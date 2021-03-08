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Новости Коронавирус и карантин
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"Я - доктор, я - вакцинируюсь", - украинские медики участвуют во флешмобе

Развеять мифы и фейки о вакцинации от COVID-19 индийским препаратом Covishield решили украинские медики. Врачи и медперсонал устроили флешмоб в поддержку вакцинации от коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Дом", медицинские работники делают прививки от COVID-19 публично и делятся своими ощущениями после вакцинации в социальных сетях.

Семейный врач Алена Матейчук сделала прививку от коронавируса вакциной Covishield два дня назад, хотя COVID-19 уже переболела. Теперь каждый день делится информацией о своем самочувствии. Она присоединилась к флешмобу "Я - доктор, я - вакцинируюсь" в соцсети, чтобы доказать: вакцинация - самый безопасный способ борьбы с пандемией.

"Вакцина ни в коем случае не представляет угрозы. Она не встраивается в вашу ДНК. Она не меняет вашу иммунную систему. Она не делает слабее иммунитет. Наоборот - вакцина заставляет иммунитет приготовить антитела к возбудителю вируса и быть готовым к тому, что, когда вирус попадет в организм, либо иммунитет сразу его убьёт, либо вы будете иметь легкую форму", - рассказала медик.

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Врач-офтальмолог Миргородской больницы интенсивного лечения Ирина Дышлевая работает с ковидными пациентами. COVID-19 пока не болела. Вакцинировалась от коронавируса вместе с родителями индийским препаратом Covishield.

"Это разработка Astrafarm и Oxford. Препарат, который сделан на заводе - мировом лидере по производству вакцин. 65% вакцин в мире производятся именно на этом заводе в Индии. Все клинические исследования эта вакцина прошла, чтобы её пустили в широкое применение. Вакцина однозначно безопасная", - подчеркнула Ирина Дышлевая.

Десятки украинских медиков поддержали флешмоб "Я - доктор, я - вакцинируюсь". Это стало реакцией на многочисленные сообщения в соцсетях, мол, тем, кто переболел, прививки не нужны. Но коллективный иммунитет в этом случае не вырабатывается.

Многие люди сейчас заражаются коронавирусом повторно, говорит семейный врач Алена Матейчук.

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"Это свидетельствует о том, что после перенесенной болезни иммунитет не сохраняется пожизненно, поэтому если мы все вакцинируемся, сделаем это настолько быстро, насколько у нас это получится, есть хороший шанс, что эта пандемия закончится", - аргументирует медик.

С ней согласна ее коллега Ирина Дышлевая: "Если я сделала прививку, у меня уже вырабатываются антитела. Я на 70% защищена от того, что я не заболею, и на 90%, что при встрече с вирусом я перенесу болезнь легко".

Чтобы увеличить эффективность вакцин Covishield и Pfizer, которыми будут прививаться украинцы, требуют две инъекции. Вторую делают, как правило, через восемь недель после первого укола.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) врачи (1513) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+21
"Я - доктор, я - вакцинируюсь" Отпустите меня, куда вы меня тянете...
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08.03.2021 21:05
+14
"Я - доктор, я - вакцинируюсь", - украинские медики участвуют во флешмобе - Цензор.НЕТ 9914
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08.03.2021 21:13
+13
Коли буде нормальна вакцина- я теж зроблю щеплення.
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08.03.2021 21:08
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У нас 100%-й отказ от вакцинации.
Мало того, дохтур молчаливо одобрял отказ от вакцинации
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08.03.2021 21:38 Ответить
1. Процес сертифікації цієї вакцини ще не завершений.
2. Від цієї вакцини відмовилися навіть... африканські страни.
Це все, що треба знати про "чудотворний еліксір"
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08.03.2021 21:40 Ответить
Не тільки ця а і всі інші . Жодна вакцина ще не пройшла 3 етап.
А сертифіцировали їх тільки в звязку з надзвичайним станом.
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08.03.2021 22:59 Ответить
Я - не доктор, я - не вакцинируюсь
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08.03.2021 21:43 Ответить
не обов'язково бути доктором, щоб зрозуміти, що безпечну і ефективну вакцину за 1-2роки створити неможливо.
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08.03.2021 21:43 Ответить
краще мовчати ніж язиком теліпати, при високій частоті мутацій вірусу неможливо створити 100% вакцину. Грип тобі в допомогу
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08.03.2021 21:49 Ответить
Даже в Африку пфайзер завезли, то есть, мы даже не третья страна мира ))
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08.03.2021 21:45 Ответить
"Я - доктор, я - вакцинируюсь" в соцсети, чтобы доказать: Источник: https://censor.net/ru/n3252025

Треба ще один флешмоб - "Я Зе президент, я йду зі влади на користь Пороху"
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08.03.2021 21:49 Ответить
Всі помруть. Так шо не робіть нерви, як казав Бубочка. А за те шо на мені будуть проводити експерименти - я повинен дати згоду і підписати контракт.
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08.03.2021 21:52 Ответить
За такий експеримент повинні платити бабло і страховку на випадок смерті.
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08.03.2021 22:38 Ответить
""Я - лікар, я - вакцинуюсь", - українські медики беруть участь у флешмобі"- прапор вам у руки і свисток у дупу!
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08.03.2021 21:59 Ответить
Трясуться за свої місця і тому брешуть, бо частенько вони навіть звичайними вакцинами не щеплять своїх дітей.
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08.03.2021 21:59 Ответить
Саме так. Ще при совку багато лікарів не прививали своіх дітей .
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08.03.2021 23:03 Ответить
Из десяти инфекционистов только один соглашается на эту индийскую ширку..
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08.03.2021 22:07 Ответить
И то потому что глав врачи угрожают увольнением
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08.03.2021 23:17 Ответить
Тобто наукових доказів, що вакцина безпечна і ефективна немає. Залишаються флешмоби та інші хресні ходи. Середньовіччя.
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08.03.2021 22:11 Ответить
В Австрии приостановили вакцинацию оригинальной астразенекой из-за того, что двое медиков серьёзно пострадали и один из них умер.
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08.03.2021 22:21 Ответить
Ти вже вакцинувався Спутніком?
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08.03.2021 22:34 Ответить
Я в отличии от тебя простуды не боюсь и поэтому не колюсь.
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08.03.2021 22:39 Ответить
Сгущение крови.
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08.03.2021 23:04 Ответить
Но есть нюанс
https://www.interfax.ru/world/754916 Австрийские власти приостановили вакцинацию от COVID-19 препаратом AstraZeneca из одной партии в связи с расследованием смерти человека и заболевания другого после прививки, сообщило в воскресенье Федеральное ведомство по безопасности в сфере здравоохранения (BASG) страны.
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09.03.2021 00:31 Ответить
В некоторых странах совсем отказались. В Эстонии спасатель от астразенеки умер недавно.
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09.03.2021 00:52 Ответить
А от "простуды" сколько умерло?
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09.03.2021 00:58 Ответить
В Эстонии общая смертность такая же как и в прошлые годы. От суицидов в 2020 больше на тот свет ушло.
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09.03.2021 18:02 Ответить
Я что-то спрашивал про общую смертность?
Боишься сам ответить, так я отвечу. От ковида за год в Эстонии умерло
669 человек. Ничего себе "простуда"?
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09.03.2021 18:07 Ответить
Для начала научись отличать "с ковидом" и "от ковида".
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10.03.2021 02:03 Ответить
Специалисты уже больше года как умеют это делать. Кто тебе доктор, что ты весь год в пещере просидел?
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10.03.2021 07:49 Ответить
Главное, что в отличии от вас, паникёров, намордник не ношу, антисептиком не пользуюсь и поэтому "новой чумой" переболел как обычной простудой. А вы бойтесь дальше.
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10.03.2021 11:07 Ответить
https://iz.ru/1132065/2021-03-03/v-estonii-spasatel-umer-posle-vaktcinatcii-preparatom-astrazeneca На данный момент роль вакцинации в обстоятельствах гибели мужчины изучается
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09.03.2021 01:06 Ответить
Так они правду и скажут.
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09.03.2021 18:01 Ответить
Зелень постаралась щоб антивакцинаторські настрої зашкалювали, а тепер дивуються.
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08.03.2021 22:32 Ответить
Это театр абсурда какой-то . . .
НАФИГА ВЫ МЕНЯ АГИТИРУЕТЕ ??? Я ХОЧУ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ . . . ГДЕ ЭТО СДЕЛАТЬ ?
Записался в очередь, тишина. Вакцины в стране практически нет. Никакой. 500 тысяч доз АстраЗенеки производства Индии - это на 250 тысяч человек по 2 прививки. А по сути даже меньше (разбили, испортилась и так далее). А в стране 42 миллиона человек.

А они уговаривают . . . То президенту в прямом эфире укол, то министру, то губернатору. Чтобы популяризировать. Не надо меня уговаривать - где прививку сделать, если её банально нет нигде : ни бесплатно, ни за деньги ? У нас уже туры в ЕС предлагают за 350 евро, чтобы уколоться Пфайзером . . .
Завезите в страну 90 миллионов доз вакцины, организуйте массовый процесс, а тогда рекламируйте.
А рекламировать товар, которого нет - это издевательство.
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08.03.2021 22:45 Ответить
В какую страну? Вробе кроме болгарии никто не пускает. А там тоже астразенека и очень мало пфайзера
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08.03.2021 23:19 Ответить
Все пускают, только по рабочим визам, коих у граждан Украины сотни тысяч . . .
А жителей приграничных регионов и без виз пускают, но в 30-50 километровую зону только (где, впрочем, населённых пунктов и больниц с возможностью уколоться достаточно, особенно если на руках ещё и второй паспорт, коих у граждан Украины тоже сотни тысяч).
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09.03.2021 00:15 Ответить
Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире телеканала «Украина 24», рассказал, что сегодня, 8 марта, как раз прошло обсуждение этой ситуации. И отметил, что Израиль не готов признавать вакцинацию препаратом Covishield индийского производства, который применяют в Украине.

Не верить в эффективность настойки чайного гриба могут только откровенные невежды!

А если серьезно, то благодаря Израилю от индийской вакцины будут спасены десятки тысяч украинцев!
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08.03.2021 22:59 Ответить
Каким конкретно образом будут спасены ?
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08.03.2021 23:07 Ответить
Половина импорта лекарств в Украину ещё со времён СССР - из Индии. Даже те, которые имеют европейские лейбы (типа этой же вакцины Astra/Zeneca), выпускаются там по лицензии. Кадры грамотные, а рабочая сила и прочие ресурсы в 10 раз дешевле. И как при этом Вы ещё живы, ума не приложу . . .

Вы удивитесь, но поехав в ЕС, если зайдёте в аптеку (с рецептом, потому что там так просто не отпускают ничего, серьёзнее бинта или йода), то половина ассортимента тоже будет Made in India. Потому что есть такая фигня, как международное разделение труда. Оргтехника или батарейки, например, с высокой долей вероятности будет Made in China или Made in Taiwan, шматьё - Made in Turkey или Made in Vietnam, а мёд или олия - Made in Ukraine ну и так далее
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09.03.2021 00:30 Ответить
Так не колитесь - это же добровольно. Будет одним НЕдураком меньше или нет - это уже как повезёт (дай Бог Вам здоровья, конечно), а главное - это будет Ваш сознательный выбор
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09.03.2021 00:32 Ответить
У тих, хто помре від КОВІДу, точно діти не народяться . . . Ні, клонувати можна, але хлопотно.
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09.03.2021 00:33 Ответить
https://www.economics-prorok.com/2021/03/%d0%bc%d0%b0%d1%81%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d0%bb-%d0%b2-%d1%84%d1%80%d0%b3-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%be%d0%bd-%d1%83%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%82-%d0%bf%d0%be.html Масочный скандал в ФРГ: как он ударит по партии Меркель перед выборами - Deutsche Welle 8 марта, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/03/%d0%bc%d0%b0%d1%81%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d0%bb-%d0%b2-%d1%84%d1%80%d0%b3-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%be%d0%bd-%d1%83%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%82-%d0%bf%d0%be.html#comments Комментарии: 1 https://www.economics-prorok.com/2021/03/%d0%bc%d0%b0%d1%81%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d0%bb-%d0%b2-%d1%84%d1%80%d0%b3-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%be%d0%bd-%d1%83%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%82-%d0%bf%d0%be.html "Я - лікар, я - вакцинуюсь", - українські медики беруть участь у флешмобі - Цензор.НЕТ 8799 Двух депутатов из фракции ХДС/ХСС в бундестаге уличили в том, что они наживались на закупках защитных масок. Как повлияет скандал на результаты партии канцлера Меркель на земельных выборах?https://www.economics-prorok.com/2021/03/%d0%bc%d0%b0%d1%81%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d0%bb-%d0%b2-%d1%84%d1%80%d0%b3-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%be%d0%bd-%d1%83%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%82-%d0%bf%d0%be.html#more-126918 Читать далее
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08.03.2021 23:44 Ответить
это они еще не видели как в Украине крадуцкий миллиарды наживал на смертях
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08.03.2021 23:46 Ответить
Хтось вірить в ці побрехеньки?
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09.03.2021 04:48 Ответить
Я вакцинируюсь и это все на что эти степашкины доктора спосоьны. А вто выйти на диспут
с эпидемологом-вирусологом Пани Жлабак у которой свое мнение тут зась.Ума не хватает у степашкиной шоблы мародеров.
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09.03.2021 08:21 Ответить
в обществе сложилось устойчивое мнение, вполне обоснованное, что все что делает власть, государство, приводит только к ухудшению ситуации в стране ( в том числе и в сфере здравоохранения). В СМИ слышно только политиканов, такое впечатление, что экспертов-специалистов-профессионалов сознательно замалчивают или, что более ужасно, их не осталось. А если учесть степень коррупции, то можно понять обывателя "с какого перепугу я должен верить этому политику или государственному деятелю в вопросах вакцинации если в других вопросах на нем клейма негде ставить...
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09.03.2021 09:24 Ответить
Именно. Дело не в самой вакцине, а в тотальном и хроническом недоверии государству. Вплоть до того, что ты слушаешь, что говорит власть и делаешь/думаешь наоборот.
Это еще более забавно в контексте того, что у нас запредельное количество олигофренов. Т.е. власть настолько плоха, что даже умственно неполноценное население ей тотально не доверяет.
Это чего то да стоит, я вам скажу
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09.03.2021 10:42 Ответить
"умственно неполноценное население" де таку методичку взяв? зміни прапор, дружину, батьків і до ростову, ніхто не тримає тебе в цьому товаристві!
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09.03.2021 21:18 Ответить
Вот, спасибо, как раз отличный пример. Типичный представитель. И даже такие деграданты тотально не доверяют власти.
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10.03.2021 09:45 Ответить
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