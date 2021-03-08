МВС Білорусі нарахувало 2,5 тис. "злочинів", пов'язаних із протестами

У Білорусі із серпня 2020 року зафіксовано понад 2500 злочинів, пов'язаних із протестною активністю.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ, начальник кримінальної міліції Геннадій Казакевич, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

Водночас він уточнив, що йдеться не лише про масові заворушення, а й про пошкодження майна, хуліганство, образи, наклеп, погрози або насильство щодо працівників міліції.

"Захищаючи громадський порядок, ми вже в понад 800 випадках встановили осіб, причетних до цих так званих протестних злочинів", - сказав заступник міністра. Щодо співробітників міліції і військовослужбовців внутрішніх військ зафіксували понад тисячу злочинів, більш як 70% злочинів скоїли в інтернеті, це погрози, образи і наклеп, заявив Казакевич.

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Заступник міністра запевнив, що міліція знайде і покарає кожного громадянина, який їх здійснює.

Нагадаємо, після президентських виборів у серпні 2020 року в Білорусі почалися протести проти фальсифікації їхніх підсумків і проти насильства, яке силовики застосовують до демонстрантів під час затримання, а також в ув'язненні. За дев'ять місяців у країні заведено понад 1800 кримінальних справ проти учасників президентських перегонів, активістів їхніх штабів, учасників мирних акцій протесту.

Тисячі затриманих учасників протестів по всій країні були цілеспрямовано піддані тортурам та іншим видам жорстокого, нелюдського і принизливого поводження. Правозахисний центр "Весна" задокументував понад 1000 свідчень жертв тортур. Багато судових процесів за політично вмотивованими кримінальними справами проходять у закритому режимі, на них не допускають журналістів, правозахисників і представників громадськості. Вироки, які ухвалюються щодо учасників мирних акцій і людей, затриманих випадково, без причин, не витримують жодної критики.

Нині в Білорусі визнано політичними в'язнями 269 осіб.

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