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Новини Революція в Білорусі
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МВС Білорусі нарахувало 2,5 тис. "злочинів", пов'язаних із протестами

МВС Білорусі нарахувало 2,5 тис.

У Білорусі із серпня 2020 року зафіксовано понад 2500 злочинів, пов'язаних із протестною активністю.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ, начальник кримінальної міліції Геннадій Казакевич, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

Водночас він уточнив, що йдеться не лише про масові заворушення, а й про пошкодження майна, хуліганство, образи, наклеп, погрози або насильство щодо працівників міліції.

"Захищаючи громадський порядок, ми вже в понад 800 випадках встановили осіб, причетних до цих так званих протестних злочинів", - сказав заступник міністра. Щодо співробітників міліції і військовослужбовців внутрішніх військ зафіксували понад тисячу злочинів, більш як 70% злочинів скоїли в інтернеті, це погрози, образи і наклеп, заявив Казакевич.

Також читайте: Білоруські силовики розігнали студентський форум у Мінську - затримали близько 30 осіб, чотирьох заарештували

Заступник міністра запевнив, що міліція знайде і покарає кожного громадянина, який їх здійснює.

Нагадаємо, після президентських виборів у серпні 2020 року в Білорусі почалися протести проти фальсифікації їхніх підсумків і проти насильства, яке силовики застосовують до демонстрантів під час затримання, а також в ув'язненні. За дев'ять місяців у країні заведено понад 1800 кримінальних справ проти учасників президентських перегонів, активістів їхніх штабів, учасників мирних акцій протесту.

Тисячі затриманих учасників протестів по всій країні були цілеспрямовано піддані тортурам та іншим видам жорстокого, нелюдського і принизливого поводження. Правозахисний центр "Весна" задокументував понад 1000 свідчень жертв тортур. Багато судових процесів за політично вмотивованими кримінальними справами проходять у закритому режимі, на них не допускають журналістів, правозахисників і представників громадськості. Вироки, які ухвалюються щодо учасників мирних акцій і людей, затриманих випадково, без причин, не витримують жодної критики.

Нині в Білорусі визнано політичними в'язнями 269 осіб.

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Автор: 

Білорусь (7922) протест (2394) силовики (2512)


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Топ коментарі
+3
НКВД сожгло в 1943 году две деревни в Белорусии Хатынь и Дражно...причем Дражно было намного страшнее Хатыни..но кремлевские Крысы даже не вспоминают об этой трагедии,и не списывают на бандеровцев и немцев...
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08.03.2021 19:22
+2
днём "литвина" замели. доказали подстрекательство к свержению **********. он призывал утром пенсионеров, вместо выходить весной на протесты, всем идти сажать "бульбу". хорошо,шо пенсы оказались бдительными и сразу на него донесли. вечером будет суд и приговор ))
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08.03.2021 19:19
+2
После Кронштата, когда революционеров-моряков десятками тысяч уничтожали, или когда крестьян Тухачевский боевыми газами травил, или растрела польських офицеров, опять же , десятки тысяч, просто так, чему удивляться?
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08.03.2021 19:31
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Захар Прилепин президент белораши.Боевики Прилепина уже в Минске
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08.03.2021 19:03 Відповісти
Чомусь не помітили головного злочину -тотальної фальсифікації виборів чуваком, що 26 років при владі. Який дістав навіть таких терпіл як білорусів.
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08.03.2021 19:10 Відповісти
та неее..- головний злочин- це вбивства.., це набагато серйознише..(((
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09.03.2021 02:44 Відповісти
туда и Лугандонцы первой волны приехали - создают руськую партию..

Дальше мы уже знаем что случится - избиение палками (как в Донецке в 2014-ом) тех немногих белорусов кто пытается при Луке носить бел.символику и говорить на Мове..

Ну а после полноценная оккупация Московией, когда эта же Московия уберет Луку.
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08.03.2021 19:13 Відповісти
Роман Цимбалюк.Ютьюб Кабздец бульбашам
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08.03.2021 19:04 Відповісти
это и без Цимбалюка понятно, что кабздец..
- к трусам удача не приходит..
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08.03.2021 19:15 Відповісти
В белорусский парламент заходят россияне.
Прилепин уже создает отряды!

https://www.youtube.com/channel/UCB9WOAf7gaCLiFnB2R46TIw Роман Цимбалюк

https://youtu.be/n6AAmpv6ZRw
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08.03.2021 19:17 Відповісти
Во чертяка, ну никак не даёт Беларусь развалить )))
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08.03.2021 19:14 Відповісти
Групповых преступлений? если нет то на уичц поедут 2500 любителей воскресных моционов на свежем воздухе, а вот ежели групповых то минимум 25 000 таких любителей поедут туда же. На кичу. Добродились, болезные, добродились. Толи ещё у вас будет.
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08.03.2021 19:19 Відповісти
днём "литвина" замели. доказали подстрекательство к свержению **********. он призывал утром пенсионеров, вместо выходить весной на протесты, всем идти сажать "бульбу". хорошо,шо пенсы оказались бдительными и сразу на него донесли. вечером будет суд и приговор ))
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08.03.2021 19:19 Відповісти
Литвин, законопослушный гражданин, он ерундой не мается.
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08.03.2021 19:48 Відповісти
Что есть закон!? В 1932-33 годах законопослушные граждане сотнями тысяч умирали от голода... 1917-1923 красный террор косил "законопослушных"... Лично держал в руках документ, согласно которому в 1927м году двух женщин отправляли на Соловки за то, что не отработали положенные трудодни... Удачи тебе, в твоем нелегком деле!
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08.03.2021 20:13 Відповісти
Если я не отработаю "трудодни" на даче, тоже останусь без овощей-фруктов.
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08.03.2021 20:29 Відповісти
Прикинь,сколько бы было выращено фруктов,если бы ты не торчал на Цензоре?😂🌷
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08.03.2021 20:33 Відповісти
А это как? Они считать умеют, думал что только ногами мазать, мозгов для этого много не надо
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08.03.2021 19:19 Відповісти
НКВД сожгло в 1943 году две деревни в Белорусии Хатынь и Дражно...причем Дражно было намного страшнее Хатыни..но кремлевские Крысы даже не вспоминают об этой трагедии,и не списывают на бандеровцев и немцев...
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08.03.2021 19:22 Відповісти
После Кронштата, когда революционеров-моряков десятками тысяч уничтожали, или когда крестьян Тухачевский боевыми газами травил, или растрела польських офицеров, опять же , десятки тысяч, просто так, чему удивляться?
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08.03.2021 19:31 Відповісти
А то там же все заряженные от батьки. ПОЗОРИЩЕ.
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08.03.2021 19:28 Відповісти
Пленных поляков на территории сССР не было и не могло быть в 1940 году...,а прокололись с этой туфтой знаете где?В Смоленской области захоронены 2 тыщи расстрелянных поляков в том районе где немцы никогда не были и не заходили с начала войны и до конца...,Крысы позорные...
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08.03.2021 19:33 Відповісти
а могли еще летом кончить гандона.
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08.03.2021 19:53 Відповісти
У них полиция более толлерантна к гражданам и не расстреливала начав эмим гражданский конфликт
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08.03.2021 21:08 Відповісти
Еще как расстреливала.
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09.03.2021 07:30 Відповісти
У поліцейській державі важко жити, шкода білорусів, вони заслуговують на краще життя. Давно звернула увагу, що білоруський народ більш дружній ніж ми, українці. У них немає такої ненависті одне до одного, як це є між нами. Українці ненавидять собі подібних українців і це факт. З чим це пов'язано - це для мене загадка.
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08.03.2021 22:17 Відповісти
а еще они босиком на лавочки становились, ихни бабы в белых кофточках ходили, их дочки с цветочками космонавтов соблазняли, ихни старушки и те выпендривались ,ходя стройными рядами, а самое главное Дети! Коленька бедный от страха перед вот этими "штурмовщиками Зимнего "нарядился в броню как музейный рыцарь из "Каменного гостя" а Сам "вождь" с автоматом ждал залпа Авроры ))
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08.03.2021 22:33 Відповісти
 
 