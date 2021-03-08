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Новости Революция в Беларуси
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МВД Беларуси насчитало 2,5 тыс. "преступлений", связанных с протестами

МВД Беларуси насчитало 2,5 тыс.

В Беларуси с августа 2020 года зафиксировали более 2500 преступлений, связанных с протестной активностью.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел, начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время.

При этом он уточнил, что речь идет не только о массовых беспорядках, но и о повреждении имущества, хулиганстве, оскорблениях, клевете, угрозах либо насилии в отношении сотрудников милиции.

"Защищая общественный порядок, мы уже в более 800 случаях установили лиц, причастных к этим так называемым протестных преступлениям", - сказал замминистра. В отношении сотрудников милиции и военнослужащих внутренних войск зафиксировали более тысячи преступлений, больше 70% преступлений совершили в интернете, это угрозы, оскорбления и клевета, заявил Казакевич.

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Замминистра заверил, что милиция найдет и накажет каждого гражданина, который их совершает.

Напомним, после президентских выборов в августе 2020 года в Беларуси начались протесты против фальсификации их итогов и против насилия, которое силовики применяют к демонстрантам при задержании, а также в заключении. За девять месяцев в стране заведено более 1800 уголовных дел против участников президентской гонки, активистов их штабов, участников мирных акций протеста.

Тысячи задержанных участников протестов по всей стране были целенаправленно подвергнуты пыткам и другим видам жестокого, бесчеловечного и унижающего обращения. Правозащитный центр "Весна" задокументировал более 1000 свидетельств жертв пыток. Многие судебные процессы по политически мотивированным уголовным делам проходят в закрытом режиме, на них не допускают журналистов, правозащитников и представителей общественности. Приговоры, которые выносятся в отношении участников мирных акций и людей, задержанных случайно, без причин, не выдерживают никакой критики.

В настоящее время в Беларуси признаны политическими заключенными 269 человек.

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Автор: 

Беларусь (7886) протест (5854) силовики (2797)


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Топ комментарии
+3
НКВД сожгло в 1943 году две деревни в Белорусии Хатынь и Дражно...причем Дражно было намного страшнее Хатыни..но кремлевские Крысы даже не вспоминают об этой трагедии,и не списывают на бандеровцев и немцев...
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08.03.2021 19:22
+2
днём "литвина" замели. доказали подстрекательство к свержению **********. он призывал утром пенсионеров, вместо выходить весной на протесты, всем идти сажать "бульбу". хорошо,шо пенсы оказались бдительными и сразу на него донесли. вечером будет суд и приговор ))
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08.03.2021 19:19
+2
После Кронштата, когда революционеров-моряков десятками тысяч уничтожали, или когда крестьян Тухачевский боевыми газами травил, или растрела польських офицеров, опять же , десятки тысяч, просто так, чему удивляться?
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08.03.2021 19:31
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Захар Прилепин президент белораши.Боевики Прилепина уже в Минске
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08.03.2021 19:03 Ответить
Чомусь не помітили головного злочину -тотальної фальсифікації виборів чуваком, що 26 років при владі. Який дістав навіть таких терпіл як білорусів.
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08.03.2021 19:10 Ответить
та неее..- головний злочин- це вбивства.., це набагато серйознише..(((
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09.03.2021 02:44 Ответить
туда и Лугандонцы первой волны приехали - создают руськую партию..

Дальше мы уже знаем что случится - избиение палками (как в Донецке в 2014-ом) тех немногих белорусов кто пытается при Луке носить бел.символику и говорить на Мове..

Ну а после полноценная оккупация Московией, когда эта же Московия уберет Луку.
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08.03.2021 19:13 Ответить
Роман Цимбалюк.Ютьюб Кабздец бульбашам
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08.03.2021 19:04 Ответить
это и без Цимбалюка понятно, что кабздец..
- к трусам удача не приходит..
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08.03.2021 19:15 Ответить
В белорусский парламент заходят россияне.
Прилепин уже создает отряды!

https://www.youtube.com/channel/UCB9WOAf7gaCLiFnB2R46TIw Роман Цимбалюк

https://youtu.be/n6AAmpv6ZRw
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08.03.2021 19:17 Ответить
Во чертяка, ну никак не даёт Беларусь развалить )))
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08.03.2021 19:14 Ответить
Групповых преступлений? если нет то на уичц поедут 2500 любителей воскресных моционов на свежем воздухе, а вот ежели групповых то минимум 25 000 таких любителей поедут туда же. На кичу. Добродились, болезные, добродились. Толи ещё у вас будет.
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08.03.2021 19:19 Ответить
днём "литвина" замели. доказали подстрекательство к свержению **********. он призывал утром пенсионеров, вместо выходить весной на протесты, всем идти сажать "бульбу". хорошо,шо пенсы оказались бдительными и сразу на него донесли. вечером будет суд и приговор ))
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08.03.2021 19:19 Ответить
Литвин, законопослушный гражданин, он ерундой не мается.
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08.03.2021 19:48 Ответить
Что есть закон!? В 1932-33 годах законопослушные граждане сотнями тысяч умирали от голода... 1917-1923 красный террор косил "законопослушных"... Лично держал в руках документ, согласно которому в 1927м году двух женщин отправляли на Соловки за то, что не отработали положенные трудодни... Удачи тебе, в твоем нелегком деле!
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08.03.2021 20:13 Ответить
Если я не отработаю "трудодни" на даче, тоже останусь без овощей-фруктов.
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08.03.2021 20:29 Ответить
Прикинь,сколько бы было выращено фруктов,если бы ты не торчал на Цензоре?😂🌷
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08.03.2021 20:33 Ответить
А это как? Они считать умеют, думал что только ногами мазать, мозгов для этого много не надо
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08.03.2021 19:19 Ответить
НКВД сожгло в 1943 году две деревни в Белорусии Хатынь и Дражно...причем Дражно было намного страшнее Хатыни..но кремлевские Крысы даже не вспоминают об этой трагедии,и не списывают на бандеровцев и немцев...
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08.03.2021 19:22 Ответить
После Кронштата, когда революционеров-моряков десятками тысяч уничтожали, или когда крестьян Тухачевский боевыми газами травил, или растрела польських офицеров, опять же , десятки тысяч, просто так, чему удивляться?
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08.03.2021 19:31 Ответить
А то там же все заряженные от батьки. ПОЗОРИЩЕ.
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08.03.2021 19:28 Ответить
Пленных поляков на территории сССР не было и не могло быть в 1940 году...,а прокололись с этой туфтой знаете где?В Смоленской области захоронены 2 тыщи расстрелянных поляков в том районе где немцы никогда не были и не заходили с начала войны и до конца...,Крысы позорные...
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08.03.2021 19:33 Ответить
а могли еще летом кончить гандона.
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08.03.2021 19:53 Ответить
У них полиция более толлерантна к гражданам и не расстреливала начав эмим гражданский конфликт
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08.03.2021 21:08 Ответить
Еще как расстреливала.
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09.03.2021 07:30 Ответить
У поліцейській державі важко жити, шкода білорусів, вони заслуговують на краще життя. Давно звернула увагу, що білоруський народ більш дружній ніж ми, українці. У них немає такої ненависті одне до одного, як це є між нами. Українці ненавидять собі подібних українців і це факт. З чим це пов'язано - це для мене загадка.
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08.03.2021 22:17 Ответить
а еще они босиком на лавочки становились, ихни бабы в белых кофточках ходили, их дочки с цветочками космонавтов соблазняли, ихни старушки и те выпендривались ,ходя стройными рядами, а самое главное Дети! Коленька бедный от страха перед вот этими "штурмовщиками Зимнего "нарядился в броню как музейный рыцарь из "Каменного гостя" а Сам "вождь" с автоматом ждал залпа Авроры ))
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08.03.2021 22:33 Ответить
 
 