бігають, шукають у кого перефрахтуватись.
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06.03.2021 00:12 Відповісти
Закон выживания - микробы покидают мертвеющее тело и ищут более живое , чтобы жить
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06.03.2021 00:17 Відповісти
Если включить детектор лжи у Савика,то прямо со студии 100 процентов "гостей" можно смело провожать в Лукьяновское сизо,если не сказать хуже.
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05.03.2021 21:48 Відповісти
Палица: Когда Зеленский стал президентом, к Коломойскому двери не закрывались - Цензор.НЕТ 9464
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05.03.2021 22:06 Відповісти
Ну и к чему это)))
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05.03.2021 22:08 Відповісти
https://twitter.com/jaxx_vb

https://twitter.com/jaxx_vb Скорпіон і Мразіла https://twitter.com/jaxx_vb @jaxx_vb https://twitter.com/jaxx_vb/status/1367841501854789635 6 ч

Попадет ли Зеленский под санкции, как главный актив Коломойского?
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05.03.2021 23:08 Відповісти
скорее он не "актив", а "пассив"
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05.03.2021 23:24 Відповісти
Зашевелилось кубло. Байден палкой разворошил. Ослячие уши появились.
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05.03.2021 21:50 Відповісти
Палица: Когда Зеленский стал президентом, к Коломойскому двери не закрывались - Цензор.НЕТ 7262
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05.03.2021 21:51 Відповісти
хер сосать у африканцев будет!!!!!
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05.03.2021 21:52 Відповісти
А Мустафа Наєм каву подає?
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05.03.2021 22:04 Відповісти
Краще ось так - "коли у тюремній душовій раптово впало мило"...
Палица: Когда Зеленский стал президентом, к Коломойскому двери не закрывались - Цензор.НЕТ 1830
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05.03.2021 22:05 Відповісти
Когда-то один еврей Путю в президенты подтянул. И где теперь этот бедный еврей? Так что, и Бене не Америку нужну бояться...
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05.03.2021 21:51 Відповісти
Палица: Когда Зеленский стал президентом, к Коломойскому двери не закрывались - Цензор.НЕТ 6873
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05.03.2021 21:51 Відповісти
Расплакался Игорек Палица, все уже... пора менять пахан на более пристойного, хотя кому ты нужен.
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05.03.2021 21:51 Відповісти
Цього Палицю необхідно повісити на сусідній березі з Коломойським. Одного поля ягодки ж.
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05.03.2021 21:53 Відповісти
Видать мистер Джо и вправду парень не шутник Что то заёрзали
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05.03.2021 21:54 Відповісти
Хоч старий, але копняки добрі роздає зебілам та їхнім покровителям.
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05.03.2021 22:32 Відповісти
ну что ж , теперь их закрыли навсегда - санкции снять нереально)
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05.03.2021 21:54 Відповісти
А этот палица так о дверях знает. Швейцаром там стоял?
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05.03.2021 21:55 Відповісти
Просто не давали від Бєні вийти. Все перли і перли юрбою...
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05.03.2021 23:24 Відповісти
Ну да Коломойський положил себе в карман из госбюджета и госпредприятий пару милиардов зелени,а потом в 2014 дал пару милионов гривен на добробаты которые защищали его предприятия в том числе и в первую очередь, но прикрывалось все это защитой интересов государства, потому что знал когда придут Путинские олигархи то заберут все !!! И никого спрашивать не станут ))). Вот так стандартный олигарх вдруг стал нестандартным патрийотом ))).
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05.03.2021 21:56 Відповісти
Где то так.. но не так. У Евреев - в крови подстраиваться под ситуацию. Не угадал...
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05.03.2021 22:01 Відповісти
Я смотрю Джо Байден после начала президентства не начал изучать как Ющенко картины на второй день.А делом сразу занялся.Такой наведёт мировой порядок и рашку в стойло загонит.
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05.03.2021 21:56 Відповісти
Игорь Петрович, ты следующий, и ты это знаешь!
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05.03.2021 21:57 Відповісти
Я смотрю передачу.Палица мокрый сидит аж пот капает
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05.03.2021 21:58 Відповісти
все чем помог коломойский батальонм это машины митсубиси л200, создание в ОГА оружейки, и выделение микроавтобусов привата. По топливу коломойский потом выставил счет в тридорого.
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05.03.2021 21:57 Відповісти
Хороша ложка до обіду. Де були тоді Ахметов, Фірташ і Пінчук?
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05.03.2021 22:08 Відповісти
ванька, ти вже дно пробиваєш
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06.03.2021 09:41 Відповісти
как в фильме "Берегись автомобиля" говорил артист Папанов - "...тебя посодют! а ты не воруй!".... каломыйский тебе что бабла не хватило бы на всю оставшуюся жизнь.??? вот вы какие олигархи алчные люди! ну за это и будешь расплачиваться! подождите еще Байден заставит зелю калосыйского в Штаты выдать! во будет интересно.....
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05.03.2021 21:57 Відповісти
Мешканці житлових будинків у Луцьку вручили подяку двірничці Оксані Шереметі. Ініціаторка створення подяки Наталія Гуркіна розповіла: таким чином вирішили віддячити за добросовісну працю під час зимової негоди.
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05.03.2021 21:57 Відповісти
Краще б пару гривень дали.
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05.03.2021 22:25 Відповісти
Тьху, який жліб! Мільярдер, мля...

А викликати роботягу, щоб двері полагодив, жабунька дусить?
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05.03.2021 21:58 Відповісти
OMG
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05.03.2021 22:01 Відповісти
Кацапе, пиши вже собачою своєю. Нема в укрмові слів "жліб" і "дусить"
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05.03.2021 22:10 Відповісти
Є слова "жлоб", або "кугут"(півень галичанською говіркою). Ну і усталений вислів "жаба душить" так і буде.
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05.03.2021 22:19 Відповісти
Не кугут, а когут!
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05.03.2021 22:29 Відповісти
Так, когут. Але слово трансформувалось на кугут на Сході.
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05.03.2021 22:48 Відповісти
Немає? Будуть. Чому людина з мінімальним качаном нестандартного глузду не може харчувати мову власними словами, хоча б заради окремої змістовної фарбування свого посади на форумі?
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06.03.2021 00:33 Відповісти
сейчас все xто их тогда открывал прибегут с молотками и гвоздями ети двери заколачивать.

черная метка - штука серьезная...
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05.03.2021 22:00 Відповісти
https://fb.watch/42f3SgyOg9/?fbclid=IwAR240CBS61ZeodUicLs78tu89q_3yiZJegbwaLoOEsN1IxP__v0FhpkSJ_o https://fb.watch/42f3SgyOg9/ жесть в Запорожье. Разворовывают областной клинический шкуро-венерологический диспансер. Врачей выгнали и сейчас бомжы разбирают, а общественники защищают. Помогите - к кому обращаться? Не хотят законсервировать больницу до лучших времён. Уничтожают всё - 3 лаборатории, столовую, медицинское оборудование. Каким-то образом сейчас у нас в областном совете оказались жидоднепровские и они творят этот весь бардак.
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05.03.2021 22:00 Відповісти
Этот Палица проводил "дружественные" онлайн трансляции с коллаборантом Шарием на своем региональном телеканале "Аверс (Луцьк)
Целью которых было очернение Порошенко перед выборами президента.
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05.03.2021 22:01 Відповісти
Этот Палица шел под #34 в списке БПП на парламентских выборах в 2014 году.
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05.03.2021 22:07 Відповісти
Тище нагадай нам про "засновника партії регіонів")) Бо трохи підзабулося вже..)))
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05.03.2021 22:49 Відповісти
Шо ,все пропало?)))а Байден,таки,всех вражин Пороха изничтожит
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06.03.2021 08:13 Відповісти
Американцы не тупые, они не проигнорировали видосики Коломойского с Лексусом
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05.03.2021 22:03 Відповісти
ложь!.. ложь!.. и еще раз ложь!.. Каломойский ни копейки не потратил своих денег на АТО..
Каломойским был был создан фонд, в который платили добровольно и принудительно, и некоторое небольшое время в 2014г. финансировалась армия, а потом эти бабки пошли на содержание личных батальонов Каломойского и на отжимы майна и бизнесов..
Каломойский это паразит!!!
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05.03.2021 22:05 Відповісти
Підтверджую! Я сам тоді відсотків 10-12 відзаробітньої плати перечисляв у цей фонд. Згадайте, на кожному зеленому банкоматі були заклики- підтримай армію, дай гроші. А у залишку отримали двічі пограбований Приват банк, ручні приватні батальйони, які у Києві на самій новій техніці із самою ************* зброєю охороняли контори коломойші... Перегляньте відео де Наєма "кофє піть"запрошують.!
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05.03.2021 23:08 Відповісти
Этот замайбах падлица не в курсе,мабуть,что в Украине губернаторов нет и быть не может!
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05.03.2021 22:12 Відповісти
Палица финансирует ФК Волынь, когда брал команду обещал новый стадион и место в Премьер лиге, но по сути на стадионе "Авангард" поставил новые самые дешевые сидушки которые за год все облезли, а беговые дорожки сделали за счет местного бюджета, а пиарился на этих дорожках кабудто он их сделал за за свой счет.

Есть второй стадион "Подшипник" где играет дубль Волыни, он даже не может сделать нормальные сходы, вы бы видели эти сходы, да там не сходы, а какие то огрызки с торчащей арматурой, цена вопроса 20 тыс грн, но этот жлоб только пиариться и воровать умеет.

Кстати мэр Луцка его марионетка Полищук, который сам по себе ничего не решает.
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05.03.2021 22:12 Відповісти
Обещал построить стадион по проекту стадиона "Шериф".
Так что этот Палица балабол.Палиця: Коли Зеленський став президентом, до Коломойського двері не зачинялися - Цензор.НЕТ 3388
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05.03.2021 22:16 Відповісти
Які рахунки він після виставив Україні, за заправку танків???
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05.03.2021 22:17 Відповісти
Доил и продолжает доить.

Палиця: Коли Зеленський став президентом, до Коломойського двері не зачинялися - Цензор.НЕТ 6352
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06.03.2021 00:34 Відповісти
Деолігархацію робить Байден, а не Зеленський.
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05.03.2021 22:26 Відповісти
Березень 2006 - кандидат в народні депутати України від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 СелПУ , № 6 у списку. На час виборів: голова правління ВАТ «Укрнафта», безпартійнийhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6] .
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_VI_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F Народний депутат України 6-го скликання з 23 листопада 2007 до 12 грудня 2012 від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0_%E2%80%94_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0 Блоку «Наша Україна - Народна самооборона» , № 63 в списку. На час виборів: голова правління ВАТ «Укрнафта», безпартійний. Член фракції Блоку «Наша Україна - Народна самооборона» (з листопада 2007), секретар https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8 Комітету з питань економічної політики (з грудня 2007).
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_VII_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F Народний депутат України 7-го скликання з 12 грудня 2012 до 27 листопада 2014, виборчий округ № 22, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Волинська область , самовисування. «За» 40,27 %, 11 суперників. На час виборів: народний депутат України, безпартійний. Член Комітету з питань економічної політики (з грудня 2012).
Кандидат у народні депутати від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_22 виборчого округу № 22 (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA Луцьк )https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7] . Самовисуванець. На час виборів: голова Волинської облради, член https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%9E%D0%9F_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F) партії «УКРОП» . Живе в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%87%D0%B5 Яремче https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Івано-Франківської області https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-8 [8] .
У травні 2020-го депутати об'єднання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%94_(%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0) «За майбутнє» створили однойменну партію на чолі з Палицею.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-9 [9]
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06.03.2021 00:05 Відповісти
Зустрівся Зеленський з Макроном - згорів Нотр-Дам. Зустрівся з Абе - згорів храм ЮНЕСКО. Виступив у Туреччині - землетрус. Постояв із Меркель - у неї напад. Поговорив із Трампом - імпічмент. Злітав в Оман - султан помер. Поїхав до Коломойського на Буковель - Бєня санкції отримав. Вава, поїдь до путіна в москву.
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06.03.2021 00:20 Відповісти
Земляки волиняни, ви вибрали в обласну та інші місцеві ради цю беніну ******. Це гівно вас оббирає, сере вам на голову, забирає майбутнє ваших дітей ( сарказм з назвою "партії" цього підрили)..Скажіть чесно, вам не соромно????
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06.03.2021 01:28 Відповісти
Не соромно. Чувство стыда вырабатывается мозгами, а земляков волынян, сделавших такой выбор, они отсутствуют.
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06.03.2021 08:07 Відповісти
ДРУГ БЄНІ(ПРОСТО ДРУГ) розповів,що ніколи не давав і не брав хабарі...
Палиця: Коли Зеленський став президентом, до Коломойського двері не зачинялися - Цензор.НЕТ 9153
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06.03.2021 08:13 Відповісти
на шоу у шустера испугался видать....я ни я и я просто дружбан и не более того коломойского ну мы друзья...и никакие бизнес партнёры мол....отрёкся после санкции... одно дело говорить... другое дело что там скажут про это... посмотрим далее кого нагнут.. дядя СЭМ...((
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06.03.2021 08:40 Відповісти
Похоже, что двери скоро закроются надолго.
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06.03.2021 08:45 Відповісти
ігор правий. щурі у випадку загрози першими біжать з тонучого корабля, а потім починає хвилюватись команда і покидає корабль. і вже ніхто не хоче пити кофе, команда перефрахтовується і се ля ві.
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06.03.2021 09:46 Відповісти
Ну в принципі з Палецею згоден---В ПРИНЦИПІ!! Кожен громадянин України,який дружить з головою,добре розуміє яка ВЕЛЕЧЕЗНА заслуга К. в перші дні агресії--тут без альтернатив!!! Але Палиця не говорить про те,що К забрав потім з Кременчуга все,що текло і набагато більше! Це тільки по нафті,а головне він показав,що захищав не Україну,а свій бізнес! Ахметка не захотів і що на виході,а якби проявив таку ж ініціативу як К. то і небуло-б цих **республік**,а так втратив багато. І тут діалема і спас Україну,і грабував її по повній,а Палиця такеж ГІМНО,всі такі чесні,аж пративно дивитись,он Кернес помер,так виплило стільки статків,що мама не горюй,а в деклараціях---ОДНА КАЛЯСКА!!!!
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06.03.2021 09:47 Відповісти
Весна покаже, хто срав на свою країну
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06.03.2021 11:47 Відповісти
https://prm.ua/poroshenko-v-interv-iu-l-express-sytuatsiia-z-koruptsiieiu-v-ukraini-pohirshylas/ Чинний глава держави Володимир Зеленський не виявляє політичної волі для реальної боротьби з корупцією в Україні.
Про це п'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко заявив в інтерв'ю виданню французькому виданню "L'Express".
"За час мого президентства ми зробили більше реформ у цій сфері, ніж за попередні 25 років. Сюди можна віднести, наприклад, створення Антикорупційного суду або націоналізацію ПриватБанку, який був театром масштабних шахрайств", - нагадав Порошенко.
Він також зауважив - замість того, щоб продовжити антикорупційні реформи, президент Зеленський робить кроки назад. "Сьогодні ситуація погіршилася: в Антикорупційного бюро зв'язані руки. Президент не виявляє політичної волі для боротьби з корупцією. Ми бачимо крок назад. Це веде до зростання невдоволення громадян країни", - констатував Порошенко.
Варто зазначити, що інтерв'ю виданню "L'Express" Порошенко дав до того, як стало відомо про санкції Держдепу США проти колишнього власника "ПриватБанку" олігарха Ігоря Коломойського.
У своїй заяві з цього приводу Петро Порошенко зауважив: "настав момент істини для Зеленського - чи продовження захисту свого бізнес-партнера, як це він робив протягом своєї каденції, чи Україна?".
"Попри те, що до влади Зеленський прийшов за тотальної підтримки олігарха Коломойського, його брудних кримінальних грошей і беззастережного сприяння медіаімперії Коломойського, яка стала головним джерелом фейкових новин проти мене, Зеленський має знайти в собі сили, аби відхреститися від цього пана", - вважає Порошенко.
"Зробити це публічно і без еківоків, всупереч своїм тіньовим зобов'язанням. Зеленському слід залишити у минулому бізнес-партнерство часів "Кварталу 95″. Припинити дворічне гальмування розслідування злочинів Коломойського і потурання його безмежним бізнес-апетитам", - наголосив п'ятий президент.
Порошенко переконаний - правоохоронні органи мають притягнути до відповідальності Коломойського, пред'явити звинувачення і підозру та запроторити за ґрати. "Попри критичну опозицію до влади, наша політична сила буде підтримувати рішення, які звільняють Україну від таких масштабних корупціонерів", - наголошує лідер "Європейської Солідарності".
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06.03.2021 17:49 Відповісти
 
 