Патріарх Варфоломій відвідає Україну в серпні, - "слуга народу" Кравчук

Вселенський патріарх Варфоломій приїде в Україну, щоб взяти участь в урочистостях із нагоди 30-річчя незалежності.

Про це повідомила у фейсбуці заступниця керівника парламентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, Варфоломій заявив про це на зустрічі з українськими парламентаріями, організованій генеральним консульством України в Стамбулі.

"На зустрічі з делегацією народних депутатів із фракції "Слуга народу" Вселенський патріарх Варфоломій I підтвердив свій приїзд в Україну на урочистості з нагоди 30-річчя незалежності, на запрошення Володимира Зеленського. Дуже символічно, що на святкування Дня Незалежності України прибуде патріарх, який відіграв одну з ключових ролей для незалежності і визнання українського православ'я", - пише Кравчук.

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Зазначимо, що Варфоломій відвідував Україну у 2008 році. Тоді він брав участь в урочистостях із нагоди 1020-річчя хрещення Київської Русі.

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Нагадаємо, раніше Офіс президента повідомляв, що візит Варфоломія може відбутися на День Незалежності, якщо стабілізується епідемічна ситуація. До цього візит Варфоломія анонсували ще у 2019 році. Зокрема, про це говорив предстоятель Православної церкви України Епіфаній.