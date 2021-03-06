Патріарх Варфоломій відвідає Україну в серпні, - "слуга народу" Кравчук
Вселенський патріарх Варфоломій приїде в Україну, щоб взяти участь в урочистостях із нагоди 30-річчя незалежності.
Про це повідомила у фейсбуці заступниця керівника парламентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ.
За її словами, Варфоломій заявив про це на зустрічі з українськими парламентаріями, організованій генеральним консульством України в Стамбулі.
"На зустрічі з делегацією народних депутатів із фракції "Слуга народу" Вселенський патріарх Варфоломій I підтвердив свій приїзд в Україну на урочистості з нагоди 30-річчя незалежності, на запрошення Володимира Зеленського. Дуже символічно, що на святкування Дня Незалежності України прибуде патріарх, який відіграв одну з ключових ролей для незалежності і визнання українського православ'я", - пише Кравчук.
Зазначимо, що Варфоломій відвідував Україну у 2008 році. Тоді він брав участь в урочистостях із нагоди 1020-річчя хрещення Київської Русі.
Нагадаємо, раніше Офіс президента повідомляв, що візит Варфоломія може відбутися на День Незалежності, якщо стабілізується епідемічна ситуація. До цього візит Варфоломія анонсували ще у 2019 році. Зокрема, про це говорив предстоятель Православної церкви України Епіфаній.
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Скільки ж коштував таємний відпочинок керівника фракції Слуга урода під час війни, економічної кризи й пандемії:невдовзі в розслідуванні Схем, РадіоСволоти.
У двох молитовних залах ІКЦ, чоловічому і жіночому вміщується 1500 людей, правляться щоденні і п'ятничні молитви. Працюють гуртки читання та вивчення Корану, лекції, курси арабської мови, сімейні семінари, бібліотека і багато чого ще.
но в памяти поколения останется безусловный исторический факт, пятый Президент Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей принесли к ногам Украины Автокефальную Православную Церковь.. и она состоялась!!!
РПЦ и УПЦ МП нет места на земле Украины!.. они враги!.. им здесь не рады!!!
Вина виключно на комуняках на чолі із кравчуком. Підтримав Філарета і дав розповсюджуватися московській заразі. Хоча всі діючі і розвалені храми були у власності держави. Достатньо було вимоги: підтримуєш дійсно незалежну церкву - отримуй в аренду храм. Ні? - ну то досвіданіє. А то Почаїв - москалям. Печерський - москалям. Та попів тоді не було стільки аби все захватить. Їхало московське бидло і ставали монахами. Важко було заборонити - лише громадянам України?
Варфоломій із товаришами виправили на стільки можна історичну і канонічну несправедливість. Бо Київ хрещений від Константинополя. А москви в той час навіть не намічалося.