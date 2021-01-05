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Новини Створення Помісної Церкви
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Два роки тому патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію об'єднаної Православної церкви України

Два роки тому патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію об'єднаної Православної церкви України

Процедура надання автокефалії ПЦУ завершилася 6 січня 2019 року - в Патріаршому храмі Святого Георгія відбулося вручення Томосу про автокефалію і божественна літургія, яку спільно провели Вселенський патріарх Варфоломій і предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Церемонія підписання Томосу відбулася після спільного молебню Варфоломія і предстоятеля Православної церкви України Епіфанія в храмі Святого Георгія на території Вселенського патріархату в Стамбулі. Томос є патріаршою грамотою, що офіційно затверджує канонічний автокефальний статус ПЦУ як однієї з 15 помісних православних церков світу. Цей документ видається один раз і є основою існування церкви. Він чинний з моменту його підписання.

Як відомо, шлях до незалежної української помісної Церкви був складним і тривалим. Перша спроба була здійснена ще 100 років тому, за часів Гетьманату і Директорії. Але народженню Української церкви завадила більшовицька окупація.

Процес був відновлений з початком Незалежної України, велику роль у цьому відігравав предстоятель УПЦ Київського патріархату Філарет. Проте, багато років Москві вдавалося блокувати цей процес. І лише спроба 2018 року виявилася вдалою: 11 жовтня Синод Вселенського патріархату оголосив, що Російська православна церква втратила юрисдикцію над канонічною територією України, а церквою-матір'ю України є Константинополь. Окрім того, було визнано недійсною анафему глави УПЦ КП Філарета та предстоятеля УАПЦ Макарія.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Шмигаль на зустрічі з Варфоломієм: Томос відкрив нові перспективи для розвитку християнства в Україні. ФОТОрепортаж

15 грудня 2018 року у Софії Київській пройшов Об'єднавчий церковний собор. На ньому духовенство УПЦ Київського патріархату, Української автокефальної православної церкви та УПЦ Московського патріархату створили єдину помісну Православну церкву України, ухвалили її статут і обрали предстоятеля - митрополита Київського і всієї України Епіфанія.

Процедура надання автокефалії ПЦУ завершилась 6 січня 2019 року - в Патріаршому храмі Святого Георгія відбулося вручення Томоса про автокефалію та божественна літургія, яку спільно відправили Вселенський патріарх Варфоломій та предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Також читайте: В Україні діє понад 7 тисяч релігійних громад ПЦУ і майже 12,5 тисяч - УПЦ МП, - МКІП

Автор: 

Варфоломій (216) Томос (254) ПЦУ (796)


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Топ коментарі
+28
Одразу видно виборця зе- їм усім байдуже))
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05.01.2021 09:23
+21
До ПОЛІТИКА Порошенко, тобто до того, що він робив як державний діяч.
Отримання Томосу точно увійшло в історію України на віки, тому що він є однією із важливих складових незалежності від московії, інструментом боротьби за мізки, менталітет людей.
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05.01.2021 09:53
+19
ЗЕлохи, ану починайте шо його на хліб не намажеш.
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05.01.2021 09:20
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Подписать то он подписал,да только переходить никто не спешит.Большинство в МП осталось.
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05.01.2021 09:58 Відповісти
Тебе це тішить?
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05.01.2021 10:03 Відповісти
Скорей бесит,что кацапов больше.
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05.01.2021 11:26 Відповісти
Нічого, прийде українська влада, перейдуть, або попєдалюють нести "віру" білим ведмедям...
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05.01.2021 10:31 Відповісти
Когда она придет та влада,если народ выбирает дебилов и говорит:"лиж бы не Петя"?
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05.01.2021 11:32 Відповісти
І що? Зеля усе спустив на гальмах. При Пеці московським попам наставав плавний каюк, а тепер, вони знову спокійно косять бабло і сіють ненависть та ворожнечу у душі українців.
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05.01.2021 10:02 Відповісти
а толку ???
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05.01.2021 10:31 Відповісти
Ого кацапья набігло з трендом навеличнішого "термос". Муляє їм незалежна церква.
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05.01.2021 10:46 Відповісти
Момент повернення Незалежності Православній Церкві УкраїниДва роки тому патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію об'єднаної Православної церкви України - Цензор.НЕТ 1414
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05.01.2021 11:00 Відповісти
Твій сатанат за скільки років визнали?
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05.01.2021 11:25 Відповісти
Типа получу права от инстанции, а потом каждый гаишник должен будет мне их удостоверять.
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05.01.2021 15:44 Відповісти
когда же у нас прекратят ходить в эти гребанные музеи древнееврейских сказок и верить бородатым мудакам в платьях? 21й век на дворе, а наши продолжают верить в первобытные сказки...
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05.01.2021 11:32 Відповісти
А ти гундяю це також сказав? Чи тобі лише ПЦУ поперек горла?
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05.01.2021 11:34 Відповісти
Мне любая религия - ЗЛО! Что гундяйка-фсбшник, что пцу ваше. Все это первобытные сказки древних евреев живших под гнетом римской империи.
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05.01.2021 11:45 Відповісти
"ваше пцу"
українець не скаже так про Українську церкву.
З якої країни пишете, використовуючи україгмький прапор?
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05.01.2021 13:01 Відповісти
"українець не скаже так про Українську церкву." Ви так впевнені? Не хочу вас ображати, але ви хворий! У вас серьозна проблема із психікою і вам треба негайно звернутися до психіатра. Адже ви робите висновки про всіх українців судячі тільки по собі, що вже є помилкою, а також вважаєте, що я московитський бот... Маємо паранойю і нав'язливі ідеї... Давайте ще один симптом і можна прямо казати, що у вас шизофренія )) Розумний українець ніколи не піде в ту клоаку, яку ви називаєте цервкою. Церва і релігія ніколи не давали людям нічого окрім страждать, церква завжди бреше. Це бізнес, а такі як ви готові розбити лоба підносячи на колінах гроші всяким содомітам в рясах... 21-ше століття за вікном, а вам не вистачає розуму зрозуміти прості речі...
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05.01.2021 14:08 Відповісти
Я вас особисто не ображав
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05.01.2021 15:32 Відповісти
А я ображаю! Бо я втомився від людей які не здатні зрозуміти прості речі!!! Не можете відділити релігію від держави, ви хворий! Порох прямо порушив конституцію втрутившись в релігійні питання від імені держави, а вам аби тільки нових попів підвезли. А те, що попів які переховували московитських бойовиків ті зброю для них ніхто не покарав, не відправив додому в московію через страх втратити електорат, вам байдуже. Мені огидні такі як ви.
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05.01.2021 16:12 Відповісти
Підтримую тебе повністю. Махатма Ганді сказав : " У бога немає конфесій". Релігії потрібні попам, яка не хочуть нічого робити і добре жити. Наплодилось різних католиків, грекокатоликів, православних.і т.д, які читають одну біблію, вірять (якщо вірять) в Ісуса ігризуться між собою. За віру? ні, за гроші.
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05.01.2021 14:13 Відповісти
Церва це дуже прибутковий бізнес без податків, без перевірок і з шаленими грошима. Люди не розуміють того. Хоча чекати від більшості розумних думок дуже важко, їм навіть не вистачає розуму прочитати повністю своє святе писання та проаналізувати на помилки. Але обряди треба виконувати, свічки купувати і батюшкам гроші в скриньку класти.
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05.01.2021 14:16 Відповісти
Де твої коментарі про попів до Томоса? Їх не було чомусь. Лише після Томоса гадити почав.
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05.01.2021 14:50 Відповісти
Щось до Томоса ти мовчав, а зараз лайно роздаєш. Саупадєніє?
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05.01.2021 14:49 Відповісти
Л - Логіка! Тобто ти вважаєш, що якщо ти не бачив моїх дописів, то їх не було? Це просто свято якесь )) І чому я не здивований... Хоча як я вже писав вище, чекати від вашої братії адекватних аргументів важко через брак освіти і розуму. Вам головне попам гроші носити і сліпо обряди повторювати за гнідами в рясах.
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05.01.2021 15:32 Відповісти
Знову беззмістовний потік свідомості. А можна було просто лінк на статтю зі своїми коментами до 2018 р.
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05.01.2021 16:37 Відповісти
Я маю для тебе шукати статті де я робив дописи? Ти взагалі хворий? То лікуйся, хвороба сама себе не вилікує.
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05.01.2021 16:39 Відповісти
Так подавись своим гавном, гнида!
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05.01.2021 12:04 Відповісти
Для твоєї РПЦ також Константинополь, що б тобі там гундяй не розказував.
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05.01.2021 13:06 Відповісти
Одна з порад, до речі, не від мене, якою варто послуговуватись у всіх релігійних, а добре, і в мирських справах: Богові - богове, кесарю - кесареве.
Одна з помилок порошенка і такого неоднозначного відношення у суспільстві до величезноі історичної подіі в житті України, що тодішній лідер почав плутати богові справи з політичними і передвиборчими. Богові це не сподобалось, людям теж.
Навіть, коли зробив щось дуже добре, постарайся бути скромним і смиренним. Як не люди, то Бог оцінить точно, коли в нього віриш. Хочеш слави за свої вчинки - тоді це гординя, а значить, гріх. Коли- небудь всім нам скажуть: " Простіть його, люди. Бог простить." А поки живемо з вірою.
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05.01.2021 13:05 Відповісти
Какая разница зачем и почему:?
Отделение украинской церкви от Расии - святое дело!
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05.01.2021 13:08 Відповісти
Отделение церкви от дел государства - святое! Сколько можно терпеть этих содомитов и ********** в рясах в школах, гос. учреждениях? Хотят разводить наивных лохов, ну так пусть сидят у себя в избушках которые понаставили где только можно и там разводят. А государство должно быть вне религий. По поводу РПЦ, так их надо было признавать агентами кремля и гнать в шею, но порох тупо зассал так сделать. Он вообще многое что зассал делать, теперь имеем кучу проблем.
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05.01.2021 14:13 Відповісти
Не говори ерунды!
Среди граждан Украины половина верующих, и государству не всё равно, какие попы их наставляют - расийские или украинские.
А по поводу засцать - это своим одноклассникам рассказывай, где туалет.
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05.01.2021 16:37 Відповісти
Одноклассникам? Попытка апелляции к возрасту? Примитивненько )) От вас я ничего большего и не ожидаю. Даже в примитивной риторике вы идете по пути наименьшего сопротивления и выбираете аргументы из демагогии )) А то, что часть граждан верующие как-то меняет то, что спецслужбы при порохе не приняли никаких мер по выдворению секты кгб из Украины? Эти твари прятали у себя боевиков московских, прятали оружие и ничего, никакой реальной реакции. Эти твари сидят в самом центре Киева и никто их от туда не выгоняет. Просто порох боялся, что они настроят своих прихожан против него... Ну что сказать, он молодец. Секта кгб как сидела крепко в Украине, как распространяла скверну, так и продолжает... так что иди ка ты сам в школу и подтяни хотя бы риторику, про логику я вообще промолчу.
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05.01.2021 16:44 Відповісти
Талоны на повидло - это ещё не повидло, а претензии на разумность - это не разумность. Примитивная риторика типа "спецслужбы при порохе не приняли никаких мер по выдворению секты кгб из Украины" - как раз для уровня 11 класса, когда рождается горячее желание самоутвердиться путём безапелляционных рассуждений о материях, в которых не уха, ни рыла.
Школьному философу невдомёк, что незаконное преследование верующих обернулось бы грандиозным международным скандалом, который Расия и её западные подручные уж не упустили бы раздуть до небес для подрыва западной поддержки Украины.
Так что лучше простерни своё бельишко - опять проклятый Порох туда насрал!
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05.01.2021 18:01 Відповісти
"незаконное преследование верующих" Мдя... а я что-то про верющих говорил? Я говорил про служителей секты, а тебе даже на это не хватило мозгов... иди учись, студент!
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05.01.2021 19:23 Відповісти
Всё та же дискуссия с гонористым сташекласником....
Реальность - она несколько шире твоих юношеских представлений.
Голубь мой, а КАК в средствах массовой информации будет подаваться выдворение из Украины расийских повов?
ЧТО завоют в Совете Европы итальянские депутаты на доверии Путина?
Про ЧТО будет трясти яйцами в ООН лысеющая сволочь?
Ты предлагаешь насрать на "мнение Запада"?
И это по твоему послужить усилению поддержки Украины на международной арене?
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06.01.2021 12:12 Відповісти
Показать предварительно связи попов с фсб слабо? Устроить ряд скандалов и разоблачений? Просто надо применять фантазию и изобретательность. НО намного проще смахнуть все на "путин нападет"
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06.01.2021 12:23 Відповісти
Точно!
Ну как Порох не догадался "Показать предварительно связи попов с фсб " - это же так просто!
Хотя кому я говорю?
Свидетелю мантры "а то Путин нападёт".....
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06.01.2021 12:36 Відповісти
чувак! просто прекрати боготворить пороха. Как президент он показал себя не с лучшей стороны, как и все президенты которые у нас были. У него была возможность собрать нормальную команду и провести множество реформ и изменений в стране, но реально чего он добился на 100% это гребанный томос к которому он вообще не имел права прикасаться. Просто надоело уже слушать какой он сцоко классный, хоть к ранам прикладывай. Вот только если б ты поработал в сферах где реально было видно его труды, ты б так не распинался. "Свидетелю мантры "а то Путин нападёт"....." Ты *******? Это ж ты про это распинался, только другими словами. Это такие как ты поддерживали всю дичь которая происходила этими словами. ******... иди на ***! Надоело с олигофренами спорить
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06.01.2021 13:06 Відповісти
Нда...
Эти старшекласники не только туповаты, они ещё и хамоваты и нагловаты.....
ГДЕ ты, мудило, вычитало что я "боготворить пороха" ?????
ГДЕ ты, мудило, вычитало у меня про "хоть к ранам прикладывай" ?????
Если ты, мудило, не понимаешь что тибе пишут - так спроси!
А все сферы, где ты поработало - разгрузка палёной водки у обосцанного ларька, что заметно из твоих глубокомысленных рассуждений и подзаборного стиля общения.
Чао!
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06.01.2021 17:54 Відповісти
Набор бессмыленных слов, НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ к предмету.
ГДЕ ты вычитало что я "боготворить пороха" ?????

Цитату в студию!
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07.01.2021 12:16 Відповісти
Гав-гав, пук-пук - в этом ты, Тоша, несомненно силён!
Вопрос в другом - ГДЕ ты вычитало что я "боготворить пороха" ?????
Цитату в студию!
ПС: твои гадания на мелких куриных костях никого, кроме тибя самого, не интересуют.
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08.01.2021 12:12 Відповісти
Гав-гав, пук-пук - в этом ты, Тоша, несомненно силён!
Вопрос в другом - ГДЕ ты вычитало что я "боготворить пороха" ?????
Цитату в студию!
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11.01.2021 11:35 Відповісти
Об'єднавшись УПЦ КП, УАПЦ і частина УПЦ МП створили незалежну ПЦУ, 5 січня 2019 року Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію об'єднаної Православної церкви України. Для цього йшли довгі-довгі роки і переговори. Цьому сприяли також листи від Верховної Ради, Уряду і Президента України Петра Порошенко. Крапка, ми маємо свою церкву, а УПЦ, яка заховала приставку МП - є філіалом московської церкви РПЦ, бо керується з Московії з РПЦ. Сьомий рік іде російського-українська війна і ПЦУ з українськими воїнами, а з ким УПЦ? А вони з ворогом, вони вважають війну братовбивчою, не визнають голодомори і не визнають Україну, вважають що ми є один нарід і звісно походимо від кого? Зрозуміло расії, а не Києва. Так що московити, забирайте свою церкву, своїх попів і в свої болота, тут вона неканонічна.
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05.01.2021 17:54 Відповісти
Сьогодні у стінах ВР України працює церква (капличка) УПЦ МП, інших там немає. І там моляться депутати і спікер парламенту від нової влади - партії «Слуга народу», колишній «молодий регіонал» Разумков Д.О., і до нього там були спікери українського парламенту. То як це має називатися? А в Православній Церкві України депутатів і спікерів не було, бо бояться її, як чорт ладана, це ж справжня церква, а не філіал ФСБ. Вони і надалі надають пріоритет російській церкві, хоча після отримання нашою церквою Томосу і об'єднання православних церков в Православну Церкву України УПЦ МП є неканонічною. Наші обранці підтримують брехню російської пропаганди і плюють на віруючих канонічної, незалежної Православної Церкви України, і це навіть в часи війни Росії з Україною. А діючий президент Зеленський В.О. ще до обрання називав Томос, який отримала ПЦУ - термосом і нічого, навіть до цього часу не вибачився. Константинопольська церква вважає ПЦУ єдиною канонічною правонаступницею Київської митрополії. Крім цих церков є в Україні і Греко-католицька Церква, Римо-католицька Церква, Протестантська Церква, Свідків Єгови,іслам, юдаїзм та інші. Але мудрий президент, спікер Верховної Ради і депутати від «Слуги народу», ОПЗЖ та інших фракцій вам всім показують шлях тільки в одну церкву - московську. Кому служите «слуги»?
А що вже говорити про світське і церковне життя поза Верховною Радою, яке проходить в суспільстві. Я не відкрию вам тайну, що в кожній військовій частині була і є церква чи капличка УПЦ МП. У кожному місті чи селі є такі ж самі храми. Біля всіх «Ритуальних послуг» і на цвинтарях відкриті послуги виключно священників УПЦ МП. Куди не ступи - храми, послуги і література тільки конфесій московського патріархату, які відверто не визнають суверенність України. І це свобода світогляду і віросповідання? То ви поважаєте себе і свою державу? Як так могло статися, що за 30 років незалежності України в Україні діє більше 11 тисяч парафій церков московського патріархату, в той час як в ПЦУ всього біля 7 тисяч? І то кількість парафій автокефальної церкви ПЦУ виросла після Майдану, початку війни з Росією і надання Томосу, коли тільки за рік перейшло більше 600 громад. Весь час при комуністах, «регіоналах» державні «мужі» підтримували тільки російську церкву. А при «Слугах» перехід громад із московських церков в ПЦУ призупинився, влада стала на сторону московської церкви і робить все виключно на її користь. То я ще раз хочу їх запитати: «Ви дійсно український президент і українські депутати? Ви збираєтеся будувати заможну Україну, чи малоросію під владою Московії? Як можна топтати своє і підтримувати чуже, яке вас і нас не визнає? І як можуть люди йти до священика, який підтримує Московію (Росію), править чужою мовою і ганьбить вашу державу - Україну, її військо і владу?».
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05.01.2021 18:03 Відповісти
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