"Я - доктор, я - вакцинируюсь", - украинские медики участвуют во флешмобе
Развеять мифы и фейки о вакцинации от COVID-19 индийским препаратом Covishield решили украинские медики. Врачи и медперсонал устроили флешмоб в поддержку вакцинации от коронавируса.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Дом", медицинские работники делают прививки от COVID-19 публично и делятся своими ощущениями после вакцинации в социальных сетях.
Семейный врач Алена Матейчук сделала прививку от коронавируса вакциной Covishield два дня назад, хотя COVID-19 уже переболела. Теперь каждый день делится информацией о своем самочувствии. Она присоединилась к флешмобу "Я - доктор, я - вакцинируюсь" в соцсети, чтобы доказать: вакцинация - самый безопасный способ борьбы с пандемией.
"Вакцина ни в коем случае не представляет угрозы. Она не встраивается в вашу ДНК. Она не меняет вашу иммунную систему. Она не делает слабее иммунитет. Наоборот - вакцина заставляет иммунитет приготовить антитела к возбудителю вируса и быть готовым к тому, что, когда вирус попадет в организм, либо иммунитет сразу его убьёт, либо вы будете иметь легкую форму", - рассказала медик.
Врач-офтальмолог Миргородской больницы интенсивного лечения Ирина Дышлевая работает с ковидными пациентами. COVID-19 пока не болела. Вакцинировалась от коронавируса вместе с родителями индийским препаратом Covishield.
"Это разработка Astrafarm и Oxford. Препарат, который сделан на заводе - мировом лидере по производству вакцин. 65% вакцин в мире производятся именно на этом заводе в Индии. Все клинические исследования эта вакцина прошла, чтобы её пустили в широкое применение. Вакцина однозначно безопасная", - подчеркнула Ирина Дышлевая.
Десятки украинских медиков поддержали флешмоб "Я - доктор, я - вакцинируюсь". Это стало реакцией на многочисленные сообщения в соцсетях, мол, тем, кто переболел, прививки не нужны. Но коллективный иммунитет в этом случае не вырабатывается.
Многие люди сейчас заражаются коронавирусом повторно, говорит семейный врач Алена Матейчук.
"Это свидетельствует о том, что после перенесенной болезни иммунитет не сохраняется пожизненно, поэтому если мы все вакцинируемся, сделаем это настолько быстро, насколько у нас это получится, есть хороший шанс, что эта пандемия закончится", - аргументирует медик.
С ней согласна ее коллега Ирина Дышлевая: "Если я сделала прививку, у меня уже вырабатываются антитела. Я на 70% защищена от того, что я не заболею, и на 90%, что при встрече с вирусом я перенесу болезнь легко".
Чтобы увеличить эффективность вакцин Covishield и Pfizer, которыми будут прививаться украинцы, требуют две инъекции. Вторую делают, как правило, через восемь недель после первого укола.
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Мало того, дохтур молчаливо одобрял отказ от вакцинации
2. Від цієї вакцини відмовилися навіть... африканські страни.
Це все, що треба знати про "чудотворний еліксір"
А сертифіцировали їх тільки в звязку з надзвичайним станом.
Треба ще один флешмоб - "Я Зе президент, я йду зі влади на користь Пороху"
https://www.interfax.ru/world/754916 Австрийские власти приостановили вакцинацию от COVID-19 препаратом AstraZeneca из одной партии в связи с расследованием смерти человека и заболевания другого после прививки, сообщило в воскресенье Федеральное ведомство по безопасности в сфере здравоохранения (BASG) страны.
Боишься сам ответить, так я отвечу. От ковида за год в Эстонии умерло
669 человек. Ничего себе "простуда"?
НАФИГА ВЫ МЕНЯ АГИТИРУЕТЕ ??? Я ХОЧУ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ . . . ГДЕ ЭТО СДЕЛАТЬ ?
Записался в очередь, тишина. Вакцины в стране практически нет. Никакой. 500 тысяч доз АстраЗенеки производства Индии - это на 250 тысяч человек по 2 прививки. А по сути даже меньше (разбили, испортилась и так далее). А в стране 42 миллиона человек.
А они уговаривают . . . То президенту в прямом эфире укол, то министру, то губернатору. Чтобы популяризировать. Не надо меня уговаривать - где прививку сделать, если её банально нет нигде : ни бесплатно, ни за деньги ? У нас уже туры в ЕС предлагают за 350 евро, чтобы уколоться Пфайзером . . .
Завезите в страну 90 миллионов доз вакцины, организуйте массовый процесс, а тогда рекламируйте.
А рекламировать товар, которого нет - это издевательство.
А жителей приграничных регионов и без виз пускают, но в 30-50 километровую зону только (где, впрочем, населённых пунктов и больниц с возможностью уколоться достаточно, особенно если на руках ещё и второй паспорт, коих у граждан Украины тоже сотни тысяч).
Не верить в эффективность настойки чайного гриба могут только откровенные невежды!
А если серьезно, то благодаря Израилю от индийской вакцины будут спасены десятки тысяч украинцев!
Вы удивитесь, но поехав в ЕС, если зайдёте в аптеку (с рецептом, потому что там так просто не отпускают ничего, серьёзнее бинта или йода), то половина ассортимента тоже будет Made in India. Потому что есть такая фигня, как международное разделение труда. Оргтехника или батарейки, например, с высокой долей вероятности будет Made in China или Made in Taiwan, шматьё - Made in Turkey или Made in Vietnam, а мёд или олия - Made in Ukraine ну и так далее
с эпидемологом-вирусологом Пани Жлабак у которой свое мнение тут зась.Ума не хватает у степашкиной шоблы мародеров.
Это еще более забавно в контексте того, что у нас запредельное количество олигофренов. Т.е. власть настолько плоха, что даже умственно неполноценное население ей тотально не доверяет.
Это чего то да стоит, я вам скажу