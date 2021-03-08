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МИД запустил проект о женщинах в дипломатии #ДипломаткиБезГалстуков. ВИДЕО

Министерство иностранных дел Украины запустило проект о женщинах в дипломатии #ДипломаткиБезКраваток.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

"Дипломатия - это не мужской мир, как считалось ранее, а МИД Украины сегодня - это реальные лица и человеческие истории, а также место, где женщины могут реализовать себя. Этим проектом мы хотим показать настоящее женское лицо украинского МИД и мотивировать женщин строить карьеру в дипломатии", - отметила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова.

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Как сообщили в МИД, в коротких видеороликах, которые будут публиковаться на Фейсбук-странице министерства, женщины-дипломаты руководящего уровня - послы, директора департаментов, начальницы отделов и служб - откровенно будут говорить о профессии, женском лидерстве и мотивации двигаться вперед.

В частности, участницы проекта расскажут, что было для них решающим в выборе профессии, о значимых для них историях в дипломатической жизни, своих рецептах успеха, поделятся мнениями относительно женского лидерства в дипломатии.

В настоящее время опубликован проморолик проекта.

В проекте примут участие первый заместитель главы МИД Эмине Джапарова, посол Украины в Сингапуре Екатерина Зеленко, директор Департамента коммуникаций и публичной дипломатии Алла Полевая, посол Украины в Финляндии Ольга Диброва, директор Департамента международного права Оксана Золотарева, руководитель патронатной службы Ольга Аксенова и др.

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Автор: 

дипломатия (1462) женщины (884) МИД (6934) дипломаты (635)


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Топ комментарии
+2
Там пошли к Зеленскому, которого нет там, куда пошли. Так хотят освободить Стерненко?
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08.03.2021 17:35
+2
Там главное не "к Зеленскому" и не "освободить".
Там главное "ходить".
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08.03.2021 17:39
+2
Вот и я о том же. Процесс хождения полезен для здоровья, но не для Стерненко.
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08.03.2021 17:47
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Там пошли к Зеленскому, которого нет там, куда пошли. Так хотят освободить Стерненко?
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08.03.2021 17:35 Ответить
Там главное не "к Зеленскому" и не "освободить".
Там главное "ходить".
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08.03.2021 17:39 Ответить
Вот и я о том же. Процесс хождения полезен для здоровья, но не для Стерненко.
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08.03.2021 17:47 Ответить
А как "дипломатки" по украински с учётом нового правописания?
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08.03.2021 17:38 Ответить
Діпломатині?
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08.03.2021 17:42 Ответить
дєпломатші
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08.03.2021 17:46 Ответить
Стоматологини
Терапевтини
Сслесарка
Молотобойка
Проктологиня
Пилотка
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08.03.2021 17:49 Ответить
пілотки цікавлять
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08.03.2021 18:22 Ответить
Ну это, ну та шо за штурвалом, ну правда не обязательно...
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08.03.2021 18:36 Ответить
через дефіс )
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08.03.2021 19:04 Ответить
Жінка дипломатка, жінки дипломатки, про жінок дипломаток.

Ті у кого рідна мова українська це слово не викликає подиву чи глузування, бо в українській мові воно звучить природньо. Глузують тільки малороси з комплексом меншовартості для яких рідна мова кацапський матюкальник.
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08.03.2021 22:20 Ответить
Я спрашивал - "... с учётом нового правописания".
Стоматологиня, продавчиня, плавчиня, инженериня, ...
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09.03.2021 09:30 Ответить
дипломатия без лифчиков куртуазнее...
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08.03.2021 17:49 Ответить
Когда там уже кино про Вагнергейт выйдет !? Мы уже ждем в турборежиме...
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08.03.2021 18:04 Ответить
А как ждёт потерпевший вiслюк - вы б только знали!
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08.03.2021 21:31 Ответить
краще б "діпломаткібєзтрусов".
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08.03.2021 18:05 Ответить
Какие такие матки? Папрашу без гадостей!!!
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08.03.2021 20:48 Ответить
 
 