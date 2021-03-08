МЗС запустило проєкт про жінок у дипломатії #ДипломаткиБезКраваток. ВIДЕО

Міністерство закордонних справ України запустило проєкт про жінок у дипломатії #ДипломаткиБезКраваток.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба зовнішньополітичного відомства.

"Дипломатія - це не чоловічий світ, як вважалося раніше, а МЗС України нині - це реальні обличчя і людські історії, а також місце, де жінки можуть реалізувати себе. Цим проєктом ми хочемо показати справжнє жіноче обличчя українського МЗС і мотивувати жінок будувати кар’єру в дипломатії", - зазначила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

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Як повідомили в МЗС, у коротких відеороликах, які будуть публікуватися на фейсбук-сторінці міністерства, дипломатки керівного рівня – пані посли, директорки департаментів, начальниці відділів та служб - відверто говоритимуть про професію, жіноче лідерство та мотивацію рухатися вперед.

Зокрема, учасниці проєкту розкажуть, що було для них вирішальним у виборі професії, про значимі для них історії в дипломатичному житті, свої рецепти успіху, поділяться думками щодо жіночого лідерства в дипломатії.

Наразі вже опубліковано проморолик проєкту.

У проєкті візьмуть участь перша заступниця глави МЗС Еміне Джапарова, пані посол України в Сінгапурі Катерина Зеленко, директорка Департаменту комунікацій та публічної дипломатії Алла Польова, пані посол України у Фінляндії Ольга Діброва, директорка Департаменту міжнародного права Оксана Золотарьова, а також інші успішні українські дипломатки, керівниця патронатної служби Ольга Аксьонова.

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