УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10524 відвідувача онлайн
Новини
1 882 18

МЗС запустило проєкт про жінок у дипломатії #ДипломаткиБезКраваток. ВIДЕО

Міністерство закордонних справ України запустило проєкт про жінок у дипломатії #ДипломаткиБезКраваток.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба зовнішньополітичного відомства.

"Дипломатія - це не чоловічий світ, як вважалося раніше, а МЗС України нині - це реальні обличчя і людські історії, а також місце, де жінки можуть реалізувати себе. Цим проєктом ми хочемо показати справжнє жіноче обличчя українського МЗС і мотивувати жінок будувати кар’єру в дипломатії", - зазначила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Верховна Рада відкрила віртуальну виставку: "Жінки в історії українського парламентаризму". ВIДЕО

Як повідомили в МЗС, у коротких відеороликах, які будуть публікуватися на фейсбук-сторінці міністерства, дипломатки керівного рівня – пані посли, директорки департаментів, начальниці відділів та служб - відверто говоритимуть про професію, жіноче лідерство та мотивацію рухатися вперед.

Зокрема, учасниці проєкту розкажуть, що було для них вирішальним у виборі професії, про значимі для них історії в дипломатичному житті, свої рецепти успіху, поділяться думками щодо жіночого лідерства в дипломатії.

Наразі вже опубліковано проморолик проєкту.

У проєкті візьмуть участь перша заступниця глави МЗС Еміне Джапарова, пані посол України в Сінгапурі Катерина Зеленко, директорка Департаменту комунікацій та публічної дипломатії Алла Польова, пані посол України у Фінляндії Ольга Діброва, директорка Департаменту міжнародного права Оксана Золотарьова, а також інші успішні українські дипломатки, керівниця патронатної служби Ольга Аксьонова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У "Слузі народу" створюється рух "Зе!Жінки"

Автор: 

дипломатія (710) жінки (623) МЗС (4107) дипломати (565)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+2
Там пошли к Зеленскому, которого нет там, куда пошли. Так хотят освободить Стерненко?
показати весь коментар
08.03.2021 17:35
+2
Там главное не "к Зеленскому" и не "освободить".
Там главное "ходить".
показати весь коментар
08.03.2021 17:39
+2
Вот и я о том же. Процесс хождения полезен для здоровья, но не для Стерненко.
показати весь коментар
08.03.2021 17:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Там пошли к Зеленскому, которого нет там, куда пошли. Так хотят освободить Стерненко?
показати весь коментар
08.03.2021 17:35 Відповісти
Там главное не "к Зеленскому" и не "освободить".
Там главное "ходить".
показати весь коментар
08.03.2021 17:39 Відповісти
Вот и я о том же. Процесс хождения полезен для здоровья, но не для Стерненко.
показати весь коментар
08.03.2021 17:47 Відповісти
А как "дипломатки" по украински с учётом нового правописания?
показати весь коментар
08.03.2021 17:38 Відповісти
Діпломатині?
показати весь коментар
08.03.2021 17:42 Відповісти
дєпломатші
показати весь коментар
08.03.2021 17:46 Відповісти
Стоматологини
Терапевтини
Сслесарка
Молотобойка
Проктологиня
Пилотка
показати весь коментар
08.03.2021 17:49 Відповісти
пілотки цікавлять
показати весь коментар
08.03.2021 18:22 Відповісти
Ну это, ну та шо за штурвалом, ну правда не обязательно...
показати весь коментар
08.03.2021 18:36 Відповісти
через дефіс )
показати весь коментар
08.03.2021 19:04 Відповісти
Жінка дипломатка, жінки дипломатки, про жінок дипломаток.

Ті у кого рідна мова українська це слово не викликає подиву чи глузування, бо в українській мові воно звучить природньо. Глузують тільки малороси з комплексом меншовартості для яких рідна мова кацапський матюкальник.
показати весь коментар
08.03.2021 22:20 Відповісти
Я спрашивал - "... с учётом нового правописания".
Стоматологиня, продавчиня, плавчиня, инженериня, ...
показати весь коментар
09.03.2021 09:30 Відповісти
дипломатия без лифчиков куртуазнее...
показати весь коментар
08.03.2021 17:49 Відповісти
Когда там уже кино про Вагнергейт выйдет !? Мы уже ждем в турборежиме...
показати весь коментар
08.03.2021 18:04 Відповісти
А как ждёт потерпевший вiслюк - вы б только знали!
показати весь коментар
08.03.2021 21:31 Відповісти
краще б "діпломаткібєзтрусов".
показати весь коментар
08.03.2021 18:05 Відповісти
Какие такие матки? Папрашу без гадостей!!!
показати весь коментар
08.03.2021 20:48 Відповісти
 
 