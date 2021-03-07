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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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Близько десятка водосховищ в окупованому Криму обміліли. КАРТА

Близько десятка водосховищ в окупованому Криму обміліли. КАРТА

На окупованому півострові стрімко міліють водосховища, що живлять великі міста. Як наслідок - їх мешканці мають проблеми з доступом до якісної прісної води.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

Так, видання підготувало карти, на яких показується, як посуха відбилася на водосховищах, які забезпечували водою регіони окупованого півострова. Зараз близько десятка з них або обміліли, або зовсім виснажені.

Близько десятка водосховищ в окупованому Криму обміліли 01

Перші істотні проблеми з водою виникли в окупованому Сімферополі і найближчих до нього регіонах минулого літа. Сімферополь і найближчі до нього населені пункти в колишні роки забезпечувалися водою з трьох водосховищ: Аянського, Сімферопольського і Партизанського. Однак рівень води в них ще минулої осені впав до критичних позначок.

Також читайте: Окупаційна влада знову ввела графік подачі води в Ялті: Якщо не економити, вистачить максимум на три місяці

Близько десятка водосховищ в окупованому Криму обміліли 02

Через виснаження водоймищ окупований Сімферополь, а також Сімферопольський район з вересня отримують воду за графіком - по три години вранці і ввечері. Потім на такий же графік перевели жителів Бахчисараю і Бахчисарайського району.

Також читайте: Армії РФ в окупованому Криму потрібно близько 2,6 млн куб. м води на рік, це впливає на рівень забезпеченості місцевого населення, - Наєв

Водночас, окупаційна адміністрація Ялти сподівалася, що рясні снігопади наповнять водосховища декількома мільйонами кубометрів води. Але надії не виправдалися. На початку березня ялтинців знову перевели на подачу води за графіком - по три години вранці і ввечері. Зараз запасів Загорського і Щасливенського водосховищ вистачить максимум на три місяці.

Критично низький обсяг води зберігається в Ізобільненському водосховищі, що живить окуповану Алушту.

До "мертвого обсягу" наближаються водні джерела Білогірського району - Балановське і Тайганське водосховища.

Без стабільного джерела водопостачання поки залишається окупований Севастополь. Там з минулого року стрімко міліє Чорноріченське водосховище.

Крим (14122) водопостачання (831)


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Топ коментарі
+38
А що буде за кілька років не складно уявити...
Води взагалі не лишиться
Будуть стояти біля кордону з відрами та каструлями.
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07.03.2021 10:48
+34
Около десятка водохранилищ в оккупированном Крыму обмелели - Цензор.НЕТ 9911
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07.03.2021 10:48
+32
Мрія померти в Росєі здійснюється !!!)))
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07.03.2021 10:51
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І шо? Ти вже готовий воювати за Крим, сцикуняка? Так? Тоді мерщій до зброярні, купуй Сайгу і киздуй відвойовувати Крим. Чи ти хочеш, щоб якийсь інший хлоп за тебе головою наклав?
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07.03.2021 16:22 Відповісти
Я уже закончил вайну в сваей галаве, я-жи не барыга, и вааще свято блюду принципы Григорян - "ни один солдат не должен взять оружие, так как это будет означать проигрыш"
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07.03.2021 19:14 Відповісти
Национальность то таке. Вон Голда Мейр могла дать кацапам просраться в прямом смысле.
Но сулима уже конкретно ****** своей проституткой
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08.03.2021 08:26 Відповісти
модер витер мій коментар, дивно, але ж це суті не міняє, ну дівочі прізвища у вОни Грігян, Тєлєгіна, нічим не краще. А Голда Меєр за своїх дала їм просраться, а для Грігянши ми не свої.
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08.03.2021 08:33 Відповісти
Честно? Да насрать на её ФИО. Но топить за подельницу Пашки, эт за гранью
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08.03.2021 10:07 Відповісти
Звісно тоді іуда Ющ Руканекравший сів на корупційну голку Фірташа, прокладку Росукренерго. Але де зараз Ющ? А нема його. Носа не висовує. Бо знає кішка, чиє м'ясо з'їла.
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07.03.2021 11:54 Відповісти
Що не так? Найдешевший в Європі російський газ по 232 долари у 2009му і кінець залежності від російського вентиля в морози. Чи пані харчується з рук Мародера і бреше на Юлю за його гроші?
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07.03.2021 11:46 Відповісти
Не було там фіксованої ціни,не бреши,за тим контрактом,десятирічним(???!!!) через рік ми вже по 450 $ платили кацапам,так що-хвойда твоя Циля,та "московська зозуля".
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07.03.2021 11:51 Відповісти
А де я кажу про фіксовану ціну? Ціна корегувалась кожен рік за бажанням однієї з сторін. Але це був ТИПОВИЙ договір, який укладали з Рашою всі європейці. Тільки європейці повикидали з своїх договорів російські хотєлки через Стокгольм, а Порошенко в уряді Азірова у 2012му сумлінно переплачував росіянам. А Янек взагалі подарував Крим за неіснуючу знижку в 100дол. А Юля б пішла в Стокгольм.
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07.03.2021 11:58 Відповісти
Чому вона цей "драконівський" контракт підписувала,заради того,щоб потім,можливо(???!!!) йти до Стокгольма щоб його денонсувати?))) Ти-зовсім божевільний,як і твоя косата хвойда.
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07.03.2021 12:08 Відповісти
Ти дебіл. Ти знаєш, що тоді всі європейці підписували такий договір з Рашою на її умовах? Бо у екстремальні морози був в Європі надзвичайний діфіцит газу? Не було іншого вибору. Інакше - катастрофа на пів України і на пів Європи типу "алчевська". Юля тоді написала путєну листа і там вона описала всі наслідки цієї газової блокади. Наприклад "алчевськ" на пів України під час аномальних морозів. А це могло привести до смерті мільонів. Бо колапс енергосистем гарантовано призводив до колапсу всіх систем. Не було б ні газу, ні електрики, ні води, ні зв'язку, ні транспорту, ні забезпечення їжею міст... Люди навіть не уявляють - на межі якої катастрофи вони були на початку 2009го. І пуйло злякавсь. Бо фактично Газпром теж втрачав кожен день по мільярду доларів. Газові свердловини неможливо перекрити крантиком. Ндлишковий газ спалювали в факелах в Сибіру. Було декілька руйнівних аварій на мережах в Росії від надлишкового тиску. І це все росіянам занесли б у гуілт(звинувачення), а винуватець став би один - пуйло. Тому пуйло не меньше Юлі хотів підписати газову угоду у Січні 2009го. Юля скористала з цього і внесла в договір позицію, коли всі спірні питання господарюючих суб'єктів мали вирішуватись в арбітражі Стокгольма. Це був кінець газового шантажу Росії, коли кремль тицяв європейцям, що "хохли тирят газ". Раша більше не крутить вентилем. Звісно коболєви спекулюють на Юліному контракті і отримують корупційні мільярди, але це вже інша історія.
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07.03.2021 12:21 Відповісти
В общем без Филиппа Петена, де Голль не смог-бы возглавить сопротивление наци. Ясно , понятно.
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07.03.2021 15:41 Відповісти
Через год - это после Харьковских договорённостей, подписанных Януковичем, у которого министром экономики работал Порошенко.
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07.03.2021 21:32 Відповісти
В Евпатории жители одного из многоквартирных домов вынуждены переезжать из-за того, что рядом с ними построили церковь. Люди не выдерживают соседства с храмом из-за того, что под их окнами практически ежедневно проводится обряд отпевания умерших, пишет Telegram-канал Mash.
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07.03.2021 11:26 Відповісти
https://korrespondent.net/ukraine/4335089-v-turtsyy-prystupyly-k-sborke-bespylotnykov-Bayraktar-TB2-dlia-ukrayny В Турции приступили к сборке беспилотников Bayraktar TB2 для Украины
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07.03.2021 11:29 Відповісти
https://korrespondent.net/ukraine/4281450-ukrayna-kupyt-u-turtsyy-desiatky-boevykh-dronov Украина купит у Турции 12 боевых комплексов Bayraktar TB2 . Их тысячи нужно , чтобы раздавить любую армию .
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07.03.2021 13:44 Відповісти
без израильских дронов камикадзе или им подобных . что бы выбить пво эти байрактары будут падать как метеориты .
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08.03.2021 10:41 Відповісти
Хватит обсуждать этот вопрос. Вода в Крым будет поставляться из Украины ( включая бутылированную) только после полной деоккупации и восстановления в Крыму и Севастополе полного военно- политического контроля Украины и ликвидации базы ВМФ РФ в Севастополе. До этого должна осуществляться полная блокада, любых поставок чего либо ( включая воду и эл. энергию), и любое ( даже автомобильное) сообщение.Если не возможно запретить проход людей в сторону Крыма, то это должны быть те кто был прописан на 2013 в Крыму или как минимум родившиеся там. Остальным там делать нечего.
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07.03.2021 11:31 Відповісти
О том, чтоhttps://korrespondent.net/ukraine/4281450-ukrayna-kupyt-u-turtsyy-desiatky-boevykh-dronov Украина купит у Турции 12 боевых комплексов Bayraktar TB2 , стало известно в октябре 2020 года. Каждый из комплексов имеет четыре ударно-разведывательных беспилотника.
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07.03.2021 11:35 Відповісти
итого 48 https://korrespondent.net/ukraine/4281450-ukrayna-kupyt-u-turtsyy-desiatky-boevykh-dronov Bayraktar -ов
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07.03.2021 11:36 Відповісти
А почему крымчане не предъявляют претензии крысе, гоблину и другим ворам мошенникам?
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07.03.2021 11:37 Відповісти
нет в стране духовных скреп и виновен в том Госдеп
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07.03.2021 11:38 Відповісти
трохи перефразую:
нет, в стране духовных скреп в бедах виноват Госдеп.
Це ж в Україні нема духовних скреп от кацапи і бісяться
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08.03.2021 08:12 Відповісти
_Организатор и причина всего - кремль, а это лишь пешки. Что, конечно, не означает что с них спроса нет. Но надо различать главное и второстепенное.
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07.03.2021 12:07 Відповісти
https://real-vin.com/v-sirii-boeviki-igil-nanesli-uron-rossijskim-naemnikam В Сирии боевики «ИГИЛ» нанесли урон российским наемникам
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07.03.2021 11:41 Відповісти
сколько лаптей уронили ?
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07.03.2021 11:47 Відповісти
Навколо Крима стільки води у морі залишилося, чого це ніхто не враховує!
Про відсутність потреби окремо докуповувати сіль взагалі мовчу.
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07.03.2021 11:42 Відповісти
Мочу крысчанам-никто не отменял,пускай хоть зальются.
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07.03.2021 11:43 Відповісти
Если сильно припрет то РФ построит опреснители. Да это будет дорого, но олигархам даже на руку - распилят пару миллиардов и все довольны.
Или РФ предложат нашим обмен на воду в Крым и наши пойдут на сговор перед этим обработав население по СМИ.
Например РФ может предложить платить за воду как за нефть/газ. Думаете не найдется в Украине олигархов которые захотят на этой воде разбогатеть?
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07.03.2021 11:44 Відповісти
Себистоимость воды из опреснителей будет просто космическая,да и качество там мрачное просто,ну а по поводу сговора-пускай только попробуют,будут сметены мгновенно.
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07.03.2021 11:47 Відповісти
Осталось смєтунов найті😁
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07.03.2021 11:50 Відповісти
Якби не боялися,вже-б давно водою торгували-б,але-ж не торгують,з якої причини?
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07.03.2021 11:52 Відповісти
Не дуже вже й космічна. Десь 2 $ за куб. Якщо зважити, що у нас (у Павлограді, наприклад) вже 1,5, то чому б і ні? Дорогувато, ну не смертельно. Будуть митися вогкими ганчірками, а в туалет - на роботі ходити (що і у нас деякі "унікуми" заради економії практикують).
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07.03.2021 12:07 Відповісти
Приблизно 6$ за куб, а до речі, солончаки вони чим опріснювати збираються?
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07.03.2021 13:35 Відповісти
Так это только опреснения. А плюс к этому - водопостачання и водовидведення - которые ты и указываешь. А если добавить сюда потери приближающиеся к 50% в сетях - то себестоимость водички будет такая, шо дешевле водкой умываться.
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07.03.2021 14:16 Відповісти
Будуть в для пиття в бутилях розвозити, а в сральник морську подавати.
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07.03.2021 14:18 Відповісти
ну у меня в городе практически так и живём . с крана техническая около 40 грн. за куб а пьём и готовим с покупной очищенной по 1300 за куб или со скважины 1100 за куб . продаётся во всех магазинах . раньше с машин по дворам ездили продавали
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08.03.2021 10:57 Відповісти
главный недостаток опресненной воды (читала в интернете) это то , что по своему составу это ТОЛЬКО "АШ-ДВА-О" ! т.е. водород + кислород. А в природной пресной воде есть еще много минералов необходимых для человека. Пытаются что-то добавлять, но .....
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07.03.2021 14:17 Відповісти
Ви щось про осмотичну очистку води чули? Там майже дистилят виходить. А потім воду насичують мінералами.
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07.03.2021 14:19 Відповісти
не верьте всему . что пишут в интернетах . чайная ложка соли на неделю с избытком перекрывает всё это . человек получает необходимое не из воды а из еды .
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08.03.2021 11:01 Відповісти
один уже плачет
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07.03.2021 11:48 Відповісти
не для того пуйло Крым захватило, чтоб водохранилища водой наполнялись...
не для того его подкрысятники-жополизы побежали на рейхферендум, чтоб пить пресную воду...
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07.03.2021 12:04 Відповісти
Природа нам не поверне Крим.
Тільки зброя
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07.03.2021 12:12 Відповісти
Если в Крыме нет воды,
Значит выпили деды.
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07.03.2021 12:24 Відповісти
Близько десятка водосховищ в окупованому Криму обміліли - Цензор.НЕТ 9127

Бельбекский водозабор.
6 марта 2021 г.
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07.03.2021 12:29 Відповісти
то єсть всьо в порядку?
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07.03.2021 12:35 Відповісти
вода, судя по цвету, с большим содержанием солей, хз что то такое
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07.03.2021 12:44 Відповісти
Це не солі. Його заливати почали кілька тижнів назад, тала вода брудна. Це наслідок наноочищення).
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08.03.2021 01:10 Відповісти
Пусть понаехи еще едут-всего вволю
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07.03.2021 12:46 Відповісти
Військовим вистачить, зрозуміло
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07.03.2021 13:48 Відповісти
Ну так пей.
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07.03.2021 13:57 Відповісти
І на скільки днів тут води. Судячи по розміру плит над водою заповнений він слабувато. При чому цікаво, що вода у відстойнику , судячи по кольору, не зовсім придатна для споживання.
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07.03.2021 23:02 Відповісти
вбивцям украінських воінів і манкуртам здраствуй расея неможливо бажати чогось доброго живіть в родной гавані в гамні
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07.03.2021 13:06 Відповісти
сумна історія - земле гине , сільске господарство , що вели татари загинається ... та така ж доля очикує незабаром приазов"є : буревії , жара та декоди дощики ... і НІХТО не планує подачу водички з Дніпру .... а потрібен вже сьогодні канал десь 220 км .....
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07.03.2021 13:19 Відповісти
Татары пусть займуться тем чем должны...выращивают лошадей и верблюдов...Для тех кто не в курсе до вторжения рашки верблюдов и лошадей разводили в Хаджибее и в Крыму...а найдите в Украине верблюда...
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07.03.2021 13:40 Відповісти
Смішний Ви. Як мінімум одного я бачу.
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07.03.2021 14:21 Відповісти
А шо смешного...южный берег виноградники + туризм...остальное побережье рыбколхозы...полупустыня разведение верблюдов и лошадей...(почитай исторические источники)...
зачем вкладывать в орошение того, чего с чем сопротивляется природа...
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07.03.2021 15:20 Відповісти
Воны е в зоопарках .
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07.03.2021 15:52 Відповісти
пусть бы вообще высохли... лишь бы в Украине была вода...
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07.03.2021 13:39 Відповісти
Щось дивно виходить, кожен тиждень новини про засохлих кацапів . Про сухі водосховища також постійно чуємо.. і що ? Тішать нас як дітей -побрехеньками. Питання до журналістів - для чого ?
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07.03.2021 14:00 Відповісти
Чере год-два поездка на летний отдых в Крым будет экстремальным испытнием. Все равно что съездить отдохнуть в Сахару...
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07.03.2021 15:33 Відповісти
"Около десятка водохранилищ в оккупированном Крыму обмелели"

І слава богу. Хай морську пьють і боярою розбавляють, а не хай до китайців на байкал ідуть - воду просити.
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07.03.2021 16:46 Відповісти
Я всем вам должен откровенно заявить - И ЭТО РАДУЕТ!!!
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07.03.2021 17:01 Відповісти
Крым должен стать солончаковой пустыней!!
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07.03.2021 17:37 Відповісти
Путин приди.Нема воды.
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07.03.2021 17:38 Відповісти
Проблема подачи воды в намкрыш может быть решена! Перекидкой квасовой трубы с Балтийского моря!
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07.03.2021 18:50 Відповісти
Близько десятка водосховищ в окупованому Криму обміліли - Цензор.НЕТ 642
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07.03.2021 22:49 Відповісти
І що з того? В Чаді взагалі води нема - і нічого, живуть.
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07.03.2021 23:51 Відповісти
Крымскую флору и фауну жаль. Природа страдает от человеческой тупости, - накликали себе камни на голову, теперь среди голых камней жить будут.
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08.03.2021 07:03 Відповісти
к чему эта новость? нам радоваться надо или проникнуться состраданием?
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08.03.2021 07:54 Відповісти
А кто сказал что камни обязательно должны быть твердыми?
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08.03.2021 08:39 Відповісти
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