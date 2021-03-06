Патриарх Варфоломей посетит Украину в августе, - "слуга народа" Кравчук
Вселенский патриарх Варфоломей приедет в Украину, чтобы принять участие в торжествах по случаю 30-летия независимости.
Об этом сообщила в Facebook заместитель руководителя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, Варфоломей заявил об этом на встрече с украинским парламентариям, организованной Генеральным консульством Украины в Стамбуле.
"На встрече с делегацией народных депутатов из фракции "Слуга народа" Вселенский патриарх Варфоломей I подтвердил свой приезд в Украину на торжества по случаю 30-летия Независимости - по приглашению Владимира Зеленского. Очень символично, что на празднование Дня Независимости Украины прибудет патриарх, который сыграл одну из ключевых ролей для независимости и признания украинского православия", - пишет Кравчук.
Отметим, что Варфоломей посещал Украину в 2008 году - тогда он принимал участие в торжествах по случаю 1020-летия крещения Киевской Руси.
Напомним, ранее Офис Президента сообщал, что визит Варфоломея может состояться на День Независимости, если стабилизируется эпидемическая ситуация. До этого визит Варфоломея анонсировали еще в 2019 году. В частности, об этом говорил предстоятель Православной церкви Украины Епифаний.
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Скільки ж коштував таємний відпочинок керівника фракції Слуга урода під час війни, економічної кризи й пандемії:невдовзі в розслідуванні Схем, РадіоСволоти.
У двох молитовних залах ІКЦ, чоловічому і жіночому вміщується 1500 людей, правляться щоденні і п'ятничні молитви. Працюють гуртки читання та вивчення Корану, лекції, курси арабської мови, сімейні семінари, бібліотека і багато чого ще.
но в памяти поколения останется безусловный исторический факт, пятый Президент Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей принесли к ногам Украины Автокефальную Православную Церковь.. и она состоялась!!!
РПЦ и УПЦ МП нет места на земле Украины!.. они враги!.. им здесь не рады!!!
Вина виключно на комуняках на чолі із кравчуком. Підтримав Філарета і дав розповсюджуватися московській заразі. Хоча всі діючі і розвалені храми були у власності держави. Достатньо було вимоги: підтримуєш дійсно незалежну церкву - отримуй в аренду храм. Ні? - ну то досвіданіє. А то Почаїв - москалям. Печерський - москалям. Та попів тоді не було стільки аби все захватить. Їхало московське бидло і ставали монахами. Важко було заборонити - лише громадянам України?
Варфоломій із товаришами виправили на стільки можна історичну і канонічну несправедливість. Бо Київ хрещений від Константинополя. А москви в той час навіть не намічалося.