"Я - лікар, я - вакцинуюсь", - українські медики беруть участь у флешмобі
Розвіяти міфи і фейки про вакцинацію проти COVID-19 індійським препаратом Covishield вирішили українські медики. Лікарі та медперсонал влаштували флешмоб на підтримку вакцинації проти коронавірусу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "Дом", медичні працівники роблять щеплення проти COVID-19 публічно і діляться своїми відчуттями після вакцинації в соціальних мережах.
Сімейна лікарка Олена Матейчук зробила щеплення проти коронавірусу вакциною Covishield два дні тому, хоча на COVID-19 вже перехворіла. Тепер щодня ділиться інформацією про своє самопочуття. Вона приєдналася до флешмобу "Я — лікар, я — вакцинуюсь" в соцмережі, щоб довести: вакцинація — найбезпечніший спосіб боротьби з пандемією.
"Вакцина в жодному разі не становить загрози. Вона не вбудовується у вашу ДНК. Вона не змінює вашу імунну систему. Вона не робить слабкішим імунітет. Навпаки — вакцина змушує імунітет приготувати антитіла до збудника вірусу та бути готовим до того, що, коли вірус потрапить в організм, або імунітет відразу його вб'є, або ви будете мати легку форму", — розповіла медик.
Лікарка-офтальмологиня Миргородської лікарні інтенсивного лікування Ірина Дишлева працює з ковіднимі пацієнтами. На COVID-19 поки не хворіла. Вакцинувалася проти коронавіруса разом з батьками індійським препаратом Covishield.
"Це розробка Astrafarm і Oxford. Препарат, який зроблений на заводі світового лідера з виробництва вакцин. 65% вакцин у світі виробляються саме на цьому заводі в Індії. Всі клінічні дослідження ця вакцина пройшла, щоб її пустили в широке застосування. Вакцина однозначно безпечна", — наголосила Ірина Дишлева.
Десятки українських медиків підтримали флешмоб "Я — лікар, я — вакцинуюсь". Це стало реакцією на численні повідомлення в соцмережах про те, що нібито тим, хто перехворів, щеплення не потрібні. Але колективний імунітет у цьому випадку не виробляється.
Багато людей зараз інфікуються коронавірусом вдруге, каже сімейна лікарка Олена Матейчук.
"Це свідчить про те, що після перенесеної хвороби імунітет не зберігається довічно, тому якщо ми усі вакцинуємося, зробимо це настільки швидко, наскільки у нас це вийде, є хороший шанс, що ця пандемія скінчиться", — аргументує медик.
З нею згодна її колега Ірина Дишлева: "Якщо я зробила щеплення, у мене вже виробляються антитіла. Я на 70% захищена від того, що я не захворію, і на 90%, що під час зустрічі з вірусом я перенесу хворобу легко".
Щоб збільшити ефективність вакцин Covishield і Pfizer, якими будуть робити щеплення українцям, потрібно дві ін'єкції. Другу роблять, як правило, через вісім тижнів після першого уколу.
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Мало того, дохтур молчаливо одобрял отказ от вакцинации
2. Від цієї вакцини відмовилися навіть... африканські страни.
Це все, що треба знати про "чудотворний еліксір"
А сертифіцировали їх тільки в звязку з надзвичайним станом.
Треба ще один флешмоб - "Я Зе президент, я йду зі влади на користь Пороху"
https://www.interfax.ru/world/754916 Австрийские власти приостановили вакцинацию от COVID-19 препаратом AstraZeneca из одной партии в связи с расследованием смерти человека и заболевания другого после прививки, сообщило в воскресенье Федеральное ведомство по безопасности в сфере здравоохранения (BASG) страны.
Боишься сам ответить, так я отвечу. От ковида за год в Эстонии умерло
669 человек. Ничего себе "простуда"?
НАФИГА ВЫ МЕНЯ АГИТИРУЕТЕ ??? Я ХОЧУ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ . . . ГДЕ ЭТО СДЕЛАТЬ ?
Записался в очередь, тишина. Вакцины в стране практически нет. Никакой. 500 тысяч доз АстраЗенеки производства Индии - это на 250 тысяч человек по 2 прививки. А по сути даже меньше (разбили, испортилась и так далее). А в стране 42 миллиона человек.
А они уговаривают . . . То президенту в прямом эфире укол, то министру, то губернатору. Чтобы популяризировать. Не надо меня уговаривать - где прививку сделать, если её банально нет нигде : ни бесплатно, ни за деньги ? У нас уже туры в ЕС предлагают за 350 евро, чтобы уколоться Пфайзером . . .
Завезите в страну 90 миллионов доз вакцины, организуйте массовый процесс, а тогда рекламируйте.
А рекламировать товар, которого нет - это издевательство.
А жителей приграничных регионов и без виз пускают, но в 30-50 километровую зону только (где, впрочем, населённых пунктов и больниц с возможностью уколоться достаточно, особенно если на руках ещё и второй паспорт, коих у граждан Украины тоже сотни тысяч).
Не верить в эффективность настойки чайного гриба могут только откровенные невежды!
А если серьезно, то благодаря Израилю от индийской вакцины будут спасены десятки тысяч украинцев!
Вы удивитесь, но поехав в ЕС, если зайдёте в аптеку (с рецептом, потому что там так просто не отпускают ничего, серьёзнее бинта или йода), то половина ассортимента тоже будет Made in India. Потому что есть такая фигня, как международное разделение труда. Оргтехника или батарейки, например, с высокой долей вероятности будет Made in China или Made in Taiwan, шматьё - Made in Turkey или Made in Vietnam, а мёд или олия - Made in Ukraine ну и так далее
с эпидемологом-вирусологом Пани Жлабак у которой свое мнение тут зась.Ума не хватает у степашкиной шоблы мародеров.
Это еще более забавно в контексте того, что у нас запредельное количество олигофренов. Т.е. власть настолько плоха, что даже умственно неполноценное население ей тотально не доверяет.
Это чего то да стоит, я вам скажу