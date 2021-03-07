Близько десятка водосховищ в окупованому Криму обміліли. КАРТА

На окупованому півострові стрімко міліють водосховища, що живлять великі міста. Як наслідок - їх мешканці мають проблеми з доступом до якісної прісної води.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

Так, видання підготувало карти, на яких показується, як посуха відбилася на водосховищах, які забезпечували водою регіони окупованого півострова. Зараз близько десятка з них або обміліли, або зовсім виснажені.

Перші істотні проблеми з водою виникли в окупованому Сімферополі і найближчих до нього регіонах минулого літа. Сімферополь і найближчі до нього населені пункти в колишні роки забезпечувалися водою з трьох водосховищ: Аянського, Сімферопольського і Партизанського. Однак рівень води в них ще минулої осені впав до критичних позначок.

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Через виснаження водоймищ окупований Сімферополь, а також Сімферопольський район з вересня отримують воду за графіком - по три години вранці і ввечері. Потім на такий же графік перевели жителів Бахчисараю і Бахчисарайського району.

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Водночас, окупаційна адміністрація Ялти сподівалася, що рясні снігопади наповнять водосховища декількома мільйонами кубометрів води. Але надії не виправдалися. На початку березня ялтинців знову перевели на подачу води за графіком - по три години вранці і ввечері. Зараз запасів Загорського і Щасливенського водосховищ вистачить максимум на три місяці.

Критично низький обсяг води зберігається в Ізобільненському водосховищі, що живить окуповану Алушту.

До "мертвого обсягу" наближаються водні джерела Білогірського району - Балановське і Тайганське водосховища.

Без стабільного джерела водопостачання поки залишається окупований Севастополь. Там з минулого року стрімко міліє Чорноріченське водосховище.