Два роки тому патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію об'єднаної Православної церкви України
Процедура надання автокефалії ПЦУ завершилася 6 січня 2019 року - в Патріаршому храмі Святого Георгія відбулося вручення Томосу про автокефалію і божественна літургія, яку спільно провели Вселенський патріарх Варфоломій і предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
Церемонія підписання Томосу відбулася після спільного молебню Варфоломія і предстоятеля Православної церкви України Епіфанія в храмі Святого Георгія на території Вселенського патріархату в Стамбулі. Томос є патріаршою грамотою, що офіційно затверджує канонічний автокефальний статус ПЦУ як однієї з 15 помісних православних церков світу. Цей документ видається один раз і є основою існування церкви. Він чинний з моменту його підписання.
Як відомо, шлях до незалежної української помісної Церкви був складним і тривалим. Перша спроба була здійснена ще 100 років тому, за часів Гетьманату і Директорії. Але народженню Української церкви завадила більшовицька окупація.
Процес був відновлений з початком Незалежної України, велику роль у цьому відігравав предстоятель УПЦ Київського патріархату Філарет. Проте, багато років Москві вдавалося блокувати цей процес. І лише спроба 2018 року виявилася вдалою: 11 жовтня Синод Вселенського патріархату оголосив, що Російська православна церква втратила юрисдикцію над канонічною територією України, а церквою-матір'ю України є Константинополь. Окрім того, було визнано недійсною анафему глави УПЦ КП Філарета та предстоятеля УАПЦ Макарія.
15 грудня 2018 року у Софії Київській пройшов Об'єднавчий церковний собор. На ньому духовенство УПЦ Київського патріархату, Української автокефальної православної церкви та УПЦ Московського патріархату створили єдину помісну Православну церкву України, ухвалили її статут і обрали предстоятеля - митрополита Київського і всієї України Епіфанія.
Процедура надання автокефалії ПЦУ завершилась 6 січня 2019 року - в Патріаршому храмі Святого Георгія відбулося вручення Томоса про автокефалію та божественна літургія, яку спільно відправили Вселенський патріарх Варфоломій та предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній.
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українець не скаже так про Українську церкву.
З якої країни пишете, використовуючи україгмький прапор?
Одна з помилок порошенка і такого неоднозначного відношення у суспільстві до величезноі історичної подіі в житті України, що тодішній лідер почав плутати богові справи з політичними і передвиборчими. Богові це не сподобалось, людям теж.
Навіть, коли зробив щось дуже добре, постарайся бути скромним і смиренним. Як не люди, то Бог оцінить точно, коли в нього віриш. Хочеш слави за свої вчинки - тоді це гординя, а значить, гріх. Коли- небудь всім нам скажуть: " Простіть його, люди. Бог простить." А поки живемо з вірою.
Отделение украинской церкви от Расии - святое дело!
Среди граждан Украины половина верующих, и государству не всё равно, какие попы их наставляют - расийские или украинские.
А по поводу засцать - это своим одноклассникам рассказывай, где туалет.
Школьному философу невдомёк, что незаконное преследование верующих обернулось бы грандиозным международным скандалом, который Расия и её западные подручные уж не упустили бы раздуть до небес для подрыва западной поддержки Украины.
Так что лучше простерни своё бельишко - опять проклятый Порох туда насрал!
Реальность - она несколько шире твоих юношеских представлений.
Голубь мой, а КАК в средствах массовой информации будет подаваться выдворение из Украины расийских повов?
ЧТО завоют в Совете Европы итальянские депутаты на доверии Путина?
Про ЧТО будет трясти яйцами в ООН лысеющая сволочь?
Ты предлагаешь насрать на "мнение Запада"?
И это по твоему послужить усилению поддержки Украины на международной арене?
Ну как Порох не догадался "Показать предварительно связи попов с фсб " - это же так просто!
Хотя кому я говорю?
Свидетелю мантры "а то Путин нападёт".....
Эти старшекласники не только туповаты, они ещё и хамоваты и нагловаты.....
ГДЕ ты, мудило, вычитало что я "боготворить пороха" ?????
ГДЕ ты, мудило, вычитало у меня про "хоть к ранам прикладывай" ?????
Если ты, мудило, не понимаешь что тибе пишут - так спроси!
А все сферы, где ты поработало - разгрузка палёной водки у обосцанного ларька, что заметно из твоих глубокомысленных рассуждений и подзаборного стиля общения.
Чао!
ГДЕ ты вычитало что я "боготворить пороха" ?????
Цитату в студию!
Вопрос в другом - ГДЕ ты вычитало что я "боготворить пороха" ?????
Цитату в студию!
ПС: твои гадания на мелких куриных костях никого, кроме тибя самого, не интересуют.
Вопрос в другом - ГДЕ ты вычитало что я "боготворить пороха" ?????
Цитату в студию!
А що вже говорити про світське і церковне життя поза Верховною Радою, яке проходить в суспільстві. Я не відкрию вам тайну, що в кожній військовій частині була і є церква чи капличка УПЦ МП. У кожному місті чи селі є такі ж самі храми. Біля всіх «Ритуальних послуг» і на цвинтарях відкриті послуги виключно священників УПЦ МП. Куди не ступи - храми, послуги і література тільки конфесій московського патріархату, які відверто не визнають суверенність України. І це свобода світогляду і віросповідання? То ви поважаєте себе і свою державу? Як так могло статися, що за 30 років незалежності України в Україні діє більше 11 тисяч парафій церков московського патріархату, в той час як в ПЦУ всього біля 7 тисяч? І то кількість парафій автокефальної церкви ПЦУ виросла після Майдану, початку війни з Росією і надання Томосу, коли тільки за рік перейшло більше 600 громад. Весь час при комуністах, «регіоналах» державні «мужі» підтримували тільки російську церкву. А при «Слугах» перехід громад із московських церков в ПЦУ призупинився, влада стала на сторону московської церкви і робить все виключно на її користь. То я ще раз хочу їх запитати: «Ви дійсно український президент і українські депутати? Ви збираєтеся будувати заможну Україну, чи малоросію під владою Московії? Як можна топтати своє і підтримувати чуже, яке вас і нас не визнає? І як можуть люди йти до священика, який підтримує Московію (Росію), править чужою мовою і ганьбить вашу державу - Україну, її військо і владу?».