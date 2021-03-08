"Я - лікар, я - вакцинуюсь", - українські медики беруть участь у флешмобі

Розвіяти міфи і фейки про вакцинацію проти COVID-19 індійським препаратом Covishield вирішили українські медики. Лікарі та медперсонал влаштували флешмоб на підтримку вакцинації проти коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "Дом", медичні працівники роблять щеплення проти COVID-19 публічно і діляться своїми відчуттями після вакцинації в соціальних мережах.

Сімейна лікарка Олена Матейчук зробила щеплення проти коронавірусу вакциною Covishield два дні тому, хоча на COVID-19 вже перехворіла. Тепер щодня ділиться інформацією про своє самопочуття. Вона приєдналася до флешмобу "Я — лікар, я — вакцинуюсь" в соцмережі, щоб довести: вакцинація — найбезпечніший спосіб боротьби з пандемією.

"Вакцина в жодному разі не становить загрози. Вона не вбудовується у вашу ДНК. Вона не змінює вашу імунну систему. Вона не робить слабкішим імунітет. Навпаки — вакцина змушує імунітет приготувати антитіла до збудника вірусу та бути готовим до того, що, коли вірус потрапить в організм, або імунітет відразу його вб'є, або ви будете мати легку форму", — розповіла медик.

Також читайте: Покинути "червону" зону: "Укрзалізниця" призначила спецрейси поїздів з та в Закарпаття

Лікарка-офтальмологиня Миргородської лікарні інтенсивного лікування Ірина Дишлева працює з ковіднимі пацієнтами. На COVID-19 поки не хворіла. Вакцинувалася проти коронавіруса разом з батьками індійським препаратом Covishield.

"Це розробка Astrafarm і Oxford. Препарат, який зроблений на заводі світового лідера з виробництва вакцин. 65% вакцин у світі виробляються саме на цьому заводі в Індії. Всі клінічні дослідження ця вакцина пройшла, щоб її пустили в широке застосування. Вакцина однозначно безпечна", — наголосила Ірина Дишлева.

Десятки українських медиків підтримали флешмоб "Я — лікар, я — вакцинуюсь". Це стало реакцією на численні повідомлення в соцмережах про те, що нібито тим, хто перехворів, щеплення не потрібні. Але колективний імунітет у цьому випадку не виробляється.

Багато людей зараз інфікуються коронавірусом вдруге, каже сімейна лікарка Олена Матейчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У США експериментальний препарат показав обнадійливі результати в боротьбі з COVID-19, це може бути проривом, - вчені

"Це свідчить про те, що після перенесеної хвороби імунітет не зберігається довічно, тому якщо ми усі вакцинуємося, зробимо це настільки швидко, наскільки у нас це вийде, є хороший шанс, що ця пандемія скінчиться", — аргументує медик.

З нею згодна її колега Ірина Дишлева: "Якщо я зробила щеплення, у мене вже виробляються антитіла. Я на 70% захищена від того, що я не захворію, і на 90%, що під час зустрічі з вірусом я перенесу хворобу легко".

Щоб збільшити ефективність вакцин Covishield і Pfizer, якими будуть робити щеплення українцям, потрібно дві ін'єкції. Другу роблять, як правило, через вісім тижнів після першого уколу.