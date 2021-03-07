Около десятка водохранилищ в оккупированном Крыму обмелели. КАРТА

На оккупированном полуострове стремительно мелеют водохранилища, питающие крупные города. Как следствие - их жители испытывают проблемы с доступом к качественной пресной воде.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

Так, издание подготовило карты, на которых показывается, как засуха отразилась на водохранилищах, которые обеспечивали водой регионы оккупированного полуострова. На данный момент около десятка из них или обмелели, или совсем истощены.

Первые существенные проблемы с водой возникли в оккупированном Симферополе и ближайших к нему регионах прошлым летом. Симферополь и ближайшие к нему населенные пункты в прежние годы обеспечивались водой из трех водохранилищ: Аянского, Симферопольского и Партизанского. Однако уровень воды в них еще прошлой осенью упал до критических отметок.

Из-за истощения водохранилищ оккупированный Симферополь, а также Симферопольский район с сентября получают воду по графику – по три часа утром и вечером. Затем на такой же график перевели жителей Бахчисарая и Бахчисарайского района.

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В то же время, оккупационная администрация Ялты надеялась, что обильные снегопады, наполнят водохранилища несколькими миллионами кубометров воды. Но надежды не оправдались. В начале марта ялтинцев вновь перевели на подачу воды по графику – по три часа утром и вечером. На данный момент запасов Загорского и Счастливенского водохранилищ хватит максимум на три месяца.

Критически низкий объем воды сохраняется в Изобильненском водохранилище, питающем оккупированную Алушту.

К "мертвому объему" приближаются водные источники Белогорского района – Балановское и Тайганское водохранилища.

Без стабильного источника водоснабжения пока остается оккупированный Севастополь. Там с прошлого года стремительно мелеет Чернореченское водохранилище.

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