"Я - доктор, я - вакцинируюсь", - украинские медики участвуют во флешмобе

Развеять мифы и фейки о вакцинации от COVID-19 индийским препаратом Covishield решили украинские медики. Врачи и медперсонал устроили флешмоб в поддержку вакцинации от коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Дом", медицинские работники делают прививки от COVID-19 публично и делятся своими ощущениями после вакцинации в социальных сетях.

Семейный врач Алена Матейчук сделала прививку от коронавируса вакциной Covishield два дня назад, хотя COVID-19 уже переболела. Теперь каждый день делится информацией о своем самочувствии. Она присоединилась к флешмобу "Я - доктор, я - вакцинируюсь" в соцсети, чтобы доказать: вакцинация - самый безопасный способ борьбы с пандемией.

"Вакцина ни в коем случае не представляет угрозы. Она не встраивается в вашу ДНК. Она не меняет вашу иммунную систему. Она не делает слабее иммунитет. Наоборот - вакцина заставляет иммунитет приготовить антитела к возбудителю вируса и быть готовым к тому, что, когда вирус попадет в организм, либо иммунитет сразу его убьёт, либо вы будете иметь легкую форму", - рассказала медик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Покинуть "красную" зону: "Укрзализныця" назначила спецрейсы поездов из и в Закарпатье

Врач-офтальмолог Миргородской больницы интенсивного лечения Ирина Дышлевая работает с ковидными пациентами. COVID-19 пока не болела. Вакцинировалась от коронавируса вместе с родителями индийским препаратом Covishield.

"Это разработка Astrafarm и Oxford. Препарат, который сделан на заводе - мировом лидере по производству вакцин. 65% вакцин в мире производятся именно на этом заводе в Индии. Все клинические исследования эта вакцина прошла, чтобы её пустили в широкое применение. Вакцина однозначно безопасная", - подчеркнула Ирина Дышлевая.

Десятки украинских медиков поддержали флешмоб "Я - доктор, я - вакцинируюсь". Это стало реакцией на многочисленные сообщения в соцсетях, мол, тем, кто переболел, прививки не нужны. Но коллективный иммунитет в этом случае не вырабатывается.

Многие люди сейчас заражаются коронавирусом повторно, говорит семейный врач Алена Матейчук.

Также читайте: В США экспериментальный препарат показал обнадеживающие результаты в борьбе с COVID-19, это может быть прорывом, - ученые

"Это свидетельствует о том, что после перенесенной болезни иммунитет не сохраняется пожизненно, поэтому если мы все вакцинируемся, сделаем это настолько быстро, насколько у нас это получится, есть хороший шанс, что эта пандемия закончится", - аргументирует медик.

С ней согласна ее коллега Ирина Дышлевая: "Если я сделала прививку, у меня уже вырабатываются антитела. Я на 70% защищена от того, что я не заболею, и на 90%, что при встрече с вирусом я перенесу болезнь легко".

Чтобы увеличить эффективность вакцин Covishield и Pfizer, которыми будут прививаться украинцы, требуют две инъекции. Вторую делают, как правило, через восемь недель после первого укола.