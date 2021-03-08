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Новини Коронавірус і карантин
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"Я - лікар, я - вакцинуюсь", - українські медики беруть участь у флешмобі

Розвіяти міфи і фейки про вакцинацію проти COVID-19 індійським препаратом Covishield вирішили українські медики. Лікарі та медперсонал влаштували флешмоб на підтримку вакцинації проти коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "Дом", медичні працівники роблять щеплення проти COVID-19 публічно і діляться своїми відчуттями після вакцинації в соціальних мережах.

Сімейна лікарка Олена Матейчук зробила щеплення проти коронавірусу вакциною Covishield два дні тому, хоча на COVID-19 вже перехворіла. Тепер щодня ділиться інформацією про своє самопочуття. Вона приєдналася до флешмобу "Я — лікар, я — вакцинуюсь" в соцмережі, щоб довести: вакцинація — найбезпечніший спосіб боротьби з пандемією.

"Вакцина в жодному разі не становить загрози. Вона не вбудовується у вашу ДНК. Вона не змінює вашу імунну систему. Вона не робить слабкішим імунітет. Навпаки — вакцина змушує імунітет приготувати антитіла до збудника вірусу та бути готовим до того, що, коли вірус потрапить в організм, або імунітет відразу його вб'є, або ви будете мати легку форму", — розповіла медик.

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Лікарка-офтальмологиня Миргородської лікарні інтенсивного лікування Ірина Дишлева працює з ковіднимі пацієнтами. На COVID-19 поки не хворіла. Вакцинувалася проти коронавіруса разом з батьками індійським препаратом Covishield.

"Це розробка Astrafarm і Oxford. Препарат, який зроблений на заводі світового лідера з виробництва вакцин. 65% вакцин у світі виробляються саме на цьому заводі в Індії. Всі клінічні дослідження ця вакцина пройшла, щоб її пустили в широке застосування. Вакцина однозначно безпечна", — наголосила Ірина Дишлева.

Десятки українських медиків підтримали флешмоб "Я — лікар, я — вакцинуюсь". Це стало реакцією на численні повідомлення в соцмережах про те, що нібито тим, хто перехворів, щеплення не потрібні. Але колективний імунітет у цьому випадку не виробляється.

Багато людей зараз інфікуються коронавірусом вдруге, каже сімейна лікарка Олена Матейчук.

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"Це свідчить про те, що після перенесеної хвороби імунітет не зберігається довічно, тому якщо ми усі вакцинуємося, зробимо це настільки швидко, наскільки у нас це вийде, є хороший шанс, що ця пандемія скінчиться", — аргументує медик.

З нею згодна її колега Ірина Дишлева: "Якщо я зробила щеплення, у мене вже виробляються антитіла. Я на 70% захищена від того, що я не захворію, і на 90%, що під час зустрічі з вірусом я перенесу хворобу легко".

Щоб збільшити ефективність вакцин Covishield і Pfizer, якими будуть робити щеплення українцям, потрібно дві ін'єкції. Другу роблять, як правило, через вісім тижнів після першого уколу.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) лікарі (1285) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+21
"Я - доктор, я - вакцинируюсь" Отпустите меня, куда вы меня тянете...
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08.03.2021 21:05
+14
"Я - доктор, я - вакцинируюсь", - украинские медики участвуют во флешмобе - Цензор.НЕТ 9914
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08.03.2021 21:13
+13
Коли буде нормальна вакцина- я теж зроблю щеплення.
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08.03.2021 21:08
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У нас 100%-й отказ от вакцинации.
Мало того, дохтур молчаливо одобрял отказ от вакцинации
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08.03.2021 21:38 Відповісти
1. Процес сертифікації цієї вакцини ще не завершений.
2. Від цієї вакцини відмовилися навіть... африканські страни.
Це все, що треба знати про "чудотворний еліксір"
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08.03.2021 21:40 Відповісти
Не тільки ця а і всі інші . Жодна вакцина ще не пройшла 3 етап.
А сертифіцировали їх тільки в звязку з надзвичайним станом.
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08.03.2021 22:59 Відповісти
Я - не доктор, я - не вакцинируюсь
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08.03.2021 21:43 Відповісти
не обов'язково бути доктором, щоб зрозуміти, що безпечну і ефективну вакцину за 1-2роки створити неможливо.
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08.03.2021 21:43 Відповісти
краще мовчати ніж язиком теліпати, при високій частоті мутацій вірусу неможливо створити 100% вакцину. Грип тобі в допомогу
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08.03.2021 21:49 Відповісти
Даже в Африку пфайзер завезли, то есть, мы даже не третья страна мира ))
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08.03.2021 21:45 Відповісти
"Я - доктор, я - вакцинируюсь" в соцсети, чтобы доказать: Источник: https://censor.net/ru/n3252025

Треба ще один флешмоб - "Я Зе президент, я йду зі влади на користь Пороху"
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08.03.2021 21:49 Відповісти
Всі помруть. Так шо не робіть нерви, як казав Бубочка. А за те шо на мені будуть проводити експерименти - я повинен дати згоду і підписати контракт.
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08.03.2021 21:52 Відповісти
За такий експеримент повинні платити бабло і страховку на випадок смерті.
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08.03.2021 22:38 Відповісти
""Я - лікар, я - вакцинуюсь", - українські медики беруть участь у флешмобі"- прапор вам у руки і свисток у дупу!
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08.03.2021 21:59 Відповісти
Трясуться за свої місця і тому брешуть, бо частенько вони навіть звичайними вакцинами не щеплять своїх дітей.
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08.03.2021 21:59 Відповісти
Саме так. Ще при совку багато лікарів не прививали своіх дітей .
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08.03.2021 23:03 Відповісти
Из десяти инфекционистов только один соглашается на эту индийскую ширку..
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08.03.2021 22:07 Відповісти
И то потому что глав врачи угрожают увольнением
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08.03.2021 23:17 Відповісти
Тобто наукових доказів, що вакцина безпечна і ефективна немає. Залишаються флешмоби та інші хресні ходи. Середньовіччя.
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08.03.2021 22:11 Відповісти
В Австрии приостановили вакцинацию оригинальной астразенекой из-за того, что двое медиков серьёзно пострадали и один из них умер.
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08.03.2021 22:21 Відповісти
Ти вже вакцинувався Спутніком?
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08.03.2021 22:34 Відповісти
Я в отличии от тебя простуды не боюсь и поэтому не колюсь.
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08.03.2021 22:39 Відповісти
Сгущение крови.
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08.03.2021 23:04 Відповісти
Но есть нюанс
https://www.interfax.ru/world/754916 Австрийские власти приостановили вакцинацию от COVID-19 препаратом AstraZeneca из одной партии в связи с расследованием смерти человека и заболевания другого после прививки, сообщило в воскресенье Федеральное ведомство по безопасности в сфере здравоохранения (BASG) страны.
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09.03.2021 00:31 Відповісти
В некоторых странах совсем отказались. В Эстонии спасатель от астразенеки умер недавно.
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09.03.2021 00:52 Відповісти
А от "простуды" сколько умерло?
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09.03.2021 00:58 Відповісти
В Эстонии общая смертность такая же как и в прошлые годы. От суицидов в 2020 больше на тот свет ушло.
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09.03.2021 18:02 Відповісти
Я что-то спрашивал про общую смертность?
Боишься сам ответить, так я отвечу. От ковида за год в Эстонии умерло
669 человек. Ничего себе "простуда"?
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09.03.2021 18:07 Відповісти
Для начала научись отличать "с ковидом" и "от ковида".
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10.03.2021 02:03 Відповісти
Специалисты уже больше года как умеют это делать. Кто тебе доктор, что ты весь год в пещере просидел?
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10.03.2021 07:49 Відповісти
Главное, что в отличии от вас, паникёров, намордник не ношу, антисептиком не пользуюсь и поэтому "новой чумой" переболел как обычной простудой. А вы бойтесь дальше.
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10.03.2021 11:07 Відповісти
https://iz.ru/1132065/2021-03-03/v-estonii-spasatel-umer-posle-vaktcinatcii-preparatom-astrazeneca На данный момент роль вакцинации в обстоятельствах гибели мужчины изучается
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09.03.2021 01:06 Відповісти
Так они правду и скажут.
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09.03.2021 18:01 Відповісти
Зелень постаралась щоб антивакцинаторські настрої зашкалювали, а тепер дивуються.
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08.03.2021 22:32 Відповісти
Это театр абсурда какой-то . . .
НАФИГА ВЫ МЕНЯ АГИТИРУЕТЕ ??? Я ХОЧУ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ . . . ГДЕ ЭТО СДЕЛАТЬ ?
Записался в очередь, тишина. Вакцины в стране практически нет. Никакой. 500 тысяч доз АстраЗенеки производства Индии - это на 250 тысяч человек по 2 прививки. А по сути даже меньше (разбили, испортилась и так далее). А в стране 42 миллиона человек.

А они уговаривают . . . То президенту в прямом эфире укол, то министру, то губернатору. Чтобы популяризировать. Не надо меня уговаривать - где прививку сделать, если её банально нет нигде : ни бесплатно, ни за деньги ? У нас уже туры в ЕС предлагают за 350 евро, чтобы уколоться Пфайзером . . .
Завезите в страну 90 миллионов доз вакцины, организуйте массовый процесс, а тогда рекламируйте.
А рекламировать товар, которого нет - это издевательство.
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08.03.2021 22:45 Відповісти
В какую страну? Вробе кроме болгарии никто не пускает. А там тоже астразенека и очень мало пфайзера
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08.03.2021 23:19 Відповісти
Все пускают, только по рабочим визам, коих у граждан Украины сотни тысяч . . .
А жителей приграничных регионов и без виз пускают, но в 30-50 километровую зону только (где, впрочем, населённых пунктов и больниц с возможностью уколоться достаточно, особенно если на руках ещё и второй паспорт, коих у граждан Украины тоже сотни тысяч).
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09.03.2021 00:15 Відповісти
Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире телеканала «Украина 24», рассказал, что сегодня, 8 марта, как раз прошло обсуждение этой ситуации. И отметил, что Израиль не готов признавать вакцинацию препаратом Covishield индийского производства, который применяют в Украине.

Не верить в эффективность настойки чайного гриба могут только откровенные невежды!

А если серьезно, то благодаря Израилю от индийской вакцины будут спасены десятки тысяч украинцев!
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08.03.2021 22:59 Відповісти
Каким конкретно образом будут спасены ?
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08.03.2021 23:07 Відповісти
Половина импорта лекарств в Украину ещё со времён СССР - из Индии. Даже те, которые имеют европейские лейбы (типа этой же вакцины Astra/Zeneca), выпускаются там по лицензии. Кадры грамотные, а рабочая сила и прочие ресурсы в 10 раз дешевле. И как при этом Вы ещё живы, ума не приложу . . .

Вы удивитесь, но поехав в ЕС, если зайдёте в аптеку (с рецептом, потому что там так просто не отпускают ничего, серьёзнее бинта или йода), то половина ассортимента тоже будет Made in India. Потому что есть такая фигня, как международное разделение труда. Оргтехника или батарейки, например, с высокой долей вероятности будет Made in China или Made in Taiwan, шматьё - Made in Turkey или Made in Vietnam, а мёд или олия - Made in Ukraine ну и так далее
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09.03.2021 00:30 Відповісти
Так не колитесь - это же добровольно. Будет одним НЕдураком меньше или нет - это уже как повезёт (дай Бог Вам здоровья, конечно), а главное - это будет Ваш сознательный выбор
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09.03.2021 00:32 Відповісти
У тих, хто помре від КОВІДу, точно діти не народяться . . . Ні, клонувати можна, але хлопотно.
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09.03.2021 00:33 Відповісти
https://www.economics-prorok.com/2021/03/%d0%bc%d0%b0%d1%81%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d0%bb-%d0%b2-%d1%84%d1%80%d0%b3-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%be%d0%bd-%d1%83%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%82-%d0%bf%d0%be.html Масочный скандал в ФРГ: как он ударит по партии Меркель перед выборами - Deutsche Welle 8 марта, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/03/%d0%bc%d0%b0%d1%81%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d0%bb-%d0%b2-%d1%84%d1%80%d0%b3-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%be%d0%bd-%d1%83%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%82-%d0%bf%d0%be.html#comments Комментарии: 1 https://www.economics-prorok.com/2021/03/%d0%bc%d0%b0%d1%81%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d0%bb-%d0%b2-%d1%84%d1%80%d0%b3-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%be%d0%bd-%d1%83%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%82-%d0%bf%d0%be.html "Я - лікар, я - вакцинуюсь", - українські медики беруть участь у флешмобі - Цензор.НЕТ 8799 Двух депутатов из фракции ХДС/ХСС в бундестаге уличили в том, что они наживались на закупках защитных масок. Как повлияет скандал на результаты партии канцлера Меркель на земельных выборах?https://www.economics-prorok.com/2021/03/%d0%bc%d0%b0%d1%81%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d0%bb-%d0%b2-%d1%84%d1%80%d0%b3-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%be%d0%bd-%d1%83%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%82-%d0%bf%d0%be.html#more-126918 Читать далее
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08.03.2021 23:44 Відповісти
это они еще не видели как в Украине крадуцкий миллиарды наживал на смертях
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08.03.2021 23:46 Відповісти
Хтось вірить в ці побрехеньки?
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09.03.2021 04:48 Відповісти
Я вакцинируюсь и это все на что эти степашкины доктора спосоьны. А вто выйти на диспут
с эпидемологом-вирусологом Пани Жлабак у которой свое мнение тут зась.Ума не хватает у степашкиной шоблы мародеров.
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09.03.2021 08:21 Відповісти
в обществе сложилось устойчивое мнение, вполне обоснованное, что все что делает власть, государство, приводит только к ухудшению ситуации в стране ( в том числе и в сфере здравоохранения). В СМИ слышно только политиканов, такое впечатление, что экспертов-специалистов-профессионалов сознательно замалчивают или, что более ужасно, их не осталось. А если учесть степень коррупции, то можно понять обывателя "с какого перепугу я должен верить этому политику или государственному деятелю в вопросах вакцинации если в других вопросах на нем клейма негде ставить...
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09.03.2021 09:24 Відповісти
Именно. Дело не в самой вакцине, а в тотальном и хроническом недоверии государству. Вплоть до того, что ты слушаешь, что говорит власть и делаешь/думаешь наоборот.
Это еще более забавно в контексте того, что у нас запредельное количество олигофренов. Т.е. власть настолько плоха, что даже умственно неполноценное население ей тотально не доверяет.
Это чего то да стоит, я вам скажу
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09.03.2021 10:42 Відповісти
"умственно неполноценное население" де таку методичку взяв? зміни прапор, дружину, батьків і до ростову, ніхто не тримає тебе в цьому товаристві!
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09.03.2021 21:18 Відповісти
Вот, спасибо, как раз отличный пример. Типичный представитель. И даже такие деграданты тотально не доверяют власти.
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10.03.2021 09:45 Відповісти
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