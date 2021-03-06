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Новости День Независимости
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Патриарх Варфоломей посетит Украину в августе, - "слуга народа" Кравчук

Патриарх Варфоломей посетит Украину в августе, -

Вселенский патриарх Варфоломей приедет в Украину, чтобы принять участие в торжествах по случаю 30-летия независимости.

Об этом сообщила в Facebook заместитель руководителя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, Варфоломей заявил об этом на встрече с украинским парламентариям, организованной Генеральным консульством Украины в Стамбуле.

"На встрече с делегацией народных депутатов из фракции "Слуга народа" Вселенский патриарх Варфоломей I подтвердил свой приезд в Украину на торжества по случаю 30-летия Независимости - по приглашению Владимира Зеленского. Очень символично, что на празднование Дня Независимости Украины прибудет патриарх, который сыграл одну из ключевых ролей для независимости и признания украинского православия", - пишет Кравчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Два года назад патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии объединенной Православной церкви Украины

Патриарх Варфоломей посетит Украину в августе, - слуга народа Кравчук 01

Отметим, что Варфоломей посещал Украину в 2008 году - тогда он принимал участие в торжествах по случаю 1020-летия крещения Киевской Руси.

Также читайте: Варфоломей подтвердил визит в Украину в августе 2021 года

Напомним, ранее Офис Президента сообщал, что визит Варфоломея может состояться на День Независимости, если стабилизируется эпидемическая ситуация. До этого визит Варфоломея анонсировали еще в 2019 году. В частности, об этом говорил предстоятель Православной церкви Украины Епифаний.

Автор: 

Варфоломей (240) День Независимости (1196) Кравчук Евгения (367)


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Топ комментарии
+13
Дай Бог.
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06.03.2021 21:50
+13
Добро пожаловать в Украину!
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06.03.2021 21:58
+12
Ласкаво просимо!
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06.03.2021 21:59
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Дай Бог.
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06.03.2021 21:50 Ответить
Так это про Термос. Так Зеля называл??
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06.03.2021 22:00 Ответить
Якщо при владі, на той час, ще буде ЗЕсрань...
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06.03.2021 22:50 Ответить
Хай краще Бог, нарешті, зазирне...
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06.03.2021 21:54 Ответить
в нас зараз видбувається дискотека в повній відповідності до кращих подій Вєтхого Завєта
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06.03.2021 23:20 Ответить
С чего это бог? Варфоломей вообще никто, он всего лишь первый среди равных, это папа римский наместник бога на земле. Знать надо такие важные теологические различия между православием и католицизмом.
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07.03.2021 06:15 Ответить
Варфоломій хоче подивитись на зелений балаган?
Патриарх Варфоломей посетит Украину в августе, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 9360
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06.03.2021 21:55 Ответить
Як же мені соромно за той день...
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06.03.2021 23:07 Ответить
А при Петі такого не було. )))
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06.03.2021 23:25 Ответить
Добро пожаловать в Украину!
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06.03.2021 21:58 Ответить
Ласкаво просимо!
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06.03.2021 21:59 Ответить
Мабуть Зеля хоче віддати йому термос, бо його на хліб не намажеш.
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06.03.2021 22:04 Ответить
Головний АраХам України зміцнює напівофіційним візитом Україно-мальдівські зв'язки.
Скільки ж коштував таємний відпочинок керівника фракції Слуга урода під час війни, економічної кризи й пандемії:невдовзі в розслідуванні Схем, РадіоСволоти.
Патріарх Варфоломій відвідає Україну в серпні, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 850
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06.03.2021 22:12 Ответить
Украина достойно встретит Его Святейшество.... Благодаря ему украинская церковь начала своё избавление от влияния кремлёвско - гундяевской сатанинской секты РПЦ.... Осталось вышвырнуть из Украины гундяевских попов.. Или отловить их и обменять на наших граждан , находящихся в плену у кремлёвской крысы путена...
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06.03.2021 22:15 Ответить
Зебильный бот Шура шурикович, он же Женья женьевич, он же Васья васьевич, он же Белое пальто - харош беса гнать, власть клоунов зашкварно встретит Варфоломея. У зеленой плесени по другому не бывает.
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07.03.2021 09:06 Ответить
Почему никто не говорит, что Россия отобрала у Украины не просто Крым, а центр Ислама Украины...!!!
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06.03.2021 22:32 Ответить
Ісламський культурний центр м. Київ -- один із дев'ятьох ІКЦ, розташованих в найбільших містах України. У будівлі київського ІКЦ розташований офіс Духовного управління мусульман України "Умма", шаріатський комітет фатв, Український центр ісламознавчих досліджень, правозахисна організація "Разом із законом", гімназія "Наше майбутнє", громадські організації "Марьям" і "Ан-Нур", а також головний офіс Всеукраїнської асоціації громадських організацій ВАГО "Альраід", видавництво "Ансар фаундейшн".
У двох молитовних залах ІКЦ, чоловічому і жіночому вміщується 1500 людей, правляться щоденні і п'ятничні молитви. Працюють гуртки читання та вивчення Корану, лекції, курси арабської мови, сімейні семінари, бібліотека і багато чого ще.
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07.03.2021 07:24 Ответить
А Крим звільниться від окупації.
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07.03.2021 07:30 Ответить
Ви особисто вивчали коран? У мене до старого завіту як у хрестиянина є питання. А про коран я чув (від церковників правда) не дуже добру іформацію.
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07.03.2021 08:17 Ответить
пройдут годы и десятилетия.. память сотрется, а очевидцы кто умрёт, кто станет равнодушным..
но в памяти поколения останется безусловный исторический факт, пятый Президент Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей принесли к ногам Украины Автокефальную Православную Церковь.. и она состоялась!!!
РПЦ и УПЦ МП нет места на земле Украины!.. они враги!.. им здесь не рады!!!
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06.03.2021 22:53 Ответить
ну, нам її приніс ще Ієремія в часи Сагайдачного. Теж висвятивши митрополита. Яким чином митрополит Київський попав під руку саме московського патріарха (і чому вселенська церква визнала московського лжепатріаха патріархом) - оце питання.
Вина виключно на комуняках на чолі із кравчуком. Підтримав Філарета і дав розповсюджуватися московській заразі. Хоча всі діючі і розвалені храми були у власності держави. Достатньо було вимоги: підтримуєш дійсно незалежну церкву - отримуй в аренду храм. Ні? - ну то досвіданіє. А то Почаїв - москалям. Печерський - москалям. Та попів тоді не було стільки аби все захватить. Їхало московське бидло і ставали монахами. Важко було заборонити - лише громадянам України?
Варфоломій із товаришами виправили на стільки можна історичну і канонічну несправедливість. Бо Київ хрещений від Константинополя. А москви в той час навіть не намічалося.
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07.03.2021 08:30 Ответить
Вселенский Патриарх подтвердил свой приезд на 30 летие Независимости Украины. Только Зеленскай здесь не причем! Варфоломея пригласил Порошенко.
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06.03.2021 23:08 Ответить
все сходится. Бо если бы зебил приглашал, Его Святейшество проигнорировал бы приглашение (из-за "томоса")
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06.03.2021 23:26 Ответить
РПЦ нах з України, навічно.
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06.03.2021 23:54 Ответить
От тільки не треба брехати, Зеленський запросив Патріарха на урочистості з нагоди 30-річчя Незалежності України, а на зустрічі з делегацією народних депутатів СН у Стамбулі Варфоломій підтвердив згоду на свій приїзд. Так написано вище.
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07.03.2021 06:09 Ответить
Приїде навертати всю ватну наволоч і прорашистських прихвостнів , на шлях праведний . Бо Гуня Масквскій відлучив таки ватоголових від світового православ'я .
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06.03.2021 23:41 Ответить
пікнікі з мордобоями на цвинтарах - нацьіональньі спорт рпц внє палітікі!
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07.03.2021 08:54 Ответить
Чому київські князі хрестилися від Константинополя? У тодішній імперії правлячі династії часто мінялися. І була теоретична можливість князю стати імператором. Багато хто мріяв. Але вийшло аж у Османів Софію забрали собі на мечеть (прямо по писанію: ви будете жити в житлах, яких не будували). Патріарха обложили данню. От і пішли посланці патріарха просити по миру. Аж поки наткнулися на москаля. Москаль як і належить бандиту загрозою життю витребував собі патріархат. І хоч його потім відміняли, та все одно москалям вдалося купити визнання. Чи розкаялися духовні нащадки тих, хто торгував кафедрами? Ніби щось було. Але вже точно не памятаю.
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07.03.2021 08:39 Ответить
Це дуже добра новина.
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20.06.2021 11:11 Ответить
 
 