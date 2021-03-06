Патриарх Варфоломей посетит Украину в августе, - "слуга народа" Кравчук

Вселенский патриарх Варфоломей приедет в Украину, чтобы принять участие в торжествах по случаю 30-летия независимости.

Об этом сообщила в Facebook заместитель руководителя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, Варфоломей заявил об этом на встрече с украинским парламентариям, организованной Генеральным консульством Украины в Стамбуле.

"На встрече с делегацией народных депутатов из фракции "Слуга народа" Вселенский патриарх Варфоломей I подтвердил свой приезд в Украину на торжества по случаю 30-летия Независимости - по приглашению Владимира Зеленского. Очень символично, что на празднование Дня Независимости Украины прибудет патриарх, который сыграл одну из ключевых ролей для независимости и признания украинского православия", - пишет Кравчук.

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Отметим, что Варфоломей посещал Украину в 2008 году - тогда он принимал участие в торжествах по случаю 1020-летия крещения Киевской Руси.

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Напомним, ранее Офис Президента сообщал, что визит Варфоломея может состояться на День Независимости, если стабилизируется эпидемическая ситуация. До этого визит Варфоломея анонсировали еще в 2019 году. В частности, об этом говорил предстоятель Православной церкви Украины Епифаний.