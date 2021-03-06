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Новини День Незалежності
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Патріарх Варфоломій відвідає Україну в серпні, - "слуга народу" Кравчук

Патріарх Варфоломій відвідає Україну в серпні, -

Вселенський патріарх Варфоломій приїде в Україну, щоб взяти участь в урочистостях із нагоди 30-річчя незалежності.

Про це повідомила у фейсбуці заступниця керівника парламентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, Варфоломій заявив про це на зустрічі з українськими парламентаріями, організованій генеральним консульством України в Стамбулі.

"На зустрічі з делегацією народних депутатів із фракції "Слуга народу" Вселенський патріарх Варфоломій I підтвердив свій приїзд в Україну на урочистості з нагоди 30-річчя незалежності, на запрошення Володимира Зеленського. Дуже символічно, що на святкування Дня Незалежності України прибуде патріарх, який відіграв одну з ключових ролей для незалежності і визнання українського православ'я", - пише Кравчук.

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Патріарх Варфоломій відвідає Україну в серпні, - слуга народу Кравчук 01

Зазначимо, що Варфоломій відвідував Україну у 2008 році. Тоді він брав участь в урочистостях із нагоди 1020-річчя хрещення Київської Русі.

Читайте також: Варфоломій підтвердив візит в Україну в серпні 2021 року

Нагадаємо, раніше Офіс президента повідомляв, що візит Варфоломія може відбутися на День Незалежності, якщо стабілізується епідемічна ситуація. До цього візит Варфоломія анонсували ще у 2019 році. Зокрема, про це говорив предстоятель Православної церкви України Епіфаній.

Автор: 

Варфоломій (216) День Незалежності (701) Кравчук Євгенія (374)


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Топ коментарі
+13
Дай Бог.
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06.03.2021 21:50
+13
Добро пожаловать в Украину!
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06.03.2021 21:58
+12
Ласкаво просимо!
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06.03.2021 21:59
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Дай Бог.
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06.03.2021 21:50 Відповісти
Так это про Термос. Так Зеля называл??
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06.03.2021 22:00 Відповісти
Якщо при владі, на той час, ще буде ЗЕсрань...
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06.03.2021 22:50 Відповісти
Хай краще Бог, нарешті, зазирне...
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06.03.2021 21:54 Відповісти
в нас зараз видбувається дискотека в повній відповідності до кращих подій Вєтхого Завєта
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06.03.2021 23:20 Відповісти
С чего это бог? Варфоломей вообще никто, он всего лишь первый среди равных, это папа римский наместник бога на земле. Знать надо такие важные теологические различия между православием и католицизмом.
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07.03.2021 06:15 Відповісти
Варфоломій хоче подивитись на зелений балаган?
Патриарх Варфоломей посетит Украину в августе, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 9360
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06.03.2021 21:55 Відповісти
Як же мені соромно за той день...
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06.03.2021 23:07 Відповісти
А при Петі такого не було. )))
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06.03.2021 23:25 Відповісти
Добро пожаловать в Украину!
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06.03.2021 21:58 Відповісти
Ласкаво просимо!
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06.03.2021 21:59 Відповісти
Мабуть Зеля хоче віддати йому термос, бо його на хліб не намажеш.
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06.03.2021 22:04 Відповісти
Головний АраХам України зміцнює напівофіційним візитом Україно-мальдівські зв'язки.
Скільки ж коштував таємний відпочинок керівника фракції Слуга урода під час війни, економічної кризи й пандемії:невдовзі в розслідуванні Схем, РадіоСволоти.
Патріарх Варфоломій відвідає Україну в серпні, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 850
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06.03.2021 22:12 Відповісти
Украина достойно встретит Его Святейшество.... Благодаря ему украинская церковь начала своё избавление от влияния кремлёвско - гундяевской сатанинской секты РПЦ.... Осталось вышвырнуть из Украины гундяевских попов.. Или отловить их и обменять на наших граждан , находящихся в плену у кремлёвской крысы путена...
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06.03.2021 22:15 Відповісти
Зебильный бот Шура шурикович, он же Женья женьевич, он же Васья васьевич, он же Белое пальто - харош беса гнать, власть клоунов зашкварно встретит Варфоломея. У зеленой плесени по другому не бывает.
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07.03.2021 09:06 Відповісти
Почему никто не говорит, что Россия отобрала у Украины не просто Крым, а центр Ислама Украины...!!!
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06.03.2021 22:32 Відповісти
Ісламський культурний центр м. Київ -- один із дев'ятьох ІКЦ, розташованих в найбільших містах України. У будівлі київського ІКЦ розташований офіс Духовного управління мусульман України "Умма", шаріатський комітет фатв, Український центр ісламознавчих досліджень, правозахисна організація "Разом із законом", гімназія "Наше майбутнє", громадські організації "Марьям" і "Ан-Нур", а також головний офіс Всеукраїнської асоціації громадських організацій ВАГО "Альраід", видавництво "Ансар фаундейшн".
У двох молитовних залах ІКЦ, чоловічому і жіночому вміщується 1500 людей, правляться щоденні і п'ятничні молитви. Працюють гуртки читання та вивчення Корану, лекції, курси арабської мови, сімейні семінари, бібліотека і багато чого ще.
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07.03.2021 07:24 Відповісти
А Крим звільниться від окупації.
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07.03.2021 07:30 Відповісти
Ви особисто вивчали коран? У мене до старого завіту як у хрестиянина є питання. А про коран я чув (від церковників правда) не дуже добру іформацію.
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07.03.2021 08:17 Відповісти
пройдут годы и десятилетия.. память сотрется, а очевидцы кто умрёт, кто станет равнодушным..
но в памяти поколения останется безусловный исторический факт, пятый Президент Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей принесли к ногам Украины Автокефальную Православную Церковь.. и она состоялась!!!
РПЦ и УПЦ МП нет места на земле Украины!.. они враги!.. им здесь не рады!!!
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06.03.2021 22:53 Відповісти
ну, нам її приніс ще Ієремія в часи Сагайдачного. Теж висвятивши митрополита. Яким чином митрополит Київський попав під руку саме московського патріарха (і чому вселенська церква визнала московського лжепатріаха патріархом) - оце питання.
Вина виключно на комуняках на чолі із кравчуком. Підтримав Філарета і дав розповсюджуватися московській заразі. Хоча всі діючі і розвалені храми були у власності держави. Достатньо було вимоги: підтримуєш дійсно незалежну церкву - отримуй в аренду храм. Ні? - ну то досвіданіє. А то Почаїв - москалям. Печерський - москалям. Та попів тоді не було стільки аби все захватить. Їхало московське бидло і ставали монахами. Важко було заборонити - лише громадянам України?
Варфоломій із товаришами виправили на стільки можна історичну і канонічну несправедливість. Бо Київ хрещений від Константинополя. А москви в той час навіть не намічалося.
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07.03.2021 08:30 Відповісти
Вселенский Патриарх подтвердил свой приезд на 30 летие Независимости Украины. Только Зеленскай здесь не причем! Варфоломея пригласил Порошенко.
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06.03.2021 23:08 Відповісти
все сходится. Бо если бы зебил приглашал, Его Святейшество проигнорировал бы приглашение (из-за "томоса")
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06.03.2021 23:26 Відповісти
РПЦ нах з України, навічно.
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06.03.2021 23:54 Відповісти
От тільки не треба брехати, Зеленський запросив Патріарха на урочистості з нагоди 30-річчя Незалежності України, а на зустрічі з делегацією народних депутатів СН у Стамбулі Варфоломій підтвердив згоду на свій приїзд. Так написано вище.
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07.03.2021 06:09 Відповісти
Приїде навертати всю ватну наволоч і прорашистських прихвостнів , на шлях праведний . Бо Гуня Масквскій відлучив таки ватоголових від світового православ'я .
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06.03.2021 23:41 Відповісти
пікнікі з мордобоями на цвинтарах - нацьіональньі спорт рпц внє палітікі!
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07.03.2021 08:54 Відповісти
Чому київські князі хрестилися від Константинополя? У тодішній імперії правлячі династії часто мінялися. І була теоретична можливість князю стати імператором. Багато хто мріяв. Але вийшло аж у Османів Софію забрали собі на мечеть (прямо по писанію: ви будете жити в житлах, яких не будували). Патріарха обложили данню. От і пішли посланці патріарха просити по миру. Аж поки наткнулися на москаля. Москаль як і належить бандиту загрозою життю витребував собі патріархат. І хоч його потім відміняли, та все одно москалям вдалося купити визнання. Чи розкаялися духовні нащадки тих, хто торгував кафедрами? Ніби щось було. Але вже точно не памятаю.
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07.03.2021 08:39 Відповісти
Це дуже добра новина.
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20.06.2021 11:11 Відповісти
 
 