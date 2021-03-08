МВД Беларуси насчитало 2,5 тыс. "преступлений", связанных с протестами
В Беларуси с августа 2020 года зафиксировали более 2500 преступлений, связанных с протестной активностью.
Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел, начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время.
При этом он уточнил, что речь идет не только о массовых беспорядках, но и о повреждении имущества, хулиганстве, оскорблениях, клевете, угрозах либо насилии в отношении сотрудников милиции.
"Защищая общественный порядок, мы уже в более 800 случаях установили лиц, причастных к этим так называемым протестных преступлениям", - сказал замминистра. В отношении сотрудников милиции и военнослужащих внутренних войск зафиксировали более тысячи преступлений, больше 70% преступлений совершили в интернете, это угрозы, оскорбления и клевета, заявил Казакевич.
Замминистра заверил, что милиция найдет и накажет каждого гражданина, который их совершает.
Напомним, после президентских выборов в августе 2020 года в Беларуси начались протесты против фальсификации их итогов и против насилия, которое силовики применяют к демонстрантам при задержании, а также в заключении. За девять месяцев в стране заведено более 1800 уголовных дел против участников президентской гонки, активистов их штабов, участников мирных акций протеста.
Тысячи задержанных участников протестов по всей стране были целенаправленно подвергнуты пыткам и другим видам жестокого, бесчеловечного и унижающего обращения. Правозащитный центр "Весна" задокументировал более 1000 свидетельств жертв пыток. Многие судебные процессы по политически мотивированным уголовным делам проходят в закрытом режиме, на них не допускают журналистов, правозащитников и представителей общественности. Приговоры, которые выносятся в отношении участников мирных акций и людей, задержанных случайно, без причин, не выдерживают никакой критики.
В настоящее время в Беларуси признаны политическими заключенными 269 человек.
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Дальше мы уже знаем что случится - избиение палками (как в Донецке в 2014-ом) тех немногих белорусов кто пытается при Луке носить бел.символику и говорить на Мове..
Ну а после полноценная оккупация Московией, когда эта же Московия уберет Луку.
- к трусам удача не приходит..
Прилепин уже создает отряды!
https://www.youtube.com/channel/UCB9WOAf7gaCLiFnB2R46TIw Роман Цимбалюк
https://youtu.be/n6AAmpv6ZRw