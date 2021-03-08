МИД запустил проект о женщинах в дипломатии #ДипломаткиБезГалстуков. ВИДЕО
Министерство иностранных дел Украины запустило проект о женщинах в дипломатии #ДипломаткиБезКраваток.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.
"Дипломатия - это не мужской мир, как считалось ранее, а МИД Украины сегодня - это реальные лица и человеческие истории, а также место, где женщины могут реализовать себя. Этим проектом мы хотим показать настоящее женское лицо украинского МИД и мотивировать женщин строить карьеру в дипломатии", - отметила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова.
Как сообщили в МИД, в коротких видеороликах, которые будут публиковаться на Фейсбук-странице министерства, женщины-дипломаты руководящего уровня - послы, директора департаментов, начальницы отделов и служб - откровенно будут говорить о профессии, женском лидерстве и мотивации двигаться вперед.
В частности, участницы проекта расскажут, что было для них решающим в выборе профессии, о значимых для них историях в дипломатической жизни, своих рецептах успеха, поделятся мнениями относительно женского лидерства в дипломатии.
В настоящее время опубликован проморолик проекта.
В проекте примут участие первый заместитель главы МИД Эмине Джапарова, посол Украины в Сингапуре Екатерина Зеленко, директор Департамента коммуникаций и публичной дипломатии Алла Полевая, посол Украины в Финляндии Ольга Диброва, директор Департамента международного права Оксана Золотарева, руководитель патронатной службы Ольга Аксенова и др.
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