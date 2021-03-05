Палиця: Коли Зеленський став президентом, до Коломойського двері не зачинялися

Після перемоги Володимира Зеленського на виборах президента багато людей зверталися до олігарха Ігоря Коломойського з проханням про протекцію.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив глава партії "За майбутнє" Ігор Палиця, який називає себе "другом, але не бізнес-партнером" Коломойського, повідомляє Цензор.НЕТ.

"З моменту, коли Зеленський став президентом, до Ігоря Валерійовича Коломойського двері не зачинялися. Я за цим всім спостерігав, коли десь ми перетиналися або заходив, мені було навіть цікаво. Всі йшли зі своїми резюме - "допоможіть мені кудись влаштуватися", "допоможіть мені кудись потрапити", - розповів Палиця.

Він у прямому ефірі запитав у експрем'єра Олексія Гончарука про те, чи просив той Коломойського про протекцію. А коли Гончарук відповів негативно, сказав, що в такому випадку студії потрібен детектор брехні.

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"Я знаю, що було в 2014 році, коли він (Коломойський. - Ред.) став губернатором (Дніпропетровської області. - Ред.). За свій рахунок він заправляв літаки і танки, коли не було в державному бюджеті ні однієї копійки, не було палива взагалі. За свій рахунок він вдівав тоді і фінансував тоді добровольчі батальйони, про які сьогодні кажуть - нє, це були погані добровольчі батальйони. Це я знаю. Чи крав він гроші? Я не знаю. Таке формулювання - ну, напевно, щось є. Хотілось би побачити і почути (докази. - Ред.)", - сказав Палиця.

Нагадаємо, 5 березня Сполучені Штати Америки публічно визнали олігарха Ігоря Коломойського причетним до корупції і ввели санкції проти нього і його сім'ї. В Офісі Президента після цього заявили, що Зеленський за 2 роки на посаді президента зробив для деолігархізації більше, ніж будь-який інший президент України.